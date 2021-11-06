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Новости Силовики
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Неизвестные установили скрытую камеру в душе общежития КПИ – полиция возбудила производство

Неизвестные установили скрытую камеру в душе общежития КПИ – полиция возбудила производство

В полицию Киева поступило сообщение о том, что в душевой комнате общежития вуза на улице Металлистов обнаружили видеокамеру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации столичной полиции.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители осмотрели помещение, в результате чего обнаружили и изъяли камеру видеофиксации. Кроме того, полицейские отобрали заявления от жительниц общежития и допросили их как пострадавших", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса (нарушение неприкосновенности личной жизни). Санкция предусматривает до трех лет ограничения свободы.

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Полиция не уточняет, в общежитии какого вуза произошел инцидент, однако известно, что на улице Металлистов расположены общежития КПИ, информирует Укринформ.

Киев (25469) КПИ (47) общежитие (167) Нацполиция (16424) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) камера (73)


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Топ комментарии
+32
- Слухай! А чого ти такий немитий і смердючий? Ти що -в баню не ходиш?!
- Так в жіночу не пускають а в чоловічій - не цікаво ....
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06.11.2021 20:02
+28
нє, той придур спочатку сам сфотався...

"Студент другого курсу зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру. За цей час він устиг записати кілька відео. Викликали поліцію, на хлопця написали заяву"...

таким довбо...ам не місце в КПІ
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06.11.2021 20:16
+23
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06.11.2021 20:27
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В чоловічому душі камери встановили ? ))
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06.11.2021 19:54 Ответить
- Слухай! А чого ти такий немитий і смердючий? Ти що -в баню не ходиш?!
- Так в жіночу не пускають а в чоловічій - не цікаво ....
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06.11.2021 20:02 Ответить
А зачем? Жительницы общаг уже все давно образмерили и проранжировали, а гостям будет такое )))
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06.11.2021 20:07 Ответить
нє, той придур спочатку сам сфотався...

"Студент другого курсу зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру. За цей час він устиг записати кілька відео. Викликали поліцію, на хлопця написали заяву"...

таким довбо...ам не місце в КПІ
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06.11.2021 20:16 Ответить
Ой, проржаться не могу. Штирлиц
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06.11.2021 20:29 Ответить
"київський приют ідійотів .." місце
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06.11.2021 20:39 Ответить
це тепер тут

Не вакцинировался - с вещами на выход. Скандал Государственного университета телекоммуникаций. Там ректор обещает выгонять из общежития https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-budut-otstranyat-ot-raboty-nevakcinirovannyh-ot-covid-19-sotrudnikov-data-1583097.html невакцинированных студентов! Мол, нечего подвергать опасности других.
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06.11.2021 20:45 Ответить
Толубко такой. Голова как чугунный нагреватель
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06.11.2021 20:51 Ответить
либо кто то остроумно его подставил)
мэм видел сегодня, не могу найти - Если кого то поцарапал, возьми визитку какого то м*дака, напиши на ней - Извините и положи под дворник ему.
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06.11.2021 21:33 Ответить
Нє, ну Припізденту можна гундосіки знімати і навіть країні-агресору продавати, а чим студенти гірше?
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06.11.2021 19:55 Ответить
Без видео тема не раскрыта
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06.11.2021 20:00 Ответить
Тема сисек (писек) не раскрыта?))
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06.11.2021 20:13 Ответить
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06.11.2021 20:13 Ответить
😻
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06.11.2021 20:15 Ответить
на тєбє відєо і успокой си
https://www.youtube.com/watch?v=FiV5O2yJF1c&ab_channel=%D0%9A%D0%9F%D0%86%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
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06.11.2021 20:18 Ответить
Ну не знаю, что там снимать. Девки в кпи всегда были так себе. Это вам не желтый и не красный корпус шевы, где во все времена был цветник.
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06.11.2021 20:01 Ответить
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06.11.2021 20:27 Ответить
Стесняюсь спросить, чем письмо пишет?
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06.11.2021 21:25 Ответить
Тією самою "другой рукой".
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06.11.2021 22:22 Ответить
Та ладно, це ж не радіофіз в кінці кінців
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06.11.2021 20:39 Ответить
По ходу заяву про камеру написала толстая прыщавая девка !
Замаж её мылом и купайся себе, но нет - надо вызвать полицию....
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06.11.2021 20:02 Ответить
Как раз нет. Жирная бы ещё проследила за установившим при снятии, ну и лишила бы чести. Его))
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06.11.2021 20:09 Ответить
Ужос. А бордель по дороге не выявили? Или глаза закрывали? )))
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06.11.2021 20:05 Ответить
Ну что сказать? Актуально! На злобу дня! Цензор, после этого, от вас с нетерпением буду ждать новостей с детских садиков, про розовые колготки и голубые гольфики.
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06.11.2021 20:16 Ответить
Лучше бы скрытую камеру установили в ОП и все увидели,
кто кого там парит - Ерёма парит Зе или наоборот......
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06.11.2021 20:16 Ответить
Так дрочер ківа теж має повне право заявити в поліцію, як потерпілий, на журналюг, що знімали його коли він пересмикував у власних штанях свій пістолет у шкіряній кобурі на засіданні Парламенту.
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06.11.2021 23:21 Ответить
А без камер общага была средоточием морали. 😁
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06.11.2021 20:16 Ответить
Зачем мне порнография? Вся моя жизнь порнография))))
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06.11.2021 20:23 Ответить
Мабуть слідкували щоб мило не покрали.
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06.11.2021 20:16 Ответить
Какой мыло, сифоны скорее )))
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06.11.2021 20:32 Ответить
...именно так, потому-что казённое
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07.11.2021 04:21 Ответить
Боооже! Які кончені.
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06.11.2021 20:17 Ответить
Ваша правда, таки кінчали, порносайти жлобилися по ІНЕТУ дивитися.
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06.11.2021 20:22 Ответить
А вы интернет тарифы в общагах видели? Какой там. Студенты и так впроголодь живут
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06.11.2021 20:25 Ответить
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06.11.2021 22:27 Ответить
А потом менты изъяли видеоматериалы и мастурбировали
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06.11.2021 20:20 Ответить
Цікаво, а в Інтернет викладали? Якщо викладали ці відео, то злочинців треба віддати дівчатам, вони їм швиденькозроблять радикальне обрізання.
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06.11.2021 20:20 Ответить
Обривання,бо навряд що вони мусульманки чи іудейки.
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06.11.2021 20:25 Ответить
Там даже драка будет за то кто первая будет наказывать
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06.11.2021 20:31 Ответить
Угу, щас. Только ЗАГС
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06.11.2021 21:26 Ответить
та знайшли вже там того дріща ))))
другокурсник))) вже втік з общаги шоби не відірвали... еті... ну ручкі))...
дві доби знімав))) ідіёт))))
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06.11.2021 22:06 Ответить
Спилберг хренов Ох, дадут ему Оскара...
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06.11.2021 22:27 Ответить
лишь бы не ногами))) давали))))
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06.11.2021 22:39 Ответить
А хоть бы и ногами. До красного цвета. Тоже мне, доморощенный вуайерист, бить таких мастеров хидден-видео надо, тоже мене, Расс Мейер хренов!)))
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06.11.2021 22:50 Ответить
За подсматривание 3 года дают, прикольно.
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06.11.2021 20:21 Ответить
Кива почему в суд не подал, когда его в раде на видео снимали.
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06.11.2021 20:22 Ответить
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06.11.2021 20:26 Ответить
Шикарний бізнес-план. Камера в душі і онлайн-трансляція на платних ресурсах. І справді-все геніальне просто
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06.11.2021 20:23 Ответить
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06.11.2021 20:25 Ответить
А этот дрочун написал заяву в полицию, кто установил камеру в ВР ???
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06.11.2021 20:27 Ответить
Анатолій Штефан Штірліц@Shtirlitz53

