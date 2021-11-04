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Путін і Лукашенко затвердили оновлену воєнну доктрину Союзної держави

Путін і Лукашенко затвердили оновлену воєнну доктрину Союзної держави

Оновлену ​​ воєнну доктрину та Концепцію міграційної політики Союзної держави затверджено на засіданні Вищої Держради Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Документи були затверджені президентом РФ Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, і входять до основних напрямків реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки.

Держсекретар Союзної держави Білорусі та РФ Дмитро Мезенцев зазначив, що ухвалення документів "зумовлено зміною військово-політичної обстановки в регіоні, виникненням нових загроз і викликів для Росії та Білорусії, безпрецедентним тиском на наші країни".

Читайте також: Путін + Лукашенко: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чим загрожує Україні та її кордонам союз Білорусі з РФ

"Нова воєнна доктрина дозволить підвищити рівень узгодженості оборонної політики, своєчасно адаптувати завдання міністерств оборони з урахуванням змін, що відбуваються в регіоні, у військово-політичній обстановці", - сказав Мезенцев. Він наголосив, що досягнуто високого рівня взаємодії у сфері оборони між Росією та Білоруссю.

Говорячи про концепцію міграційної політики Союзної держави, Мезенцев зазначив, що документ визначить напрямок діяльності міністерств внутрішніх справ, органів безпеки, прикордонних служб, зовнішньополітичних відомств у сфері міграції з урахуванням нових реалій, зумовлених зростанням міграційних потоків.

"Актуальність документа по-своєму підтверджують і останні події на кордоні Білорусі-Євросоюзу, на які витримано і професійно відповідає республіка", - вважає чиновник.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) путін володимир (24230) росія (66478) Союзна держава РБ і рф (11)


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Топ коментарі
+13
Идёт тихая оккупация Беларуси.
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04.11.2021 23:01 Відповісти
+10
Украина закупила еще 100 Джавелинов у США и 100 Бандеркаров у Турции...

Слава Україні!!!
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04.11.2021 23:05 Відповісти
+8
А есть такие, которые верят, шо бульбофюрер набрал 80%?
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04.11.2021 23:11 Відповісти
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Идёт тихая оккупация Беларуси.
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04.11.2021 23:01 Відповісти
Да, шел 155-ый год воссоединения.
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04.11.2021 23:03 Відповісти
Кацапка, ху-ху нє хо-хо?
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04.11.2021 23:08 Відповісти
Странно, обычно про любовь к фюреру вопрос.
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04.11.2021 23:13 Відповісти
И так понятно, шо ты фюрерка любишь, русская.
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04.11.2021 23:14 Відповісти
КАЦАПСЬКА СПОВІДЬ
Сповідав кацапський піп
Кацапа їдного:
«Чєм ти,- каже,- в етат ґод
Саґрешіл пред Богом?»
Мовчить Хомка. «Что ж малчіш?
Ґаварі, павєса!»
- Да я, батька,- каже той,-
Сємь купцов зарєзал.
«А дєнєґ-то мноґа здьор?» -
Піп його питає.
- Восємь тисяч такі здьор,-
Кацап відвічає.
А піп каже: «Калі так,
Всьо тєбє пращаю:
Я і сам такіх синов
С нажа нє спускаю.
А єщо каво-нібудь
Пар й нє зарєзал?» оЯ
- Да, батюшка: мужиков
Семь такі зарєзал.
«А дєнеґ-то?» - Ні черта!
Нічаво нє далі!
«Нічаво? Так ну їх чорт!
Как кури прапалі.
А нє помніш лі єщо
Ґрєха за сабою?»
- Помню, батька. Тяжкій ґрех,
Саґрешіл з сєстрою.
«Ах ти,- каже,- сукін син,
Матушкі ль нє било?»
- Калі матушка в зємлє!..
«Нанять тебе било!»
- Калі дєнєґ на тот раз
Нє била са мною!
«Ну, так Бог тєбє прастіт.
Чорт,- каже,- с табою!
А єщо чем саґрешіл?»
- Клал в штани рубаху.
«І єщо ти,- крикнув піп,-
Нє пашол на плаху?
Ах, антіхріст ти такой!
В Кієв! - кричить,- в Кієв!
Пусть там тєбя, как хатят,
Разрєшат святиє!»
20 июня [1859]
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04.11.2021 23:15 Відповісти
Да какая там тихая? Оккупировали во всеуслышание.
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04.11.2021 23:52 Відповісти
Будет российский регион по типу Татарстана. Там прямо сейчас мягко убирают позицию "президента". Путин может делать как быструю оккупацию, как в Крыму и на Донбассе, в Грузии, так и медленную оккупацию - как в Белоруси. Тихановская обречена быть "президентом в изгнании" всю свою жизнь.
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05.11.2021 09:53 Відповісти
Кржимелик та Вахмурка готуються до Третьої світової, під егідою Німеччини.
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04.11.2021 23:01 Відповісти
Можно поздравить Луку- в }{уйловский "рай" они попадут вместе и, надеюсь, очень скоро.
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04.11.2021 23:02 Відповісти
И северокорейский пончик вместе с ними...
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04.11.2021 23:27 Відповісти
Украина закупила еще 100 Джавелинов у США и 100 Бандеркаров у Турции...

