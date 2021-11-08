Регистрация олигархов может начаться в конце мая 2022 года, - Малюська
Совет национальной безопасности и обороны начнет вносить имена в реестр олигархов в конце мая 2022 года.
Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
"С целью имплементации закона об олигархах в ближайшее время Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию разработает и утвердит Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации, СНБОУ утвердит Положение о реестре олигархов и порядок его формирования и ведения, а также разработает такой реестр. Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые "номинационные" заседания СНБОУ будут возможны (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже с двадцатых чисел мая", - говорится в сообщении.
По словам Малюськи, олигарх должен либо получить официальный статус олигарха и попасть под ограничения, установленные новым законом, либо избавиться от признаков, которые определяют их как олигархов (например, перестать влиять на политику, избавиться от монопольного положения или продать медиа покупателю с безупречной деловой репутацией).
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Hellis@13Hellis_13
Примечательно, что владелицей фирмы "Т.М.М." является Лариса Чивурина - жена редактора шоу "Лига смеха" и бывшего КВНщика Андрея Чивурина.
Ну а сам Чивурин - совладелец некоторых торговых марок вместе с нынешним президентом Владимиром Зеленским и братьями Шефирами.
в очередь, сучьи дети !
скажите, а что дают ?
пригадався "совецький брєд"
СНБО має на наступної пятниці відновити журнал "Перець",
щоб там публікували портрети олігархів у вигляді повзучих гадів і Бубачку у вигляді Жоржа Побєдоносця верхи на бєлом дЕрмаке поражающєм гадов-олігархів
Вот и верь вам после этого.
на вимогу Бені та Ахмєткі почнеться...
На цьому й завершиться
що нам платіжки за газ
статус бандита нас гріє,
то - олігархі у нас
Впливать на политику имеет право любой гражданин Украины, никто не лишен этого права
"продати медіа покупцеві з бездоганною діловою репутацією"
Может вы, зюзики , еще скажете, что Беня с бездоганной деловой репутацией?
Насчет монополистов их не так уж много. К примеру, Порошенко ни есть монополистом в соей области
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Розділ II
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
НІХТО НЕ МОЖЕ БУТИ примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи ОБМЕЖЕНИЙ У ПРАВАХ ЗА НАЛЕЖНІСТЬ ЧИ НЕНАЛЕЖНІСТЬ ДО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ АБО ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
НІХТО НЕ МОЖЕ БУТИ примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи ОБМЕЖЕНИЙ У ПРАВАХ ЗА НАЛЕЖНІСТЬ ЧИ НЕНАЛЕЖНІСТЬ ДО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ АБО ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Это нарушает права человека.
Можно только предъявить ему какие-то нарушения, а не запретить ему заниматься политической деятельностью
про Лещенка , вову у костюмі за 15 тис та закон про олігархів
Сомнительно, что демократические страны, будут поддерживать авторитарное, недемократическое государство, Украина.
Увы, все прекрасно понимают, главная цель Зеленского, убрать своего противника, Порошенко, чей антирейтинг ниже стал, антирейтинга Зеленского.