Мені цікаво, як воно отримало дозвіл на зброю. Мої знайомі лікарі сказали, що тут діагноз на лице і навіть обстеження не потрібно проходити в спеціалізованій клініці.

ліцо тут: Вавилон'13 ківа https://www.youtube.com/watch?v=VoZ3qsE7jlE&ab_channel=%23BABYLON%2713
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06.11.2021 20:50 Ответить
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06.11.2021 20:28 Ответить
Так, я не понял, а где изюм?) Где причина, по которой новость состоялась?))
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06.11.2021 20:29 Ответить
Ещё вчера этот ньюс был на УП. Как-то вы не торопитесь.
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06.11.2021 20:30 Ответить
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06.11.2021 20:32 Ответить
Не могу смотреть без смеха на бл%Дей из политеха
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06.11.2021 20:35 Ответить
то закрий своє дзеркало
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06.11.2021 20:47 Ответить
В примерочных ТЦ, точнее над ними, всегда видеонаблюдение и нет наклеек об этом. Тоже наверное, не законно.
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06.11.2021 20:38 Ответить
Неужто набъедатели увидлои что-то новое по своей в.камере, которая, конечно, не из дешевых.
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06.11.2021 20:39 Ответить
Смешно, но не очень. После того что рамсказал Аваков, Скороход ....тварям нужна веревка, опять лепят горбатого
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06.11.2021 20:39 Ответить
Доктор Борменталь,в Мавзолее ходють слухи что наш Шариков спит с мавзолйным послом Александрой Коллонтай...

Что Вы Филлип Филиппыч,она спит только с забугорными послами...

Доктор, не может быть,она же жена красного камандира Павла Дыбенко,вот ***** продалась Госдепу...
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06.11.2021 20:44 Ответить
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06.11.2021 21:14 Ответить
На фото не Галя
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06.11.2021 21:21 Ответить
Студентки требовали своё роялти с продажи видео ?
Тема не раскрыта.
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06.11.2021 21:20 Ответить
Одні вимагали гроші ...
Інші були ображені - що там милися - а відео не знайдено
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06.11.2021 21:37 Ответить
"полция приняла заявления и допросила пострадавших"... в чем выявылись их страдания? что перед камерой нельзя больше красоваться?
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06.11.2021 21:29 Ответить
И шо?Они же живые и позитивные!Другое дело голые трупы Гестапо перед газовой камерой.В чём проблема?Вообще не врубаюсь
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06.11.2021 21:37 Ответить
Таке життя в онлайні. А навкруги купа дівчат, обділених чоловічою увагою.
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06.11.2021 21:49 Ответить
Как сказал мне в своё время один неглупый друг: хочешь наказать барышню-не сну-сну её. Кстати да, реально помогает.
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06.11.2021 22:24 Ответить
Студентки возмутились, что в душе не был выставлен профессиональный свет. И качество камеры неудовлетворительное.
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07.11.2021 00:02 Ответить
Вот маньяки.
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07.11.2021 00:15 Ответить
Возмутились те девушки, кто не попал в фокус.
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07.11.2021 01:59 Ответить
Никто не в курсе, где можно видос посмотреть?
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07.11.2021 09:14 Ответить
друг питае чи немае часом відео з тих камер ?
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07.11.2021 15:20 Ответить
 
 