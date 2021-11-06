УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7723 відвідувача онлайн
Новини Силовики
21 599 74

Невідомі встановили приховану камеру у душі гуртожитку КПІ - поліція порушила справу

Невідомі встановили приховану камеру у душі гуртожитку КПІ - поліція порушила справу

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у душовій кімнаті гуртожитку вишу на вулиці Металістів виявили відеокамеру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації столичної поліції.

"Прибувши на місце події, правоохоронці оглянули приміщення, у результаті чого виявили та вилучили камеру відеофіксації. Окрім цього, поліцейські відібрали заяви від мешканок гуртожитку та допитали їх як потерпілих", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу (порушення недоторканності приватного життя). Санкція передбачає до трьох років обмеження волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС сьогодні перевірить конституційність роботи системи відеофіксації порушень ПДР

Поліція не уточнює, у гуртожитку якого вишу стався інцидент, однак відомо, що на вулиці Металістів розташовані гуртожитки КПІ, інформує Укрінформ.

Автор: 

Київ (19405) КПІ (29) гуртожиток (130) Нацполіція (15129) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) камера (104)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
- Слухай! А чого ти такий немитий і смердючий? Ти що -в баню не ходиш?!
- Так в жіночу не пускають а в чоловічій - не цікаво ....
показати весь коментар
06.11.2021 20:02
+28
нє, той придур спочатку сам сфотався...

"Студент другого курсу зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру. За цей час він устиг записати кілька відео. Викликали поліцію, на хлопця написали заяву"...

таким довбо...ам не місце в КПІ
показати весь коментар
06.11.2021 20:16
+23
показати весь коментар
06.11.2021 20:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В чоловічому душі камери встановили ? ))
показати весь коментар
06.11.2021 19:54 Відповісти
- Слухай! А чого ти такий немитий і смердючий? Ти що -в баню не ходиш?!
- Так в жіночу не пускають а в чоловічій - не цікаво ....
показати весь коментар
06.11.2021 20:02 Відповісти
А зачем? Жительницы общаг уже все давно образмерили и проранжировали, а гостям будет такое )))
показати весь коментар
06.11.2021 20:07 Відповісти
нє, той придур спочатку сам сфотався...

"Студент другого курсу зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру. За цей час він устиг записати кілька відео. Викликали поліцію, на хлопця написали заяву"...

таким довбо...ам не місце в КПІ
показати весь коментар
06.11.2021 20:16 Відповісти
Ой, проржаться не могу. Штирлиц
показати весь коментар
06.11.2021 20:29 Відповісти
"київський приют ідійотів .." місце
показати весь коментар
06.11.2021 20:39 Відповісти
це тепер тут

