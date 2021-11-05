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Україна має право використовувати безпілотники на Донбасі, - Резніков

Україна має право використовувати безпілотники на Донбасі, - Резніков

Заборона використання БПЛА на Донбасі не поширюється на українські безпілотники.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я хочу звернути увагу на текст мінських угод, в якому чітко записано заборону на використання безпілотних апаратів. Але там є одне важливе слово, про яке забувають навіть наші німецькі друзі: іноземних. Тобто це росіянам заборонено використовувати безпілотники над українською землею. А ми на своїй землі, і це – український безпілотний апарат", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова й надалі використовувати Bayraktar, - начальник Генштабу Шаптала

Автор: 

шоу Шустера (309) Донбас (22354) мінські угоди (2231) Резніков (1443) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+9
і назвати його потрібно "Бандера" - прапор.
від «прапор» (ісп. bandera (бандера) і італ. bandiera (банд'єра) та порт.
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05.11.2021 23:24
+6
Да зачем это обсуждать, говорить, обещать вслух? Это военная тема, она всегда закрытая---та просто применяйте---ото и всё!
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05.11.2021 23:36
+4
Swinedogs killer- убивця свинособак
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05.11.2021 23:29
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і назвати його потрібно "Бандера" - прапор.
від «прапор» (ісп. bandera (бандера) і італ. bandiera (банд'єра) та порт.
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05.11.2021 23:24 Відповісти
А если собьют.... Бандера сбит, Бандера попал в плен, Бандера уничтожен... Думать надо.
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06.11.2021 07:51 Відповісти
Бандер мало не буде. Одного вже вбили, а заявились тисячі
https://www.youtube.com/watch?v=SqPrraFmBeA
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06.11.2021 11:03 Відповісти
А вб'ють, поховаєм, постануть нові.
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28.11.2021 22:35 Відповісти
Их там нет, а мы тут - есть.
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05.11.2021 23:25 Відповісти
Або "ВandieraАеро"
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05.11.2021 23:25 Відповісти
"*****-Killer".
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05.11.2021 23:27 Відповісти
Swinedogs killer- убивця свинособак
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05.11.2021 23:29 Відповісти
Да зачем это обсуждать, говорить, обещать вслух? Это военная тема, она всегда закрытая---та просто применяйте---ото и всё!
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05.11.2021 23:36 Відповісти
Маловат Байрактар для главного боеприпаса... Клована надо запустить в тыл рашистам. Поиздыхают от его шуточек и игры на рояле.

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05.11.2021 23:44 Відповісти
Бандеркар..это круто...
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05.11.2021 23:49 Відповісти
А что так наши немецкие друзья разволновались, что для них необходимо отдельное пояснение? Оружие нам не подогнали, по всему остальному тоже весьма куценько для экономического гиганта Европы, зато у кокочленцев всё боеприпасы 8-й год не заканчиваются. Никто не хочет поинтересоваться этим вопросом?..
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05.11.2021 23:50 Відповісти
"важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья" -
немцы и лично Меркель, совсем "не палятся"...
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05.11.2021 23:51 Відповісти
Чую скоро в шахты Донбасса подземными водами намоет совершенно отечественные Корсары. Орионы и С-70
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05.11.2021 23:55 Відповісти
Якби ж вони ще в самої рф були. Парашка може тільки мультики робити.

В реальності на озброєнні поставили аж 3 одиниці одну з яких розбили.

І цим одиницям нереально далеко до можливостей байрактар.
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06.11.2021 00:06 Відповісти
Да ты шо? Вот С-400 и АЭС в рф турки покупают, Штаты ракетными моторами там отовариваются, британцы ионно-плазменные движки для спутников закупают, а русне сложно пропеллерные пепелацы времён 2-й мировой построить? Ну каждому воздастся по вере его (с)
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06.11.2021 00:28 Відповісти
Ахаха. Але у вас в мізках пропагандою...

"Штаты ракетными моторами там отовариваются" - до появи Ілона справді купували, правда це було спільне американо російське підприємство, яке мало право продавати ці ракетні двигуни тільки в сша, в росії на них жодної ракети, ці двигуни технологічно родом ще з ссср, но суть не в технологіях, а у вартості матеріалів з яких вони зроблені, американоросійська компанія продавала їх сша дешевше собівартості металів з яких вони зроблені. По факту з росії у вигляді двигунів вивозили те що видобули з надр (рідкоземельні) дешевше чим просто видубити це в сша.

