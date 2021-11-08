Поліція за тиждень відкрила 118 кримінальних проваджень через підробку COVID-документації

За тиждень з 1 до 8 листопада поліція відкрила 118 кримінальних проваджень через підробку COVID-документації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Згідно з повідомленням, за вказаний період було оголошено 20 підозр у вчиненні кримінальних правопорушень за фактом підробки COVID-документації. Крім того, впродовж тижня до суду було скеровано 20 проваджень.

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Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила в Івано-Франківській області лікарку, яка вносила неправдиві відомості про вакцинацію громадян від коронавірусу в електронну систему eHealth. За свої послуги зловмисниця брала по 2,5 тисячі грн з людини.