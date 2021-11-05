У Саакашвили проблемы с глазом и с ухом, - врач
Состояние голодающего экс-президента Грузии Михеила Саакашвили ухудшается, ему нужна помощь офтальмолога и отоларинголога.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, информирует Цензор.НЕТ.
"Болячки там, здесь. Например, сегодня у нас был экстренный консилиум с участием невропатолога и специалиста по критической медицине. Осмотрели Мишу. Потом оказалось, что нам нужен консультант офтальмолог. Потому что у него проблемы с глазом, с ухом. Нужен отоларинголог. Получается, что у нас сегодня 11 консультантов, которые должны ходить в тюрьму и смотреть больного", - рассказал он.
Кипшидзе отметил, что врачи приходят в тюрьму к Саакашвили, но не могут принести с собой необходимое оборудование.
Он подчеркнул, что экс-президент готов к госпитализации в любую грузинскую больницу, кроме тюремной. В тюремной, как считает Саакашвили, невозможно будет обеспечить его безопасность.
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с мозгом и уже давно
Все возрастное
также из них имеют удостоверения чернобыльцев 50 %
участников боевых действий 50 %
ну и вообще, страдальцев за народ - 100 %
Бо то головний орган у т.Саакова
Оборудованіє для внутрішньовенних ін'єкцій зі 100баксовою банкнотою ніззя!!!
Так всі спочатку пробують відкосити від служби.
Панацея. Не дякуйте!
Спочатку долонею хлопок по 2 ухам, долоні у вигляді кошика.
Звук прорізається аж бігом😉
А на очі так "мультик" двома пальцями. І по-плаче, і кольори побачить😂😎😂
было 100, стало 90 - многие о таком только мечтают
но я о другом - о кокаиновой зависимости, которая не только приводила к угрозам спрыгнуть с крыши, но и к авантюрным фантазиям типа прорыва через границу Украины, а теперь и Грузии
жаль не Михо - жаль украинцев, которые выбрали своим президентом такого же деятеля, просто у этого ещё не совсем поехала крыша
но время всё расставит по своим местам
1. Яка госпіталізація ? Тобто "герой" не на смерть голодує ? А як же запекла "боротьба" з режимом ?
2. невозможно будет обеспечить его безопасность
То голодуй далі в камері, як там безпечно.
Чого це "діяч" не довіряє результатам своїх реформ ?
Твої співвітчизники не такі дурні, як ти, і прекрасно знають, що ти і твої відбиті =стороннікі= готуєте провокацію в цивільній лікарні, бо ти уже наборовся і будь-якими шляхами (як завжди, нелегальними і незаконними) готовий звалити: чи знову через кордон, чи щоб тебе, притирка, доставили до українського посольства. Головне для тебе - твоя шкура, а як її рятуватимуть тебе не колише.
Сиди в тюрязі: набридло сите і влаштоване життя - захотілося адреналінчику, то вигрібай, придурок.
А шо, бабе понравилось
Как там у уставе строевой службы при совке было написано : стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы. Ты не мужик, Мишико, ты баба, которая плачется всем встречным в жилетку и разбрасивается соплями и слюной.
Хотя... "Голова предмет темный и изучению не подлежит" (с)
- Доню мені треба лікаря "вухо-око"
- Дідусю немає такого, є вухо/горло/ніс і є око, а що з вами?
- Йой доню, та чую єдно , а бачу зовсім інше.
5 ноября 2021, 23:56
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что голодает в тюрьме, ест каши и пьет натуральные соки. Об этом грузинскому телеканалу «Рустави-2», заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе, передает ТАСС.
По его словам, Саакашвили сразу же после поступления в тюрьму получил банковскую карту, посредством которой он сначала купил определенные продукты, но потом отказался от них. Потом прошел определенный период, и он по своему желанию купил определенные каши и натуральные соки. Кроме того, как отметил глава юстиции, бывший президент также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами.
Брегадзе добавил, что Саакашвили в данный момент чувствует себя хорошо и все его жизненные параметры в норме.
Кстати, говорят в российской тюрьме хорошие доктора....вон Надюха вышла здоровой как кобыла ... Потом еле в депутатское кресло ее жопа влазила. ...