Замдиректора Львовского исторического музея Юрия Силецкого нашли мертвым
Заместитель директора Львовского Исторического музея Юрий Силецкий был найден мертвым. Он пропал еще 6 ноября.
Об этом сообщила замдиректора Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Леся Гарасим в "Фейсбуке", передает Цензор.НЕТ.
"Нас, казалось бы, целая вселенная - а как мгновенно умаляли от этой новости... Дорогие друзья, знакомые, родные – все, кто знает Юрия Силецкого. Он умер. К сожалению. Подробностей пока нет. И нужно ли…", - говорится в сообщении
Как сообщает УНИАН, Силецкий 6 ноября уехал из дома в Винниках. Он направлялся в Тернополь. С того времени погибший не выходил ни с кем на связь. 38-летний мужчина был объявлен в розыск 7 ноября.
Силецкого нашли в автомобиле. На месте происшествия работали правоохранители. Пока никаких подробностей о смерти нет. У погибшего осталась жена и двое детей.
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Это очень серьёзный вопрос , которым не занимается СБУ.
А гибнут почему то именно проукраинские граждане , а пророссийское быдло только бухает
как когда то ккбисты убили Ивасюка