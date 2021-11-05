Украина имеет право использовать беспилотники на Донбассе, - Резников
Запрет на использование БПЛА на Донбассе не распространяется на украинские беспилотники.
Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Я хочу обратить внимание на текст Минских соглашений, в котором четко записан запрет на использование беспилотных аппаратов. Но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья: иностранных. То есть, это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле, и это – украинский беспилотный аппарат", – сказал он.
Топ комментарии
+9 Muron
показать весь комментарий05.11.2021 23:24
+6 Борис Дородный #441572
показать весь комментарий05.11.2021 23:36
+4 Yevgeniy Lysenko #493376
показать весь комментарий05.11.2021 23:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
від «прапор» (ісп. bandera (бандера) і італ. bandiera (банд'єра) та порт.
https://www.youtube.com/watch?v=SqPrraFmBeA
немцы и лично Меркель, совсем "не палятся"...
В реальності на озброєнні поставили аж 3 одиниці одну з яких розбили.
І цим одиницям нереально далеко до можливостей байрактар.
"Штаты ракетными моторами там отовариваются" - до появи Ілона справді купували, правда це було спільне американо російське підприємство, яке мало право продавати ці ракетні двигуни тільки в сша, в росії на них жодної ракети, ці двигуни технологічно родом ще з ссср, но суть не в технологіях, а у вартості матеріалів з яких вони зроблені, американоросійська компанія продавала їх сша дешевше собівартості металів з яких вони зроблені. По факту з росії у вигляді двигунів вивозили те що видобули з надр (рідкоземельні) дешевше чим просто видубити це в сша.
"Вот С-400 и АЭС" - спадок розвитку в цій галузі ссср. І по факту росіян знову стрижуть. Росіяни будують не для себе, а для когось, для того хто в любий момент стане ворогом. А на рахунок С-400 - сша теж українські оплоти купувала. Так що ж вони значить такі круті, і Україна будує танки які навіть сша хоче купити? Реальність в тому що Туреччина нащадок Османської імперії і бачить в рф ворога. А знати чим озброєний ворог, як це обійти, байрактари шороху наводять не просто так... Тай зразу згадуються помідори і збитий літак рф. Над росіянами знову поглумились.
"пропеллерные пепелацы времён 2-й мировой построить" - ахахаха. Ахаха. Мда це діагноз. В БПЛА саме цінне це "Оптика, стабілізація". Це системи керування. Це мізки. Так ось Оптики в рф немає. Супутники рф фотографують на плівку, і відстрілюють її над сибіром. Ось така вона реальність.
Ті бпла що роблять і є на озброєнні рф використовують оптику із старих фотоапаратів. (лінь гуглити знамениті фото) Системи керування, мізки та інше це спеціалізована техніка, яка повинна витримувати відповідні навантаження. І таке рф у спадок від ссср не дісталось та й фізично виготовити рф це не здатне, бо це досить об'ємні виробничі ланцюги і існують так звані животворящі санкції... Ось така вона реальність. Пропелєрні пепелаци нагибають атомну країну яка не здатна їх виготовити чи навіть просто їм протидіяти.
Це ще один пункт до зашкварів рашки в Мінських домовленостях, щось на рівні списку де прописана артилерія що є тільки на озброєнні рф...
не стони, не кряхти и не ахай !
слышишь кацапов - шли их в п....,
а видишь - посылай на х..!
Теперь террористы смело могут сбивать беспилотноки ОБСЕ.
Забыли, почему не применяются вертолеты?
Нужно было не дразнить, а действовать как Азейбарджан!