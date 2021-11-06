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Беларусь заявила о начале экспорта электроэнергии в Украину

Беларусь заявила о начале экспорта электроэнергии в Украину

С 6 ноября электроэнергия из Беларуси начала поступать в украинскую энергосистему.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Беларуси.

"Согласно подписанному контракту, поставки будут осуществляться в течение ноября", - сообщает министерство.

График поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования, отметили в Минэнерго Беларуси.

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Автор: 

Беларусь (7886) импорт (558) Тарифы на электроэнергию (2162)


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Топ комментарии
+36
ЗЕпірімога! Ура!
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06.11.2021 10:05
+24
Це сумно , що Україна знов почала фінансувати терор і вбивства людей в Білорусі .
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06.11.2021 10:06
+21
Мозг, по ходу, у тебя и не включался никогда
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06.11.2021 10:07
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Страница 2 из 2
Как? А что Ахметовская *зельоная енергия* в которую мы вкладывали столько денех не может обеспечить Украину? Вот тех крикунов что пропихивали *зельоную енергию* и посадить на ету енергию вместе с Ахметкой и его шоблой. А для остальных и нашей енергиии хватит.
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06.11.2021 11:24 Ответить
А давайте в буфет в Верховной Раде не завозить жратвы ,может они тогда поймут , что электростанции без угля работать не могут! Что все лето делали ?
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06.11.2021 11:32 Ответить
Пилили бюджет. Закапывать деньги в ремонт и строительство гораздо прибыльнее, чем возиться с этим вашим углем. Да и кому он нужен вообще?
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06.11.2021 11:34 Ответить
Чучело нацарьовав,за два года проср#л всё ,что по кирпичику собрал Порошенко,оставил полную казну,прибыльные госпредприятия,боеспособную армию,международную поддержку.
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06.11.2021 11:38 Ответить
После совместных заявлений это предательство стран Балтии, украинских союзников.
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06.11.2021 11:41 Ответить
Ради бога,Литва сейчас закупает около 600 МВт-это половина мощности БелАЭС.
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06.11.2021 11:45 Ответить
Выгода дороже принципов?
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06.11.2021 11:51 Ответить
враки.
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06.11.2021 11:57 Ответить
Так литовцы не на АЭС электричество закупают. У них законом запрещено покупать э/э с "небезопасной АЭС". Литва закупает электроэнергию в Латвии, из розетки. А откуда электричество в розетку поступает они не знают, да и знать не хотят!
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06.11.2021 13:49 Ответить
Наши немецкие зелёные граждане тоже платят в разы больше за электричество. Они даже не догадываются, что я подключился к разетки и высасываю их зелёное электричество.
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06.11.2021 18:54 Ответить
Вводим санкции,а потом приползаем раком и просим - спасите?
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06.11.2021 11:45 Ответить
Вибрали - жрьом...
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06.11.2021 11:55 Ответить
Украина пообещала не покупать электроэнергию со строящейся в Белоруссии атомной электростанции (БелАЭС). Об этом сегодня, 7 мая, заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/05/07/ukraina-otkazyvaetsya-pokupat-***************-s-belorusskoy-aes?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop https://eadaily.com/ru/news/2020/05/07/ukraina-otkazyvaetsya-pokupat-***************-s-belorusskoy-aes?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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06.11.2021 11:47 Ответить
Замість нарощування власного видобутку вугілля, зарплати шахтарям в Павлограді і Червонограді, ми фінансуємо диктатора Лукашенко і у цьому відверто винувате Зелене лайно і Ахметов який всучив свого прем'єра...
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06.11.2021 11:49 Ответить
зайшов на ФБ до редутчиків. Егорка Соболєв весь в барьбє....

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06.11.2021 11:53 Ответить
Так бензин теж з Білорусі
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06.11.2021 11:54 Ответить
кацапня спецом блоканула вугілля з Казахстану щоб підсадити на е/е. Обдовбаний клован так ніхера й не зрозумів?
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06.11.2021 12:00 Ответить
Да,поставлять э/э гораздо выгоднее,чем уголь.Уголек с ООС они в Китай запендюрят,там цены выше.
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06.11.2021 12:19 Ответить
Они в Китай газ продают по 104 дол. по старым договорам.
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06.11.2021 18:23 Ответить
Слава Зеле! Ура! Хрен с украинской энергетикой, не нужны зарплаты работникам электростанций и шахтерам, оставим налоги за границей! Ура!
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06.11.2021 12:02 Ответить
Дохазяйнувались до ручки. З чим вас,зе-дебіли,можно щиро привітати. Далі,як то кажуть,буде...
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06.11.2021 12:13 Ответить
Включи в розетку чайник - поддержи режим нелигитимного президента Беларуси. Так и хочется сказать зелёным придуркам: вы или крестик снимите или трусы наденьте.
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06.11.2021 12:24 Ответить
Зе!Верещук
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06.11.2021 12:49 Ответить
а помню в году так, 2015 Украина закупала электрику в стране-агрессоре россии(с маленькой буквы) и продавала её же в "федеральный округ"(!) Крым...
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06.11.2021 14:34 Ответить
что то надо в консерватории менять.
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06.11.2021 15:24 Ответить
І у когось із зелених буде файний бізнес...
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06.11.2021 18:39 Ответить
Дожились...Позорище !!! Що,Уовчик,накерувався ?! Чувирло !
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06.11.2021 18:56 Ответить
а как же санкции?)))) и потом не кипишуйте что европа не вводит или снимает санкции против раши. что посеешь то и пожнешь
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06.11.2021 19:25 Ответить
Почитал в интернете: Россия на строительство АЭС дало Беларуси кредит в 10 млрд. долларов.
Кредит начинают возвращать после запуска станции. Т.е. покупая электричество у Батьки, Украина платит деньги России.
Не смог найти, кто является совладельцем АЭС. Не удивлюсь, если очередной друг Путина.
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07.11.2021 07:13 Ответить
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