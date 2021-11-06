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Бывший нардеп Ефим Звягильский умер на 88 году жизни от осложнений, вызванных COVID-19

Бывший нардеп Ефим Звягильский умер на 88 году жизни от осложнений, вызванных COVID-19

6 ноября от осложнений, вызванных COVID-19, скончался народный депутат Украины I-VIII созывов Верховной Рады Украины Ефим Звягильский.

Об этом сообщила его адвокат Татьяна Зелькина в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Зелькина отметила, что узнала о том, что Звягильский попал в реанимацию, пять дней назад. По ее словам, "ситуация была критической".

"Он был очень сильный. Пять дней назад, когда я узнала, что он попал в реанимацию, ситуация была критическая. Но он боролся. И уже казалось, что у него все получится. Но нет", - написала Зелькина.

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Бывший нардеп Ефим Звягильский умер на 88 году жизни от осложнений, вызванных COVID-19 01

Звягильский был народным депутатом Украины 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов (1990-2019), Герой Украины. Занимал должность исполняющего обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 года по июль 1994 года.

Также был одним из соучредителей и бывшим членом Партии регионов.

Автор: 

депутат (3308) смерть (9211) Звягильский (58) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+67
Многие не знают, что это за кекс. Для справки: в 1994-м вывез 300млн баксов в исраиль, где потом прятался от следствия. Был директором шахты засядько. Именно той шахты где сотнями гибли шахтеры...вобщем донецких рыгов хороших не бывает. Так что земля этой твари стекловатой!
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06.11.2021 13:45
+41
Рідкісна мразота. Коли втікав після премєрства в Ізраїль то спричинив хаос в аеропорту Бен Гуріон. Ще б пак! В багажі 2,5 тонни доларів. Весь світ дивився цю епічну сагу по BBC і глузував з України. А в той час на шахті ім. Засядько була найвища в світі смертність шахтарів на кожні 100 000 тонн вугілля. Але ж то гої чиє життя не варте нічого і мабуть саме за це Кучма дав йому "Героя України"...
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06.11.2021 14:24
+30
это ему проценты за разворованный у Украины авиационный керосин догнал суку и падаль еще та когда его за яйца прихватили ублюдок спрятался в палестинах... пересидел 3 года.... бурю дела уголовные за бабло закрыл и вернулся на белой козе пальцы растопырив.. учитель кстати Бени и многих последышей....как надо выколупывать страну и тебе за это Звезду Героя Украины-серьезно Кучма навешал... вот ка кто так....
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06.11.2021 14:05
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і жив ди далі...якби COVID
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06.11.2021 15:22 Ответить
По вине Звягильского на шахте Засядько погибло от взрывов газа Метана около 300 шахтеров...потому и Херой Украины...
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06.11.2021 15:24 Ответить
вечный фима оказался не вечным и скопытился как и прочие смертные.
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06.11.2021 15:27 Ответить
долго жил, много крови попил
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06.11.2021 15:27 Ответить
Его отправят на родной даунбас?
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06.11.2021 15:42 Ответить
в гробов карманов нету
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06.11.2021 15:47 Ответить
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06.11.2021 15:50 Ответить
Мазалтоф!
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06.11.2021 16:08 Ответить
Люди з його масою не доживають до 45-50-ти.От жеж Фіма хитровикручений.І тут знав кому забашлять,щоб до такого віку дожити.Не здивуюсь,якщо він і ТАМ вже все порішав.
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06.11.2021 16:52 Ответить
Туда ему и дорога ,этомуЗВЯГИЛЬСКОМУ, ворюге УКРАИНСКОГО НАРОДА и убийце многих джесятков наших доблестных шахтёров!!
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06.11.2021 16:54 Ответить
Лучше и не скажешь!
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06.11.2021 17:03 Ответить
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06.11.2021 17:09 Ответить
вот оно, ліцо буржуя!
ця гнида два десятки років носило звання "старійшого" у ВР... пережило (в політиці) і кучмо, і зека...
українського в ньому НУЛЬ...
співчуттів від мене буде
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06.11.2021 17:44 Ответить
НЕ буде*
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06.11.2021 17:45 Ответить
в америке таких буржуёв нема
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06.11.2021 17:48 Ответить
В бытность премьер -министром Украины 1993-94 г.г. продал весь стратегический запас авиационного керосина и
с 600 000 000 млн. долларов USA , переехал в Израиль.
Через 3 года кучма наградил его орденом и вернул ДЕПом в ВР.
После взрывов на его шахтах и погибших шахтеров прикупил виллу на берегу Женевского озера
с домочадцами репатриировался в Швейцарию ..
Однако миллиарды его не спасли.
В гробу карманов - н е т !
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06.11.2021 17:07 Ответить
Мне известно , что Звягильский продал стратегический бензин грекам , а точнее миллиардеру Янису Вардиноянису , а бабки осели в Израиле,
это правда !

