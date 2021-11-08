УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11632 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
957 7

Поліція за тиждень відкрила 118 кримінальних проваджень через підробку COVID-документації

Поліція за тиждень відкрила 118 кримінальних проваджень через підробку COVID-документації

За тиждень з 1 до 8 листопада поліція відкрила 118 кримінальних проваджень через підробку COVID-документації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Згідно з повідомленням, за вказаний період було оголошено 20 підозр у вчиненні кримінальних правопорушень за фактом підробки COVID-документації. Крім того, впродовж тижня до суду було скеровано 20 проваджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарка на Франківщині продавала довідки про COVID-вакцинацію за 2,5 тис. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Поліція за тиждень відкрила 118 кримінальних проваджень через підробку COVID-документації 01

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила в Івано-Франківській області лікарку, яка вносила неправдиві відомості про вакцинацію громадян від коронавірусу в електронну систему eHealth. За свої послуги зловмисниця брала по 2,5 тисячі грн з людини.

вакцина (4419) підробка (437) Нацполіція (15132) кримінальна справа (519) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Маловато!
показати весь коментар
08.11.2021 12:44 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2021 12:45 Відповісти
Есть спрос - будет и предложение. А спрос раздувают огого!
показати весь коментар
08.11.2021 12:46 Відповісти
-- Сара, ты ещё рисуешь сертификаты?
-- Нет, не выгодно. Снова варю вакцину.
показати весь коментар
08.11.2021 12:51 Відповісти
Брехня як норма життя в Україні. Прогнили наскрізь. Плагіат, фальшиві дипломи, довідки, сертифікати. Все чуже, набодяжене, поцуплене, випрошене і незароблене чесною працею... Навіть у владу понавибирали собі корумпованих чужаків - жидів та кацапів. Живіть з цим, гниди... Оголосіть вже офіційно амністію за всі злочини усім і починайте "нове життя" в світовій каналізації...
показати весь коментар
08.11.2021 12:58 Відповісти
действительно... нашей мусарне больше нечем заняться.....
показати весь коментар
08.11.2021 13:34 Відповісти
А почему только сейчас зашевелились?
показати весь коментар
08.11.2021 13:37 Відповісти
 
 