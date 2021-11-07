Велика Британія зацікавлена у розширенні співробітництва з Україною, зокрема щодо виробництва альтернативних джерел енергії, - посол Сіммонс

Велика Британія зацікавлена у нових царинах співпраці з Україною, зокрема у тому, що стосується безпечного поводження з ядерними матеріалами та виробництва альтернативних джерел енергії.

Про це розповіла посол Мелінда Сіммонс під час офіційного візиту на Чорнобильську АЕС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДСП "ЧАЕС".

"Ми дуже зацікавлені у пошуку нових шляхів співпраці з Україною, особливо у тому, що стосується безпечного поводження з ядерними матеріалами та виробництва альтернативних джерел енергії", - розповіла вона.

Сіммонс ознайомилась із роботою нового безпечного конфайнменту, який накрив застаріле "Укриття" - ізоляційну споруду над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудовану до листопада 1986 року після вибуху 4-го реактора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перехід на зелену енергетику дозволить позбавитися використання нафти і газу як геополітичної зброї, - Боррель

За підсумками візиту дипломат заявила, що Велика Британія пишається тим, що була партнером України у тому, що вдалося досягти на майданчику протягом останніх десятиліть.