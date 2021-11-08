МЗС України радить утриматися від поїздок до Ефіопії
У зв’язку із загостренням безпекової ситуації та запровадженням надзвичайного стану в Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до цієї країни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.
"Тим громадянам, які перебувають на території Ефіопії, наполегливо рекомендується уникати відвідання північно-західних провінцій країни, обмежити пересування між населеними пунктами, зареєструватися в електронній системі "ДРУГ", відстежувати повідомлення щодо розвитку ситуації та розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні", - йдеться у повідомленні.
У МЗС радять громадянам України у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, невідкладно звертатися до Посольства України в Ефіопії (телефон гарячої лінії: +251 (967) 41-90-01, електронна пошта: [email protected]) або на цілодобову гарячу лінію МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57, електронна пошта: [email protected].
За даними Укрінформу, 2 листопада в Ефіопії оголосили про запровадження надзвичайного стану, коли стало відомо, що сили бойовиків з Тиграю наблизилися до столиці Ефіопії Аддис-Абеби.
Повстанці захопили два міста на шляху до столиці. Це міста Дессі та Комболча, які розташовані на головній трасі з Аддис-Абеби та мають стратегічне значення.
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Думала, чи ти не побачив, чи не повірив. Або ображаєшся.
Тут вже не те місце, де можна по-товариськи спілкуватися, сам бачиш. З того ніку не хочу відповідати: багато читачів.
Як мені в Україні ? Це завжди суб*єктивно. Контекст - не веселий, тому все сприймається інакше. Дуже чемні продавці скрізь, це- приємно. Покупців мало. Може, тому. Я заходжу в магазини у будні дні, коли люди на роботі, старші - вдома. В Сільпо тільки сьогодні більше ворушилися. Транспортом не користуюся, але бачила, що з тролейбуса виходили жінки з бейджиками - санітарний контроль чи що.
Загальну атмосферу ще не відчула, нічого не можу сказати: можливо, якась тривога у повітрі і кожен закривається у собі. Буквально на третій день йшла по вулиці і сахнулася від злих поглядів. Дістає сигаретний дим на вулиці: від цього відвикла, багато палять.
Скрізь вхід у масках; дотримуються.
Служки понаставляли бордів =зробили разом= то про дорогу, то ще про щось.
Якось так.
Так, треба добре пошукати, хто лишився з фанатів слуг. )))
Дороги ще у місті варто було б поремонтувати там, де потрібно: то плитка вже вибилася, то асфальт потріскався ...
А загалом, як скрізь: життя йде, люди працюють, діти вчаться, у кожного свої проблеми + все з поправкою на ситуацію, яка ще далека від вирішення.
Ти вважай: бережи себе.
В нас по центу міста бруківку стелять,через всю центральну вулицю міста.Все ніби добре,але її спочатку постелили де потрібно,а мають ще стелити по хорошому асфальту.Схоже на розпил грошей.А що до продавців,то реально стали привітніші.
Дякую тобі! Ти також бережи себе і свої нерви.
ладно, полечу хотя бы в Конго.