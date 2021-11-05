Украина имеет право использовать беспилотники на Донбассе, - Резников

Запрет на использование БПЛА на Донбассе не распространяется на украинские беспилотники.

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я хочу обратить внимание на текст Минских соглашений, в котором четко записан запрет на использование беспилотных аппаратов. Но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья: иностранных. То есть, это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле, и это – украинский беспилотный аппарат", – сказал он.

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