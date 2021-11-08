МЗС України радить утриматися від поїздок до Ефіопії

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації та запровадженням надзвичайного стану в Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до цієї країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

"Тим громадянам, які перебувають на території Ефіопії, наполегливо рекомендується уникати відвідання північно-західних провінцій країни, обмежити пересування між населеними пунктами, зареєструватися в електронній системі "ДРУГ", відстежувати повідомлення щодо розвитку ситуації та розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні", - йдеться у повідомленні.

У МЗС радять громадянам України у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, невідкладно звертатися до Посольства України в Ефіопії (телефон гарячої лінії: +251 (967) 41-90-01, електронна пошта: [email protected]) або на цілодобову гарячу лінію МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57, електронна пошта: [email protected].

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За даними Укрінформу, 2 листопада в Ефіопії оголосили про запровадження надзвичайного стану, коли стало відомо, що сили бойовиків з Тиграю наблизилися до столиці Ефіопії Аддис-Абеби.

Повстанці захопили два міста на шляху до столиці. Це міста Дессі та Комболча, які розташовані на головній трасі з Аддис-Абеби та мають стратегічне значення.