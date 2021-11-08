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Регистрация олигархов может начаться в конце мая 2022 года, - Малюська

Регистрация олигархов может начаться в конце мая 2022 года, - Малюська

Совет национальной безопасности и обороны начнет вносить имена в реестр олигархов в конце мая 2022 года.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью имплементации закона об олигархах в ближайшее время Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию разработает и утвердит Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации, СНБОУ утвердит Положение о реестре олигархов и порядок его формирования и ведения, а также разработает такой реестр. Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые "номинационные" заседания СНБОУ будут возможны (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже с двадцатых чисел мая", - говорится в сообщении.

По словам Малюськи, олигарх должен либо получить официальный статус олигарха и попасть под ограничения, установленные новым законом, либо избавиться от признаков, которые определяют их как олигархов (например, перестать влиять на политику, избавиться от монопольного положения или продать медиа покупателю с безупречной деловой репутацией).

Также читайте: Закон об олигархах призван бороться со свободой слова в Украине, - Гордон

Автор: 

олигарх (1027) Малюська Денис (322) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+14
А столик реестрації стоятиме в ОП...
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08.11.2021 13:56
+11
А Зелю первым номером поставите? Он минимум по трем признакам олигарх.
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08.11.2021 13:59
+5
зеленая болтовня)
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08.11.2021 13:57
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А столик реестрації стоятиме в ОП...
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08.11.2021 13:56 Ответить
Можно и через "Дію".
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08.11.2021 13:57 Ответить
Та нє,столик краще,там є щухлядки...
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08.11.2021 13:59 Ответить
нє, ув пєнтхаузі на Провіянтській, 4...

Hellis@13Hellis_13



Примечательно, что владелицей фирмы "Т.М.М." является Лариса Чивурина - жена редактора шоу "Лига смеха" и бывшего КВНщика Андрея Чивурина.
Ну а сам Чивурин - совладелец некоторых торговых марок вместе с нынешним президентом Владимиром Зеленским и братьями Шефирами.

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08.11.2021 13:58 Ответить
Я первый!
в очередь, сучьи дети !

скажите, а что дают ?

пригадався "совецький брєд"
СНБО має на наступної пятниці відновити журнал "Перець",
щоб там публікували портрети олігархів у вигляді повзучих гадів і Бубачку у вигляді Жоржа Побєдоносця верхи на бєлом дЕрмаке поражающєм гадов-олігархів
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08.11.2021 14:08 Ответить
Та не спешите ві так, єто же не работягу какаког прессануть, и посадить на следующий день.
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08.11.2021 13:57 Ответить
Може начаться, а может и Нет! Еще не понятно где вы все сопли Зе будете после зимы!
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08.11.2021 13:57 Ответить
Обещали осенью...
Вот и верь вам после этого.
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08.11.2021 13:58 Ответить
осенью уже 18%......а обещали Весной, уже скоро 3-я.....
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08.11.2021 14:06 Ответить
ЗЕ-беня сказал что весной посадит, но не уточнил, что сажать будет многолетники
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08.11.2021 14:11 Ответить
зеленая болтовня)
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08.11.2021 13:57 Ответить
А Зелю первым номером поставите? Он минимум по трем признакам олигарх.
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08.11.2021 13:59 Ответить
И ТВ есть....
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08.11.2021 14:07 Ответить
Вот и я об этом.
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08.11.2021 14:23 Ответить
регістрація П Порошенка як "алігарха"
на вимогу Бені та Ахмєткі почнеться...
На цьому й завершиться
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08.11.2021 14:00 Ответить
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08.11.2021 14:00 Ответить
що нам ціна на олію
що нам платіжки за газ
статус бандита нас гріє,
то - олігархі у нас
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08.11.2021 14:02 Ответить
Смешные , однако . Что еще ?
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08.11.2021 14:02 Ответить
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08.11.2021 14:03 Ответить
"...або ж позбутися ознак, які визначають їх як олігархів (наприклад, перестати впливати на політику"

Впливать на политику имеет право любой гражданин Украины, никто не лишен этого права

"продати медіа покупцеві з бездоганною діловою репутацією"
Может вы, зюзики , еще скажете, что Беня с бездоганной деловой репутацией?

