МОЗ розглядає можливість "ковідної амністії", - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість введення "ковідної амністії" для тих, хто купив документи про вакцинацію.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми відпрацьовуємо зараз можливість так званої ковідної амністії. Якщо людина купила сертифікат, приходить до лікаря, той дивиться в ЕСОЗ і бачить, що не може зробити щеплення (оскільки дані про це внесені в систему. - Ред.). Нам треба це прибрати, ми працюємо над цією моделлю, як це зробити", - сказав Ляшко.

За його словами, також будуть перевірятися випадки, коли до лікарень потрапляли вакциновані від COVID-19 пацієнти.

"Зараз створюється комісія, і буде важко перенесена хвороба або летальний випадок у вакцинованого, він буде розглядатися комісійно, щоб дивитися фактори - що відбулося і чому людина померла",- сказав міністр.

Очільник МОЗ додав, що з кількості госпіталізованих щодня від 4 до 6% вакциновані.

"Наприклад, виявили 27 тисяч (на добу), серед них 5% буде реєстрація хвороби серед вакцинованих, принаймні однією дозою",- пояснив Ляшко.

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