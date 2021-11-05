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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав рассматривает возможность "ковидной амнистии", - Ляшко

Минздрав рассматривает возможность

Министерство здравоохранения рассматривает возможность введения "ковидной амнистии" для тех, кто купил документы о вакцинации.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы отрабатываем сейчас возможность так называемой ковидной амнистии. Если человек купил сертификат, приходит к врачу, тот смотрит в ЕСОЗ и видит, что не может вакцинироваться (поскольку данные об этом внесены в систему – ред.) Нам нужно это убрать, мы работаем над этой моделью, как это сделать", - сказал Ляшко.

По его словам, также будут проверяться случаи, когда в больницы попадали вакцинированные от COVID-19 пациенты.

"Сейчас создается комиссия, и если будет тяжело перенесенная болезнь или летальный случай у вакцинированного, он будет рассматриваться комиссионно, чтобы смотреть факторы - что произошло и почему человек умер", - сказал министр.

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Глава Минздрава добавил, что из количества госпитализированных вакцинированы от 4 до 6%.

"Например, обнаружили 27 тысяч (в сутки), среди них 5% будет регистрация болезни среди вакцинированных, по крайней мере, одной дозой",- пояснил Ляшко.

Автор: 

карантин (16729) подделка (437) Ляшко Виктор (1362) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
А ковид прокурора уже назначили?
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05.11.2021 23:13
+14
Объясняю, имею в наличии естественные антитела, которые работают гораздо лучше искусственных. Но! Например в кино не сходить. Так как у нас пока переболевшие бесправны.

Что делать? (С)
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06.11.2021 00:26
+12
И опять свое! Уже открытую говорят, а многие страны приостанавливают вакцинацию, что с началом массовой вакцинации стало больше смертей,что на больничных койках большинство вакцинированных, что всеобщая вакцинация вызвала новые мутации вируса, а этот все о поддельных сертификатах. В Англии реанимации заполнены вакцинированными, там тоже поддельные сертификаты?
На всем этом фоне, удивительная тишина насчёт Канады,где среди вакцинированных большинство , кому вакцинация была действительно необходима, где человека честно предупреждали, после полного обследования, что у вас такие и вот такие патологии, а вот с этими заболеваниями вакцинация может дать побочный эффект... Разницу в подходе к вакцинации уловили?
В Украине.Противопоказаний нет,можно всем, побочек нет,государство ни за что не отвечает, всех в одну кучу, одна очередь к врачу на прием, другая за бумажными копиями сертификата которые нужно носить с собой, но если ты вакцинированный попал в больницу, у тебя однозначно поддельный сертификат.
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06.11.2021 06:19
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А ковид прокурора уже назначили?
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05.11.2021 23:13 Ответить
Нічого не зрозумів із сказаного...

А для Ляшка секрет полішинеля відкрию: сертифікатами торгує 90% сімейних лікарів. У нас в місті такса- 400грн.

Я тільки не розумію яким дибілом треба бути: купляти сертифікат, а не отримати безкоштовно вакцинацію
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05.11.2021 23:19 Ответить
Объясняю, имею в наличии естественные антитела, которые работают гораздо лучше искусственных. Но! Например в кино не сходить. Так как у нас пока переболевшие бесправны.