Насчет монополистов их не так уж много. К примеру, Порошенко ни есть монополистом в соей области
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08.11.2021 14:08 Ответить
Они реально дебилы, либо всех за дебилов держат.
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08.11.2021 14:10 Ответить
они дебилы, считающие нас дебилами
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08.11.2021 14:13 Ответить


КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Розділ II
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

НІХТО НЕ МОЖЕ БУТИ примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи ОБМЕЖЕНИЙ У ПРАВАХ ЗА НАЛЕЖНІСТЬ ЧИ НЕНАЛЕЖНІСТЬ ДО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ АБО ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
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08.11.2021 14:13 Ответить
Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.

НІХТО НЕ МОЖЕ БУТИ примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи ОБМЕЖЕНИЙ У ПРАВАХ ЗА НАЛЕЖНІСТЬ ЧИ НЕНАЛЕЖНІСТЬ ДО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ АБО ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
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08.11.2021 14:14 Ответить
Т.Е ни богатого , ни бедного гражданина нельзя обмежити заниматься политикой.
Это нарушает права человека.
Можно только предъявить ему какие-то нарушения, а не запретить ему заниматься политической деятельностью
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08.11.2021 14:18 Ответить
Закон ничего и не запрещает. Он лишь слегка уравнивает возможности участников политического процесса в стране. У каждого фигуранта реестра остаётся право выбора.
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08.11.2021 14:56 Ответить
До мая можете не успеть ,клоуны.
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08.11.2021 16:05 Ответить
Думаешь олигархи к тому времени сами избавятся от пороков?
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08.11.2021 16:42 Ответить
регистрировать будут только тех кто догадается прийти ?
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08.11.2021 14:46 Ответить
А шо? Кассир раньше из Катара вернётся? "Дебилы бл..."
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08.11.2021 15:11 Ответить
В коне мая"слуг"-по всей стране,ловить будем.
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08.11.2021 15:15 Ответить
Взрослые люди фигнёй занимаются. Ну ладно попадёт в олигархи Гордон. Так ему и надо. Но эти придурки олигархом назначат и Бутусова.
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08.11.2021 15:18 Ответить
https://telegraf.com.ua/ukraina/2021-11-07/5687865-kostyum-zelenskogo-za-15-tisyach-dolariv-stav-privodom-dlya-obgovorennya-foto-drugiy-den-ne-dae-spokoyu-ukraintsyam https://telegraf.com.ua/ukraina/2021-11-07/5687865-kostyum-zelenskogo-za-15-tisyach-dolariv-stav-privodom-dlya-obgovorennya-foto-drugiy-den-ne-dae-spokoyu-ukraintsyam


про Лещенка , вову у костюмі за 15 тис та закон про олігархів
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08.11.2021 15:19 Ответить
Даже тут порохоботы не удержались, что бы не прибрехать. Всего лишь втрое!))) Костюм за 5тыс.$. И то не факт. Даже если правда Том Форд, ценник за тройку, а Вова в двойке красуется.
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08.11.2021 16:37 Ответить
Власть загоняет себя ниже плинтуса, когда ЕС, Великобритания и США убеждены, что ,,закон об олигархах,, - это построение авторитарного государства.
Сомнительно, что демократические страны, будут поддерживать авторитарное, недемократическое государство, Украина.
Увы, все прекрасно понимают, главная цель Зеленского, убрать своего противника, Порошенко, чей антирейтинг ниже стал, антирейтинга Зеленского.
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08.11.2021 15:41 Ответить
а кто не зарегистрируется, того не будут пускать в метро!!!
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08.11.2021 16:07 Ответить
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує ВЕНЕЦІАНКА ЗАРУБАЄ такий варіант .
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08.11.2021 19:32 Ответить
 
 