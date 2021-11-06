Невідомі встановили приховану камеру у душі гуртожитку КПІ - поліція порушила справу
До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у душовій кімнаті гуртожитку вишу на вулиці Металістів виявили відеокамеру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації столичної поліції.
"Прибувши на місце події, правоохоронці оглянули приміщення, у результаті чого виявили та вилучили камеру відеофіксації. Окрім цього, поліцейські відібрали заяви від мешканок гуртожитку та допитали їх як потерпілих", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу (порушення недоторканності приватного життя). Санкція передбачає до трьох років обмеження волі.
Поліція не уточнює, у гуртожитку якого вишу стався інцидент, однак відомо, що на вулиці Металістів розташовані гуртожитки КПІ, інформує Укрінформ.
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- Так в жіночу не пускають а в чоловічій - не цікаво ....
"Студент другого курсу зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру. За цей час він устиг записати кілька відео. Викликали поліцію, на хлопця написали заяву"...
таким довбо...ам не місце в КПІ
Не вакцинировался - с вещами на выход. Скандал Государственного университета телекоммуникаций. Там ректор обещает выгонять из общежития https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-budut-otstranyat-ot-raboty-nevakcinirovannyh-ot-covid-19-sotrudnikov-data-1583097.html невакцинированных студентов! Мол, нечего подвергать опасности других.
мэм видел сегодня, не могу найти - Если кого то поцарапал, возьми визитку какого то м*дака, напиши на ней - Извините и положи под дворник ему.
https://www.youtube.com/watch?v=FiV5O2yJF1c&ab_channel=%D0%9A%D0%9F%D0%86%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
Замаж её мылом и купайся себе, но нет - надо вызвать полицию....
кто кого там парит - Ерёма парит Зе или наоборот......
другокурсник))) вже втік з общаги шоби не відірвали... еті... ну ручкі))...
дві доби знімав))) ідіёт))))
Мені цікаво, як воно отримало дозвіл на зброю. Мої знайомі лікарі сказали, що тут діагноз на лице і навіть обстеження не потрібно проходити в спеціалізованій клініці.
ліцо тут: Вавилон'13 ківа https://www.youtube.com/watch?v=VoZ3qsE7jlE&ab_channel=%23BABYLON%2713
Что Вы Филлип Филиппыч,она спит только с забугорными послами...
Доктор, не может быть,она же жена красного камандира Павла Дыбенко,вот ***** продалась Госдепу...
Тема не раскрыта.
Інші були ображені - що там милися - а відео не знайдено