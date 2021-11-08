Заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького знайшли мертвим
Заступник директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького виявили мертвим. Він зник ще 6 листопада.
Про це повідомила заступник директора Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького Леся Гарасим у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
"Нас, здавалося б, цілий Всесвіт - а як миттєво применшували від цієї новини... Дорогі друзі, знайомі, рідні – всі, хто знає Юрія Сілецького. Він пішов у засвіти. На жаль. Подробиць поки немає. І чи потрібно...", - йдеться в повідомленні
Як повідомляє УНІАН, Сілецький 6 листопада виїхав з дому у Винниках. Він прямував до Тернополя. Відтоді загиблий не виходив ні з ким на зв'язок. 38-річного чоловіка оголосили в розшук 7 листопада.
Сілецького знайшли в авто. На місці події працювали правоохоронці. Наразі будь-яких подробиць смерті немає. У загиблого залишилася дружина та двоє дітей.
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Это очень серьёзный вопрос , которым не занимается СБУ.
А гибнут почему то именно проукраинские граждане , а пророссийское быдло только бухает
как когда то ккбисты убили Ивасюка