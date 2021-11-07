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Велика Британія зацікавлена у розширенні співробітництва з Україною, зокрема щодо виробництва альтернативних джерел енергії, - посол Сіммонс

Велика Британія зацікавлена у розширенні співробітництва з Україною, зокрема щодо виробництва альтернативних джерел енергії, - посол Сіммонс

Велика Британія зацікавлена у нових царинах співпраці з Україною, зокрема у тому, що стосується безпечного поводження з ядерними матеріалами та виробництва альтернативних джерел енергії.

Про це розповіла посол Мелінда Сіммонс під час офіційного візиту на Чорнобильську АЕС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДСП "ЧАЕС".

"Ми дуже зацікавлені у пошуку нових шляхів співпраці з Україною, особливо у тому, що стосується безпечного поводження з ядерними матеріалами та виробництва альтернативних джерел енергії", - розповіла вона.

Сіммонс ознайомилась із роботою нового безпечного конфайнменту, який накрив застаріле "Укриття" - ізоляційну споруду над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудовану до листопада 1986 року після вибуху 4-го реактора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перехід на зелену енергетику дозволить позбавитися використання нафти і газу як геополітичної зброї, - Боррель

За підсумками візиту дипломат заявила, що Велика Британія пишається тим, що була партнером України у тому, що вдалося досягти на майданчику протягом останніх десятиліть.

Автор: 

Велика Британія (5549) ЧАЕС (537) альтернативна енергетика (846) Сіммонс Мелінда (114) Держагентство з управління зоною відчуження ЧАЕС (42)


