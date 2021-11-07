РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12096 посетителей онлайн
Новости
3 786 52

Великобритания заинтересована в расширении сотрудничества с Украиной, в частности, по производству альтернативных источников энергии, - посол Симмонс

Великобритания заинтересована в расширении сотрудничества с Украиной, в частности, по производству альтернативных источников энергии, - посол Симмонс

Великобритания заинтересована в новых сферах сотрудничества с Украиной, в том числе в том, что касается безопасного обращения с ядерными материалами и производства альтернативных источников энергии.

Об этом рассказала посол Мелинда Симмонс во время официального визита на Чернобыльскую АЭС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСП "ЧАЭС".

"Мы очень заинтересованы в поиске новых путей сотрудничества с Украиной, особенно в том, что касается безопасного обращения с ядерными материалами и производства альтернативных источников энергии", – рассказала она.

Симмонс ознакомилась с работой нового безопасного конфайнмента, накрывшего устаревшее "Укрытие" - изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком ЧАЭС, построенное до ноября 1986 после взрыва 4-го реактора.

Читайте также: Переход на зеленую энергетику позволит избавиться от использования нефти и газа в качестве геополитического оружия, - Боррель

По итогам визита дипломат заявила, что Великобритания гордится тем, что была партнером Украины в том, что удалось достичь на площадке за последние десятилетия.

