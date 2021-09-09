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Новости Политика Украины
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видеофиксация (139) КС (2131) ПДД (531) камера (70) Билошицкий (112)

КС сегодня проверит конституционность работы системы видеофиксации нарушений ПДД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС сегодня проверит конституционность работы системы видеофиксации нарушений ПДД

Сегодня Конституционный Суд Украины исследует вопрос автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил первый заместитель Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, на рассмотрении Конституционного Суда Украины находятся конституционные жалобы граждан Забары, Мартиросяна и Копыловой, которые просят проверить на соответствие Конституции Украины положений ч.1 ст.14-2 КоАП, ч.5 ст.279-1 КУоАП.

"По мнению авторов конституционных жалоб, оспариваемые положения не соответствуют нормам Конституции Украины, в частности
ч.2 ст.61 и ч.3 ст.62 КУ. Они считают, что автофиксация нарушает: презумцию невиновности, индивидуализацию юридической ответственности, и право на профессиональную юридическую помощь", - говорится в сообщении.

МВД в ходе судебного заседания будет защищать соответствия оспариваемых норм законодательства Конституции Украины.

Читайте: В Украине заработали еще 20 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. СПИСОК адресов

"Наша позиция базируется не только на нормах отечественного законодательства, но и подкреплена общеевропейскими правовыми принципами и решениями ЕСПЧ. Безопасность дорожного движения - задача не только полиции, МВД и других органов государственной власти и местного самоуправления. Есть также обязанности и культура поведения граждан на дороге, которые являются непосредственными участниками дорожного движения. Ведь именно несоблюдение ПДД приводит к травмам и гибели. А превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими. Важно, что в большинстве стран Европы работают камеры автофиксации нарушений ПДД. Перед тем, как запустить это в Украине, мы тщательно изучали опыт других стран, где камеры доказали свою эффективность и сейчас доказывают ее у нас", - подчеркнул Билошицкий.

По его словам, работа камер положительно влияет на снижение уровня аварийности. За время функционирования камер удалось достичь на участках дорог снижение количества ДТП с пострадавшими и погибшими втрое.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Ура! Видеофиксация преступлений слуг путена , находящихся за рулём под наркотой или бухими - незаконна. Да здравствует зелёный беспредел!
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09.09.2021 09:34 Ответить
МВС програє, тут без шансів. Відеофіксація правопорушень класна ідея, але в нас вона реалізована як завжди через задницю, я маю на увазі, що відеофіксацію ввели, а нормативно-правову базу не поміняли.
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09.09.2021 10:01 Ответить
Головний плюс відеофіксації не зниження аварійності, а наповнення бюджету країни, де усякою прокурворсько-контролюючою шоблою знищено малий і середній бізнес, у тому числі можливість накрутити штрафні стягнення зі 127.5 грн до 830 грн.
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09.09.2021 10:08 Ответить
плати вовремя и никто накручивать не будет))
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09.09.2021 13:59 Ответить
Я про випадки, коли про штраф люди дізнаються не із листів щастя, яких їм не надсилають, а після арешту банківських рахунків.
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10.09.2021 16:50 Ответить
в телеграмм бот прилетает сразу, в приват через день, в дию через день. тебе нужно объяву в газете?)))) я сам их поплатил не мало. проблема села на трассе, где со 150 нужно сбавить на 60
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10.09.2021 16:55 Ответить
А чи відповідатиме хтось за витрачені млн (якщо не млд) на впровадження та підтримання у робочому стані цієї системи, у разі визнання її такою, що порушує Конституцію, і як наслідок, заборону на використання? А ймовірність цього дуже висока, враховуючи, що рішення КС не рідко приймаються всупереч інтересам суспільства.
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09.09.2021 10:38 Ответить
они что идиоты? пусть проверят конституционна ли вообще полиция?
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09.09.2021 14:00 Ответить
 
 