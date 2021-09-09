КС сегодня проверит конституционность работы системы видеофиксации нарушений ПДД
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Сегодня Конституционный Суд Украины исследует вопрос автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил первый заместитель Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Так, на рассмотрении Конституционного Суда Украины находятся конституционные жалобы граждан Забары, Мартиросяна и Копыловой, которые просят проверить на соответствие Конституции Украины положений ч.1 ст.14-2 КоАП, ч.5 ст.279-1 КУоАП.
"По мнению авторов конституционных жалоб, оспариваемые положения не соответствуют нормам Конституции Украины, в частности
ч.2 ст.61 и ч.3 ст.62 КУ. Они считают, что автофиксация нарушает: презумцию невиновности, индивидуализацию юридической ответственности, и право на профессиональную юридическую помощь", - говорится в сообщении.
МВД в ходе судебного заседания будет защищать соответствия оспариваемых норм законодательства Конституции Украины.
"Наша позиция базируется не только на нормах отечественного законодательства, но и подкреплена общеевропейскими правовыми принципами и решениями ЕСПЧ. Безопасность дорожного движения - задача не только полиции, МВД и других органов государственной власти и местного самоуправления. Есть также обязанности и культура поведения граждан на дороге, которые являются непосредственными участниками дорожного движения. Ведь именно несоблюдение ПДД приводит к травмам и гибели. А превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими. Важно, что в большинстве стран Европы работают камеры автофиксации нарушений ПДД. Перед тем, как запустить это в Украине, мы тщательно изучали опыт других стран, где камеры доказали свою эффективность и сейчас доказывают ее у нас", - подчеркнул Билошицкий.
По его словам, работа камер положительно влияет на снижение уровня аварийности. За время функционирования камер удалось достичь на участках дорог снижение количества ДТП с пострадавшими и погибшими втрое.
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