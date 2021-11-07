Врач Саакашвили Кипшидзе призвал созвать консилиум: "Ситуация в настоящее время критична"

Состояние экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, продолжающего голодовку в тюрьме, критичное.

Об этом заявил личный врач политика Николоз Кипшидзе после посещения пациента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости – Грузия".

"Это трагедия, потому что некоторые показатели с каждым часом ухудшаются. Ситуация в настоящее время критична", - сказал он.

Кипшидзе призвал созвать консилиум врачей, приглашенных Минздравом Грузии пару недель назад для мониторинга состояния здоровья экс-президента.

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"Я прошу членов консилиума немедленно собраться и решить, что делать. Его состояние станет более критичным, чем критичное, возможно, через несколько часов", - добавил он.