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Новини
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Заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького знайшли мертвим

Заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького знайшли мертвим

Заступник директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького виявили мертвим. Він зник ще 6 листопада.

Про це повідомила заступник директора Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького Леся Гарасим у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Нас, здавалося б, цілий Всесвіт - а як миттєво применшували від цієї новини... Дорогі друзі, знайомі, рідні – всі, хто знає Юрія Сілецького. Він пішов у засвіти. На жаль. Подробиць поки немає. І чи потрібно...", - йдеться в повідомленні

Як повідомляє УНІАН, Сілецький 6 листопада виїхав з дому у Винниках. Він прямував до Тернополя. Відтоді загиблий не виходив ні з ким на зв'язок. 38-річного чоловіка оголосили в розшук 7 листопада.

Сілецького знайшли в авто. На місці події працювали правоохоронці. Наразі будь-яких подробиць смерті немає. У загиблого залишилася дружина та двоє дітей.

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музей (440) смерть (6740) Львівська область (2418)


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Топ коментарі
+21
А существует ли список ПОРТНОВА по патриотам , добробатам, националистам ?

Это очень серьёзный вопрос , которым не занимается СБУ.
А гибнут почему то именно проукраинские граждане , а пророссийское быдло только бухает
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08.11.2021 09:32
+17
Шкода людину, царство небесне.
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08.11.2021 08:59
+13
Вы прекрасно знаете , что пчёлы против мёда …?зеленский и его 💯% баканов работают на Кремль !!!
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08.11.2021 09:38
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Шкода людину, царство небесне.
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08.11.2021 08:59 Відповісти
Що сталося з такою молодою людиною не відомо , на жаль 🙁
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08.11.2021 09:24 Відповісти
Удаливший резонный вопрос небыло ли признаков ограбления - недоразвитый пациент дурки.
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08.11.2021 09:25 Відповісти
В музее все на месте?
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08.11.2021 09:31 Відповісти
А существует ли список ПОРТНОВА по патриотам , добробатам, националистам ?

Это очень серьёзный вопрос , которым не занимается СБУ.
А гибнут почему то именно проукраинские граждане , а пророссийское быдло только бухает
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08.11.2021 09:32 Відповісти
Вы прекрасно знаете , что пчёлы против мёда …?зеленский и его 💯% баканов работают на Кремль !!!
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08.11.2021 09:38 Відповісти
Быстрее всего , патриоты сегодня поступают более мудро, ведь у врагов Украины - спровоцировать в стране гражданское противостояние, шобы муйлу развязать руки , во время безвластия у нас... Дождемся, муйло ласты склеит, буде слушна година... Все буде , Украiна.
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08.11.2021 09:48 Відповісти
Так убивают поодиночке - тактика нквд
как когда то ккбисты убили Ивасюка
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08.11.2021 09:49 Відповісти
Вот короткоствола действительно не хватает. А так - нож, баллончик всегда в карманах. И помпа у постели.
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08.11.2021 09:53 Відповісти
Аудит ТМЦ музея. А потом уже говорить/не говорить о причинах смерти.
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08.11.2021 10:10 Відповісти
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08.11.2021 10:14 Відповісти
 
 