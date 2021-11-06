Беларусь заявила о начале экспорта электроэнергии в Украину

С 6 ноября электроэнергия из Беларуси начала поступать в украинскую энергосистему.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Беларуси.

"Согласно подписанному контракту, поставки будут осуществляться в течение ноября", - сообщает министерство.

График поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования, отметили в Минэнерго Беларуси.

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