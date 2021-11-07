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Лікар Саакашвілі Кіпшидзе закликав скликати консиліум: "Ситуація на цей час критична"

Лікар Саакашвілі Кіпшидзе закликав скликати консиліум:

Стан експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який продовжує голодування у в'язниці, критичний.

Про це заявив особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе після відвідування пацієнта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости - Грузия".

"Це трагедія, тому що деякі показники з кожною годиною погіршуються. Ситуація на цей час критична", - сказав він.

Кіпшидзе закликав скликати консиліум лікарів, запрошених МОЗ Грузії пару тижнів тому для моніторингу за станом здоров'я експрезидента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан здоров’я Саакашвілі - стабільний, він отримує всі необхідні харчові добавки, - тюремники

"Я прошу членів консиліуму негайно зібратися і вирішити, що робити. Його стан стане більш критичним за критичний, можливо, через кілька годин", - додав він.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1843) Саакашвілі Міхеіл (2155) лікарі (1285)


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Топ коментарі
+21
Пепел Клааса@pepel_klaasa

https://mobile.twitter.com/pepel_klaasa/status/1457130827251392521 21 ч



В Греции случилась эпическая история.
Люди платили 400 евро врачам, чтоб им вкололи физраствор вместо вакцины и выдали сертификат.
Но врачи не хотели сесть, поэтому кололи настоящую вакцину под видом физраствора.
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07.11.2021 23:34
+21
Це для голосу, шоб кричать - бариииги.
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07.11.2021 23:48
+20
Я так бачу, що маестро Сулугуні голодує приблизно так само, як голодував Васисуалій Лоханкін у «Золотому теляті».
фото люб'язно надані (Спеціальна пенітенціарна служба Грузії)




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07.11.2021 23:38
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Чего орешь? Карлсону пюрешка не зашла? На шашлычок собираешь?
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07.11.2021 23:33 Відповісти
Я так бачу, що маестро Сулугуні голодує приблизно так само, як голодував Васисуалій Лоханкін у «Золотому теляті».
фото люб'язно надані (Спеціальна пенітенціарна служба Грузії)




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07.11.2021 23:38 Відповісти
https://www.facebook.com/moc.gov.ge/posts/4489873997755263 Special Penitentiary Service of Georgia
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07.11.2021 23:39 Відповісти
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07.11.2021 23:40 Відповісти
Интересно где можно купить овощи с телячьей печенью?
Я такое не видел на прилавках магазинов.
А Карлсон уплетает их за обе щеки.
Голодает по методике Гади Савченко.
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07.11.2021 23:50 Відповісти
Надо срочно проверить тюрьмой здоровье украинских чиновников. Вдруг они все настолько слабы и больны, а "мудрый нарид" доверил им руководить страной...
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07.11.2021 23:34 Відповісти
Пепел Клааса@pepel_klaasa

https://mobile.twitter.com/pepel_klaasa/status/1457130827251392521 21 ч



В Греции случилась эпическая история.
Люди платили 400 евро врачам, чтоб им вкололи физраствор вместо вакцины и выдали сертификат.
Но врачи не хотели сесть, поэтому кололи настоящую вакцину под видом физраствора.
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07.11.2021 23:34 Відповісти
да, читал и ржал))
теперь хотят подавать в суд за обман))
редкостные идиоты.
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07.11.2021 23:36 Відповісти
шо, ананаси скінчилися?
срочно консіліум!
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07.11.2021 23:35 Відповісти
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07.11.2021 23:39 Відповісти
Мєндєль геть спилася.

