Великобритания заинтересована в расширении сотрудничества с Украиной, в частности, по производству альтернативных источников энергии, - посол Симмонс
Великобритания заинтересована в новых сферах сотрудничества с Украиной, в том числе в том, что касается безопасного обращения с ядерными материалами и производства альтернативных источников энергии.
Об этом рассказала посол Мелинда Симмонс во время официального визита на Чернобыльскую АЭС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСП "ЧАЭС".
"Мы очень заинтересованы в поиске новых путей сотрудничества с Украиной, особенно в том, что касается безопасного обращения с ядерными материалами и производства альтернативных источников энергии", – рассказала она.
Симмонс ознакомилась с работой нового безопасного конфайнмента, накрывшего устаревшее "Укрытие" - изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком ЧАЭС, построенное до ноября 1986 после взрыва 4-го реактора.
По итогам визита дипломат заявила, что Великобритания гордится тем, что была партнером Украины в том, что удалось достичь на площадке за последние десятилетия.
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А якщо і членограя так одягнути, то зможемо ще і у Європу надлишки продавати
Все остальное производится на беларусских заводах, так, для информации сельским дерьмократам.
а еще био-метан... ибо сегодняшние цены на метан... космические...
и мне казалось что они не так быстро крутятся чтобы лопастями рубать стаи...
ни Украина, ни россия с белоруссией уже давно не производят поликремний,
все эти производства панелей на просторах бывшего совка не что иное как крупноузловая сборка с китайских комплектов
Кстати, россия и беларусь никогда его и не производили.
Всегда был монокремний.
Заводы были в Светловодске и Киеве.
Квазар-7 производит электростанции полностью своего изготовления.
поликремний получают с трихлорсилана востановлением водородом
только на ЗТМК в Украине было производство трихлорсилана и получение с него поликремния
Тот же Квазар не производил кремний, монокремниевые пластины получают не выращиванием слитка а просто расплавкой поликремния и заливкой в прямоугольные формы и последующей нарезкой прямоугольных пластин, отличит поликремниевые пластины от монокремниевых можно по углам пластин, в монокремниевых они скошены как их нарезают с круглого слитка
Павло ти не шаришь, це деолігархізація від зеленського.
Той газ бєня продасть вже по завищенним цінам.
Вибори 2019 повністю відбились.Бабушка такі не лох навідміну від мудрого мононарода
Это не более, чем распил бабла
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_экспериментальный_термоядерный_реактор
Все деньги направляются на действительно важные фундаментальные исследования, на которые их выбить невозможно, и на распил.
Невозиожность управляемой термоядерной реакции доказана еще в 1953 году академиком Таммом.
Эта реакция давно и успешно осуществлена. Работы идут над экономической эффективностью данной реакции. Пока энергии тратится больше, чем получается. Поэтому строят очень большой реактор, который (как считается) даст реальный выхлоп в деньгах.
Кроме того есть альтернативный путь - бить лазером в микротермоядерные бомбы. Здесь также всё получается, но опять же выхлоп меньше затрат.
це добре-візьмемо гроші в англійців та вііддамо їх Таргану бульбашному за електрику
Оце така "альтернатіва"