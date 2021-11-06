Бывший нардеп Ефим Звягильский умер на 88 году жизни от осложнений, вызванных COVID-19
6 ноября от осложнений, вызванных COVID-19, скончался народный депутат Украины I-VIII созывов Верховной Рады Украины Ефим Звягильский.
Об этом сообщила его адвокат Татьяна Зелькина в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
Зелькина отметила, что узнала о том, что Звягильский попал в реанимацию, пять дней назад. По ее словам, "ситуация была критической".
"Он был очень сильный. Пять дней назад, когда я узнала, что он попал в реанимацию, ситуация была критическая. Но он боролся. И уже казалось, что у него все получится. Но нет", - написала Зелькина.
Звягильский был народным депутатом Украины 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов (1990-2019), Герой Украины. Занимал должность исполняющего обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 года по июль 1994 года.
Также был одним из соучредителей и бывшим членом Партии регионов.
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ця гнида два десятки років носило звання "старійшого" у ВР... пережило (в політиці) і кучмо, і зека...
українського в ньому НУЛЬ...
співчуттів від мене буде
с 600 000 000 млн. долларов USA , переехал в Израиль.
Через 3 года кучма наградил его орденом и вернул ДЕПом в ВР.
После взрывов на его шахтах и погибших шахтеров прикупил виллу на берегу Женевского озера
с домочадцами репатриировался в Швейцарию ..
Однако миллиарды его не спасли.
В гробу карманов - н е т !
это правда !
Потом Кучму обидетил и всё ок 😡
но дело его подхватил зеленый поцзедент
наконец сдохла падла...гореть ему в аду))
-Так.Але не в цьому випадку.Горитиме в пеклi,цей покидьок.
Дерева на гроб уйдет немеряно.
Миллионы украинцев живут в нищете из-за того что такие мрази воровали миллиардами.
Здо)(ла одна мразь - и хорошо.
Будут воздевать руки - за что нам то и то, что мы такого сделали ?