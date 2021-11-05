Зеленський змінив персональний склад РНБО - до нього увійшли Рябікін, Свириденко, Резніков
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про персональні зміни у складі РНБО.
Як передає Цензор.НЕТ, зміни зафіксовано в указі президента №569/2021, опублікованому на офіційному сайті глави держави.
У тексті указу зазначається: "ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України:
Рябікіна Павла Борисовича – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
Свириденко Юлію Анатоліївну – Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра економіки України.
Також в указі наголошується: "затвердити у персональному складі Ради національної безпеки та оборони України Резнікова Олексія Юрійовича - Міністра оборони України;
вивести зі складу Ради національної безпеки та оборони України О.Любченка, О.Тарана, О.Уруського".
Цей Указ набирає чинності з дня опублікування.
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Там и фигурка осла есть...
если принимают не читая и не обсуждая что Дерьмак пожелает