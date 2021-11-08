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Новости Коронавирус и карантин
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Полиция за неделю открыла 118 уголовных производств из-за подделки COVID-документации

Полиция за неделю открыла 118 уголовных производств из-за подделки COVID-документации

За неделю с 1 по 8 ноября полиция открыла 118 уголовных производств из-за подделки COVID-документации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Согласно сообщению, за указанный период было объявлено 20 подозрений в совершении уголовных правонарушений по факту подделки COVID-документации. Кроме того, в течение недели в суд было направлено 20 производств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Врач в Івано-Франковской области продавала справки о COVID-вакцинации за 2,5 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Полиция за неделю открыла 118 уголовных производств из-за подделки COVID-документации 01

Как сообщалось, Служба безопасности Украины разоблачила в Ивано-Франковской области врача, которая вносила ложные сведения о вакцинации граждан от коронавируса в электронную систему eHealth. За свои услуги злоумышленница брала по 2,5 тысячи грн с человека.

Автор: 

вакцина (3815) подделка (437) Нацполиция (16427) уголовное дело (2436) коронавирус (17042)


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Маловато!
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08.11.2021 12:44 Ответить
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08.11.2021 12:45 Ответить
Есть спрос - будет и предложение. А спрос раздувают огого!
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08.11.2021 12:46 Ответить
-- Сара, ты ещё рисуешь сертификаты?
-- Нет, не выгодно. Снова варю вакцину.
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08.11.2021 12:51 Ответить
Брехня як норма життя в Україні. Прогнили наскрізь. Плагіат, фальшиві дипломи, довідки, сертифікати. Все чуже, набодяжене, поцуплене, випрошене і незароблене чесною працею... Навіть у владу понавибирали собі корумпованих чужаків - жидів та кацапів. Живіть з цим, гниди... Оголосіть вже офіційно амністію за всі злочини усім і починайте "нове життя" в світовій каналізації...
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08.11.2021 12:58 Ответить
действительно... нашей мусарне больше нечем заняться.....
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08.11.2021 13:34 Ответить
А почему только сейчас зашевелились?
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08.11.2021 13:37 Ответить
 
 