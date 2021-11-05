У Саакашвілі проблеми з оком і з вухом, - лікар

Стан голодуючого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі погіршується, йому потрібна допомога офтальмолога та отоларинголога.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе, інформує Цензор.НЕТ.

"Болячки там, тут. Наприклад, сьогодні у нас був екстрений консиліум за участю невропатолога та фахівця з критичної медицини. Оглянули Мишка. Потім виявилося, що нам потрібен консультант офтальмолог. Тому що у нього проблеми з оком, з вухом. Потрібний отоларинголог. Виходить , що у нас сьогодні 11 консультантів, які мають ходити до в'язниці та оглядати хворого", - розповів він.

Кіпшидзе зазначив, що лікарі приходять до в'язниці Саакашвілі, але не можуть принести з собою необхідне обладнання.

Він наголосив, що експрезидент готовий до госпіталізації до будь-якої грузинської лікарні, крім тюремної. У тюремній, як вважає Саакашвілі, неможливо буде гарантувати його безпеку.

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