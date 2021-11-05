Зеленський змінив персональний склад РНБО - до нього увійшли Рябікін, Свириденко, Резніков

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про персональні зміни у складі РНБО.

Як передає Цензор.НЕТ, зміни зафіксовано в указі президента №569/2021, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

У тексті указу зазначається: "ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України:

Рябікіна Павла Борисовича – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Свириденко Юлію Анатоліївну – Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра економіки України.

Також в указі наголошується: "затвердити у персональному складі Ради національної безпеки та оборони України Резнікова Олексія Юрійовича - Міністра оборони України;

вивести зі складу Ради національної безпеки та оборони України О.Любченка, О.Тарана, О.Уруського".

Цей Указ набирає чинності з дня опублікування.

Читайте також: Заступник секретаря РНБО Демченко після відрядження на Донеччину отримав статус учасника бойових дій. Звернувся до Мінветеранів за роз'ясненнями, - аналітик Мельник. ФОТО