Слава Україні!!!
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04.11.2021 23:05 Відповісти
Звідки інфа? Чи це така іронія?
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04.11.2021 23:32 Відповісти
"Он подчеркнул, что достигнут высокий уровень взаимодействия в сфере обороны между Россией и Беларусью."

Не в сфере обороны, а в сфере нападения.
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04.11.2021 23:07 Відповісти
Я интересуюсь, а есть такие люди которые верят, что на выборах в Белоруссии, Тихановская набрала 90% а Лукашенко 10% голосов?
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04.11.2021 23:09 Відповісти
А есть такие, которые верят, шо бульбофюрер набрал 80%?
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04.11.2021 23:11 Відповісти
Я не верю, Нихера он не набрал и это понимает каждый здравомыслящий человек. Белорусское ***** уже всем надоело за 20 с лихером лет!
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04.11.2021 23:31 Відповісти
А кто тебе именно про ТАКИЕ цифры напел? В реальности (и это доказано на Голосе) у Тихановской было как минимум 55% и победа в первом туре. Сколько там набрал синепалый - уже никого не должно было волновать.
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04.11.2021 23:35 Відповісти
Да сама Тихановская изо всех телевизоров про эту цифру кричала.
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05.11.2021 08:43 Відповісти
Хорош уже НАСТОЛЬКО откровенно брехать. Или есть ЧЕМ подтвердить СВОИ ЖЕ слова? Ну нет ведь Я вот вас, таких жалких троллей и откровенных брехунов понять не могу - ЗАЧЕМ настолько не следить за своим языком, когда тебя же за него макнуть - раз плюнуть?
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05.11.2021 17:16 Відповісти
Мне ты не веришь, ну и ладно. Но два см ниже на твоём мониторе посмотри, что твой соотечественник пишет.
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05.11.2021 17:21 Відповісти
Ну так может ответишь ЗА СВОИ СЛОВА, или ты привык на других пенять? ГДЕ Тихановская говорила про свои "90%"??? Жду.
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05.11.2021 17:50 Відповісти
Я не пойму, тебе, что, фотографии моих телевизоров прислать? Или название модели? Тот который в спальне на стенке висит, он показывал и рассказывал пр оппозиционную платформу "Голос" и приводил цифры, Бабарика, Цепкало, Тихановская в сумме 90%, Лукашенко 10% (мои цифры не слишком точны, у меня память не как у компьютера), а затем был видеоряд где Светлана Тихановская с лицом полным переживаний, говорила, что у неё украли 80% голосов. И телевизор в комнате на тумбочке тоже неоднократно показывал её же, и на кухне и в собачьей будке. она везде жаловалась, на избирательные комиссии которые украли у неё победу. И вот же тебе БО БО 654й даже фотографию того протокола выставил. Так чего же ты споришь, ты, что хочешь сказать мне, что таки она не выиграла выборы? Так, и я о том же.
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05.11.2021 19:54 Відповісти
Слушай дружочек брехливый, ты или включаешь дурака, или уже даже не включаешь. "Тихановская набрала 90%...сама Тихановская изо всех телевизоров про эту цифру кричала" - ТВОИ слова??? Интернет как известно помнит все, в том числе и все "крики" из телевизоров! А уж тем более все помнит платформа Голос, которая результаты никакого Бабарико и Цепкало не могла приводить хотя бы потому, что они не принимали участия в выборах, тут ты уж совсем ты заврался дружочек. Так что если она такое и заявляла, то подобные заявления с легкостью можно найти в мировой информационной паутине, чем и подтвердить собственные слова. И естественно, что фактов таких заявлений у тебя нет, в связи с природным отсутствием таких заявлений. Подобные "заявления" присутствуют ЛИШЬ в твоем висящем телевизоре и воспаленном сознании) Ты трололо, просто неуклюже решил поманипулировать фактами, и на очевидно завышенной цифре "90%" якобы показать, что заявления о победе на выборах Тихановской - миф. Но лишь жидко обделался) Я же тебе сразу сказал про доказанные 55%, так что иди тренируйся на кошках... Да, "эксперт", там чуть пониже почитай про "картошку" и прочие "Белазы", и можешь бодро шагать спать в свою собачью будку
