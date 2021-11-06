Невідомі встановили приховану камеру у душі гуртожитку КПІ - поліція порушила справу

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у душовій кімнаті гуртожитку вишу на вулиці Металістів виявили відеокамеру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації столичної поліції.

"Прибувши на місце події, правоохоронці оглянули приміщення, у результаті чого виявили та вилучили камеру відеофіксації. Окрім цього, поліцейські відібрали заяви від мешканок гуртожитку та допитали їх як потерпілих", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу (порушення недоторканності приватного життя). Санкція передбачає до трьох років обмеження волі.

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Поліція не уточнює, у гуртожитку якого вишу стався інцидент, однак відомо, що на вулиці Металістів розташовані гуртожитки КПІ, інформує Укрінформ.