Путин и Лукашенко утвердили обновленную военную доктрину Союзного государства

Обновленная военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства утверждены на заседании Высшего Госсовета России и Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Документы были утверждены президентом РФ Владимиром Путиным и захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко и входят в основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.

Госсекретарь Союзного государства Беларуси и РФ Дмитрий Мезенцев отметил, что принятие документов "обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых угроз и вызовов для России и Белоруссии, беспрецедентным давлением на наши страны".

"Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом происходящих в регионе изменений в военно-политической обстановке", - сказал Мезенцев. Он подчеркнул, что достигнут высокий уровень взаимодействия в сфере обороны между Россией и Беларусью.

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Говоря о концепции миграционной политики Союзного государства, Мезенцев отметил, что документ определит направление деятельности министерств внутренних дел, органов безопасности, пограничных служб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий, обусловленных возрастанием миграционных потоков.

"Актуальность документа по-своему подтверждают и последние события на границе Белоруссии-Евросоюза, на которые выдержанно и профессионально отвечает республика", - считает чиновник.

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