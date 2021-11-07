Войска РФ на Донбассе дважды открывали огонь по нашим позициям, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, субботу 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 2 обстрела. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Зайцевого враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Болотенное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7:00 7 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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