Что делать? (С)
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06.11.2021 00:26 Ответить
звонил в МОЗ, готовят какую-то бумажку, которая будет давать отсрочку от вакцинации на 180 дней с момента положительного ПЦР теста!
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06.11.2021 11:59 Ответить
Это понятно. Но, "готовят" - время будущее. Почему 180 дней а не 360? Где статистика по переболевшим? Сколько из них повторно заразились и сколько с повторным заражением в больницах?
А кто переболел без обращения к семейному доктору и фиксации активной фазы короны и есть только анализ на наличие антител? В пролете?
И вот еще, например "Світлана Гук, інфекціоніст-пульмонолог Феофанії" до сих пор не считает нужным вакцинироваться после перенесенного год назад ковида . С чего бы это?
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06.11.2021 12:24 Ответить
"А кто переболел без обращения к семейному доктору и фиксации активной фазы короны" - конечно в пролёте! кто мешал обратиться и сдать ПЦР тест? я при первых симптомах с женой и сыном обратился.
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06.11.2021 13:34 Ответить
Жена переболела, пока была в селе. До семейного доктора и возможности сделать тест - 40 км на автобусе, потом общественный транспорт по городу. Я правильно понимаю, что бы получить пропуск на право ходить везде ей нужно было в активной фазе ехать еще с двадцатью пассажирами автобуса + городская маршрутка, из которых часть приехала бы в город с ковид "подарком"?
А пересидеть активную фазу на самоизоляции и потом предъявить антитела - нет! Так нельзя.
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06.11.2021 14:29 Ответить
И попутно вопрос. Где Вы сдавали тест? Дома или в мед. учреждении?
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06.11.2021 14:31 Ответить
У семейного доктора никто вам ПЦР-тест не сделает, только экспресс, а на основании результата, назначат ПЦР, тогда к вам приедут и возьмут на дому! ну или разве что уже в стационаре...
8-го октября (пятница) пришёл с женой и сыном (13 лет) к семейному доктору (пройтись метров 500 от дома) с температурой (у меня 38,5, у жены 38,0), у сына только обоняние пропало, сделали сначала на месте экспресс-тест (положительный, но он само-собой далеко не 100%-й), семейный доктор, отправила домой, сказала ждать "космонавтов" которые приедут брать ПЦР-тест, выписала витамин D3 (видеин), витамин С, аброл от кашля (кашляли не сильно), ибупрофен как жаропонижающее, и дала упаковку Эсберитокса, "космонавты" приехали 11-го (в понедельник, после выходных), взяли ПЦР-тест, через три дня был ответ - тест положительный, на руках справка что 11-го октября был положительный ПЦР, прошло всё в достаточно лёгкой форме, семейный доктор вакцинироваться сейчас не рекомендует, тоже самое сказали на горячей линии МОЗ. А относительно антител, звоните в МОЗ, уточняйте, может будет подобный документ, на уровне с положительным ПЦР, что вы переболели
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06.11.2021 15:52 Ответить
Светлана Гук, Желобак и др.вменяемые медики, это хорошо, а вот ОСНОВЫ Иммунологии ( Рем Петров) и др . научные труды, на которых учился даже такой имбицил как Ляшко никто не отменял, их и сейчас преподают, что иммунитет переболевшего за редким исключением ( ослабленный организм, паралельные болезни,гормональная терапия ,если совпали с моментом заболевания) всегда лучше вакцинации, но видать кто то сильно заинтересован раз уж потихоньку меняют условия ( 70%, 80% а теперь уже надо 100%))))
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06.11.2021 14:17 Ответить
эта цена - это бесплатно. В Киеве уже от 100 долларов
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06.11.2021 01:35 Ответить
мне назвали цену в 4000. вакцинацию мне делать нельзя, у меня тромбоз+миокардит. вакцина для меня=тапочки. но кому это интересно. всем нужна статистика проколотых
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06.11.2021 09:33 Ответить
так большие чины говорят шо противопоказаний нет от слова -совсем. а другие чины ,здесь на цензор.есть с этим согласны. кому нельзя колоть -агент КГБ , кто не хочет колоть -агент КГБ ......Классика как ц дедов
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06.11.2021 10:49 Ответить
В Днепре та же фигня, после красной зоны цены взлетели с 2500 до 4000 и принимают исключительно по рекомендациям от знакомых.
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06.11.2021 11:44 Ответить
Та же хня... год назад инфаркт, нужно еще 2 стента ставить, плюс саркоидоз легких... вакцинация - лотерея 50/50 со смертельным исходом... максимально предохраняюсь, чтобы не прихватить корону, позавчера не пустили в торговый центр... при этом куча вакцинированых, с маской на бороде, бродят по ТРЦ, при том что они могут болеть, переносить инфекцию и быть активным распространителем короны... но у них блдть сертификат есть... а то что ума нет, так то не проблема...
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06.11.2021 12:51 Ответить
купите сертификат и не парьтесь. Предохраняясь (маски, респираторы) вы несете меньшую угрозу чем идиоты вакцинированные, которые лазят без масок, и говорят: мы ж вакцинированные! 🤦‍♀️
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06.11.2021 18:42 Ответить
c короноваком можете рискнуть
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06.11.2021 18:39 Ответить
введення "ковідної амністії" для тих, хто купив документи про вакцинацію

