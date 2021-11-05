Україна має право використовувати безпілотники на Донбасі, - Резніков

Заборона використання БПЛА на Донбасі не поширюється на українські безпілотники.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я хочу звернути увагу на текст мінських угод, в якому чітко записано заборону на використання безпілотних апаратів. Але там є одне важливе слово, про яке забувають навіть наші німецькі друзі: іноземних. Тобто це росіянам заборонено використовувати безпілотники над українською землею. А ми на своїй землі, і це – український безпілотний апарат", – сказав він.

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