Полиция за неделю открыла 118 уголовных производств из-за подделки COVID-документации
За неделю с 1 по 8 ноября полиция открыла 118 уголовных производств из-за подделки COVID-документации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Согласно сообщению, за указанный период было объявлено 20 подозрений в совершении уголовных правонарушений по факту подделки COVID-документации. Кроме того, в течение недели в суд было направлено 20 производств.
Как сообщалось, Служба безопасности Украины разоблачила в Ивано-Франковской области врача, которая вносила ложные сведения о вакцинации граждан от коронавируса в электронную систему eHealth. За свои услуги злоумышленница брала по 2,5 тысячи грн с человека.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-- Нет, не выгодно. Снова варю вакцину.