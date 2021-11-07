Ще декілька країн приєднаються до Кримської платформи, - Кулеба
Ще декілька країн Африки та Азії перебувають на фінальній стадії ухвалення рішення про приєднання до Кримської платформи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Суспільне, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на панелі форуму "Re:Open Zakarpattia 2021. Форум розвитку" 5 листопада.
"Є декілька держав, які перебувають на фінальній стадії ухвалення рішення про приєднання до "Кримської платформи". Ми активно працюємо з країнами Африканського континенту, з країнами Азії для того, щоб розширити цю географію", - сказав Кулеба.
Він додав, що у Кримській платформі наразі відбувається налагодження всіх внутрішніх механізмів та реалізація ключових положень Кримської декларації.
Топ коментарі
+6 Сергей Ворлог
показати весь коментар07.11.2021 11:59
+2 Роман Бакс
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+2 Александр Ивашин #418386
показати весь коментар07.11.2021 11:58
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При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов
В перші дні агресії кремлівських фашистів в Криму захищати країну записалися понад 140 тисяч громадян - патріотів. Добровольців які виключно складалися з націоналістів і активістів "Майданів" І тоді вистачило б цієї величезної стихійної сили для захисту Українського Криму від окупаційної армії ворожої РФ. І можна без сумнівів стверджувати, що ординської "руцковесни" фашиста )(уйла і його загарбницької війни в зараз окупованому Донбасі ніколи не сталося.
А наші продажні: генерали і воєнкоми навесні 14-го примусово розігнали по домівках півтора сот тисячну мотивовану армію свідомих громадян, патріотів - націоналістів, вони несуть пряму відповідальність за те, що ми вже шостий рік воюємо, і за всі ті десятки тисяч жертв, які забрала ця війна. А коли російські окупанти без втрат окопували Крим і поперли вже і на Донбас То тільки тоді наша влада звернулася за допомогою до добровольців. І ці ненавчені і майже беззбройні "добробати" націоналісти, майданівці, волонтери разом з нечисленними контрактниками "спецури" і "десантури" зупинили просто величезні фашистські орди лютого московського ворога на сьогоднішній лінії протистояння. Вони а не насильно відмобілізуванні полки і дивізії недієздатних ВСУ. Але ж вони могли зупинити кремлівську орду і в центральних і північних районах тепер тимчасово окупованого Криму, але.....
😊