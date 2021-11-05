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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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У Саакашвілі проблеми з оком і з вухом, - лікар

У Саакашвілі проблеми з оком і з вухом, - лікар

Стан голодуючого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі погіршується, йому потрібна допомога офтальмолога та отоларинголога.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе, інформує Цензор.НЕТ.

"Болячки там, тут. Наприклад, сьогодні у нас був екстрений консиліум за участю невропатолога та фахівця з критичної медицини. Оглянули Мишка. Потім виявилося, що нам потрібен консультант офтальмолог. Тому що у нього проблеми з оком, з вухом. Потрібний отоларинголог. Виходить , що у нас сьогодні 11 консультантів, які мають ходити до в'язниці та оглядати хворого", - розповів він.

Кіпшидзе зазначив, що лікарі приходять до в'язниці Саакашвілі, але не можуть принести з собою необхідне обладнання.

Він наголосив, що експрезидент готовий до госпіталізації до будь-якої грузинської лікарні, крім тюремної. У тюремній, як вважає Саакашвілі, неможливо буде гарантувати його безпеку.

Читайте також: "На зло ворогам, я не помру і дочекаюся мого звільнення народом": Саакашвілі закликав розосередити місця проведення протестних акцій у Грузії

Автор: 

голодування (426) Грузія (1840) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+27
Как же такой больной человек в зелёном офисе реформами заправлял?
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05.11.2021 23:06
+25
Проблемы с глазом, ухом...

с мозгом и уже давно

Все возрастное
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05.11.2021 23:04
+20
проблем с пропеллером нету?
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05.11.2021 23:14
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Просто не чего было их сувать....)
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05.11.2021 23:04 Відповісти
Головна проблема у Саакашвілі з мозгом...
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06.11.2021 07:59 Відповісти
Проблемы с глазом, ухом...

