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Новости Агрессия России против Украины Война
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Войска РФ на Донбассе дважды открывали огонь по нашим позициям, потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ на Донбассе дважды открывали огонь по нашим позициям, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, субботу 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 2 обстрела. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Зайцевого враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Болотенное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7:00  7 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Автор: 

обстрел (26872) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Пліснява відверто покриває кацапів, а значить працює в інтересах ворога. Це вже доконаний факт.
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07.11.2021 10:34 Ответить
треба відповідати,та бити по пиці ,или на лапотном- по наглой лапотной роже...
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07.11.2021 08:23 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом нынешние кремлёвские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке.


Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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07.11.2021 08:40 Ответить
І де відповідь нашого безпілотника "БАНДЕРА"?
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07.11.2021 09:59 Ответить
Втрати повинні бути але з іншої сторони.
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07.11.2021 10:54 Ответить
 
 