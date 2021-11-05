УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4606 відвідувачів онлайн
Новини
2 000 14

Зеленський змінив персональний склад РНБО - до нього увійшли Рябікін, Свириденко, Резніков

Зеленський змінив персональний склад РНБО - до нього увійшли Рябікін, Свириденко, Резніков

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про персональні зміни у складі РНБО.

Як передає Цензор.НЕТ, зміни зафіксовано в указі президента №569/2021, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

У тексті указу зазначається: "ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України:

Рябікіна Павла Борисовича – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Свириденко Юлію Анатоліївну – Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра економіки України.

Також в указі наголошується: "затвердити у персональному складі Ради національної безпеки та оборони України Резнікова Олексія Юрійовича - Міністра оборони України;

вивести зі складу Ради національної безпеки та оборони України О.Любченка, О.Тарана, О.Уруського".

Цей Указ набирає чинності з дня опублікування.

Читайте також: Заступник секретаря РНБО Демченко після відрядження на Донеччину отримав статус учасника бойових дій. Звернувся до Мінветеранів за роз'ясненнями, - аналітик Мельник. ФОТО

Автор: 

РНБО (2278) Рябікін (102) Резніков (1443) Свириденко (304)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!! Лялькова вистава триває !!!)))
показати весь коментар
05.11.2021 22:37
+2
а чого ж путєн не увійшов, віва?
показати весь коментар
05.11.2021 22:39
+2
А вы, друзья, как ни садитесь... Басня "квартет"
показати весь коментар
05.11.2021 23:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!! Лялькова вистава триває !!!)))
показати весь коментар
05.11.2021 22:37 Відповісти
а чого ж путєн не увійшов, віва?
показати весь коментар
05.11.2021 22:39 Відповісти
Где-то было в прессе что это политбюро продало стратегический запас зерна и угля. Электричество импортируют из Белоруссии, но это не спасает от веерных отключений.
показати весь коментар
05.11.2021 22:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iMY5F1c7Aac https://www.youtube.com/watch?v=iMY5F1c7Aac



Там и фигурка осла есть...
показати весь коментар
05.11.2021 22:43 Відповісти
Вова - астанавись
показати весь коментар
05.11.2021 22:47 Відповісти
******.
показати весь коментар
05.11.2021 22:52 Відповісти
Петиція: Про обмеження права на вʼїзд на https://petition.president.gov.ua/petition/125566?fbclid=IwAR0vZZFIeKf2FpzchfOt7CXhGkBmgPKmPlo9hqYa2bSxHWM3pD1CRFHR2B4 територію України громадян держави-агресора Російської Федерації

показати весь коментар
05.11.2021 22:57 Відповісти
Чекаю новини з слабоди слова Шустера. Оце буде тут срач.
показати весь коментар
05.11.2021 22:58 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь... Басня "квартет"
показати весь коментар
05.11.2021 23:00 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2021 23:35 Відповісти
K сожалению, ситуация будет ухудшаться. Этот режим - банкрот.
показати весь коментар
05.11.2021 23:52 Відповісти
Опублікуйте національний склад РНБО. Там по ідеї має бути 80% етнічних українців - прямо пропорційно складу населення. А там ...
показати весь коментар
06.11.2021 00:40 Відповісти
смысл??
если принимают не читая и не обсуждая что Дерьмак пожелает
показати весь коментар
06.11.2021 07:34 Відповісти
Очередной фен-шуй?
показати весь коментар
06.11.2021 09:01 Відповісти
 
 