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05.11.2021 20:31 Відповісти
А Бо Бо 654, троль, или как там у вас это называется? Ну ладно, я хотя бы понял суть твоих капризов, что 90, это уж очень неправдоподобная цифра. Ты на просторах интернета, выбираешь более удобный, выгодный вариант для своей поклонницы. А мои знакомые Белорусы голосовали за Лукашенко и утверждают, что была попытка Украинского сценария. А как ты угадал, про собачий вольер? Я там действительно иногда сплю. У меня там есть диван и телевизор.
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05.11.2021 21:20 Відповісти
Что за навязчивый боб у тебя там живет в голове, может все же к врачу попробуй обратиться, не?) Облажался - стой тихонько и обтекай, так нет же, продолжил сочинять про "знакомых белорусов")) Ну совсем уж прямолинейный и предсказуемый бот попался, как под копирку строчит) Проценты, картоха, белазы - везде макнули, все равно - мало. Ты не мазохист случаем, ябатькнутый? Дальше про козни запада, отрабатывание денег, заброску Тихановской ЦРУ, прорыв внедорожников с Литвы, гомельский погреб, оружие с Украины, спящие ячейки и спланированную посадку лайнера не забудь рассказать, тиражировать методичку - так уж до конца) И про твой вольер я не угадывал, просто за своим потоком "мыслей" иногда следи - проговариваешься)
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05.11.2021 22:57 Відповісти
Что ты тут разнылся. Наверное с голоду пухнешь? Нет работы, жилья, белья? Надеялся Тихановская придёт и жизнь тебе наладит? Тучи веником она тебе на картофельные поля понагоняет, для поднятия урожая или в БЕЛАЗ новый кондиционер поставит и сидения пуховые? У тебя истерика беспричинная. У тебя ещё старый президент совсем не износился, а у него опыт богатый, он все государственные нычки знает и олигархов в узде держит, а ты мечтаешь о кухарке президенте. Мало тебе примера КВНщика у соседей? Таких как ты в Белоруси 10%. 10% на грани шизофрении это и то много, для страны не особо богатой на полезные ископаемые и внутренние ресурсы, что бы делать безумные политические шарахания как в Украине. На какую экономическую модель у вас с Тихановской есть план? Вспомни, что там где она сейчас прячется Игналинскую АЭС закрыли по прихоти Брюсселя. И что тебя ждёт при её правлении? И чем тебя Россия обделила, обидела?
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06.11.2021 08:12 Відповісти
Ой какой то-о-олстый, жи-и-и-ирный ботяра выполз!))) Кацап, ЧТО тут ЗДЕСЬ забыло, путиноидное недоразумение? Или ты под двумя никами обиженный строчишь? Твою скрепоносную недо-страну здесь пока еще вроде не трогали, так что мамку свою будешь учить - за кого ей голосовать, клоун. Займись своими очковыми сортирами, в которые ты уже который век ходишь облегчаться, и еще лет двести будешь ходить) А ну брысь отсюда, ничтожество промытое, всякий недоносок ее рот свой будет открывать, и учить белорусов жизни. Украины тебе мало, ущербок? Ну так получишь еще и ненависть от белорусов.
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06.11.2021 09:40 Відповісти
