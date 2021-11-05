Минздрав рассматривает возможность "ковидной амнистии", - Ляшко

Министерство здравоохранения рассматривает возможность введения "ковидной амнистии" для тех, кто купил документы о вакцинации.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы отрабатываем сейчас возможность так называемой ковидной амнистии. Если человек купил сертификат, приходит к врачу, тот смотрит в ЕСОЗ и видит, что не может вакцинироваться (поскольку данные об этом внесены в систему – ред.) Нам нужно это убрать, мы работаем над этой моделью, как это сделать", - сказал Ляшко.

По его словам, также будут проверяться случаи, когда в больницы попадали вакцинированные от COVID-19 пациенты.

"Сейчас создается комиссия, и если будет тяжело перенесенная болезнь или летальный случай у вакцинированного, он будет рассматриваться комиссионно, чтобы смотреть факторы - что произошло и почему человек умер", - сказал министр.

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Глава Минздрава добавил, что из количества госпитализированных вакцинированы от 4 до 6%.

"Например, обнаружили 27 тысяч (в сутки), среди них 5% будет регистрация болезни среди вакцинированных, по крайней мере, одной дозой",- пояснил Ляшко.