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Топ коментарі
+9
Якщо всіх слуг наріду і виборців зеленського одягнути в шерстяні светри, а іншим українцям роздати ********* дубинки, то є шанс дуже швидко подолати кризу в енергетичному секторі.
А якщо і членограя так одягнути, то зможемо ще і у Європу надлишки продавати
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07.11.2021 20:09
+4
А навіщо це цій владі, коли є лапатний та бульба вбивці-узурпатори.В них і купуватимуть...
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07.11.2021 20:11
+4
Кабы, солнечные батареи - единственное, что еще в состоянии производить украинская микроэлектроника.
Все остальное производится на беларусских заводах, так, для информации сельским дерьмократам.
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07.11.2021 20:26
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Якщо всіх слуг наріду і виборців зеленського одягнути в шерстяні светри, а іншим українцям роздати ********* дубинки, то є шанс дуже швидко подолати кризу в енергетичному секторі.
А якщо і членограя так одягнути, то зможемо ще і у Європу надлишки продавати
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07.11.2021 20:09 Відповісти
Згоден, але шерстяних слуг треба на щось підвісити, щоб вони не одноразовими були.
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07.11.2021 20:24 Відповісти
Ще можна встановити на пельку Верещук патякливий генератор.
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07.11.2021 20:50 Відповісти
А що, вже і такий Є? То лєпо.
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07.11.2021 21:48 Відповісти
Ангійські бізнесмени дюже зацікавлені в отриманні надприбутків від зеленої енергетики за рахунок українських споживачів. Ще б пак - найвищі тарифи на зелену енергетику в Європі.
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07.11.2021 20:49 Відповісти
А де тут НАДПРИБУТКОВІСТЬ, в порівнянні з чим НАД?
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07.11.2021 20:59 Відповісти
Ну зачем так сложно. Покупайте а Беларуси
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07.11.2021 21:17 Відповісти
А навіщо це цій владі, коли є лапатний та бульба вбивці-узурпатори.В них і купуватимуть...
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07.11.2021 20:11 Відповісти
Якака співробітництво?!)) з ким?!))) Україна купує електроенергію з білорасєї)) з єдиної білорасейської аес без якої енергосистема України як виявляться вже не може "балансувати"...))
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07.11.2021 20:19 Відповісти
Кабы, солнечные батареи - единственное, что еще в состоянии производить украинская микроэлектроника.
Все остальное производится на беларусских заводах, так, для информации сельским дерьмократам.
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07.11.2021 20:26 Відповісти
та думаю и ветряки - не проблема... а тулить их можно где газа увидали...
а еще био-метан... ибо сегодняшние цены на метан... космические...
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07.11.2021 20:33 Відповісти
Ветряки то такое...нужно учитывать миграционные пути всяких пернатых.
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07.11.2021 20:38 Відповісти
ой....про пернатых как-то не подумалось...
и мне казалось что они не так быстро крутятся чтобы лопастями рубать стаи...
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07.11.2021 20:47 Відповісти
https://www.nbcnews.com/mach/science/wind-energy-takes-toll-birds-now-there-s-help-ncna866336 Researchers estimate that 140,000 to 328,000 birds are killed every year in collisions with the turbines' spinning rotor blades and support towers. The risk to birds is highest at night, when the blades and towers are cloaked in darkness.Apr 17, 2018
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07.11.2021 20:50 Відповісти
впечатляет ...
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07.11.2021 21:08 Відповісти
какие солнечные панели?
ни Украина, ни россия с белоруссией уже давно не производят поликремний,
все эти производства панелей на просторах бывшего совка не что иное как крупноузловая сборка с китайских комплектов
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07.11.2021 20:33 Відповісти
Не свисти.
Кстати, россия и беларусь никогда его и не производили.
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07.11.2021 20:52 Відповісти
Завод полупроводников что в Запорожье уже дорезают на металлолом а это бывшие цеха на ЗТМК единственного в Украине производителя поликремния
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07.11.2021 21:05 Відповісти
Во первых, впервые слышу о каком-то поликремнии.
Всегда был монокремний.
Заводы были в Светловодске и Киеве.
Квазар-7 производит электростанции полностью своего изготовления.
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07.11.2021 21:30 Відповісти
монокремний производят с поликремния
поликремний получают с трихлорсилана востановлением водородом
только на ЗТМК в Украине было производство трихлорсилана и получение с него поликремния
Тот же Квазар не производил кремний, монокремниевые пластины получают не выращиванием слитка а просто расплавкой поликремния и заливкой в прямоугольные формы и последующей нарезкой прямоугольных пластин, отличит поликремниевые пластины от монокремниевых можно по углам пластин, в монокремниевых они скошены как их нарезают с круглого слитка
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07.11.2021 21:50 Відповісти
Рассея производит на "Хевел" в Чебоксарах. Беларусь и Украина нет.
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07.11.2021 21:05 Відповісти
что она производит кремний сырец и с него изготавливает поликремниевые пластины для солнечных панелей?
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07.11.2021 21:14 Відповісти
Раньше да. Сейчас (лет 5 назад), как и все перешла на производство более эффективных гетероструктур.
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07.11.2021 21:16 Відповісти
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07.11.2021 20:34 Відповісти
у тєбя бєлая русская гарячька
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07.11.2021 20:34 Відповісти
Вочевидь, бритам урвався терпець після "новічкових"заїздів косорилих. А ми - найнадійніший союзник проти косорилих для будь-кого. Та ще й з неабияким бойовим досвідом боротьби з ними.
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07.11.2021 20:30 Відповісти
Завтра депутати повинні повним складом прийти до Шмигаля в кабінет, щоб він публічно пояснив, що відбувається у Нафтогазі і хто уповноважив Вітренка подарувати Бєні 3.5 млрд м3 газу
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07.11.2021 20:31 Відповісти