ЧАЭС (566) альтернативная энергетика (123) Симмонс Мелинда (103) Госагентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС (23)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Якщо всіх слуг наріду і виборців зеленського одягнути в шерстяні светри, а іншим українцям роздати ********* дубинки, то є шанс дуже швидко подолати кризу в енергетичному секторі.
А якщо і членограя так одягнути, то зможемо ще і у Європу надлишки продавати
показать весь комментарий
07.11.2021 20:09
+4
А навіщо це цій владі, коли є лапатний та бульба вбивці-узурпатори.В них і купуватимуть...
показать весь комментарий
07.11.2021 20:11
+4
Кабы, солнечные батареи - единственное, что еще в состоянии производить украинская микроэлектроника.
Все остальное производится на беларусских заводах, так, для информации сельским дерьмократам.
показать весь комментарий
07.11.2021 20:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо всіх слуг наріду і виборців зеленського одягнути в шерстяні светри, а іншим українцям роздати ********* дубинки, то є шанс дуже швидко подолати кризу в енергетичному секторі.
А якщо і членограя так одягнути, то зможемо ще і у Європу надлишки продавати
показать весь комментарий
07.11.2021 20:09 Ответить
Згоден, але шерстяних слуг треба на щось підвісити, щоб вони не одноразовими були.
показать весь комментарий
07.11.2021 20:24 Ответить
Ще можна встановити на пельку Верещук патякливий генератор.
показать весь комментарий
07.11.2021 20:50 Ответить
А що, вже і такий Є? То лєпо.
показать весь комментарий
07.11.2021 21:48 Ответить
Ангійські бізнесмени дюже зацікавлені в отриманні надприбутків від зеленої енергетики за рахунок українських споживачів. Ще б пак - найвищі тарифи на зелену енергетику в Європі.
показать весь комментарий
07.11.2021 20:49 Ответить
А де тут НАДПРИБУТКОВІСТЬ, в порівнянні з чим НАД?
показать весь комментарий
07.11.2021 20:59 Ответить
Ну зачем так сложно. Покупайте а Беларуси
показать весь комментарий
07.11.2021 21:17 Ответить
А навіщо це цій владі, коли є лапатний та бульба вбивці-узурпатори.В них і купуватимуть...
показать весь комментарий
07.11.2021 20:11 Ответить
Якака співробітництво?!)) з ким?!))) Україна купує електроенергію з білорасєї)) з єдиної білорасейської аес без якої енергосистема України як виявляться вже не може "балансувати"...))
показать весь комментарий
07.11.2021 20:19 Ответить
Кабы, солнечные батареи - единственное, что еще в состоянии производить украинская микроэлектроника.
Все остальное производится на беларусских заводах, так, для информации сельским дерьмократам.
показать весь комментарий
07.11.2021 20:26 Ответить
та думаю и ветряки - не проблема... а тулить их можно где газа увидали...
а еще био-метан... ибо сегодняшние цены на метан... космические...
показать весь комментарий
07.11.2021 20:33 Ответить
Ветряки то такое...нужно учитывать миграционные пути всяких пернатых.
показать весь комментарий
07.11.2021 20:38 Ответить
ой....про пернатых как-то не подумалось...
и мне казалось что они не так быстро крутятся чтобы лопастями рубать стаи...
показать весь комментарий
07.11.2021 20:47 Ответить
https://www.nbcnews.com/mach/science/wind-energy-takes-toll-birds-now-there-s-help-ncna866336 Researchers estimate that 140,000 to 328,000 birds are killed every year in collisions with the turbines' spinning rotor blades and support towers. The risk to birds is highest at night, when the blades and towers are cloaked in darkness.Apr 17, 2018
показать весь комментарий
07.11.2021 20:50 Ответить
впечатляет ...
показать весь комментарий
07.11.2021 21:08 Ответить
какие солнечные панели?
ни Украина, ни россия с белоруссией уже давно не производят поликремний,
все эти производства панелей на просторах бывшего совка не что иное как крупноузловая сборка с китайских комплектов
показать весь комментарий
07.11.2021 20:33 Ответить
Не свисти.
Кстати, россия и беларусь никогда его и не производили.
показать весь комментарий
07.11.2021 20:52 Ответить
Завод полупроводников что в Запорожье уже дорезают на металлолом а это бывшие цеха на ЗТМК единственного в Украине производителя поликремния
показать весь комментарий
07.11.2021 21:05 Ответить
Во первых, впервые слышу о каком-то поликремнии.
Всегда был монокремний.
Заводы были в Светловодске и Киеве.
Квазар-7 производит электростанции полностью своего изготовления.
показать весь комментарий
07.11.2021 21:30 Ответить
монокремний производят с поликремния
поликремний получают с трихлорсилана востановлением водородом
только на ЗТМК в Украине было производство трихлорсилана и получение с него поликремния
Тот же Квазар не производил кремний, монокремниевые пластины получают не выращиванием слитка а просто расплавкой поликремния и заливкой в прямоугольные формы и последующей нарезкой прямоугольных пластин, отличит поликремниевые пластины от монокремниевых можно по углам пластин, в монокремниевых они скошены как их нарезают с круглого слитка
показать весь комментарий
07.11.2021 21:50 Ответить
Рассея производит на "Хевел" в Чебоксарах. Беларусь и Украина нет.
показать весь комментарий
07.11.2021 21:05 Ответить
что она производит кремний сырец и с него изготавливает поликремниевые пластины для солнечных панелей?
показать весь комментарий
07.11.2021 21:14 Ответить
Раньше да. Сейчас (лет 5 назад), как и все перешла на производство более эффективных гетероструктур.
показать весь комментарий
07.11.2021 21:16 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2021 20:34 Ответить
у тєбя бєлая русская гарячька
показать весь комментарий
07.11.2021 20:34 Ответить
Вочевидь, бритам урвався терпець після "новічкових"заїздів косорилих. А ми - найнадійніший союзник проти косорилих для будь-кого. Та ще й з неабияким бойовим досвідом боротьби з ними.
показать весь комментарий
07.11.2021 20:30 Ответить
Завтра депутати повинні повним складом прийти до Шмигаля в кабінет, щоб він публічно пояснив, що відбувається у Нафтогазі і хто уповноважив Вітренка подарувати Бєні 3.5 млрд м3 газу
показать весь комментарий
07.11.2021 20:31 Ответить


