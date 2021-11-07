Великобритания заинтересована в расширении сотрудничества с Украиной, в частности, по производству альтернативных источников энергии, - посол Симмонс

Великобритания заинтересована в новых сферах сотрудничества с Украиной, в том числе в том, что касается безопасного обращения с ядерными материалами и производства альтернативных источников энергии.

Об этом рассказала посол Мелинда Симмонс во время официального визита на Чернобыльскую АЭС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСП "ЧАЭС".

"Мы очень заинтересованы в поиске новых путей сотрудничества с Украиной, особенно в том, что касается безопасного обращения с ядерными материалами и производства альтернативных источников энергии", – рассказала она.

Симмонс ознакомилась с работой нового безопасного конфайнмента, накрывшего устаревшее "Укрытие" - изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком ЧАЭС, построенное до ноября 1986 после взрыва 4-го реактора.

Читайте также: Переход на зеленую энергетику позволит избавиться от использования нефти и газа в качестве геополитического оружия, - Боррель

По итогам визита дипломат заявила, что Великобритания гордится тем, что была партнером Украины в том, что удалось достичь на площадке за последние десятилетия.