Все, до чого торкається Янелох, перетворюється на лайно.
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08.11.2021 00:26 Відповісти
Это как в песне: "ты и накрашеная страшная, и ненакрашеная"
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08.11.2021 11:38 Відповісти
"ZELENSKY". А це що за наркотік!😔
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08.11.2021 07:39 Відповісти
🤣
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08.11.2021 07:40 Відповісти
Дайте Карлсону полуничного варення, він без нього жити не може.
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07.11.2021 23:43 Відповісти
Це для голосу, шоб кричать - бариииги.
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07.11.2021 23:48 Відповісти
Бе-бе-бе-бе-бе - ням-ням-ням.
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08.11.2021 00:23 Відповісти
Хорошо мечет. Гораздо лучше,чем работал в Украине
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08.11.2021 02:07 Відповісти
Угу. Я так бачу чималенько диванних пердунців, що труться на цьому ресурсі, теж щось мають до Міхо. Цікаво - що? Абідку, що не зрушив твердь українських розумників підняти свої оппи та виступити проти чергової влади уркаганів?
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08.11.2021 00:12 Відповісти
можу припустити, що єдине, чого йому не можуть подарувати це спроба колись хитнути човен.
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08.11.2021 00:17 Відповісти
Йому не можуть подарувати те, що сивий криголам його турнув. Нє оправдал Міхо надєжд криголамових.
Аби оправдав, як *************** - то й нарід тута б волав "Свабоду Міхєїлу".
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08.11.2021 00:22 Відповісти
Киздиш. Контракт з литовським обрізаним не продовжив Бєня Коломойський.
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08.11.2021 06:32 Відповісти
Там не было ЗЕленского!
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08.11.2021 06:52 Відповісти
петя просто попросил шустермана заплатить налоги - после чего савик сам резко с'**** не наговаривай в этом эпизоде на петю
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08.11.2021 11:40 Відповісти
Коломойский хочет смерти Саакашвили. Зурабишвили хочет смерти Саакашвили.Путин хочет смерти Саакашвили. Но у Саакашвили есть верный друг. Он протянет ему свою царственную руку,свою верную руку, - и спасет. Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, - Зеленский .
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07.11.2021 23:47 Відповісти
,,царственную руку,,--ЭТО ПЯТЬ . Это только у тебя на кацапской помойке есть сцарь. Какой же ты тупой холоп
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08.11.2021 01:53 Відповісти
👍💯🤣
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08.11.2021 07:45 Відповісти
,,царственную руку,,--ЭТО ПЯТЬ . Это только у тебя на кацапской помойке есть сцарь. Какой же ты тупой холоп.- Мигрант, променявший Украину на колбасу, учит Ивана Петровича Сидорова родину любить. Ивана Петровича Сидорова, воспринимающего главнокомандующего четуреждыуклониста-пианиста в кипе как личное оскорбление. Коммент был адресован не тебе, тупарю . А тем, кто знает кто такой Булат Окуджава: Во дворе, где каждый вечер все играла радиола,где пары танцевали, пыля, ребята уважали очень Леньку Королеваи присвоили ему званье короля.Был король, как король, всемогущ. И если другустанет худо и вообще не повезет,он протянет ему свою царственную руку,свою верную руку, - и спасет.Но однажды, когда «мессершмитты», как вороны,разорвали на рассвете тишину,наш Король, как король, он кепчонку, как корону -набекрень, и пошел на войну.Вновь играет радиола, снова солнце в зените,да некому оплакать его жизнь,потому что тот король был один (уж извините),королевой не успел обзавестись.
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08.11.2021 10:59 Відповісти
сколько ж тебе лет старый совкодрочер, если ты репертуар пропагандона Окуджавы знаешь наизусть?
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08.11.2021 11:42 Відповісти
сколько ж тебе лет старый совкодрочер, если ты репертуар пропагандона Окуджавы знаешь наизусть? -ПТН ПНХ
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08.11.2021 12:37 Відповісти
Ты еще из пропагандонских песен парика тут заверни что нибудь кацапе**лочь. Иди на хутина со своим гребанным совком
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08.11.2021 11:53 Відповісти
Смотри выше, дезертир.
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08.11.2021 12:39 Відповісти
"лежу я на больничной койке , передо мной - консилиум врачей .. и все базарят на латыне, я ничего не понимаю !!!.. и только главный тихо произнес - пистец.."
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07.11.2021 23:53 Відповісти
Жаль , когда болеет любой человек .
Но почему именно у совковых политиков и чиновниковвсегда ВСЕ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО И В КЛЕТЧАТОМ ОДЕЯЛЕ ?

помню как судили главу налоговой - так он справку предоставил , что ему надо лететь зарубеж из-за онкологии , которую прямо в тюрьме нашли.

