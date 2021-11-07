Ще декілька країн приєднаються до Кримської платформи, - Кулеба

Ще декілька країн Африки та Азії перебувають на фінальній стадії ухвалення рішення про приєднання до Кримської платформи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Суспільне, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на панелі форуму "Re:Open Zakarpattia 2021. Форум розвитку" 5 листопада.

"Є декілька держав, які перебувають на фінальній стадії ухвалення рішення про приєднання до "Кримської платформи". Ми активно працюємо з країнами Африканського континенту, з країнами Азії для того, щоб розширити цю географію", - сказав Кулеба.

Він додав, що у Кримській платформі наразі відбувається налагодження всіх внутрішніх механізмів та реалізація ключових положень Кримської декларації.

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