Если тебе от этого полегчает, то можешь меня даже побить и зуб выбить и два ребра сломать, я в интернете всё тебе разрешаю. Но после того как пройдёт твоя злость, ты возьми и собери свои мозги в горсточку, и подумай ими, почему от молодой домохозяйки больше пользы чем от опытного президента, который удержал от краха, сохранил страну её науку, промышленность, сельское хозяйство. В чём конкретно, что лично тебя коснулось ты его обвиняешь? Что за сомнительные ссылки ты тут выбрасываешь? Что за аргументы, рекламный листочек на зарубежные трактора, и статейка про обмен картошки? У тебя, что, голод, холод, веерные отключения? Что, что тебя в этой жизни не устраивает? Ты думаешь в Литве или Германии нет ни у кого никаких проблем, тягот и невзгод? Я знаю одну женщину Белоруску, она к своей сестре моей соседке приезжает, вот она мне мотив этой песни и напела. Обиженная она на тебя.
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06.11.2021 10:53 Відповісти
Слушай промытыш, ты вообще в своем уме??? Что ты тут вообще за дичь городишь??? От какого еще "краха" этот бездарь удержал страну??? Что за "крахом" такие унылые промытыши как ты забили остатки своего сознания? ОТКУДА и ПОЧЕМУ этот "крах" вдруг должен был взяться? Может быть ты, промытыш, назовешь мне примеры восточно-европейских стран, наших соседей, которые не получив себе в проклятие такого синепалого безумца, в итоге получили обитающий в твоей черепной коробке "крах"??? Ты вообще хоть раз лично в Беларуси был, жил, работал, а, диванник? Сомнительные" ссылки тебе не понравились, так может быть тебе есть ЧЕМ опровергнуть их фактически, а, балабол? И сайт диллера зарубежной техники (раз уж ты самостоятельно не в состоянии понять о чем речь) - это всего лишь доказательство, что эти самые катерпиллеры продаются в Беларуси. А хочешь я расскажу тебе про реальный крах, промытыш запутинский? А крах в том, что за 27 лет бездарного правления хитрозачеса, в одном моем Гомеле было закрыто и ликвидировано более 30 предприятий (могу назвать ВСЕ), прямо сейчас вокруг меня это - Светотехника, Пивзавод, Коралл, Гомельоблсельхозтехника, Гидропривод, Гомсельмаш из 30 тыщ. работающих раньше, сейчас имеет лишь 8 тыщ. и его суммарные долги впервые превысили стоимость всех активов предприятия! А не постороено ни одного! И такая ситуация по всей стране! Крах в том, что за 27 лет число населения уменьшилось на миллион, это ТРИ областных центра! Крах в том, что в Беларуси САМЫЕ низкие пенсии в Европе, что обещания "попиццот" белорусы слышат уже которое десятилетие, что минималка в воюющей Украине значительно больше белорусской, что ВВП Литвы, население которой В ЧЕТЫРЕ раза меньше белорусского и которая покупает энергоносители по мировым ценам - превысило белорусское. Крах в том, что трудовая миграция в Беларуси достигла критических масштабов и из страны бегут все кто в силах и желании жить по человечески - рабочие, врачи, спортсмены, деятели культуры, учителя... Крах в том, что в так и не ставшей экономически конкурентоспособной стране работают в убыток и дико закредитованы не только промышленность и сельское хоз-во, но и гос-во в целом. И если бы не очередные вымоленные, спасительные 3 млрд.$ сипатому бездарю от путина, то дефолт экономики случился бы уже в начале этого года. Крах в том, что сипатый бездарь от безысходности сдает страну, причем мнение народа, который только и является единственным носителем власти и суверенитета в стране - никто даже не спрашивает. Крах в том, что нац.валюта за годы правления бездаря пережила ТРИ деноминации и ПЯТЬ девальваций (каждый раз для населения это был стресс и очередное обнищание!) - абсолютный антирекорд не только для СНГ! Крах в том, что работник бюджетной сферы получает расчетный за этот месяц в 410 бел.руб (160$), и все чем занята его голова после этого - КАК дожить до следующей зарплаты??? И такими мыслями живет большинство страны! Крах в том, что у белорусов нет права выбора, нет свобод, и хоть какой-то защиты собственных прав от государства... Я тебе, диванный промытыш, могу весь этот НАСТОЯЩИЙ крах перечислять еще долго. Ты мне напоминаешь этого наркомана-рэпера "Серегу", моего умалишенного земляка, который поет слащавые песни правлению усатого невежды, его "достижениям" и "спасению от краха", но жить почему-то предпочитает в Майданной и воюющей Украине, из которой его и ссаной тряпкой не выгонишь.....
