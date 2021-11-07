РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9532 посетителя онлайн
Новости
2 830 19

Еще несколько стран присоединятся к "Крымской платформе", - Кулеба

Еще несколько стран присоединятся к

Еще несколько стран Африки и Азии находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к "Крымской платформе".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на панели форума "Re: Open Zakarpattia 2021. Форум развития" 5 ноября.

"Есть несколько государств, которые находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к "Крымской платформе". Мы активно работаем со странами Африканского континента, со странами Азии, чтобы расширить эту географию", - сказал Кулеба.

Он добавил, что на "Крымской платформе" происходит наладка всех внутренних механизмов и реализация ключевых положений Крымской декларации.

Читайте также: Украина надеется на присоединение ООН к "Крымской платформе", - заявление МИД

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (308)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Ну после присоединения пары африканских стран дело точно пойдет.))
показать весь комментарий
07.11.2021 11:59
+2
Эт хорошо, пусть лапти переживают
показать весь комментарий
07.11.2021 11:41
+2
Как бьіло бьі здорово , если бьі удалось присоединить к "Крьімской платформе" островное государство Кабо - Верде .
показать весь комментарий
07.11.2021 11:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эт хорошо, пусть лапти переживают
показать весь комментарий
07.11.2021 11:41 Ответить
Как бьіло бьі здорово , если бьі удалось присоединить к "Крьімской платформе" островное государство Кабо - Верде .
показать весь комментарий
07.11.2021 11:58 Ответить
Ну после присоединения пары африканских стран дело точно пойдет.))
показать весь комментарий
07.11.2021 11:59 Ответить
И что изменилось после создания очередной говорильни? А ничего.
показать весь комментарий
07.11.2021 12:02 Ответить
Еще несколько стран присоединятся к "Крымской платформе"/Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. А образец к к "Крымской платформе" присоединиться не желает. При всей еврейской говорливости.
показать весь комментарий
07.11.2021 12:09 Ответить
Что произошло в Крыму в 2014 году? Украина как и любое государство имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков
показать весь комментарий
07.11.2021 12:15 Ответить
Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов
показать весь комментарий
07.11.2021 12:16 Ответить
А как вам всем известный факт,когда кацапы раздавали паспорта в Крыму ? Задолго до Майдана.Образовали пророссийское казачество там. Это же преступление сбу ! Всяких там наливаек и прочих бывших их руководителей.
показать весь комментарий
07.11.2021 12:42 Ответить
треба шоб вона ще й в смартфоні була
показать весь комментарий
07.11.2021 12:26 Ответить
НЕпонятен стиль присоединения к платформе. Как то вяленько. Я так понимаю,что это должно быть всем понятно - что захват незаконный. Как можно было сомневаться и действовать спустя какое то время. Единой колонной нужно пробивать идеи.
показать весь комментарий
07.11.2021 12:38 Ответить
Хоть бы один полк ВСУ в 14 году принял бой против путинско-фасшистких войск даже с поражением ситуация была бы другая...
показать весь комментарий
07.11.2021 12:45 Ответить
Ситация для Украиньі бьіла бьі намного хуже : россияне постарались бьі , чтобьі погибло как можно больше гражданских , раструбили бьі на весь мир и заехали бьі на Донбасс официально , для "принуждения к миру". Как в Грузии в 2008г. Тимошенко бьіла совершенно права , когда призвала на СНБОУ не сопротивляться в заведомо проигрьішной ситуации. Мьі на время потеряли Крьім , но сберегли Украину.
показать весь комментарий
07.11.2021 13:27 Ответить
Насчет "пророссийского населения" не стоит утверждать категорично : пророссийские партии никогда не набирали на вьіборах более 3% голосов крьімчан , крьімские татарьі - отдельньій разговор вообще. Просто спецслужбьі РФ плотно и активно поработали с "громким" меньшинством , СБУ , полицией и армией с пограничниками , а "молчаливое большинство" крьімчан просто не стали "плевать против ветра". Как-то так...
показать весь комментарий
07.11.2021 14:04 Ответить

В перші дні агресії кремлівських фашистів в Криму захищати країну записалися понад 140 тисяч громадян - патріотів. Добровольців які виключно складалися з націоналістів і активістів "Майданів" І тоді вистачило б цієї величезної стихійної сили для захисту Українського Криму від окупаційної армії ворожої РФ. І можна без сумнівів стверджувати, що ординської "руцковесни" фашиста )(уйла і його загарбницької війни в зараз окупованому Донбасі ніколи не сталося.
А наші продажні: генерали і воєнкоми навесні 14-го примусово розігнали по домівках півтора сот тисячну мотивовану армію свідомих громадян, патріотів - націоналістів, вони несуть пряму відповідальність за те, що ми вже шостий рік воюємо, і за всі ті десятки тисяч жертв, які забрала ця війна. А коли російські окупанти без втрат окопували Крим і поперли вже і на Донбас То тільки тоді наша влада звернулася за допомогою до добровольців. І ці ненавчені і майже беззбройні "добробати" націоналісти, майданівці, волонтери разом з нечисленними контрактниками "спецури" і "десантури" зупинили просто величезні фашистські орди лютого московського ворога на сьогоднішній лінії протистояння. Вони а не насильно відмобілізуванні полки і дивізії недієздатних ВСУ. Але ж вони могли зупинити кремлівську орду і в центральних і північних районах тепер тимчасово окупованого Криму, але.....
😊
показать весь комментарий
07.11.2021 16:26 Ответить
і що з цього? вже два місяці пройшло від першої зустрічі, є якісь наработки, висновки, плани? Хтось чув щось про роботу цієї платформи? Я не чув. Це схоже на похований Зе "Нормандський формат" - він є, але на рівні пустих балачок.
показать весь комментарий
07.11.2021 15:02 Ответить
Не кажи "гоп" поки не перескочиш, тупица!!!
показать весь комментарий
07.11.2021 16:20 Ответить
 
 