В цивилизованных странах таких шоу нет 😀😀😀
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07.11.2021 23:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1Vvt-3jovew&t=0s Провал резидента: медиа-компания по "голодовке" Саакашвили накрылась медным тазом

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08.11.2021 00:00 Відповісти
Гадя2. ,,Голодовкой,,+10 кг себе нажрет
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08.11.2021 01:56 Відповісти
Забрать на крышу жить его. Страна не нужна, просто чердак.
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08.11.2021 00:06 Відповісти
Галоп немножко притормози. Ты ж не ВСЕ, чтобы писать НИКТО. Возможно, ты никто, эдакое нЕкто. Вот и расписывайся за себя, хранцуз.
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08.11.2021 00:17 Відповісти
Скажите уже, какое ему нужно лекарство?
Чем он болен?
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08.11.2021 00:15 Відповісти
Що заважає йому їсти крім дурної голови? Чи всіх злочинців відпускати які "голодують"?
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08.11.2021 00:16 Відповісти
Ну, розумієш, кацапський прихвостень. Ось ти налупився рєпи. В тебе здулося від того не тільки пузо, а й башка. Русіш-башка. Й ти назвав себе редькою. А треба було назвати Ванька халуй Лапоть.
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08.11.2021 00:19 Відповісти
Скули в спаме, кацапсина
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08.11.2021 00:22 Відповісти
Що сі стало? Друга Ваньку лаптя, обожравшегося рєпи, абідела?
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08.11.2021 00:23 Відповісти
Чего раскричалась, третья жена Михуила? От тебя только брызги говна, нет шоб порошку белого рехворматору всех времен и народов принести.
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08.11.2021 00:27 Відповісти
Що ти нервуєш, малюк? Заздриш? Хочеш бути трєтьєй женой? Так тобі не до Міхєїла треба за цим. А, наприклад, до Ківи. Йову, здається, все одно - що жена, що коза...що ти.
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08.11.2021 00:29 Відповісти
Дефективное, если ты решило, что тебе завидуют, то твои дела совсем плохи. Разбирать твой словесный понос никто не будет, недовольство своей жизнью у тебя от тупости, бесплатных консультаций по психиатрии зедсь не дают - короче, кругом засада. Сьешь пару жаб на ночь и ложись спать в шерстяных носках - твой друг ***** цену на газ вам поднял.
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08.11.2021 00:36 Відповісти
Якщо так турбуєшся про старого нарциса, то залезь в бочку с кисляком, та їдь до Грузії Там в тюрмі заміниш йому Яресько, та будеш йому свою пайку будеш віддавати
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08.11.2021 00:29 Відповісти
Ясько. ))
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08.11.2021 00:45 Відповісти
что делать, принудительное кормление, раз ситуация критическая
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08.11.2021 00:22 Відповісти
Ти розумієш, ще за кілька місяців до того, як ти прачьол, хворих майже не годували. Хліб нарізали прозорими скибочками. І то в Києві. Але тоді ти це ще нє прачьол.
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08.11.2021 00:26 Відповісти
Бляха-муха, и шоб мы тут в Киве ели, если б жабоеды за нас не переживали? Надо бы тебе Михуила подарить и Сраного клоуна в нагрузку. И тебе есть чем занятся, и нам легче, и на украинских форумах воздух почище.
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08.11.2021 00:31 Відповісти
Е, да ти зленьке. Не стоїть?
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08.11.2021 00:42 Відповісти
Партнера ищешь? А на,, хранцузькой,, кацапии никто на тебя не влезает?
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08.11.2021 02:01 Відповісти
Саакашвили действительно предлагал очень полезные реформы для Украины. И вся прогрессивная часть Грузии голосовала за него, но к сожалению тех кто хотел дешевую комуналку и + 20$ к пенсии от Газпрома оказалось больше
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08.11.2021 00:47 Відповісти
Где можно познакомиться с этим фантастическим списком,,реформ,,?
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08.11.2021 02:05 Відповісти
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08.11.2021 02:41 Відповісти
Критичная - это пюре и соки кончились в тюремной столовой?
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08.11.2021 00:40 Відповісти
В усій Грузії...
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08.11.2021 01:24 Відповісти
Савченко , тоже, голодала, голодала, вышла, оказалось, поправилась ....