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06.11.2021 12:02 Відповісти
И еще промытыш - про "домохозяйку... так вот, у Тихановской - золотая медаль, высшее педагогическое образование, знание языков,, председатель совхоза-неудачника может похвастать таким образованием??? Но главное даже не в личности Тихановской, а в том, что других кандидатов сипатый трус (прекрасно зная свой истинный рейтинг) просто засадил в тюрьму, и будь на воле тот же Бабарико - белорусы проголосовали бы за него. Потому как антирейтинг шкловского самозванца, в стране, просто бьет все рекорды. Можешь лично убедиться в этом, изучив последний опрос своего же путинского ВЦИОМа.
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06.11.2021 14:23 Відповісти
Да, я конечно очень мало информирован о истинном положении вещей в Белоруссии. Мне простительно, всё таки это не пуп земли Все собранные тобой факты, не то, что бы были мне неизвестны, но выстроенные в общий ряд заставляют призадуматься. Признаю, ты оказал влияние на моё мировозрение. Интересно, что именно из Гомеля моя знакомая повариха из ресторана, женщина уже пенсионного возраста оптимистка с диаметрально противоположными взглядами меня настроила. Мир тесный. Но тем не менее не надо впадать в крайности, что бы не наделать ошибок. Лозунг-весь мир с нами, это бред. В общем то, после распада СССРа, за годы независимости, никто из 15ти республик пока не добился хорошего результата, ни в экономике, ни в материальном ни в моральном плане. Те надежды о скором благоденствии с помощью Европы, они безнадёжны. Если Бог даст, само всё наладится. И Лукашенко не вечный. Я так понял, что на новый срок он идти не намеривается. Ну и не всё так уж плохо.
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06.11.2021 22:58 Відповісти
Не собирается??? Да ради собственной власти он готов НА ВСЕ! Он же маньяк, помешан на этом, реально психически нездоров, кроме власти он не видит НИКАКОЙ причины дальнейшего нахождения на этой земле (поизучай мнение врача-психиатра Щигельского, ставившего сипатому безумцу диагноз - мозаичная психопатия), ради власти он реально готов сдохнуть сам (и с автоматом он не для картинки бегал, и перед выборами грозился расстреливать протестующих белорусов), погубить и всех своих детей, и даже шпица - ему все равно, если есть угроза его личной, безграничной власти. Он - болен! Он же 4 Ноября когда подписывал эти бумажки, у него руки тряслись в бессильной злобе, что приходится отдавать хоть какую-то часть своей безграничной власти. Все эти сливы от киберпартизан базы прослушек т.н. "МВД", где озвучивается реальный фашизм, вперемежку с садизмом и откровенным геноцидом от его карателей - постройки лагерей для "парнокопытных", охота за головами, гарантии безопасности на калеченье и пытки, приказы действовать максимально жестко, "не до закона", не щадить никого, гранаты, газ, химия в водометах, повешенные активисты в лесополосах - это ведь не фильм какой-то и не чьи-то дурные фантазии, это - реальность, которую создал и в которой живет и собирается защищать собственную безграничную власть один безумный, совхозный агрофюрер, по какой-то чудовищной ошибке однажды добравшийся до власти в стране.....так что НИКУДА он уходить не собирается! И еще насчет Тихановской, она ведь сразу сказала (и подтвердила это на днях), что быть президентом не собирается, и вся ее роль в случае избрания - это проведение новых честных выборов, возвращение их белорусам, со всеми кандидатами, честно, открыто, свободно. Все. Поэтому у нее и программы никакой не было, она просто не требовалась.
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07.11.2021 00:04 Відповісти
пригород Минска. типичный протокол. Тихановская 1266, Лукашенко 153.

