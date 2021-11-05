Україна має право використовувати безпілотники на Донбасі, - Резніков
Заборона використання БПЛА на Донбасі не поширюється на українські безпілотники.
Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Я хочу звернути увагу на текст мінських угод, в якому чітко записано заборону на використання безпілотних апаратів. Але там є одне важливе слово, про яке забувають навіть наші німецькі друзі: іноземних. Тобто це росіянам заборонено використовувати безпілотники над українською землею. А ми на своїй землі, і це – український безпілотний апарат", – сказав він.
Топ коментарі
+9 Muron
показати весь коментар05.11.2021 23:24
+6 Борис Дородный #441572
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+4 Yevgeniy Lysenko #493376
показати весь коментар05.11.2021 23:29
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від «прапор» (ісп. bandera (бандера) і італ. bandiera (банд'єра) та порт.
https://www.youtube.com/watch?v=SqPrraFmBeA
немцы и лично Меркель, совсем "не палятся"...
В реальності на озброєнні поставили аж 3 одиниці одну з яких розбили.
І цим одиницям нереально далеко до можливостей байрактар.
"Штаты ракетными моторами там отовариваются" - до появи Ілона справді купували, правда це було спільне американо російське підприємство, яке мало право продавати ці ракетні двигуни тільки в сша, в росії на них жодної ракети, ці двигуни технологічно родом ще з ссср, но суть не в технологіях, а у вартості матеріалів з яких вони зроблені, американоросійська компанія продавала їх сша дешевше собівартості металів з яких вони зроблені. По факту з росії у вигляді двигунів вивозили те що видобули з надр (рідкоземельні) дешевше чим просто видубити це в сша.
"Вот С-400 и АЭС" - спадок розвитку в цій галузі ссср. І по факту росіян знову стрижуть. Росіяни будують не для себе, а для когось, для того хто в любий момент стане ворогом. А на рахунок С-400 - сша теж українські оплоти купувала. Так що ж вони значить такі круті, і Україна будує танки які навіть сша хоче купити? Реальність в тому що Туреччина нащадок Османської імперії і бачить в рф ворога. А знати чим озброєний ворог, як це обійти, байрактари шороху наводять не просто так... Тай зразу згадуються помідори і збитий літак рф. Над росіянами знову поглумились.
"пропеллерные пепелацы времён 2-й мировой построить" - ахахаха. Ахаха. Мда це діагноз. В БПЛА саме цінне це "Оптика, стабілізація". Це системи керування. Це мізки. Так ось Оптики в рф немає. Супутники рф фотографують на плівку, і відстрілюють її над сибіром. Ось така вона реальність.
Ті бпла що роблять і є на озброєнні рф використовують оптику із старих фотоапаратів. (лінь гуглити знамениті фото) Системи керування, мізки та інше це спеціалізована техніка, яка повинна витримувати відповідні навантаження. І таке рф у спадок від ссср не дісталось та й фізично виготовити рф це не здатне, бо це досить об'ємні виробничі ланцюги і існують так звані животворящі санкції... Ось така вона реальність. Пропелєрні пепелаци нагибають атомну країну яка не здатна їх виготовити чи навіть просто їм протидіяти.
Це ще один пункт до зашкварів рашки в Мінських домовленостях, щось на рівні списку де прописана артилерія що є тільки на озброєнні рф...
не стони, не кряхти и не ахай !
слышишь кацапов - шли их в п....,
а видишь - посылай на х..!
Теперь террористы смело могут сбивать беспилотноки ОБСЕ.
Забыли, почему не применяются вертолеты?
Нужно было не дразнить, а действовать как Азейбарджан!