Не вакцинировался - с вещами на выход. Скандал Государственного университета телекоммуникаций. Там ректор обещает выгонять из общежития https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-budut-otstranyat-ot-raboty-nevakcinirovannyh-ot-covid-19-sotrudnikov-data-1583097.html невакцинированных студентов! Мол, нечего подвергать опасности других.
показати весь коментар
06.11.2021 20:45 Відповісти
Толубко такой. Голова как чугунный нагреватель
показати весь коментар
06.11.2021 20:51 Відповісти
либо кто то остроумно его подставил)
мэм видел сегодня, не могу найти - Если кого то поцарапал, возьми визитку какого то м*дака, напиши на ней - Извините и положи под дворник ему.
показати весь коментар
06.11.2021 21:33 Відповісти
Нє, ну Припізденту можна гундосіки знімати і навіть країні-агресору продавати, а чим студенти гірше?
показати весь коментар
06.11.2021 19:55 Відповісти
Без видео тема не раскрыта
показати весь коментар
06.11.2021 20:00 Відповісти
Тема сисек (писек) не раскрыта?))
показати весь коментар
06.11.2021 20:13 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 20:13 Відповісти
😻
показати весь коментар
06.11.2021 20:15 Відповісти
на тєбє відєо і успокой си
https://www.youtube.com/watch?v=FiV5O2yJF1c&ab_channel=%D0%9A%D0%9F%D0%86%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
показати весь коментар
06.11.2021 20:18 Відповісти
Ну не знаю, что там снимать. Девки в кпи всегда были так себе. Это вам не желтый и не красный корпус шевы, где во все времена был цветник.
показати весь коментар
06.11.2021 20:01 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 20:27 Відповісти
Стесняюсь спросить, чем письмо пишет?
показати весь коментар
06.11.2021 21:25 Відповісти
Тією самою "другой рукой".
показати весь коментар
06.11.2021 22:22 Відповісти
Та ладно, це ж не радіофіз в кінці кінців
показати весь коментар
06.11.2021 20:39 Відповісти
По ходу заяву про камеру написала толстая прыщавая девка !
Замаж её мылом и купайся себе, но нет - надо вызвать полицию....
показати весь коментар
06.11.2021 20:02 Відповісти
Как раз нет. Жирная бы ещё проследила за установившим при снятии, ну и лишила бы чести. Его))
показати весь коментар
06.11.2021 20:09 Відповісти
Ужос. А бордель по дороге не выявили? Или глаза закрывали? )))
показати весь коментар
06.11.2021 20:05 Відповісти
Ну что сказать? Актуально! На злобу дня! Цензор, после этого, от вас с нетерпением буду ждать новостей с детских садиков, про розовые колготки и голубые гольфики.
показати весь коментар
06.11.2021 20:16 Відповісти
Лучше бы скрытую камеру установили в ОП и все увидели,
кто кого там парит - Ерёма парит Зе или наоборот......
показати весь коментар
06.11.2021 20:16 Відповісти
Так дрочер ківа теж має повне право заявити в поліцію, як потерпілий, на журналюг, що знімали його коли він пересмикував у власних штанях свій пістолет у шкіряній кобурі на засіданні Парламенту.
показати весь коментар
06.11.2021 23:21 Відповісти
А без камер общага была средоточием морали. 😁
показати весь коментар
06.11.2021 20:16 Відповісти
Зачем мне порнография? Вся моя жизнь порнография))))
показати весь коментар
06.11.2021 20:23 Відповісти
Мабуть слідкували щоб мило не покрали.
показати весь коментар
06.11.2021 20:16 Відповісти
Какой мыло, сифоны скорее )))
показати весь коментар
06.11.2021 20:32 Відповісти
...именно так, потому-что казённое
показати весь коментар
07.11.2021 04:21 Відповісти
Боооже! Які кончені.
показати весь коментар
06.11.2021 20:17 Відповісти
Ваша правда, таки кінчали, порносайти жлобилися по ІНЕТУ дивитися.
показати весь коментар
06.11.2021 20:22 Відповісти
А вы интернет тарифы в общагах видели? Какой там. Студенты и так впроголодь живут
показати весь коментар
06.11.2021 20:25 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 22:27 Відповісти
А потом менты изъяли видеоматериалы и мастурбировали
показати весь коментар
06.11.2021 20:20 Відповісти
Цікаво, а в Інтернет викладали? Якщо викладали ці відео, то злочинців треба віддати дівчатам, вони їм швиденькозроблять радикальне обрізання.
показати весь коментар
06.11.2021 20:20 Відповісти
Обривання,бо навряд що вони мусульманки чи іудейки.
показати весь коментар
06.11.2021 20:25 Відповісти
Там даже драка будет за то кто первая будет наказывать
показати весь коментар
06.11.2021 20:31 Відповісти
Угу, щас. Только ЗАГС
показати весь коментар
06.11.2021 21:26 Відповісти
та знайшли вже там того дріща ))))
другокурсник))) вже втік з общаги шоби не відірвали... еті... ну ручкі))...
дві доби знімав))) ідіёт))))
показати весь коментар
06.11.2021 22:06 Відповісти
Спилберг хренов Ох, дадут ему Оскара...
показати весь коментар
06.11.2021 22:27 Відповісти
лишь бы не ногами))) давали))))
показати весь коментар
06.11.2021 22:39 Відповісти
А хоть бы и ногами. До красного цвета. Тоже мне, доморощенный вуайерист, бить таких мастеров хидден-видео надо, тоже мене, Расс Мейер хренов!)))
показати весь коментар
06.11.2021 22:50 Відповісти
За подсматривание 3 года дают, прикольно.
показати весь коментар
06.11.2021 20:21 Відповісти
Кива почему в суд не подал, когда его в раде на видео снимали.
показати весь коментар
06.11.2021 20:22 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 20:26 Відповісти
Шикарний бізнес-план. Камера в душі і онлайн-трансляція на платних ресурсах. І справді-все геніальне просто
показати весь коментар
06.11.2021 20:23 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 20:25 Відповісти
А этот дрочун написал заяву в полицию, кто установил камеру в ВР ???
показати весь коментар
06.11.2021 20:27 Відповісти
Анатолій Штефан Штірліц@Shtirlitz53