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05.11.2021 08:16 Відповісти
Печати, подписи отсутствуют, лист в целлофане и полубоком. 90% за Тихановскую?! Не верю. Потому что в Белоруссии никто не хочет покупать двадцатилетние катерпиллеры, когда есть свои Белазы, так же как и сало и картошка с молоком в своих колхозах производится, ещё и на экспорт продают. Абсолютный мировой рекорд по дуракам 73%. Его ещё десятки лет никто не сможет побить.
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05.11.2021 08:36 Відповісти
Export moloka i salo iskliucytelno v rosiju,kak i drugoje iz produktov.Kacestvenoj produkciji u nix nedelajet,1/3 gosudarstvenix predprijatyji rabotajet u nix ubytocno v tom cysle i kolxozi.
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05.11.2021 09:26 Відповісти
А у вас в Латвии, из чего делают молоко?
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05.11.2021 11:24 Відповісти
то флаг Литвы. в Литве ВВП почти такой как в Беларуси, хоть население 2,8 млн, в Беларуси 9,3 млн. Средний литовец товаров и услуг потребляет втрое больше белоруса!
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05.11.2021 12:12 Відповісти
S Litvi produktov najdios vo vsiom mire.Amerike v liubom magazine najdios nasi produkti,ne specializirovanix,a vo vsex supermarketax.Kak to produktov s Belorus ja daze Litve nevydel
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05.11.2021 12:26 Відповісти
Litve minimalka s novogo goda 740 evro.Pensiji nebolsije okolo 500 evro.Sredniaja gde to 1500 evro
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05.11.2021 12:34 Відповісти
А, из чего в Литве делают молоко?
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05.11.2021 13:32 Відповісти
740 это совсем не плохо. А как у вас при таких социально экономических условиях обстоят дела с приростом населения? Много иностранных переселенцев принимает Литва? Рождаемость какая в стране?
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05.11.2021 15:56 Відповісти
ты уже не первый год тут постишься. из уважения к иным, купи себе русско-английскую клавиатуру или литеры наклей. глаза мозолит.
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05.11.2021 12:13 Відповісти
Ja uvazaju svoj jazyk ,takimi bukvami i pisu.
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05.11.2021 12:20 Відповісти
Русский обычно кириллицей пишут
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05.11.2021 12:22 Відповісти
Ja vet litovec tak i pisu litovskimi bukvami
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05.11.2021 12:25 Відповісти
А я верю потому что живу там. Этот протокол сначала я увидел на автобусных остановках в деревне Тарасово. С текстом Лукашенко позорно проиграл и спасибо членам УИК за честную работу.
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05.11.2021 12:07 Відповісти
https://goo.su/91ch это тебе "эксперт" про картошку, https://goo.su/91Cr а это тебе "эксперт" про Белаз, развивайся И это, белорусы Белазы не покупают)), а вот Катерпиллеры - ДА https://zeppelin.com.by/
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05.11.2021 17:48 Відповісти
Из истории совка дохлого...