Потом Кучму обидетил и всё ок 😡
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06.11.2021 18:46 Ответить
ОбилеТил
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06.11.2021 18:47 Ответить
объясните - а сейчас можно в Украине умереть не от ковида?
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06.11.2021 17:30 Ответить
Умер клептоман Звягильский
но дело его подхватил зеленый поцзедент
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06.11.2021 17:51 Ответить
Это да , Зеля из Беней перещеголяют Звягильского 😡
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06.11.2021 18:43 Ответить
Из контекста фразы политика древней Спарты «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды» , когда то выдернули текст "либо хорошо либо ничего"...но тот редкий случай кода можно и нужно отступить от этого принципа и вспомнить что умерший был редким мерзавцем, вором и негодяем...и еще бессменным депутатом (что его тоже характеризует) не с лучшей стороны ..да еще и от партии ригоаналов да ещи и ....героем Украины... вначале бессменным директором а потом и собственником "кладбища имени Засядько"...которое в оккупированном россиянами Донецке продолжают по полной добывать уголь.. где до оккупации через каждые 2-3 года происходили масштабные аварии и гибли шахтеры.....в 1990-5 шахтеров, в 1999 -50 шахтеров,2001 -55 погибших, 2002 -20 погибших, 2006-13 погибших, в ноябре 2007 - 101 шатер (!) больше всего за всю независимость Украины, через 2 недели 1 декабря 2007 на том же горизонте произошёл второй взрыв - 52 горняка пострадали, на следующий день 2 декабря 2007 погибли 5 горноспасателей . В марте 2015 под оккупацией взрыв метана известно о гибели 34 человек...
наконец сдохла падла...гореть ему в аду))
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06.11.2021 17:58 Ответить
Земля ему стекловатой.
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06.11.2021 18:29 Ответить
Виродок. Але його обрали інші виродки. А вони нікуди не ділись і привели до влади інших зелених виродків.
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06.11.2021 18:49 Ответить
Саме так. Тодішгі 73% розумників хотіли нового життя і тому обрали 'новиє ліца' вчорашніх комуняк, що розвалили совок а тепер перекрасились і розворовують урср#2
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06.11.2021 21:44 Ответить
Хто б ще Кучму осудив - теж шваль ще та ... З нього почався відкат України
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06.11.2021 19:07 Ответить
О мёртвых или хорошо,или ничего куме.
-Так.Але не в цьому випадку.Горитиме в пеклi,цей покидьок.
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06.11.2021 19:10 Ответить
Вы разводите антисемитизм !
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06.11.2021 19:39 Ответить
Гробовщики на этой туше gовна хорошо подымутся.

Дерева на гроб уйдет немеряно.

Миллионы украинцев живут в нищете из-за того что такие мрази воровали миллиардами.

Здо)(ла одна мразь - и хорошо.
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06.11.2021 21:35 Ответить
Желаю всем ворам-мразям отправиться следом за этой тушей прямиком в АД.
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06.11.2021 21:36 Ответить
Помню по радио часто мелькала его фамилия когда меня в магазине просили в очереди представиться будто я их ребенок, чтобы получить по карточкам еще пару консерв и олии
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06.11.2021 21:42 Ответить
шматок лайна
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06.11.2021 22:09 Ответить
Мля. Хоть бы хто доброе слово сказал
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06.11.2021 22:36 Ответить
Жаль что эта тварь умерла не на нарах.
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06.11.2021 23:05 Ответить
земля бетоном.
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06.11.2021 23:07 Ответить
*****.
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06.11.2021 23:24 Ответить
Шкода. Шкода що помер своєю смертю а не від рук українців. Майже всі негідники в Україні помирають або своєю смертю або від розбірок між собою.
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07.11.2021 00:21 Ответить
Его детки и правнуки будут платить за его художества.
Будут воздевать руки - за что нам то и то, что мы такого сделали ?
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07.11.2021 01:11 Ответить
здохла собака
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07.11.2021 05:10 Ответить
ОПЗЖ-это как метка русского фашиста, раба,бандюка готового ограбить всех до резинки от трусов. ОПЗЖ -зараза страшнее СПИД, короны и эболы -дитя ПартииРегионов( что гораздо более страшная зараза). Одна из больших ошибок - то, что не произвели дерегионолизацию-с запретом занимать должности , кроме грузчиков , близко не подпускать к политике и управлению. Лучше депортировать в Сибирь.
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07.11.2021 11:37 Ответить
Минус один адепт совка и роскошной жизни за наш счет. Много пожил, в отличие от тех кого обкрадывал десятилетиями. Мразь.
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08.11.2021 01:00 Ответить
очистил землю таки шлемазл теперь сжеч ибо коробки такого размера не найти
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08.11.2021 08:10 Ответить
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