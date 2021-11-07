Еще несколько стран присоединятся к "Крымской платформе", - Кулеба

Еще несколько стран Африки и Азии находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к "Крымской платформе".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на панели форума "Re: Open Zakarpattia 2021. Форум развития" 5 ноября.

"Есть несколько государств, которые находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к "Крымской платформе". Мы активно работаем со странами Африканского континента, со странами Азии, чтобы расширить эту географию", - сказал Кулеба.

Он добавил, что на "Крымской платформе" происходит наладка всех внутренних механизмов и реализация ключевых положений Крымской декларации.

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