Вермахт захватил Белоруссию за 8 дней...,хотя танков и самлетов у командующего Западнім фронтом генерала Армии Павлова Дмитрия Григорьевича біло в 2 раза больше чем у Гитлера,а по артилерии и в 4 раза больше.

Марк Солонин.на синмке генерал Павлов и дедіваевалі
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04.11.2021 23:11 Відповісти
дык ведь ВЫНИЗАПНО напали) онишепочтибратья были с немцами))
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05.11.2021 00:20 Відповісти
Упредили немцы
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05.11.2021 12:59 Відповісти
КАЦАПСЬКА СПОВІДЬ
Сповідав кацапський піп
Кацапа їдного:
«Чєм ти,- каже,- в етат ґод
Саґрешіл пред Богом?»
Мовчить Хомка. «Что ж малчіш?
Ґаварі, павєса!»
- Да я, батька,- каже той,-
Сємь купцов зарєзал.
«А дєнєґ-то мноґа здьор?» -
Піп його питає.
- Восємь тисяч такі здьор,-
Кацап відвічає.
А піп каже: «Калі так,
Всьо тєбє пращаю:
Я і сам такіх синов
С нажа нє спускаю.
А єщо каво-нібудь
Пар й нє зарєзал?» оЯ
- Да, батюшка: мужиков
Семь такі зарєзал.
«А дєнеґ-то?» - Ні черта!
Нічаво нє далі!
«Нічаво? Так ну їх чорт!
Как кури прапалі.
А нє помніш лі єщо
Ґрєха за сабою?»
- Помню, батька. Тяжкій ґрех,
Саґрешіл з сєстрою.
«Ах ти,- каже,- сукін син,
Матушкі ль нє било?»
- Калі матушка в зємлє!..
«Нанять тебе било!»
- Калі дєнєґ на тот раз
Нє била са мною!
«Ну, так Бог тєбє прастіт.
Чорт,- каже,- с табою!
А єщо чем саґрешіл?»
- Клал в штани рубаху.
«І єщо ти,- крикнув піп,-
Нє пашол на плаху?
Ах, антіхріст ти такой!
В Кієв! - кричить,- в Кієв!
Пусть там тєбя, как хатят,
Разрєшат святиє!»
20 июня [1859]
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04.11.2021 23:14 Відповісти
В Котел Белосток-Минск попало 350 000 солда и офицеров РККА...
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04.11.2021 23:14 Відповісти
два дебила открыли для себя позу 69 на старости лет...
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04.11.2021 23:16 Відповісти
Тобто, два гопніка об'єднались у злочинне угруповання.
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04.11.2021 23:23 Відповісти
Я не здивований, що два диктатора самозванця знайшли спільно мову
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04.11.2021 23:24 Відповісти
Два депила страшная сила...особенно для НАТО.....
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04.11.2021 23:26 Відповісти
доктрина неіснуючої 'держави'?
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04.11.2021 23:29 Відповісти
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04.11.2021 23:30 Відповісти
Меж тем США и Китай построят супермагисталь длиной 13 000 км Пекин-Анкоридж... Аляска...Канада...Вашингтон...интересно кто будет кататься туда-обратно....?
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04.11.2021 23:32 Відповісти
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04.11.2021 23:36 Відповісти
Сам ржу ни магу,наверна Солнечній Магадан примет омериканских туристов...
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04.11.2021 23:39 Відповісти
Ахах. Дебил решил что он с КГБ союзники. Типо жаба с гадюкой союзники. Скоро тебя усатый новичком помажут и отправят вслед за Ельцином.
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04.11.2021 23:43 Відповісти
Чукчи Чукотки не дадут ковірять Берингов пролив...
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04.11.2021 23:44 Відповісти
Фишка тут в другом,Китай и США находятся в Азии по соседству....из Пекина в Лос-Анджелес можно пешком дойти....13 000 км... сказочники...
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04.11.2021 23:46 Відповісти
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04.11.2021 23:52 Відповісти
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04.11.2021 23:54 Відповісти
Маладым савецким рэспубликам нужно очень защищаться от толп внешних врагов. И внутренних
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05.11.2021 09:09 Відповісти
Два старых маразматика планируют вечную жизнь...
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05.11.2021 09:10 Відповісти
Любовь до гроба? Не думаю. Скорее поедание большого кролика маленьким удавом...
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05.11.2021 09:46 Відповісти
Лукашенко присел или так широко ноги расставил... на фото, почти одного роста с Х..ом
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05.11.2021 10:55 Відповісти
Realno teper dlia Belorus jest jedinstveni put,unictozit lukosenka,eto mozet bit ******* ili podryv.Drugix variantov uze neostalos.Belorus vet slavilas svojimi partizanami
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05.11.2021 11:45 Відповісти
 
 