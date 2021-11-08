Заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького знайшли мертвим

Заступник директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького виявили мертвим. Він зник ще 6 листопада.

Про це повідомила заступник директора Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького Леся Гарасим у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Нас, здавалося б, цілий Всесвіт - а як миттєво применшували від цієї новини... Дорогі друзі, знайомі, рідні – всі, хто знає Юрія Сілецького. Він пішов у засвіти. На жаль. Подробиць поки немає. І чи потрібно...", - йдеться в повідомленні

Як повідомляє УНІАН, Сілецький 6 листопада виїхав з дому у Винниках. Він прямував до Тернополя. Відтоді загиблий не виходив ні з ким на зв'язок. 38-річного чоловіка оголосили в розшук 7 листопада.

Сілецького знайшли в авто. На місці події працювали правоохоронці. Наразі будь-яких подробиць смерті немає. У загиблого залишилася дружина та двоє дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер керівник київського театру на Подолі Малахов