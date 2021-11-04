Путін і Лукашенко затвердили оновлену воєнну доктрину Союзної держави

Оновлену ​​ воєнну доктрину та Концепцію міграційної політики Союзної держави затверджено на засіданні Вищої Держради Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Документи були затверджені президентом РФ Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, і входять до основних напрямків реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки.

Держсекретар Союзної держави Білорусі та РФ Дмитро Мезенцев зазначив, що ухвалення документів "зумовлено зміною військово-політичної обстановки в регіоні, виникненням нових загроз і викликів для Росії та Білорусії, безпрецедентним тиском на наші країни".

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"Нова воєнна доктрина дозволить підвищити рівень узгодженості оборонної політики, своєчасно адаптувати завдання міністерств оборони з урахуванням змін, що відбуваються в регіоні, у військово-політичній обстановці", - сказав Мезенцев. Він наголосив, що досягнуто високого рівня взаємодії у сфері оборони між Росією та Білоруссю.

Говорячи про концепцію міграційної політики Союзної держави, Мезенцев зазначив, що документ визначить напрямок діяльності міністерств внутрішніх справ, органів безпеки, прикордонних служб, зовнішньополітичних відомств у сфері міграції з урахуванням нових реалій, зумовлених зростанням міграційних потоків.

"Актуальність документа по-своєму підтверджують і останні події на кордоні Білорусі-Євросоюзу, на які витримано і професійно відповідає республіка", - вважає чиновник.