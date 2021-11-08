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МИД Украины советует воздержаться от поездок в Эфиопию

МИД Украины советует воздержаться от поездок в Эфиопию

В связи с обострением ситуации с безопасностью и введением чрезвычайного положения в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в эту страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

"Тем гражданам, которые находятся на территории Эфиопии, настоятельно рекомендуется избегать посещения северо-западных провинций страны, ограничить передвижение между населенными пунктами, зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ", отслеживать сообщения о развитии ситуации и рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания в стране", – говорится в сообщении.

В МИД советуют гражданам Украины в случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Эфиопии (телефон горячей линии: +251 (967) 41-90-01, электронная почта: emb_et@ mfa.gov.ua) или на круглосуточную горячую линию МИД Украины по телефону +38 044 238-16-57, электронная почта: [email protected].

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По данным Укринформа, 2 ноября в Эфиопии объявили о введении чрезвычайного положения, когда стало известно, что силы боевиков из Тигра приблизились к столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Повстанцы захватили два города по пути в столицу. Это города Десси и Комболча, которые расположены на главной трассе Аддис-Абебы и имеют стратегическое значение.

Автор: 

МИД (6935) Эфиопия (20) мятеж (28)


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Топ комментарии
+4
От блін, медовий місяць зірвався...
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08.11.2021 01:07
+3
Невже у когось реально було бажання коли небудь поїхати до Ефіопії?
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08.11.2021 01:12
+2
Привіт. Я тобі писала з цього акка, бо забанили, але не по ip.
Думала, чи ти не побачив, чи не повірив. Або ображаєшся.

Тут вже не те місце, де можна по-товариськи спілкуватися, сам бачиш. З того ніку не хочу відповідати: багато читачів.

Як мені в Україні ? Це завжди суб*єктивно. Контекст - не веселий, тому все сприймається інакше. Дуже чемні продавці скрізь, це- приємно. Покупців мало. Може, тому. Я заходжу в магазини у будні дні, коли люди на роботі, старші - вдома. В Сільпо тільки сьогодні більше ворушилися. Транспортом не користуюся, але бачила, що з тролейбуса виходили жінки з бейджиками - санітарний контроль чи що.

Загальну атмосферу ще не відчула, нічого не можу сказати: можливо, якась тривога у повітрі і кожен закривається у собі. Буквально на третій день йшла по вулиці і сахнулася від злих поглядів. Дістає сигаретний дим на вулиці: від цього відвикла, багато палять.

Скрізь вхід у масках; дотримуються.
Служки понаставляли бордів =зробили разом= то про дорогу, то ще про щось.

Якось так.
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10.11.2021 16:45
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От блін, медовий місяць зірвався...
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08.11.2021 01:07 Ответить
ска, только хотел выучить амхарский
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08.11.2021 01:11 Ответить
На північному заході розмовляють не на амхарській а на афарський мові, і вони на відміну від амхарів не христіяне, а мусульмане. Нічаго там робити цивілізованій людині.
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08.11.2021 09:29 Ответить
Невже у когось реально було бажання коли небудь поїхати до Ефіопії?
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08.11.2021 01:12 Ответить
Україна має стати новою Ефіопією.Бо це дуже високорозвинена країна.
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08.11.2021 01:18 Ответить
Привіт ! Як ти ?
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08.11.2021 14:21 Ответить
Привіт. Я тобі писала з цього акка, бо забанили, але не по ip.
Думала, чи ти не побачив, чи не повірив. Або ображаєшся.

Тут вже не те місце, де можна по-товариськи спілкуватися, сам бачиш. З того ніку не хочу відповідати: багато читачів.

Як мені в Україні ? Це завжди суб*єктивно. Контекст - не веселий, тому все сприймається інакше. Дуже чемні продавці скрізь, це- приємно. Покупців мало. Може, тому. Я заходжу в магазини у будні дні, коли люди на роботі, старші - вдома. В Сільпо тільки сьогодні більше ворушилися. Транспортом не користуюся, але бачила, що з тролейбуса виходили жінки з бейджиками - санітарний контроль чи що.

Загальну атмосферу ще не відчула, нічого не можу сказати: можливо, якась тривога у повітрі і кожен закривається у собі. Буквально на третій день йшла по вулиці і сахнулася від злих поглядів. Дістає сигаретний дим на вулиці: від цього відвикла, багато палять.

Скрізь вхід у масках; дотримуються.
Служки понаставляли бордів =зробили разом= то про дорогу, то ще про щось.

Якось так.
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10.11.2021 16:45 Ответить
Привіт! Я не ображаюся.Просто не побачив.Не часто заходжу на цензор,зараз зайнятий.В мене все норм.В нас тут всіх працівників ринку вакцинувати приїжджали,прямо на цей самий ринок,не всі правда вакцинувалися,але багато хто,поки не чув про побічні наслідки,далі буде видно.В мене повно хороших знайомих якраз на ринку працює,всі офігівають від зеленої влади,але самі за них голосували.
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10.11.2021 22:00 Ответить
Мені вже тут розказали про побічки (включно зі смертю) і про те, як важко переносять щеплення. Не всі поголівно, звичайно. Одні вагаються, інші - дуже переконані і та агітують інших, що треба, ще інші - категорично ні.

Так, треба добре пошукати, хто лишився з фанатів слуг. )))

Дороги ще у місті варто було б поремонтувати там, де потрібно: то плитка вже вибилася, то асфальт потріскався ...

А загалом, як скрізь: життя йде, люди працюють, діти вчаться, у кожного свої проблеми + все з поправкою на ситуацію, яка ще далека від вирішення.

Ти вважай: бережи себе.
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10.11.2021 22:26 Ответить
Я чув про побічки,але це ще було раніше,до масового вакцинування.Десь піду розпитаюся,що і як.

В нас по центу міста бруківку стелять,через всю центральну вулицю міста.Все ніби добре,але її спочатку постелили де потрібно,а мають ще стелити по хорошому асфальту.Схоже на розпил грошей.А що до продавців,то реально стали привітніші.

Дякую тобі! Ти також бережи себе і свої нерви.
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10.11.2021 22:52 Ответить
эфиопия - историческая родина сашка пушкаренко ( ганнибала) и царицы саапской.
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08.11.2021 01:18 Ответить
Мля... А так кортіло!
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08.11.2021 03:45 Ответить
Невезуха, а я и билет уже купил...
ладно, полечу хотя бы в Конго.
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08.11.2021 06:40 Ответить
Краще в Сомалі.
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08.11.2021 07:36 Ответить
Нобелевская премия мира президенту Эфиопии оказалась позором для этой номинации, судя по развитию событий после.
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08.11.2021 08:48 Ответить
А в Лимпопо можно?
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08.11.2021 08:52 Ответить
Не известно сколько украинцев проживает и посещает Эфиопию( находящуюся в таком состоянии уже много лет), но судя по постоянных сообщениях об эвакуации украинцев из Афганистана.. где такое ощущение "обосновалось" четверть Украины.. то сложно сказать с уверенностью сколько украинцев может оказаться и в этой забытой богом стране.
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08.11.2021 08:54 Ответить
Ефіопія- країна свободних, привітливих, озброєних людей, з низькими цінами на продукти харчування, одяг, комунальні послуги. Там ніхто не буде вимагати з вас робити вакцинацію. Там навіть ніхто не носить маску ( крім тих, хто в цей час грабує якусь крамницю). Відпочинок в Ефіопії запам'ятається вам на все життя.
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08.11.2021 09:36 Ответить
а ковид туда не добрался?
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08.11.2021 13:16 Ответить
 
 