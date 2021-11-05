МОЗ розглядає можливість "ковідної амністії", - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість введення "ковідної амністії" для тих, хто купив документи про вакцинацію.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми відпрацьовуємо зараз можливість так званої ковідної амністії. Якщо людина купила сертифікат, приходить до лікаря, той дивиться в ЕСОЗ і бачить, що не може зробити щеплення (оскільки дані про це внесені в систему. - Ред.). Нам треба це прибрати, ми працюємо над цією моделлю, як це зробити", - сказав Ляшко.
За його словами, також будуть перевірятися випадки, коли до лікарень потрапляли вакциновані від COVID-19 пацієнти.
"Зараз створюється комісія, і буде важко перенесена хвороба або летальний випадок у вакцинованого, він буде розглядатися комісійно, щоб дивитися фактори - що відбулося і чому людина померла",- сказав міністр.
Очільник МОЗ додав, що з кількості госпіталізованих щодня від 4 до 6% вакциновані.
"Наприклад, виявили 27 тисяч (на добу), серед них 5% буде реєстрація хвороби серед вакцинованих, принаймні однією дозою",- пояснив Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А для Ляшка секрет полішинеля відкрию: сертифікатами торгує 90% сімейних лікарів. У нас в місті такса- 400грн.
Я тільки не розумію яким дибілом треба бути: купляти сертифікат, а не отримати безкоштовно вакцинацію
Что делать? (С)
А кто переболел без обращения к семейному доктору и фиксации активной фазы короны и есть только анализ на наличие антител? В пролете?
И вот еще, например "Світлана Гук, інфекціоніст-пульмонолог Феофанії" до сих пор не считает нужным вакцинироваться после перенесенного год назад ковида . С чего бы это?
А пересидеть активную фазу на самоизоляции и потом предъявить антитела - нет! Так нельзя.
8-го октября (пятница) пришёл с женой и сыном (13 лет) к семейному доктору (пройтись метров 500 от дома) с температурой (у меня 38,5, у жены 38,0), у сына только обоняние пропало, сделали сначала на месте экспресс-тест (положительный, но он само-собой далеко не 100%-й), семейный доктор, отправила домой, сказала ждать "космонавтов" которые приедут брать ПЦР-тест, выписала витамин D3 (видеин), витамин С, аброл от кашля (кашляли не сильно), ибупрофен как жаропонижающее, и дала упаковку Эсберитокса, "космонавты" приехали 11-го (в понедельник, после выходных), взяли ПЦР-тест, через три дня был ответ - тест положительный, на руках справка что 11-го октября был положительный ПЦР, прошло всё в достаточно лёгкой форме, семейный доктор вакцинироваться сейчас не рекомендует, тоже самое сказали на горячей линии МОЗ. А относительно антител, звоните в МОЗ, уточняйте, может будет подобный документ, на уровне с положительным ПЦР, что вы переболели
народ купив сeртифкат iз внeсeнням в систeму а потiм вирiшив вакцинуватися. а систeма кажe що вакциновний. тобi нe положeно. пiсля цього люди признаються що купили сeртифiкат а iм всe-рiвно кажуть - ви в систeмi нiчого нe можу зробити. амнiстiя - визнати купiвлю i вколоти
Кльово, чо! А може спитати в МОЗ: скільки з тих "невакцинованих 97%", що зараз в лікарнях під киснем чи апаратами ШВЛ, раніше перехворіли на ковід? Є така статистика в ляшки, кузі чи ще якогось діджиталізованого нового обличчя?
Чи воно теж хоче такого ж "лапсєрдака" як і у стєпашки?
они что есть, оказывается??
минздрав каждый день браво рапортует, что оные отсутствуют
только с купленными сертификатами))
не стоит себя так выдавать, ляшко 🤦
А чому би перед вакцинацієй не робити всім тест на антитела.
Може людина нещодавно перехворіла та не знає, чи хворіє безсимптомно і антитела у організмі вже зашкалюють.
Менше буде ускладнень.
Не можна вакцинуватись якщо трішечки хворієте чи погано себе почуваєте, це може бути ковід. При ковіді вакцинуватись не бажано.
На всем этом фоне, удивительная тишина насчёт Канады,где среди вакцинированных большинство , кому вакцинация была действительно необходима, где человека честно предупреждали, после полного обследования, что у вас такие и вот такие патологии, а вот с этими заболеваниями вакцинация может дать побочный эффект... Разницу в подходе к вакцинации уловили?
В Украине.Противопоказаний нет,можно всем, побочек нет,государство ни за что не отвечает, всех в одну кучу, одна очередь к врачу на прием, другая за бумажными копиями сертификата которые нужно носить с собой, но если ты вакцинированный попал в больницу, у тебя однозначно поддельный сертификат.
