Регистрация олигархов может начаться в конце мая 2022 года, - Малюська

Совет национальной безопасности и обороны начнет вносить имена в реестр олигархов в конце мая 2022 года.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью имплементации закона об олигархах в ближайшее время Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию разработает и утвердит Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации, СНБОУ утвердит Положение о реестре олигархов и порядок его формирования и ведения, а также разработает такой реестр. Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые "номинационные" заседания СНБОУ будут возможны (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже с двадцатых чисел мая", - говорится в сообщении.

По словам Малюськи, олигарх должен либо получить официальный статус олигарха и попасть под ограничения, установленные новым законом, либо избавиться от признаков, которые определяют их как олигархов (например, перестать влиять на политику, избавиться от монопольного положения или продать медиа покупателю с безупречной деловой репутацией).

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