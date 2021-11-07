Еще несколько стран присоединятся к "Крымской платформе", - Кулеба
Еще несколько стран Африки и Азии находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к "Крымской платформе".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на панели форума "Re: Open Zakarpattia 2021. Форум развития" 5 ноября.
"Есть несколько государств, которые находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к "Крымской платформе". Мы активно работаем со странами Африканского континента, со странами Азии, чтобы расширить эту географию", - сказал Кулеба.
Он добавил, что на "Крымской платформе" происходит наладка всех внутренних механизмов и реализация ключевых положений Крымской декларации.
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При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов
В перші дні агресії кремлівських фашистів в Криму захищати країну записалися понад 140 тисяч громадян - патріотів. Добровольців які виключно складалися з націоналістів і активістів "Майданів" І тоді вистачило б цієї величезної стихійної сили для захисту Українського Криму від окупаційної армії ворожої РФ. І можна без сумнівів стверджувати, що ординської "руцковесни" фашиста )(уйла і його загарбницької війни в зараз окупованому Донбасі ніколи не сталося.
А наші продажні: генерали і воєнкоми навесні 14-го примусово розігнали по домівках півтора сот тисячну мотивовану армію свідомих громадян, патріотів - націоналістів, вони несуть пряму відповідальність за те, що ми вже шостий рік воюємо, і за всі ті десятки тисяч жертв, які забрала ця війна. А коли російські окупанти без втрат окопували Крим і поперли вже і на Донбас То тільки тоді наша влада звернулася за допомогою до добровольців. І ці ненавчені і майже беззбройні "добробати" націоналісти, майданівці, волонтери разом з нечисленними контрактниками "спецури" і "десантури" зупинили просто величезні фашистські орди лютого московського ворога на сьогоднішній лінії протистояння. Вони а не насильно відмобілізуванні полки і дивізії недієздатних ВСУ. Але ж вони могли зупинити кремлівську орду і в центральних і північних районах тепер тимчасово окупованого Криму, але.....
😊