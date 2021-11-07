Лікар Саакашвілі Кіпшидзе закликав скликати консиліум: "Ситуація на цей час критична"
Стан експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який продовжує голодування у в'язниці, критичний.
Про це заявив особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе після відвідування пацієнта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости - Грузия".
"Це трагедія, тому що деякі показники з кожною годиною погіршуються. Ситуація на цей час критична", - сказав він.
Кіпшидзе закликав скликати консиліум лікарів, запрошених МОЗ Грузії пару тижнів тому для моніторингу за станом здоров'я експрезидента.
"Я прошу членів консиліуму негайно зібратися і вирішити, що робити. Його стан стане більш критичним за критичний, можливо, через кілька годин", - додав він.
Топ коментарі
+21 olele
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+21 мільярд ЗЄдерев
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фото люб'язно надані (Спеціальна пенітенціарна служба Грузії)
Я такое не видел на прилавках магазинов.
А Карлсон уплетает их за обе щеки.
Голодает по методике Гади Савченко.
https://mobile.twitter.com/pepel_klaasa/status/1457130827251392521 21 ч
В Греции случилась эпическая история.
Люди платили 400 евро врачам, чтоб им вкололи физраствор вместо вакцины и выдали сертификат.
Но врачи не хотели сесть, поэтому кололи настоящую вакцину под видом физраствора.
теперь хотят подавать в суд за обман))
редкостные идиоты.
срочно консіліум!
Все, до чого торкається Янелох, перетворюється на лайно.
Аби оправдав, як *************** - то й нарід тута б волав "Свабоду Міхєїлу".
Но почему именно у совковых политиков и чиновниковвсегда ВСЕ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО И В КЛЕТЧАТОМ ОДЕЯЛЕ ?
помню как судили главу налоговой - так он справку предоставил , что ему надо лететь зарубеж из-за онкологии , которую прямо в тюрьме нашли.
В цивилизованных странах таких шоу нет 😀😀😀
Чем он болен?
халуйЛапоть.
Кстати, Украина не обращалась, официально, с просьбой к Грузии, об экстрадиции Саакашвили в Украину, для отсидки, в украинской тюрьме.
"Умного, красивого, в меру упитанного мужчину ну в полном расцвете сил"© хорошенько заправить Харчо, Хачапури, Долма, Сациви, Хинкали, Чахохбили, Чвиштари; полирнуть Хванчкарой - будет как новенький: и авионика наладится, и тяга на валу несущего винта появится...
Не, ну если к Хванчкаре присовокупить Чачу, то авионика перезагрузится.