Неизвестные установили скрытую камеру в душе общежития КПИ – полиция возбудила производство

В полицию Киева поступило сообщение о том, что в душевой комнате общежития вуза на улице Металлистов обнаружили видеокамеру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации столичной полиции.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители осмотрели помещение, в результате чего обнаружили и изъяли камеру видеофиксации. Кроме того, полицейские отобрали заявления от жительниц общежития и допросили их как пострадавших", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса (нарушение неприкосновенности личной жизни). Санкция предусматривает до трех лет ограничения свободы.

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Полиция не уточняет, в общежитии какого вуза произошел инцидент, однако известно, что на улице Металлистов расположены общежития КПИ, информирует Укринформ.