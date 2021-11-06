Білорусь заявила про початок експорту електроенергії в Україну
З 6 листопада електроенергія з Білорусі почала надходити в українську енергосистему.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міністерства енергетики Білорусі.
"Відповідно до підписаного контракту, поставки будуть здійснюватися впродовж листопада", - повідомляє міністерство.
Графік поставок сформований білоруською стороною з урахуванням наявних технічних можливостей: режимів роботи енергосистеми і потужностей генеруючого обладнання, зазначили в міненерго Білорусі.
Топ коментарі
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Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/05/07/ukraina-otkazyvaetsya-pokupat-***************-s-belorusskoy-aes?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop https://eadaily.com/ru/news/2020/05/07/ukraina-otkazyvaetsya-pokupat-***************-s-belorusskoy-aes?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Кредит начинают возвращать после запуска станции. Т.е. покупая электричество у Батьки, Украина платит деньги России.
Не смог найти, кто является совладельцем АЭС. Не удивлюсь, если очередной друг Путина.