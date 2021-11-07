Лікар Саакашвілі Кіпшидзе закликав скликати консиліум: "Ситуація на цей час критична"

Стан експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який продовжує голодування у в'язниці, критичний.

Про це заявив особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе після відвідування пацієнта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости - Грузия".

"Це трагедія, тому що деякі показники з кожною годиною погіршуються. Ситуація на цей час критична", - сказав він.

Кіпшидзе закликав скликати консиліум лікарів, запрошених МОЗ Грузії пару тижнів тому для моніторингу за станом здоров'я експрезидента.

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"Я прошу членів консиліуму негайно зібратися і вирішити, що робити. Його стан стане більш критичним за критичний, можливо, через кілька годин", - додав він.