народ купив сeртифкат iз внeсeнням в систeму а потiм вирiшив вакцинуватися. а систeма кажe що вакциновний. тобi нe положeно. пiсля цього люди признаються що купили сeртифiкат а iм всe-рiвно кажуть - ви в систeмi нiчого нe можу зробити. амнiстiя - визнати купiвлю i вколоти
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06.11.2021 11:18 Ответить
При этом они сотнями тысяч выкидывают просроченные вакцины. А может я хочу 3 прививки сделать, бустерную дозу? Но нет, они лучше выкинут. Причем тут амнистия, это дуристика -разрешать делать только по 2 вакцины.
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06.11.2021 14:11 Ответить
дурiстика в тeбe в головi - каша називається. викидання - цeзовсiм iнша тeма
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06.11.2021 14:32 Ответить
ой як ти тормознутий - з фальшивим унeсeнням у систeму ти i на 2 дози прaва нe маєш. ти 73%номзглий? нe розумiєш що читаєш?
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06.11.2021 14:36 Ответить
А причем тут плата за внесение в систему?) У меня нет лишних денег покупать себе сертификат, я делал прививку.
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06.11.2021 14:45 Ответить
А причем тут плата за внесение в систему?) ти вколовся - тeбe внeсли бeзкоштовно
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06.11.2021 14:48 Ответить
100%!! кто верит в вакцину и хочет ее колоть - ее надо колоть, у кого по срокам прошло 6 мес.
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06.11.2021 18:43 Ответить
эти уколы - не безкоштовні, на эту аферу из бюджета выводятся миллионы народных денег..
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06.11.2021 11:40 Ответить
это очень дешево. В Днепре раньше была такса 2500, после красно зоны подняли до 3500-4000 и исключительно по рекомендации знакомых, с улицы деньги не возьмут.
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06.11.2021 11:42 Ответить
То вже треба Міністерство Ковідних Справ робити...
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05.11.2021 23:19 Ответить
"Амністія - це лише ще одна маска, яка приховує реєстрацію".

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06.11.2021 00:14 Ответить
Больной на всю голову...Их сажать надо, а не амнистировать...
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05.11.2021 23:54 Ответить
ще небагато часу прйде і він запропонує не лише амністію а грошову винагороду.
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06.11.2021 00:07 Ответить
расстреливать нужно вместе с семьями
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06.11.2021 10:50 Ответить
Тобто ті, хто перехворів (і ще не вакцинувався), але не підпав під недавню постанову, то "помер Устим - та й Х.. з ним"?
Кльово, чо! А може спитати в МОЗ: скільки з тих "невакцинованих 97%", що зараз в лікарнях під киснем чи апаратами ШВЛ, раніше перехворіли на ковід? Є така статистика в ляшки, кузі чи ще якогось діджиталізованого нового обличчя?

