Врач Саакашвили Кипшидзе призвал созвать консилиум: "Ситуация в настоящее время критична"
Состояние экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, продолжающего голодовку в тюрьме, критичное.
Об этом заявил личный врач политика Николоз Кипшидзе после посещения пациента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости – Грузия".
"Это трагедия, потому что некоторые показатели с каждым часом ухудшаются. Ситуация в настоящее время критична", - сказал он.
Кипшидзе призвал созвать консилиум врачей, приглашенных Минздравом Грузии пару недель назад для мониторинга состояния здоровья экс-президента.
"Я прошу членов консилиума немедленно собраться и решить, что делать. Его состояние станет более критичным, чем критичное, возможно, через несколько часов", - добавил он.
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фото люб'язно надані (Спеціальна пенітенціарна служба Грузії)
Я такое не видел на прилавках магазинов.
А Карлсон уплетает их за обе щеки.
Голодает по методике Гади Савченко.
https://mobile.twitter.com/pepel_klaasa/status/1457130827251392521 21 ч
В Греции случилась эпическая история.
Люди платили 400 евро врачам, чтоб им вкололи физраствор вместо вакцины и выдали сертификат.
Но врачи не хотели сесть, поэтому кололи настоящую вакцину под видом физраствора.
теперь хотят подавать в суд за обман))
редкостные идиоты.
срочно консіліум!
Все, до чого торкається Янелох, перетворюється на лайно.
Аби оправдав, як *************** - то й нарід тута б волав "Свабоду Міхєїлу".
Но почему именно у совковых политиков и чиновниковвсегда ВСЕ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО И В КЛЕТЧАТОМ ОДЕЯЛЕ ?
помню как судили главу налоговой - так он справку предоставил , что ему надо лететь зарубеж из-за онкологии , которую прямо в тюрьме нашли.
В цивилизованных странах таких шоу нет 😀😀😀
Чем он болен?
халуйЛапоть.
Кстати, Украина не обращалась, официально, с просьбой к Грузии, об экстрадиции Саакашвили в Украину, для отсидки, в украинской тюрьме.
"Умного, красивого, в меру упитанного мужчину ну в полном расцвете сил"© хорошенько заправить Харчо, Хачапури, Долма, Сациви, Хинкали, Чахохбили, Чвиштари; полирнуть Хванчкарой - будет как новенький: и авионика наладится, и тяга на валу несущего винта появится...
Не, ну если к Хванчкаре присовокупить Чачу, то авионика перезагрузится.