Путін і Лукашенко затвердили оновлену воєнну доктрину Союзної держави
Оновлену воєнну доктрину та Концепцію міграційної політики Союзної держави затверджено на засіданні Вищої Держради Росії та Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Документи були затверджені президентом РФ Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, і входять до основних напрямків реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки.
Держсекретар Союзної держави Білорусі та РФ Дмитро Мезенцев зазначив, що ухвалення документів "зумовлено зміною військово-політичної обстановки в регіоні, виникненням нових загроз і викликів для Росії та Білорусії, безпрецедентним тиском на наші країни".
"Нова воєнна доктрина дозволить підвищити рівень узгодженості оборонної політики, своєчасно адаптувати завдання міністерств оборони з урахуванням змін, що відбуваються в регіоні, у військово-політичній обстановці", - сказав Мезенцев. Він наголосив, що досягнуто високого рівня взаємодії у сфері оборони між Росією та Білоруссю.
Говорячи про концепцію міграційної політики Союзної держави, Мезенцев зазначив, що документ визначить напрямок діяльності міністерств внутрішніх справ, органів безпеки, прикордонних служб, зовнішньополітичних відомств у сфері міграції з урахуванням нових реалій, зумовлених зростанням міграційних потоків.
"Актуальність документа по-своєму підтверджують і останні події на кордоні Білорусі-Євросоюзу, на які витримано і професійно відповідає республіка", - вважає чиновник.
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Сповідав кацапський піп
Кацапа їдного:
«Чєм ти,- каже,- в етат ґод
Саґрешіл пред Богом?»
Мовчить Хомка. «Что ж малчіш?
Ґаварі, павєса!»
- Да я, батька,- каже той,-
Сємь купцов зарєзал.
«А дєнєґ-то мноґа здьор?» -
Піп його питає.
- Восємь тисяч такі здьор,-
Кацап відвічає.
А піп каже: «Калі так,
Всьо тєбє пращаю:
Я і сам такіх синов
С нажа нє спускаю.
А єщо каво-нібудь
Пар й нє зарєзал?» оЯ
- Да, батюшка: мужиков
Семь такі зарєзал.
«А дєнеґ-то?» - Ні черта!
Нічаво нє далі!
«Нічаво? Так ну їх чорт!
Как кури прапалі.
А нє помніш лі єщо
Ґрєха за сабою?»
- Помню, батька. Тяжкій ґрех,
Саґрешіл з сєстрою.
«Ах ти,- каже,- сукін син,
Матушкі ль нє било?»
- Калі матушка в зємлє!..
«Нанять тебе било!»
- Калі дєнєґ на тот раз
Нє била са мною!
«Ну, так Бог тєбє прастіт.
Чорт,- каже,- с табою!
А єщо чем саґрешіл?»
- Клал в штани рубаху.
«І єщо ти,- крикнув піп,-
Нє пашол на плаху?
Ах, антіхріст ти такой!
В Кієв! - кричить,- в Кієв!
Пусть там тєбя, как хатят,
Разрєшат святиє!»
20 июня [1859]
Слава Україні!!!
Не в сфере обороны, а в сфере нападения.
Вермахт захватил Белоруссию за 8 дней...,хотя танков и самлетов у командующего Западнім фронтом генерала Армии Павлова Дмитрия Григорьевича біло в 2 раза больше чем у Гитлера,а по артилерии и в 4 раза больше.
Марк Солонин.на синмке генерал Павлов и дедіваевалі
Сповідав кацапський піп
Кацапа їдного:
«Чєм ти,- каже,- в етат ґод
Саґрешіл пред Богом?»
Мовчить Хомка. «Что ж малчіш?
Ґаварі, павєса!»
- Да я, батька,- каже той,-
Сємь купцов зарєзал.
«А дєнєґ-то мноґа здьор?» -
Піп його питає.
- Восємь тисяч такі здьор,-
Кацап відвічає.
А піп каже: «Калі так,
Всьо тєбє пращаю:
Я і сам такіх синов
С нажа нє спускаю.
А єщо каво-нібудь
Пар й нє зарєзал?» оЯ
- Да, батюшка: мужиков
Семь такі зарєзал.
«А дєнеґ-то?» - Ні черта!
Нічаво нє далі!
«Нічаво? Так ну їх чорт!
Как кури прапалі.
А нє помніш лі єщо
Ґрєха за сабою?»
- Помню, батька. Тяжкій ґрех,
Саґрешіл з сєстрою.
«Ах ти,- каже,- сукін син,
Матушкі ль нє било?»
- Калі матушка в зємлє!..
«Нанять тебе било!»
- Калі дєнєґ на тот раз
Нє била са мною!
«Ну, так Бог тєбє прастіт.
Чорт,- каже,- с табою!
А єщо чем саґрешіл?»
- Клал в штани рубаху.
«І єщо ти,- крикнув піп,-
Нє пашол на плаху?
Ах, антіхріст ти такой!
В Кієв! - кричить,- в Кієв!
Пусть там тєбя, как хатят,
Разрєшат святиє!»
20 июня [1859]