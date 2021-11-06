Неизвестные установили скрытую камеру в душе общежития КПИ – полиция возбудила производство
В полицию Киева поступило сообщение о том, что в душевой комнате общежития вуза на улице Металлистов обнаружили видеокамеру.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации столичной полиции.
"Прибыв на место происшествия, правоохранители осмотрели помещение, в результате чего обнаружили и изъяли камеру видеофиксации. Кроме того, полицейские отобрали заявления от жительниц общежития и допросили их как пострадавших", - говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса (нарушение неприкосновенности личной жизни). Санкция предусматривает до трех лет ограничения свободы.
Полиция не уточняет, в общежитии какого вуза произошел инцидент, однако известно, что на улице Металлистов расположены общежития КПИ, информирует Укринформ.
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- Так в жіночу не пускають а в чоловічій - не цікаво ....
"Студент другого курсу зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру. За цей час він устиг записати кілька відео. Викликали поліцію, на хлопця написали заяву"...
таким довбо...ам не місце в КПІ
Не вакцинировался - с вещами на выход. Скандал Государственного университета телекоммуникаций. Там ректор обещает выгонять из общежития https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-budut-otstranyat-ot-raboty-nevakcinirovannyh-ot-covid-19-sotrudnikov-data-1583097.html невакцинированных студентов! Мол, нечего подвергать опасности других.
мэм видел сегодня, не могу найти - Если кого то поцарапал, возьми визитку какого то м*дака, напиши на ней - Извините и положи под дворник ему.
https://www.youtube.com/watch?v=FiV5O2yJF1c&ab_channel=%D0%9A%D0%9F%D0%86%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
Замаж её мылом и купайся себе, но нет - надо вызвать полицию....
кто кого там парит - Ерёма парит Зе или наоборот......
другокурсник))) вже втік з общаги шоби не відірвали... еті... ну ручкі))...
дві доби знімав))) ідіёт))))
Мені цікаво, як воно отримало дозвіл на зброю. Мої знайомі лікарі сказали, що тут діагноз на лице і навіть обстеження не потрібно проходити в спеціалізованій клініці.
ліцо тут: Вавилон'13 ківа https://www.youtube.com/watch?v=VoZ3qsE7jlE&ab_channel=%23BABYLON%2713
Что Вы Филлип Филиппыч,она спит только с забугорными послами...
Доктор, не может быть,она же жена красного камандира Павла Дыбенко,вот ***** продалась Госдепу...
Тема не раскрыта.
Інші були ображені - що там милися - а відео не знайдено