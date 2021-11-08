МИД Украины советует воздержаться от поездок в Эфиопию
В связи с обострением ситуации с безопасностью и введением чрезвычайного положения в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в эту страну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.
"Тем гражданам, которые находятся на территории Эфиопии, настоятельно рекомендуется избегать посещения северо-западных провинций страны, ограничить передвижение между населенными пунктами, зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ", отслеживать сообщения о развитии ситуации и рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания в стране", – говорится в сообщении.
В МИД советуют гражданам Украины в случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Эфиопии (телефон горячей линии: +251 (967) 41-90-01, электронная почта: emb_et@ mfa.gov.ua) или на круглосуточную горячую линию МИД Украины по телефону +38 044 238-16-57, электронная почта: [email protected].
По данным Укринформа, 2 ноября в Эфиопии объявили о введении чрезвычайного положения, когда стало известно, что силы боевиков из Тигра приблизились к столице Эфиопии Аддис-Абебе.
Повстанцы захватили два города по пути в столицу. Это города Десси и Комболча, которые расположены на главной трассе Аддис-Абебы и имеют стратегическое значение.
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Думала, чи ти не побачив, чи не повірив. Або ображаєшся.
Тут вже не те місце, де можна по-товариськи спілкуватися, сам бачиш. З того ніку не хочу відповідати: багато читачів.
Як мені в Україні ? Це завжди суб*єктивно. Контекст - не веселий, тому все сприймається інакше. Дуже чемні продавці скрізь, це- приємно. Покупців мало. Може, тому. Я заходжу в магазини у будні дні, коли люди на роботі, старші - вдома. В Сільпо тільки сьогодні більше ворушилися. Транспортом не користуюся, але бачила, що з тролейбуса виходили жінки з бейджиками - санітарний контроль чи що.
Загальну атмосферу ще не відчула, нічого не можу сказати: можливо, якась тривога у повітрі і кожен закривається у собі. Буквально на третій день йшла по вулиці і сахнулася від злих поглядів. Дістає сигаретний дим на вулиці: від цього відвикла, багато палять.
Скрізь вхід у масках; дотримуються.
Служки понаставляли бордів =зробили разом= то про дорогу, то ще про щось.
Якось так.
Так, треба добре пошукати, хто лишився з фанатів слуг. )))
Дороги ще у місті варто було б поремонтувати там, де потрібно: то плитка вже вибилася, то асфальт потріскався ...
А загалом, як скрізь: життя йде, люди працюють, діти вчаться, у кожного свої проблеми + все з поправкою на ситуацію, яка ще далека від вирішення.
Ти вважай: бережи себе.
В нас по центу міста бруківку стелять,через всю центральну вулицю міста.Все ніби добре,але її спочатку постелили де потрібно,а мають ще стелити по хорошому асфальту.Схоже на розпил грошей.А що до продавців,то реально стали привітніші.
Дякую тобі! Ти також бережи себе і свої нерви.
ладно, полечу хотя бы в Конго.