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Новини Політика України
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відеофіксація (83) КС (1154) ПДР (364) камера (52) Білошицький Олексій (116)

КС сьогодні перевірить конституційність роботи системи відеофіксації порушень ПДР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС сьогодні перевірить конституційність роботи системи відеофіксації порушень ПДР

Сьогодні Конституційний Суд України досліджує питання автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив перший заступник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, на розгляді Конституційного Суду України перебувають конституційні скарги громадян Забари, Мартиросяна та Копилової, які просять перевірити на відповідність Конституції України положень ч.1 ст.14-2 КУпАП, ч.5 ст.279-1 КУпАП.

"На думку авторів конституційних скарг, оспорювані положення не відповідають нормам Конституції України, зокрема

ч.2 ст.61 та ч.3 ст.62 КУ. Скаржники вважають, що автофіксація порушує: презумцію невинуватості, індивідуалізацію юридичної відповідальності, та право на професійну правничу допомогу", - йдеться в повідомленні.

МВС у ході судового засідання захищатиме відповідність оскаржуваних норм законодавства Конституції України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні запрацювали ще 20 камер фото- та відеофіксації порушень ПДР. СПИСОК адрес

"Наша позиція базується не тільки на нормах вітчизняного законодавства, але і підкріплена загальноєвропейськими правовими принципами і рішеннями ЄСПЛ. Безпека дорожнього руху — завдання не тільки поліції, МВС і інших органів державної влади та місцевого самоврядування. Є також обов’язки й культура поведінки громадян на дорозі, які є безпосередніми учасниками дорожнього руху. Адже саме недотримання ПДР призводить до травмувань та загибелі. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими. Важливо, що у більшості країн Європи працюють камери автофіксації порушень ПДР. Перед тим, як запустити це в Україні, ми ретельно вивчали досвід інших країн, де камери довели свою ефективність й наразі доводять її у нас", - підкреслив Білошицький.

За його словами, робота камер позитивно впливає на зниження рівня аварійності. За час функціонування камер вдалося досягти на ділянках доріг зниження кількості ДТП із постраждалими і загиблими втричі.

Також читайте: 3 вересня в Україні запрацює ще 21 комплекс автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР. СПИСОК

Автор: Наталя Джума
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Ура! Видеофиксация преступлений слуг путена , находящихся за рулём под наркотой или бухими - незаконна. Да здравствует зелёный беспредел!
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09.09.2021 09:34 Відповісти
МВС програє, тут без шансів. Відеофіксація правопорушень класна ідея, але в нас вона реалізована як завжди через задницю, я маю на увазі, що відеофіксацію ввели, а нормативно-правову базу не поміняли.
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09.09.2021 10:01 Відповісти
Головний плюс відеофіксації не зниження аварійності, а наповнення бюджету країни, де усякою прокурворсько-контролюючою шоблою знищено малий і середній бізнес, у тому числі можливість накрутити штрафні стягнення зі 127.5 грн до 830 грн.
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09.09.2021 10:08 Відповісти
плати вовремя и никто накручивать не будет))
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09.09.2021 13:59 Відповісти
Я про випадки, коли про штраф люди дізнаються не із листів щастя, яких їм не надсилають, а після арешту банківських рахунків.
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10.09.2021 16:50 Відповісти
в телеграмм бот прилетает сразу, в приват через день, в дию через день. тебе нужно объяву в газете?)))) я сам их поплатил не мало. проблема села на трассе, где со 150 нужно сбавить на 60
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10.09.2021 16:55 Відповісти
А чи відповідатиме хтось за витрачені млн (якщо не млд) на впровадження та підтримання у робочому стані цієї системи, у разі визнання її такою, що порушує Конституцію, і як наслідок, заборону на використання? А ймовірність цього дуже висока, враховуючи, що рішення КС не рідко приймаються всупереч інтересам суспільства.
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09.09.2021 10:38 Відповісти
они что идиоты? пусть проверят конституционна ли вообще полиция?
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09.09.2021 14:00 Відповісти
 
 