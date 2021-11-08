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Замдиректора Львовского исторического музея Юрия Силецкого нашли мертвым

Замдиректора Львовского исторического музея Юрия Силецкого нашли мертвым

Заместитель директора Львовского Исторического музея Юрий Силецкий был найден мертвым. Он пропал еще 6 ноября.

Об этом сообщила замдиректора Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Леся Гарасим в "Фейсбуке", передает Цензор.НЕТ.

"Нас, казалось бы, целая вселенная - а как мгновенно умаляли от этой новости... Дорогие друзья, знакомые, родные – все, кто знает Юрия Силецкого. Он умер. К сожалению. Подробностей пока нет. И нужно ли…", - говорится в сообщении

Как сообщает УНИАН, Силецкий 6 ноября уехал из дома в Винниках. Он направлялся в Тернополь. С того времени погибший не выходил ни с кем на связь. 38-летний мужчина был объявлен в розыск 7 ноября.

Силецкого нашли в автомобиле. На месте происшествия работали правоохранители. Пока никаких подробностей о смерти нет. У погибшего осталась жена и двое детей.

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Автор: 

музей (722) смерть (9212) Львовская область (2895)


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Топ комментарии
+21
А существует ли список ПОРТНОВА по патриотам , добробатам, националистам ?

Это очень серьёзный вопрос , которым не занимается СБУ.
А гибнут почему то именно проукраинские граждане , а пророссийское быдло только бухает
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08.11.2021 09:32
+17
Шкода людину, царство небесне.
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08.11.2021 08:59
+13
Вы прекрасно знаете , что пчёлы против мёда …?зеленский и его 💯% баканов работают на Кремль !!!
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08.11.2021 09:38
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Шкода людину, царство небесне.
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08.11.2021 08:59 Ответить
Що сталося з такою молодою людиною не відомо , на жаль 🙁
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08.11.2021 09:24 Ответить
Удаливший резонный вопрос небыло ли признаков ограбления - недоразвитый пациент дурки.
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08.11.2021 09:25 Ответить
В музее все на месте?
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08.11.2021 09:31 Ответить
А существует ли список ПОРТНОВА по патриотам , добробатам, националистам ?

Это очень серьёзный вопрос , которым не занимается СБУ.
А гибнут почему то именно проукраинские граждане , а пророссийское быдло только бухает
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08.11.2021 09:32 Ответить
Вы прекрасно знаете , что пчёлы против мёда …?зеленский и его 💯% баканов работают на Кремль !!!
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08.11.2021 09:38 Ответить
Быстрее всего , патриоты сегодня поступают более мудро, ведь у врагов Украины - спровоцировать в стране гражданское противостояние, шобы муйлу развязать руки , во время безвластия у нас... Дождемся, муйло ласты склеит, буде слушна година... Все буде , Украiна.
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08.11.2021 09:48 Ответить
Так убивают поодиночке - тактика нквд
как когда то ккбисты убили Ивасюка
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08.11.2021 09:49 Ответить
Вот короткоствола действительно не хватает. А так - нож, баллончик всегда в карманах. И помпа у постели.
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08.11.2021 09:53 Ответить
Аудит ТМЦ музея. А потом уже говорить/не говорить о причинах смерти.
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08.11.2021 10:10 Ответить
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08.11.2021 10:14 Ответить
 
 