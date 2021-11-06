Бывший нардеп Ефим Звягильский умер на 88 году жизни от осложнений, вызванных COVID-19

6 ноября от осложнений, вызванных COVID-19, скончался народный депутат Украины I-VIII созывов Верховной Рады Украины Ефим Звягильский.

Об этом сообщила его адвокат Татьяна Зелькина в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Зелькина отметила, что узнала о том, что Звягильский попал в реанимацию, пять дней назад. По ее словам, "ситуация была критической".

"Он был очень сильный. Пять дней назад, когда я узнала, что он попал в реанимацию, ситуация была критическая. Но он боролся. И уже казалось, что у него все получится. Но нет", - написала Зелькина.

Читайте также: От осложнений после коронавируса в Житомире умер ветеран АТО Сергей Недашковский

Звягильский был народным депутатом Украины 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов (1990-2019), Герой Украины. Занимал должность исполняющего обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 года по июль 1994 года.

Также был одним из соучредителей и бывшим членом Партии регионов.