с мозгом и уже давно

Все возрастное
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05.11.2021 23:04 Відповісти
йому потрібен ухогорлоглаз
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05.11.2021 23:05 Відповісти
Оторвапь ухо,выколоть моргало можно и без специального оборудованмя...
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06.11.2021 00:54 Відповісти
Нет нет нет, батенька, тут вы натурально ошибаетесь в специалистах, ему нужен не ухогорлоглаз, а глазоухогорл.
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06.11.2021 09:29 Відповісти
Как же такой больной человек в зелёном офисе реформами заправлял?
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05.11.2021 23:06 Відповісти
испокон веков депутатов инвалиды 1 группы более 50 %
также из них имеют удостоверения чернобыльцев 50 %
участников боевых действий 50 %
ну и вообще, страдальцев за народ - 100 %
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05.11.2021 23:47 Відповісти
а это Швондер его рекомендовал
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06.11.2021 03:27 Відповісти
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06.11.2021 09:36 Відповісти
пi@уй
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05.11.2021 23:07 Відповісти
"Кто у нас только не " умирал".. И Юля, и Надюха минаметчица, и Луценко и еще десятки и десятки, некоторых даже на носилках в суды носили.. Но это только до момента их освобождения.. Поэтому это уже не вызывает особого доверия...
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05.11.2021 23:09 Відповісти
В Феофании справились бы.
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05.11.2021 23:10 Відповісти
Анал - табу.
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05.11.2021 23:17 Відповісти
Ну, смотря с кем сидеть будет. Может и уговорят..
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05.11.2021 23:33 Відповісти
Ну так с желудком же нету проблем?
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05.11.2021 23:13 Відповісти
проблем с пропеллером нету?
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05.11.2021 23:14 Відповісти
Угу..Ему не вач нужен,а хороший моторист.
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06.11.2021 00:56 Відповісти
Врач
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06.11.2021 17:24 Відповісти
Ну, хоть не рот и нос
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05.11.2021 23:15 Відповісти
А язик в нормі?
Бо то головний орган у т.Саакова
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05.11.2021 23:16 Відповісти
а з головою?
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05.11.2021 23:26 Відповісти
...і з пропелером - без марафєту не працює...
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05.11.2021 23:32 Відповісти
От коли не зможе вимовити 'баріга', от тоді вже викликайте логопєда! Це вже небезпечно!
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05.11.2021 23:39 Відповісти
У "умного, красивого, в меру упитанного мужчины ну в полном расцвете сил"© проблемы с авионикой и тягой на валу несущего винта (последствия дефицита чурчхелы и Хванчкары).
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05.11.2021 23:41 Відповісти
"Кипшидзе отметил, что врачи приходят в тюрьму к Саакашвили, но не могут принести с собой необходимое оборудование...."
Оборудованіє для внутрішньовенних ін'єкцій зі 100баксовою банкнотою ніззя!!!
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05.11.2021 23:45 Відповісти
Психічні розлади - це і є головною проблемою у Міхо 😠
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06.11.2021 00:03 Відповісти
з головою, а в голові і вухо і глаз.
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06.11.2021 00:04 Відповісти
Є! Є панацея від цієї болячки!
Так всі спочатку пробують відкосити від служби.
Панацея. Не дякуйте!
Спочатку долонею хлопок по 2 ухам, долоні у вигляді кошика.
Звук прорізається аж бігом😉
А на очі так "мультик" двома пальцями. І по-плаче, і кольори побачить😂😎😂
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06.11.2021 00:19 Відповісти
Когда голодал Сенцов---было к нему сочувствие---он действительно был политв"язнем в чужой и дикой стране, а михуил сидит у себя на Родине, по приговору им отреформированных судов, в при нем построенной тюрьме, в отдельной камере со всеми удобствами, с телевизором, отд.санузлом ,толпой посетителей каждый день,сам же по свое воле туда и приехал---что его не устраивает? к чему это голодание на газировке и меде? Ну ни разу не жалко!
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06.11.2021 00:33 Відповісти
Согласен полностью. Несчастье, высосанное из пальца....Трагическая постановка, не вызвавшая у зрителя никакого сопереживания.... Как говорил Станиславский: " Ну верю"... Саакашвили - такой же плохой актёришка , как и Зеленский.
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06.11.2021 06:56 Відповісти
Ха....Тоже рочитал-проблемы с газом и слухом.Долго думал-чё это с Карлсоном за болячка приключилась?Метеоризм (громко выпускает газы,ну или как вариант-неправильно выставленное зажигание в пропеллере) и не слышит ?Михо,перестань пить газировку.Пей обычную воду.
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06.11.2021 01:06 Відповісти
Ото Міхо голодує, аж очі повилазили і вуха заклало.
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06.11.2021 01:10 Відповісти
если человек с избыточным весом потерял 10% массы тела - то это НОРМАЛЬНО
было 100, стало 90 - многие о таком только мечтают
но я о другом - о кокаиновой зависимости, которая не только приводила к угрозам спрыгнуть с крыши, но и к авантюрным фантазиям типа прорыва через границу Украины, а теперь и Грузии
жаль не Михо - жаль украинцев, которые выбрали своим президентом такого же деятеля, просто у этого ещё не совсем поехала крыша
но время всё расставит по своим местам
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06.11.2021 03:23 Відповісти
И глаз в лапше и губа в борще, и ваще (с) Кр. Пашечка
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06.11.2021 03:43 Відповісти
Он подчеркнул, что экс-президент готов к госпитализации в любую грузинскую больницу, кроме тюремной. В тюремной, как считает Саакашвили, невозможно будет обеспечить его безопасность.

1. Яка госпіталізація ? Тобто "герой" не на смерть голодує ? А як же запекла "боротьба" з режимом ?
2. невозможно будет обеспечить его безопасность
То голодуй далі в камері, як там безпечно.

Чого це "діяч" не довіряє результатам своїх реформ ?

Твої співвітчизники не такі дурні, як ти, і прекрасно знають, що ти і твої відбиті =стороннікі= готуєте провокацію в цивільній лікарні, бо ти уже наборовся і будь-якими шляхами (як завжди, нелегальними і незаконними) готовий звалити: чи знову через кордон, чи щоб тебе, притирка, доставили до українського посольства. Головне для тебе - твоя шкура, а як її рятуватимуть тебе не колише.

