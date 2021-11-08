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МЗС України радить утриматися від поїздок до Ефіопії

МЗС України радить утриматися від поїздок до Ефіопії

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації та запровадженням надзвичайного стану в Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до цієї країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

"Тим громадянам, які перебувають на території Ефіопії, наполегливо рекомендується уникати відвідання північно-західних провінцій країни, обмежити пересування між населеними пунктами, зареєструватися в електронній системі "ДРУГ", відстежувати повідомлення щодо розвитку ситуації та розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні", - йдеться у повідомленні.

У МЗС радять громадянам України у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, невідкладно звертатися до Посольства України в Ефіопії (телефон гарячої лінії: +251 (967) 41-90-01, електронна пошта: [email protected]) або на цілодобову гарячу лінію МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57, електронна пошта: [email protected].

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За даними Укрінформу, 2 листопада в Ефіопії оголосили про запровадження надзвичайного стану, коли стало відомо, що сили бойовиків з Тиграю наблизилися до столиці Ефіопії Аддис-Абеби.

Повстанці захопили два міста на шляху до столиці. Це міста Дессі та Комболча, які розташовані на головній трасі з Аддис-Абеби та мають стратегічне значення.

Автор: 

МЗС (4108) Ефіопія (27) заколот (36)


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Топ коментарі
+4
От блін, медовий місяць зірвався...
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08.11.2021 01:07
+3
Невже у когось реально було бажання коли небудь поїхати до Ефіопії?
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08.11.2021 01:12
+2
Привіт. Я тобі писала з цього акка, бо забанили, але не по ip.
Думала, чи ти не побачив, чи не повірив. Або ображаєшся.

Тут вже не те місце, де можна по-товариськи спілкуватися, сам бачиш. З того ніку не хочу відповідати: багато читачів.

Як мені в Україні ? Це завжди суб*єктивно. Контекст - не веселий, тому все сприймається інакше. Дуже чемні продавці скрізь, це- приємно. Покупців мало. Може, тому. Я заходжу в магазини у будні дні, коли люди на роботі, старші - вдома. В Сільпо тільки сьогодні більше ворушилися. Транспортом не користуюся, але бачила, що з тролейбуса виходили жінки з бейджиками - санітарний контроль чи що.

Загальну атмосферу ще не відчула, нічого не можу сказати: можливо, якась тривога у повітрі і кожен закривається у собі. Буквально на третій день йшла по вулиці і сахнулася від злих поглядів. Дістає сигаретний дим на вулиці: від цього відвикла, багато палять.

Скрізь вхід у масках; дотримуються.
Служки понаставляли бордів =зробили разом= то про дорогу, то ще про щось.

Якось так.
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10.11.2021 16:45
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От блін, медовий місяць зірвався...
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08.11.2021 01:07 Відповісти
ска, только хотел выучить амхарский
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08.11.2021 01:11 Відповісти
На північному заході розмовляють не на амхарській а на афарський мові, і вони на відміну від амхарів не христіяне, а мусульмане. Нічаго там робити цивілізованій людині.
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08.11.2021 09:29 Відповісти
Невже у когось реально було бажання коли небудь поїхати до Ефіопії?
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08.11.2021 01:12 Відповісти
Україна має стати новою Ефіопією.Бо це дуже високорозвинена країна.
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08.11.2021 01:18 Відповісти
Привіт ! Як ти ?
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08.11.2021 14:21 Відповісти
Привіт. Я тобі писала з цього акка, бо забанили, але не по ip.
Думала, чи ти не побачив, чи не повірив. Або ображаєшся.

Тут вже не те місце, де можна по-товариськи спілкуватися, сам бачиш. З того ніку не хочу відповідати: багато читачів.

