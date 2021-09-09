КС сьогодні перевірить конституційність роботи системи відеофіксації порушень ПДР

Сьогодні Конституційний Суд України досліджує питання автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив перший заступник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, на розгляді Конституційного Суду України перебувають конституційні скарги громадян Забари, Мартиросяна та Копилової, які просять перевірити на відповідність Конституції України положень ч.1 ст.14-2 КУпАП, ч.5 ст.279-1 КУпАП.

"На думку авторів конституційних скарг, оспорювані положення не відповідають нормам Конституції України, зокрема

ч.2 ст.61 та ч.3 ст.62 КУ. Скаржники вважають, що автофіксація порушує: презумцію невинуватості, індивідуалізацію юридичної відповідальності, та право на професійну правничу допомогу", - йдеться в повідомленні.

МВС у ході судового засідання захищатиме відповідність оскаржуваних норм законодавства Конституції України.

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"Наша позиція базується не тільки на нормах вітчизняного законодавства, але і підкріплена загальноєвропейськими правовими принципами і рішеннями ЄСПЛ. Безпека дорожнього руху — завдання не тільки поліції, МВС і інших органів державної влади та місцевого самоврядування. Є також обов’язки й культура поведінки громадян на дорозі, які є безпосередніми учасниками дорожнього руху. Адже саме недотримання ПДР призводить до травмувань та загибелі. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими. Важливо, що у більшості країн Європи працюють камери автофіксації порушень ПДР. Перед тим, як запустити це в Україні, ми ретельно вивчали досвід інших країн, де камери довели свою ефективність й наразі доводять її у нас", - підкреслив Білошицький.

За його словами, робота камер позитивно впливає на зниження рівня аварійності. За час функціонування камер вдалося досягти на ділянках доріг зниження кількості ДТП із постраждалими і загиблими втричі.

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