Мені цікаво, як воно отримало дозвіл на зброю. Мої знайомі лікарі сказали, що тут діагноз на лице і навіть обстеження не потрібно проходити в спеціалізованій клініці.

ліцо тут: Вавилон'13 ківа https://www.youtube.com/watch?v=VoZ3qsE7jlE&ab_channel=%23BABYLON%2713
показати весь коментар
06.11.2021 20:50 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 20:28 Відповісти
Так, я не понял, а где изюм?) Где причина, по которой новость состоялась?))
показати весь коментар
06.11.2021 20:29 Відповісти
Ещё вчера этот ньюс был на УП. Как-то вы не торопитесь.
показати весь коментар
06.11.2021 20:30 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 20:32 Відповісти
Не могу смотреть без смеха на бл%Дей из политеха
показати весь коментар
06.11.2021 20:35 Відповісти
то закрий своє дзеркало
показати весь коментар
06.11.2021 20:47 Відповісти
В примерочных ТЦ, точнее над ними, всегда видеонаблюдение и нет наклеек об этом. Тоже наверное, не законно.
показати весь коментар
06.11.2021 20:38 Відповісти
Неужто набъедатели увидлои что-то новое по своей в.камере, которая, конечно, не из дешевых.
показати весь коментар
06.11.2021 20:39 Відповісти
Смешно, но не очень. После того что рамсказал Аваков, Скороход ....тварям нужна веревка, опять лепят горбатого
показати весь коментар
06.11.2021 20:39 Відповісти
Доктор Борменталь,в Мавзолее ходють слухи что наш Шариков спит с мавзолйным послом Александрой Коллонтай...

Что Вы Филлип Филиппыч,она спит только с забугорными послами...

Доктор, не может быть,она же жена красного камандира Павла Дыбенко,вот ***** продалась Госдепу...
показати весь коментар
06.11.2021 20:44 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 21:14 Відповісти
На фото не Галя
показати весь коментар
06.11.2021 21:21 Відповісти
Студентки требовали своё роялти с продажи видео ?
Тема не раскрыта.
показати весь коментар
06.11.2021 21:20 Відповісти
Одні вимагали гроші ...
Інші були ображені - що там милися - а відео не знайдено
показати весь коментар
06.11.2021 21:37 Відповісти
"полция приняла заявления и допросила пострадавших"... в чем выявылись их страдания? что перед камерой нельзя больше красоваться?
показати весь коментар
06.11.2021 21:29 Відповісти
И шо?Они же живые и позитивные!Другое дело голые трупы Гестапо перед газовой камерой.В чём проблема?Вообще не врубаюсь
показати весь коментар
06.11.2021 21:37 Відповісти
Таке життя в онлайні. А навкруги купа дівчат, обділених чоловічою увагою.
показати весь коментар
06.11.2021 21:49 Відповісти
Как сказал мне в своё время один неглупый друг: хочешь наказать барышню-не сну-сну её. Кстати да, реально помогает.
показати весь коментар
06.11.2021 22:24 Відповісти
Студентки возмутились, что в душе не был выставлен профессиональный свет. И качество камеры неудовлетворительное.
показати весь коментар
07.11.2021 00:02 Відповісти
Вот маньяки.
показати весь коментар
07.11.2021 00:15 Відповісти
Возмутились те девушки, кто не попал в фокус.
показати весь коментар
07.11.2021 01:59 Відповісти
Никто не в курсе, где можно видос посмотреть?
показати весь коментар
07.11.2021 09:14 Відповісти
друг питае чи немае часом відео з тих камер ?
показати весь коментар
07.11.2021 15:20 Відповісти
 
 