Павло ти не шаришь, це деолігархізація від зеленського.
Той газ бєня продасть вже по завищенним цінам.
показать весь комментарий
07.11.2021 20:37 Ответить
3.5 млрд м3 газу подарованих Коломойському в теперішніх цінах це половина того, що він вкрав у Приватбанку. Тобто це вже друга афера співмірного масштабу
Вибори 2019 повністю відбились.Бабушка такі не лох навідміну від мудрого мононарода
показать весь комментарий
07.11.2021 20:34 Ответить
Така боротьба з олігархами до вподоби олігархам.
показать весь комментарий
07.11.2021 20:38 Ответить
по производству альтернативных источников энергии/ Англия ещё не знает, что Коломойский, Пинчук,Зеленский, Фирташ, Шэфиры, Герус и прочие глисты пожирают всё-заводы , землю, энергетику- они особенно до неё падки. Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике.
показать весь комментарий
07.11.2021 20:37 Ответить
Термоядерный синтез, не?
показать весь комментарий
07.11.2021 20:40 Ответить
_Нет пока никаких альтернатив атому, ГЭС и ископаемым. Подлинной альтернативой станет термояд, когда взнуздают.
показать весь комментарий
07.11.2021 20:42 Ответить
Термояд нагадує квантові комп'ютери - наче й є, а наче й нема.
показать весь комментарий
07.11.2021 20:50 Ответить
_Термояд - факт, осуществляющийся миллиарды лет, тысячи лет люди наблюдают его каждый день и ночь своими собственными глазами.
показать весь комментарий
07.11.2021 20:54 Ответить
Невозиожность управляемой термоядерной реакции доказана еще в 1953 году академиком Таммом.
Это не более, чем распил бабла
показать весь комментарий
07.11.2021 20:56 Ответить
_Возможна, конечно. И есть успехи по продолжительности поддержания реакции. Дорога прогресса не заканчивается там, где её строители сделали временный привал.
показать весь комментарий
07.11.2021 21:07 Ответить
И занимаются этим "распилом" ведущие страны мира. Не читали старика Тама

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_экспериментальный_термоядерный_реактор
показать весь комментарий
07.11.2021 21:11 Ответить
Никто этим не занимается вообще.
Все деньги направляются на действительно важные фундаментальные исследования, на которые их выбить невозможно, и на распил.
показать весь комментарий
07.11.2021 21:27 Ответить


Невозиожность управляемой термоядерной реакции доказана еще в 1953 году академиком Таммом.

Эта реакция давно и успешно осуществлена. Работы идут над экономической эффективностью данной реакции. Пока энергии тратится больше, чем получается. Поэтому строят очень большой реактор, который (как считается) даст реальный выхлоп в деньгах.
Кроме того есть альтернативный путь - бить лазером в микротермоядерные бомбы. Здесь также всё получается, но опять же выхлоп меньше затрат.
показать весь комментарий
07.11.2021 21:36 Ответить
Энергоатом Зелемойские уже похоронили,осталось Нафтогаз и Облгазы опустить ниже плинтуса и Путлер купит Украину за 42 ярда долларов,как и Белорусь Лукашеску...,может чуть дороже...,Бульбафюрер должен Путлеру 42 ярда долляров...и за газ и за нефть вонючую...Учитесь Чуваки...уже не надо в Трускавец ездить... 73 % говорите? Ну ну...
показать весь комментарий
07.11.2021 20:49 Ответить
Бенямойский колись казав...возьмем у Пулера 100 ярдов и дело в шляпе...
показать весь комментарий
07.11.2021 20:53 Ответить
Кажуть шо из Франции на РАБссию прибыл Ж/Д состав с радиактивными отходами...типа Пепел Димы Сикелева...
показать весь комментарий
07.11.2021 20:55 Ответить
Будущее планеты водород уже и автомобили вышли на рынок Чуваки...отстали вы от жизни...
показать весь комментарий
07.11.2021 20:56 Ответить
авто на водороде
показать весь комментарий
07.11.2021 20:58 Ответить
Toyota Mirai... на водороде
показать весь комментарий
07.11.2021 21:00 Ответить
Honda Glarity водород
показать весь комментарий
07.11.2021 21:03 Ответить
Була ідея виловлювати з віртуальних часток електрони, поки вони не зникли десь там, звідки з'явились...але жодного так і не виловили...
показать весь комментарий
07.11.2021 21:37 Ответить
...читайте "между строк" их интересует Украина-могильник ядерных отходов (Чербоныль "+")
показать весь комментарий
08.11.2021 04:58 Ответить
Та пішли ви зі своєю альтернативно-зеленою енергетикою!
показать весь комментарий
08.11.2021 07:30 Ответить
егеж
це добре-візьмемо гроші в англійців та вііддамо їх Таргану бульбашному за електрику
Оце така "альтернатіва"
показать весь комментарий
08.11.2021 08:27 Ответить
 
 