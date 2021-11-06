Білорусь заявила про початок експорту електроенергії в Україну

З 6 листопада електроенергія з Білорусі почала надходити в українську енергосистему.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міністерства енергетики Білорусі.

"Відповідно до підписаного контракту, поставки будуть здійснюватися впродовж листопада", - повідомляє міністерство.

Графік поставок сформований білоруською стороною з урахуванням наявних технічних можливостей: режимів роботи енергосистеми і потужностей генеруючого обладнання, зазначили в міненерго Білорусі.

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