Чи воно теж хоче такого ж "лапсєрдака" як і у стєпашки?
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06.11.2021 00:08 Ответить
Якесь покарання без покарання. Хоча у країні, де від корупції прогнило геть усе, а шахраїв так багато, що на них на всіх лохів вже не вистачає, то амністія для злочинців - це ще один приклад безкарності для злодіїв.
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06.11.2021 00:45 Ответить
какая комиссия по тяжело больным и умершим вакцинированным??
они что есть, оказывается??
минздрав каждый день браво рапортует, что оные отсутствуют
только с купленными сертификатами))
не стоит себя так выдавать, ляшко 🤦
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06.11.2021 01:38 Ответить
уже про 5% проговорился. А еще вчера говорил что 99.9% не привитых в больницах. Глядишь через месяц-три еще и правду скажет.
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06.11.2021 11:46 Ответить
За даними ОДА, станом на ранок 5 листопада на Львівщині двома дозами провакциновано понад 23% дорослого населення. Більш ніж 35% - це ті особи, які отримали першу дозу. Щоденно вакцинуються від 18 до 22 тисяч осіб. Серед пацієнтів у ковід-стаціонарах лише 146 мають щеплення. Це означає, що 97% осіб, які потрапили до лікарні з ковідом, невакциновані.
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06.11.2021 12:11 Ответить
Мабуть юристи попрацювали.
А чому би перед вакцинацієй не робити всім тест на антитела.
Може людина нещодавно перехворіла та не знає, чи хворіє безсимптомно і антитела у організмі вже зашкалюють.
Менше буде ускладнень.
Не можна вакцинуватись якщо трішечки хворієте чи погано себе почуваєте, це може бути ковід. При ковіді вакцинуватись не бажано.
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06.11.2021 02:12 Ответить
Хто заважає зробити тест кожному, щоб потім не скиглити? За свої!!!!! Як все ми робили, хто думає, а не біжить вакцинуватись, коли хата вже палає...
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06.11.2021 10:44 Ответить
Нове словечко додалося до арсеналу боротьби.
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06.11.2021 04:27 Ответить
И опять свое! Уже открытую говорят, а многие страны приостанавливают вакцинацию, что с началом массовой вакцинации стало больше смертей,что на больничных койках большинство вакцинированных, что всеобщая вакцинация вызвала новые мутации вируса, а этот все о поддельных сертификатах. В Англии реанимации заполнены вакцинированными, там тоже поддельные сертификаты?
На всем этом фоне, удивительная тишина насчёт Канады,где среди вакцинированных большинство , кому вакцинация была действительно необходима, где человека честно предупреждали, после полного обследования, что у вас такие и вот такие патологии, а вот с этими заболеваниями вакцинация может дать побочный эффект... Разницу в подходе к вакцинации уловили?
В Украине.Противопоказаний нет,можно всем, побочек нет,государство ни за что не отвечает, всех в одну кучу, одна очередь к врачу на прием, другая за бумажными копиями сертификата которые нужно носить с собой, но если ты вакцинированный попал в больницу, у тебя однозначно поддельный сертификат.
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06.11.2021 06:19 Ответить
Все вірно. А хто заважає звертатися до сімейного лікаря та дослухатися його поради. Не згодні з цим лікарем, знайдіть кращого. До слова, в Канаді чекати своєї черги можна і 2 тижні. І лікар не біде назначати непотрібні аналізи та обстеження. Хочете самі - будь ласка, за великі кошти. Крім того, там платять страховку, і за не маленькі щомісячні кошти. А в нас дайте сьогодні або завтра і все що я хочу, і все безкоштовно.
Щодо черг згідна на 100%. Але це недолуга організація потоків пацієнтів керівництва медичної установи та МОЗ, що не контролює ситуацію на місцях
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06.11.2021 10:53 Ответить
А КОВИД-ГУЛАГ когда создадут?
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06.11.2021 08:15 Ответить
Ляшко, когда власть сменится, разговора про амнистию в отношении тебя не может бьіть от слова совсем.
Будешь сидеть. Или лежать. В пнд
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06.11.2021 08:28 Ответить
обьясните мне, пожалуйста, почему тот кто УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛ насильно загоняется обстоятельствами (не выйдешь на работу, не пойдешь в кино итд) на вакцинацию чтоб опять себя заразить этой хренью? Почему нельзя просто показать анализ на антитела чтобы нормально жить? Тут точно дело в эпидемии или в чем то другом?
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06.11.2021 08:55 Ответить
Потому что цель этого безобразия не здоровье людей, а цифра в графе-количество вакцинированых. Ваше здоровье это только Ваша забота
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06.11.2021 10:53 Ответить
Ніхто нікого не заганяє. Ви читати або отримувати інформацію вмієте? Візьміть у сімейного лікаря довідку, що хворіли, не зверталися? То зробіть тести ІФО та підіть до сімейного лікаря за порадою або довідкою. Не хочете морочитися? То хто вам лікар... Пеняйте на себе
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06.11.2021 10:58 Ответить
Я взял довидку, выздоровел в конце октября. И что с нее толку? Скан-кода на ней нет, ее нигде не принимают.
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06.11.2021 11:48 Ответить
нас арестовали, потому что мы были черными вечером в пятницу ))
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06.11.2021 09:11 Ответить
Хорошая идея!
Если вакцинированный попал в больницу - признать сертификат липовым.
Что бы такого не случилось, после вакцинации нужно делать тест на наличие антител!
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06.11.2021 09:22 Ответить
вопрос в том, что антитела могут быть и без вакцинации) у меня в августе был 3,5... а вакцины не было. вчера сдавал - 5,7 у меня, а у жены 8,6! а в августе у нее был 0
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06.11.2021 10:35 Ответить
и что нам теперь с вами делать? обратитесь к врачу
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06.11.2021 10:59 Ответить
А разъясните для чего мне обращаться? У меня нет проблем для обращений… лучшее для больного сейчас УХОД врача… УХОД!
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06.11.2021 17:26 Ответить
Я переболел, у меня тоже 8.
Вакцина нужна для генерации антител. Если не появились, вакцина не подействовала.
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06.11.2021 11:11 Ответить
лАХТА,ПНХ!

https://voxukraine.org/nepravda-vaktsyny-vid-covid-19-ne-zahyshhayut-vid-shtamu-delta/
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06.11.2021 12:09 Ответить
Потому, что идёт распил бабла на вакцинах
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06.11.2021 12:06 Ответить
вакцинаціяТРИВАЄ

Поточна статистика по вакцинації на 4.11.2021 (Китай)
Населення1 439 324 тис.
Кількість вакци­нованих1 100 842 00076,48 %
Повністю вакци­новано1 070 386 00074,37 %
Всього вакцинацій2 302 679 000

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/china/
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06.11.2021 12:07 Ответить
И что? Началась когда? Через полгода после окончания там "пандемии".
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06.11.2021 12:18 Ответить
порозумнішали..одумались..прозріли

можна і заохотити !!
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06.11.2021 12:04 Ответить
ЯК СТВОРЮЮТЬСЯ КОВІД- ФЕЙКИ..

