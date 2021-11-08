Полиция за неделю открыла 118 уголовных производств из-за подделки COVID-документации

За неделю с 1 по 8 ноября полиция открыла 118 уголовных производств из-за подделки COVID-документации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Согласно сообщению, за указанный период было объявлено 20 подозрений в совершении уголовных правонарушений по факту подделки COVID-документации. Кроме того, в течение недели в суд было направлено 20 производств.

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Как сообщалось, Служба безопасности Украины разоблачила в Ивано-Франковской области врача, которая вносила ложные сведения о вакцинации граждан от коронавируса в электронную систему eHealth. За свои услуги злоумышленница брала по 2,5 тысячи грн с человека.