"Вот С-400 и АЭС" - спадок розвитку в цій галузі ссср. І по факту росіян знову стрижуть. Росіяни будують не для себе, а для когось, для того хто в любий момент стане ворогом. А на рахунок С-400 - сша теж українські оплоти купувала. Так що ж вони значить такі круті, і Україна будує танки які навіть сша хоче купити? Реальність в тому що Туреччина нащадок Османської імперії і бачить в рф ворога. А знати чим озброєний ворог, як це обійти, байрактари шороху наводять не просто так... Тай зразу згадуються помідори і збитий літак рф. Над росіянами знову поглумились.

"пропеллерные пепелацы времён 2-й мировой построить" - ахахаха. Ахаха. Мда це діагноз. В БПЛА саме цінне це "Оптика, стабілізація". Це системи керування. Це мізки. Так ось Оптики в рф немає. Супутники рф фотографують на плівку, і відстрілюють її над сибіром. Ось така вона реальність.

Ті бпла що роблять і є на озброєнні рф використовують оптику із старих фотоапаратів. (лінь гуглити знамениті фото) Системи керування, мізки та інше це спеціалізована техніка, яка повинна витримувати відповідні навантаження. І таке рф у спадок від ссср не дісталось та й фізично виготовити рф це не здатне, бо це досить об'ємні виробничі ланцюги і існують так звані животворящі санкції... Ось така вона реальність. Пропелєрні пепелаци нагибають атомну країну яка не здатна їх виготовити чи навіть просто їм протидіяти.
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06.11.2021 01:47 Відповісти
Але це кадри робили ці Мінські домовленості. Стільки тролінгу туди запхали. Такі речі передбачили. Там реально мова тільки про іноземні бпла. І раша лохи їх підписали. Це ж треба таке.

Це ще один пункт до зашкварів рашки в Мінських домовленостях, щось на рівні списку де прописана артилерія що є тільки на озброєнні рф...
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06.11.2021 00:04 Відповісти
таварисч- нервы зажми в узду-
не стони, не кряхти и не ахай !
слышишь кацапов - шли их в п....,
а видишь - посылай на х..!
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06.11.2021 00:13 Відповісти
Главное Рашка использует свои беспилотники против нас не прекращая еще с 2014 года. То что у Рашки примитивные беспилотники то ето уже их проблемы. Зато как у нас появились дроны так Рашка завизжала. Уверен на 100% если бы у Рашки первой появились беспилотники такого формата как Байрактары то уже давно бы нас утюжили ими и на всех плевали. А немцы с жабоедами пускай заткнутся. Рашка уже все свое оружие которое имела испытала в Украине. Зато мы постоянно оглядываемся на тех кто квакает сзади можно ли нам пукнуть без спроса. Украину будут уважать только тогда когда мы будем сильные и решительные как Турция.
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06.11.2021 00:31 Відповісти
Бандерактар
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06.11.2021 01:22 Відповісти
Просящий,оправдывающийся тон нового министра. Пора нам попросить разрешения у ТКГ - может все-таки разрешат?
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06.11.2021 06:17 Відповісти
Резников - уголовник и предатель, он участник криминальных и антиконституционных Минских угод. И запрет на беспилотники - это и его грязных рук дело. А сейчас он. как Тyрчинов, надувает губы и грозится прямо во Вселенную. Ничего он применять не будет, даже смешных учебных петард.
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06.11.2021 07:55 Відповісти
Яка заборона? Ви читати вмієте? Заборона поширюється тільки на іноземні бпла. Українські можуть літати і "бамбіть!" і це не буде порушенням мінська.
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06.11.2021 13:30 Відповісти
Палка всегда о двух концах.
Теперь террористы смело могут сбивать беспилотноки ОБСЕ.
Забыли, почему не применяются вертолеты?
Нужно было не дразнить, а действовать как Азейбарджан!
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06.11.2021 09:18 Відповісти
Только сбивалки дорого стоят по сравнению с дроном.
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06.11.2021 11:16 Відповісти
Европа оплатит, газовыми деньгами.
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06.11.2021 11:56 Відповісти
Вони і раніше коли получалось то збивали. Бпла не та ціль яку можуть легко збити технології рф.
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06.11.2021 13:31 Відповісти
Занадто багато розмов про беспілотники. Треба бити ворога всіма наявними видами озброєння. Принаймні кацапи обстрілюють наші позиції із заборонених систем і ніхто вже навіть не звертає на це увагу.
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06.11.2021 15:34 Відповісти
 
 