Сиди в тюрязі: набридло сите і влаштоване життя - захотілося адреналінчику, то вигрібай, придурок.
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06.11.2021 04:23 Відповісти
А з головою там не має проблем?
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06.11.2021 05:46 Відповісти
Ну, то таке, возрастное. Впрочем могли ему сидельцы и в ухо дать и в глаз заехать. Главное, Миша, береги шоколадный свой глаз от черенка швабры. В хате все помнят, как при тебе его, черенок, использовали. Да, к слову, шлюха ещё там, за мой счёт, или уже вернулась на работу?
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06.11.2021 07:11 Відповісти
Цирк продолжается, целая толпа врачей каждый день ходит в тюрьму и выслушивает все новые причины для перевода в больницу.
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06.11.2021 07:22 Відповісти
А скорее всего это приходят будущие переворотчики или переносчики нужной информации (это как раз и естьглаза и уши!). Что ж не плохо придумано.
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06.11.2021 12:41 Відповісти
Як же таких доходяга "джигіт" трахав молоду невгамовну Ясько?
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06.11.2021 07:56 Відповісти
Так у него куча друганов есть, таких-же как этот жирный дрыщ, вот они ее всем колхозом ее и таво...
А шо, бабе понравилось
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06.11.2021 08:00 Відповісти
Мишико, тебя обманули В наибольшей безопасности ты будешь в тюремной больничке. И будь в конце-то концов мужиком, слушать тебя тошно и противно. Видимо ты, жирный дрыщ, не служил в армии, где даже маменькиным сынкам закаляют характер и силу воли и они становятся настоящими мужчинами.
Как там у уставе строевой службы при совке было написано : стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы. Ты не мужик, Мишико, ты баба, которая плачется всем встречным в жилетку и разбрасивается соплями и слюной.
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06.11.2021 07:58 Відповісти
Это серьезная медицинская проблема. Нельзя рассматривать в отдельности глаза или уши. Необходим комплексный подход. Только рассматривая голову в целом, можно обнаружить не только причины конкретных заболеваний, но и поступков, решений, высказываний.

Хотя... "Голова предмет темный и изучению не подлежит" (с)
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06.11.2021 08:06 Відповісти
Посадили би в загальну камеру. Там без всілякого спецобладнання вилікують "спеціалісти" по вухах і очах.
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06.11.2021 08:30 Відповісти
Да неужели? А на свободе не было проблем?
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06.11.2021 08:56 Відповісти
хулиганы зрения лишают!
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06.11.2021 09:14 Відповісти
Приймальна лікарні:
- Доню мені треба лікаря "вухо-око"
- Дідусю немає такого, є вухо/горло/ніс і є око, а що з вами?
- Йой доню, та чую єдно , а бачу зовсім інше.
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06.11.2021 09:46 Відповісти
а глаз на жепу натянуть не пробовали ? или куй к уху прикинуть?
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06.11.2021 10:07 Відповісти
Минюст Грузии: Саакашвили ест каши и пьет натуральные соки
5 ноября 2021, 23:56

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что голодает в тюрьме, ест каши и пьет натуральные соки. Об этом грузинскому телеканалу «Рустави-2», заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе, передает ТАСС.

По его словам, Саакашвили сразу же после поступления в тюрьму получил банковскую карту, посредством которой он сначала купил определенные продукты, но потом отказался от них. Потом прошел определенный период, и он по своему желанию купил определенные каши и натуральные соки. Кроме того, как отметил глава юстиции, бывший президент также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами.

Брегадзе добавил, что Саакашвили в данный момент чувствует себя хорошо и все его жизненные параметры в норме.
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06.11.2021 10:20 Відповісти
кацапы и барыго-ботва ликуют.
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06.11.2021 10:45 Відповісти
Передайте ему клетчатое одеяло...
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06.11.2021 11:15 Відповісти
Очень симптоматические жалобы у больного...Довыделывался и огреб п**дов,что ли? Очень похоже...
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06.11.2021 18:24 Відповісти
Ну если ему так хреново, пусть перестает голодать ....Надеюсь от него еду не прячут??? 😊
Кстати, говорят в российской тюрьме хорошие доктора....вон Надюха вышла здоровой как кобыла ... Потом еле в депутатское кресло ее жопа влазила. ...
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06.11.2021 18:51 Відповісти
 
 