Щодо черг згідна на 100%. Але це недолуга організація потоків пацієнтів керівництва медичної установи та МОЗ, що не контролює ситуацію на місцях
Будешь сидеть. Или лежать. В пнд
Если вакцинированный попал в больницу - признать сертификат липовым.
Что бы такого не случилось, после вакцинации нужно делать тест на наличие антител!
Вакцина нужна для генерации антител. Если не появились, вакцина не подействовала.
https://voxukraine.org/nepravda-vaktsyny-vid-covid-19-ne-zahyshhayut-vid-shtamu-delta/
Поточна статистика по вакцинації на 4.11.2021 (Китай)
Населення1 439 324 тис.
Кількість вакцинованих1 100 842 00076,48 %
Повністю вакциновано1 070 386 00074,37 %
Всього вакцинацій2 302 679 000
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/china/
можна і заохотити !!
у своїй https://dailyexpose.co.uk/2021/03/21/miscarriages-after-having-covid-vaccine-increases-by-366-percent/?fbclid=IwAR0Kfz80rQr5_-QMP-JBC5fChKC1mjICHzUWt-CS0b2gY2TUwjSqJhe2Row статті про збільшення кількості викиднів The Daily Expose маніпулює та вириває факти з контексту. Автор стверджує, що в період з 9 грудня 2020 року по 24 січня 2021 року було 6 повідомлень про викидні, а в період з 24 січня по 7 березня 2021 року - 22 повідомлення. З цього порівняння і випливає висновок про збільшення кількості викиднів на 366%.
Однак автор статті не враховує ні загальну кількість вакцинованих, ні кількість вакцинованих вагітних жінок, ні загальну кількість викиднів за вказаний період. Статистика, на яку він посилається, взята з https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting#annex-1-vaccine-analysis-print доповіді урядового британського Агентства з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення (MHRA). Завдяки системі https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/datasummary Yellow Card вакциновані у Великій Британії можуть повідомити про побічні ефекти, які вони мають після щеплення. Узагальнені звіти про безпечність вакцин та кількість людей, що мали побічні дії, регулярно публікує згадане Агенство.
Однак співробітники британського агентства https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting#annex-1-vaccine-analysis-print наголошують : повідомлення про побічні ефекти не обов'язково означають, що саме вакцини стали причиною цих ефектів. Більшість негативних реакцій, про які повідомляють, https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting#annex-1-vaccine-analysis-print мають лише співпадіння у часі з проведеним щепленням.
В Україні пацієнти теж можуть https://www.dec.gov.ua/materials/derzhavnyj-ekspertnyj-czentr-moz-********-oprylyudnyuye-novyj-shhotyzhnevyj-zvit-pro-rezultaty-sposterezhennya-za-bezpekoyu-zastosuvannya-vakczyn-proty-covid-19-11/?role=patient повідомити про побічні ефекти після щеплення - їм слід звернутись до лікаря, який заповнить карту-повідомлення в https://aisf.dec.gov.ua/DSBase/UserHelp/HelpDocument#:~:text=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83%20(%D0%90%D0%86%D0%A1%D0%A4,%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96. Автоматизованій інформаційній системі фармаконагляду . Ці дані потім аналізує Державний експертний центр МОЗ України та https://www.dec.gov.ua/pharmacovigilance/?role=patient публікує щотижневі звіти про загальну кількість вакцинованих та кількість людей, які мали побічні ефекти після щеплення.
Таким чином, 22 повідомлення про викидні з 24 січня по 7 березня 2021 року - це повідомлення жінок, у яких перервалась вагітність у період після щеплення. Утім, часове співпадіння не доводить, що існує причинно-наслідковий зв'язок між зробленим щепленнями та викиднем.
Агентство з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення дало https://www.reuters.com/article/factcheck-miscarriage-vaccine/fact-check-there-is-no-evidence-to-suggest-covid-19-vaccines-increase-the-risk-of-miscarriage-idUSL1N2LT21A?fbclid=IwAR1ZnhJ40FSoGwUhwfzJusoNrs23JhXrcU-VjBzp4OzBKKYH5QmXtnTWv1c коментар Reuters з приводу статті The Daily Expose. Представники агентства стверджують, що немає підстав вважати про існування зв'язку між перериванням вагітності та щепленням від COVID-19. За вказаний період (з 24 січня по 7 березня) кількість людей, що отримали першу дозу вакцини, зросла з 1,3 млн до 4,3 млн. Щонайменше половина з цієї кількості - жінки дітородного віку. Тобто приблизна кількість вакцинованих жінок за цей період зросла з 0,6 млн до 2,1 млн. За статистикою переривання вагітності трапляється в 25% випадках у Великій Британії. Найчастіше викидень трапляється в перші 12 тижнів вагітності. Ці випадки не залежать від того, чи зробила вагітна жінка щеплення від COVID-19.