Павло ти не шаришь, це деолігархізація від зеленського.
Той газ бєня продасть вже по завищенним цінам.
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07.11.2021 20:37 Відповісти
3.5 млрд м3 газу подарованих Коломойському в теперішніх цінах це половина того, що він вкрав у Приватбанку. Тобто це вже друга афера співмірного масштабу
Вибори 2019 повністю відбились.Бабушка такі не лох навідміну від мудрого мононарода
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07.11.2021 20:34 Відповісти
Така боротьба з олігархами до вподоби олігархам.
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07.11.2021 20:38 Відповісти
по производству альтернативных источников энергии/ Англия ещё не знает, что Коломойский, Пинчук,Зеленский, Фирташ, Шэфиры, Герус и прочие глисты пожирают всё-заводы , землю, энергетику- они особенно до неё падки. Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике.
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07.11.2021 20:37 Відповісти
Термоядерный синтез, не?
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07.11.2021 20:40 Відповісти
_Нет пока никаких альтернатив атому, ГЭС и ископаемым. Подлинной альтернативой станет термояд, когда взнуздают.
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07.11.2021 20:42 Відповісти
Термояд нагадує квантові комп'ютери - наче й є, а наче й нема.
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07.11.2021 20:50 Відповісти
_Термояд - факт, осуществляющийся миллиарды лет, тысячи лет люди наблюдают его каждый день и ночь своими собственными глазами.
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07.11.2021 20:54 Відповісти
Невозиожность управляемой термоядерной реакции доказана еще в 1953 году академиком Таммом.
Это не более, чем распил бабла
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07.11.2021 20:56 Відповісти
_Возможна, конечно. И есть успехи по продолжительности поддержания реакции. Дорога прогресса не заканчивается там, где её строители сделали временный привал.
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07.11.2021 21:07 Відповісти
И занимаются этим "распилом" ведущие страны мира. Не читали старика Тама

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_экспериментальный_термоядерный_реактор
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07.11.2021 21:11 Відповісти
Никто этим не занимается вообще.
Все деньги направляются на действительно важные фундаментальные исследования, на которые их выбить невозможно, и на распил.
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07.11.2021 21:27 Відповісти


Невозиожность управляемой термоядерной реакции доказана еще в 1953 году академиком Таммом.

Эта реакция давно и успешно осуществлена. Работы идут над экономической эффективностью данной реакции. Пока энергии тратится больше, чем получается. Поэтому строят очень большой реактор, который (как считается) даст реальный выхлоп в деньгах.
Кроме того есть альтернативный путь - бить лазером в микротермоядерные бомбы. Здесь также всё получается, но опять же выхлоп меньше затрат.
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07.11.2021 21:36 Відповісти
Энергоатом Зелемойские уже похоронили,осталось Нафтогаз и Облгазы опустить ниже плинтуса и Путлер купит Украину за 42 ярда долларов,как и Белорусь Лукашеску...,может чуть дороже...,Бульбафюрер должен Путлеру 42 ярда долляров...и за газ и за нефть вонючую...Учитесь Чуваки...уже не надо в Трускавец ездить... 73 % говорите? Ну ну...
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07.11.2021 20:49 Відповісти
Бенямойский колись казав...возьмем у Пулера 100 ярдов и дело в шляпе...
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07.11.2021 20:53 Відповісти
Кажуть шо из Франции на РАБссию прибыл Ж/Д состав с радиактивными отходами...типа Пепел Димы Сикелева...
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07.11.2021 20:55 Відповісти
Будущее планеты водород уже и автомобили вышли на рынок Чуваки...отстали вы от жизни...
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07.11.2021 20:56 Відповісти
авто на водороде
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07.11.2021 20:58 Відповісти
Toyota Mirai... на водороде
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07.11.2021 21:00 Відповісти
Honda Glarity водород
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07.11.2021 21:03 Відповісти
Була ідея виловлювати з віртуальних часток електрони, поки вони не зникли десь там, звідки з'явились...але жодного так і не виловили...
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07.11.2021 21:37 Відповісти
...читайте "между строк" их интересует Украина-могильник ядерных отходов (Чербоныль "+")
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08.11.2021 04:58 Відповісти
Та пішли ви зі своєю альтернативно-зеленою енергетикою!
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08.11.2021 07:30 Відповісти
егеж
це добре-візьмемо гроші в англійців та вііддамо їх Таргану бульбашному за електрику
Оце така "альтернатіва"
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08.11.2021 08:27 Відповісти
 
 