Як мені в Україні ? Це завжди суб*єктивно. Контекст - не веселий, тому все сприймається інакше. Дуже чемні продавці скрізь, це- приємно. Покупців мало. Може, тому. Я заходжу в магазини у будні дні, коли люди на роботі, старші - вдома. В Сільпо тільки сьогодні більше ворушилися. Транспортом не користуюся, але бачила, що з тролейбуса виходили жінки з бейджиками - санітарний контроль чи що.

Загальну атмосферу ще не відчула, нічого не можу сказати: можливо, якась тривога у повітрі і кожен закривається у собі. Буквально на третій день йшла по вулиці і сахнулася від злих поглядів. Дістає сигаретний дим на вулиці: від цього відвикла, багато палять.

Скрізь вхід у масках; дотримуються.
Служки понаставляли бордів =зробили разом= то про дорогу, то ще про щось.

Якось так.
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10.11.2021 16:45 Відповісти
Привіт! Я не ображаюся.Просто не побачив.Не часто заходжу на цензор,зараз зайнятий.В мене все норм.В нас тут всіх працівників ринку вакцинувати приїжджали,прямо на цей самий ринок,не всі правда вакцинувалися,але багато хто,поки не чув про побічні наслідки,далі буде видно.В мене повно хороших знайомих якраз на ринку працює,всі офігівають від зеленої влади,але самі за них голосували.
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10.11.2021 22:00 Відповісти
Мені вже тут розказали про побічки (включно зі смертю) і про те, як важко переносять щеплення. Не всі поголівно, звичайно. Одні вагаються, інші - дуже переконані і та агітують інших, що треба, ще інші - категорично ні.

Так, треба добре пошукати, хто лишився з фанатів слуг. )))

Дороги ще у місті варто було б поремонтувати там, де потрібно: то плитка вже вибилася, то асфальт потріскався ...

А загалом, як скрізь: життя йде, люди працюють, діти вчаться, у кожного свої проблеми + все з поправкою на ситуацію, яка ще далека від вирішення.

Ти вважай: бережи себе.
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10.11.2021 22:26 Відповісти
Я чув про побічки,але це ще було раніше,до масового вакцинування.Десь піду розпитаюся,що і як.

В нас по центу міста бруківку стелять,через всю центральну вулицю міста.Все ніби добре,але її спочатку постелили де потрібно,а мають ще стелити по хорошому асфальту.Схоже на розпил грошей.А що до продавців,то реально стали привітніші.

Дякую тобі! Ти також бережи себе і свої нерви.
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10.11.2021 22:52 Відповісти
эфиопия - историческая родина сашка пушкаренко ( ганнибала) и царицы саапской.
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08.11.2021 01:18 Відповісти
Мля... А так кортіло!
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08.11.2021 03:45 Відповісти
Невезуха, а я и билет уже купил...
ладно, полечу хотя бы в Конго.
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08.11.2021 06:40 Відповісти
Краще в Сомалі.
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08.11.2021 07:36 Відповісти
Нобелевская премия мира президенту Эфиопии оказалась позором для этой номинации, судя по развитию событий после.
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08.11.2021 08:48 Відповісти
А в Лимпопо можно?
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08.11.2021 08:52 Відповісти
Не известно сколько украинцев проживает и посещает Эфиопию( находящуюся в таком состоянии уже много лет), но судя по постоянных сообщениях об эвакуации украинцев из Афганистана.. где такое ощущение "обосновалось" четверть Украины.. то сложно сказать с уверенностью сколько украинцев может оказаться и в этой забытой богом стране.
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08.11.2021 08:54 Відповісти
Ефіопія- країна свободних, привітливих, озброєних людей, з низькими цінами на продукти харчування, одяг, комунальні послуги. Там ніхто не буде вимагати з вас робити вакцинацію. Там навіть ніхто не носить маску ( крім тих, хто в цей час грабує якусь крамницю). Відпочинок в Ефіопії запам'ятається вам на все життя.
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08.11.2021 09:36 Відповісти
а ковид туда не добрался?
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08.11.2021 13:16 Відповісти
 
 