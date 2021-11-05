У Саакашвили проблемы с глазом и с ухом, - врач

Состояние голодающего экс-президента Грузии Михеила Саакашвили ухудшается, ему нужна помощь офтальмолога и отоларинголога.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, информирует Цензор.НЕТ.

"Болячки там, здесь. Например, сегодня у нас был экстренный консилиум с участием невропатолога и специалиста по критической медицине. Осмотрели Мишу. Потом оказалось, что нам нужен консультант офтальмолог. Потому что у него проблемы с глазом, с ухом. Нужен отоларинголог. Получается, что у нас сегодня 11 консультантов, которые должны ходить в тюрьму и смотреть больного", - рассказал он.

Кипшидзе отметил, что врачи приходят в тюрьму к Саакашвили, но не могут принести с собой необходимое оборудование.

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Он подчеркнул, что экс-президент готов к госпитализации в любую грузинскую больницу, кроме тюремной. В тюремной, как считает Саакашвили, невозможно будет обеспечить его безопасность.