Кстати, Украина не обращалась, официально, с просьбой к Грузии, об экстрадиции Саакашвили в Украину, для отсидки, в украинской тюрьме.
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08.11.2021 01:17 Відповісти
Так два "чауса" в одной "банке" будет перебор.
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08.11.2021 07:55 Відповісти
жалко будет, если помрет таки чувак. значит таки верил. нет - бред. нужно ли ему позволить таким способом добиваться своих целей - не знаю. странно как-то. но точно уверен, что если помрет - то он чашу весов в свою сторону.
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08.11.2021 01:21 Відповісти
Обязательно помрет. Все помрут. Вот отсидит заработанное а там уже как Бог даст. А вот будет ли его жалко,это вопрос.
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08.11.2021 01:58 Відповісти
он самостоятельный? используют его? узнаем мы это через 100 лет? разбирайтесь сами, конечно, пусть он и наш гражданин, но нужно понимать что к чему. мне очень странно метание Михи среди людей. его то принимали, то отталкивали. использовали? ну и адекватность как использующих, так и самого. коряво все.
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08.11.2021 02:12 Відповісти
Зачем он на это решился. Революции давно вышли из тренда, если он пытался поднять народ.
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08.11.2021 01:30 Відповісти
Какой, в жопу, консилиум?
"Умного, красивого, в меру упитанного мужчину ну в полном расцвете сил"© хорошенько заправить Харчо, Хачапури, Долма, Сациви, Хинкали, Чахохбили, Чвиштари; полирнуть Хванчкарой - будет как новенький: и авионика наладится, и тяга на валу несущего винта появится...
Не, ну если к Хванчкаре присовокупить Чачу, то авионика перезагрузится.
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08.11.2021 04:08 Відповісти
Я видел фото из концлагерей где люди действительно голодали! Что-то Карсон не разу на них не похож!
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08.11.2021 06:54 Відповісти
Что-то на видео Карлсон работающий ложкой совсем не похож на умирающего от голода.
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08.11.2021 07:28 Відповісти
Там вроде уже собираются собрать "консилиум" суддей, те "припишут лечение".
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08.11.2021 07:59 Відповісти
Так неделю ж назад было критическое
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08.11.2021 08:44 Відповісти
Я бы был доволен если бы Михо стал президентом Грузии снова, что ни говорите но он более настроен на сотрудничество с Западом, Украиной чем нынешние ставленники крупного бизнеса повязанного с Кремлем. Однако вот эти песни "умирающего лебедя" несколько раздражают. Он сам нарушив законодательство поехал в Грузию, имея все возможности этого не делать, сам отказался от приема пищи, сам отказался проходить лечение ( если таковое требуется) в условиях мест заключения. Требования консилиумов, каких то особых лечебных заведений и т.д. означает что он и его окружение ставит себя в особое положение "супер персоны" ведь другим лицам находящимся под следствием или в заключении такие "услуги" не доступны, и о них ни кто не вспоминает ( в том числе и во время президентства Михо) Кроме этого сказывается негативный опыт , наш украинский. Сколько наших политиков, коррупционеров, взяточников , представителей бизнеса и т.д. просто " умирали" в зале суда или в местах заключения.. Но сразу после бегства, освобождения, или снятия обвинений становились " живее всех живых". Приелось однако..
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08.11.2021 09:08 Відповісти
Михуелу Сраaкашвили требуется целебная швабра
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08.11.2021 09:51 Відповісти
банку варенья..малыша и фрекен фон бок и плюшек в душе
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08.11.2021 10:08 Відповісти
карлсончик дарагой требует шашлык и бронивик и маузер
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08.11.2021 10:07 Відповісти
тот кому плохо не сидит вразвалочку нога на ногу и пожирает мед
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08.11.2021 12:41 Відповісти
да сразу ген. ассамблею оон собирайте))) еще ни один голодальщик хитрожопый не сдох
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08.11.2021 20:12 Відповісти
То все против новой власти то все как один зе то птх или это проплачето или я просто поверю что Саакашвили действительно сейчас тяжело и он соблюдает правило голодовки соответственно общепринятых медицинских и юридических норм. А вы пока доставайте красные флаги.
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13.11.2021 02:39 Відповісти
 
 