у своїй https://dailyexpose.co.uk/2021/03/21/miscarriages-after-having-covid-vaccine-increases-by-366-percent/?fbclid=IwAR0Kfz80rQr5_-QMP-JBC5fChKC1mjICHzUWt-CS0b2gY2TUwjSqJhe2Row статті про збільшення кількості викиднів The Daily Expose маніпулює та вириває факти з контексту. Автор стверджує, що в період з 9 грудня 2020 року по 24 січня 2021 року було 6 повідомлень про викидні, а в період з 24 січня по 7 березня 2021 року - 22 повідомлення. З цього порівняння і випливає висновок про збільшення кількості викиднів на 366%.

Однак автор статті не враховує ні загальну кількість вакцинованих, ні кількість вакцинованих вагітних жінок, ні загальну кількість викиднів за вказаний період. Статистика, на яку він посилається, взята з https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting#annex-1-vaccine-analysis-print доповіді урядового британського Агентства з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення (MHRA). Завдяки системі https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/datasummary Yellow Card вакциновані у Великій Британії можуть повідомити про побічні ефекти, які вони мають після щеплення. Узагальнені звіти про безпечність вакцин та кількість людей, що мали побічні дії, регулярно публікує згадане Агенство.

Однак співробітники британського агентства https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting#annex-1-vaccine-analysis-print наголошують : повідомлення про побічні ефекти не обов'язково означають, що саме вакцини стали причиною цих ефектів. Більшість негативних реакцій, про які повідомляють, https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting#annex-1-vaccine-analysis-print мають лише співпадіння у часі з проведеним щепленням.

В Україні пацієнти теж можуть https://www.dec.gov.ua/materials/derzhavnyj-ekspertnyj-czentr-moz-********-oprylyudnyuye-novyj-shhotyzhnevyj-zvit-pro-rezultaty-sposterezhennya-za-bezpekoyu-zastosuvannya-vakczyn-proty-covid-19-11/?role=patient повідомити про побічні ефекти після щеплення - їм слід звернутись до лікаря, який заповнить карту-повідомлення в https://aisf.dec.gov.ua/DSBase/UserHelp/HelpDocument#:~:text=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83%20(%D0%90%D0%86%D0%A1%D0%A4,%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96. Автоматизованій інформаційній системі фармаконагляду . Ці дані потім аналізує Державний експертний центр МОЗ України та https://www.dec.gov.ua/pharmacovigilance/?role=patient публікує щотижневі звіти про загальну кількість вакцинованих та кількість людей, які мали побічні ефекти після щеплення.

Таким чином, 22 повідомлення про викидні з 24 січня по 7 березня 2021 року - це повідомлення жінок, у яких перервалась вагітність у період після щеплення. Утім, часове співпадіння не доводить, що існує причинно-наслідковий зв'язок між зробленим щепленнями та викиднем.

Агентство з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення дало https://www.reuters.com/article/factcheck-miscarriage-vaccine/fact-check-there-is-no-evidence-to-suggest-covid-19-vaccines-increase-the-risk-of-miscarriage-idUSL1N2LT21A?fbclid=IwAR1ZnhJ40FSoGwUhwfzJusoNrs23JhXrcU-VjBzp4OzBKKYH5QmXtnTWv1c коментар Reuters з приводу статті The Daily Expose. Представники агентства стверджують, що немає підстав вважати про існування зв'язку між перериванням вагітності та щепленням від COVID-19. За вказаний період (з 24 січня по 7 березня) кількість людей, що отримали першу дозу вакцини, зросла з 1,3 млн до 4,3 млн. Щонайменше половина з цієї кількості - жінки дітородного віку. Тобто приблизна кількість вакцинованих жінок за цей період зросла з 0,6 млн до 2,1 млн. За статистикою переривання вагітності трапляється в 25% випадках у Великій Британії. Найчастіше викидень трапляється в перші 12 тижнів вагітності. Ці випадки не залежать від того, чи зробила вагітна жінка щеплення від COVID-19.
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06.11.2021 12:15 Ответить
 
 