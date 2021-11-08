Реєстрація олігархів може початися наприкінці травня 2022 року, - Малюська
Рада національної безпеки і оборони почне вносити імена у реєстр олігархів наприкінці травня 2022 року.
Про це в Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
"З метою імплементації закону про олігархів найближчим часом Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розробить та затвердить Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, РНБОУ затвердить Положення про реєстр олігархів і порядок його формування та ведення, а також розробить такий реєстр. Введення в дію закону про олігархів припадає на період між травневими святами, а перші "номінаційні" засідання РНБОУ будуть можливими (з дотриманням усіх процедурних обмежень) уже з двадцятих чисел травня", - йдеться в повідомленні.
За словами Малюськи, олігарх має або отримати офіційний статус олігарха та потрапити під обмеження, встановлені новим законом, або ж позбутися ознак, які визначають їх як олігархів (наприклад, перестати впливати на політику, позбутися монопольного становища або продати медіа покупцеві з бездоганною діловою репутацією).
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Hellis@13Hellis_13
Примечательно, что владелицей фирмы "Т.М.М." является Лариса Чивурина - жена редактора шоу "Лига смеха" и бывшего КВНщика Андрея Чивурина.
Ну а сам Чивурин - совладелец некоторых торговых марок вместе с нынешним президентом Владимиром Зеленским и братьями Шефирами.
в очередь, сучьи дети !
скажите, а что дают ?
пригадався "совецький брєд"
СНБО має на наступної пятниці відновити журнал "Перець",
щоб там публікували портрети олігархів у вигляді повзучих гадів і Бубачку у вигляді Жоржа Побєдоносця верхи на бєлом дЕрмаке поражающєм гадов-олігархів
Вот и верь вам после этого.
на вимогу Бені та Ахмєткі почнеться...
На цьому й завершиться
що нам платіжки за газ
статус бандита нас гріє,
то - олігархі у нас
Впливать на политику имеет право любой гражданин Украины, никто не лишен этого права
"продати медіа покупцеві з бездоганною діловою репутацією"
Может вы, зюзики , еще скажете, что Беня с бездоганной деловой репутацией?
Насчет монополистов их не так уж много. К примеру, Порошенко ни есть монополистом в соей области
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Розділ II
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
НІХТО НЕ МОЖЕ БУТИ примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи ОБМЕЖЕНИЙ У ПРАВАХ ЗА НАЛЕЖНІСТЬ ЧИ НЕНАЛЕЖНІСТЬ ДО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ АБО ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
НІХТО НЕ МОЖЕ БУТИ примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи ОБМЕЖЕНИЙ У ПРАВАХ ЗА НАЛЕЖНІСТЬ ЧИ НЕНАЛЕЖНІСТЬ ДО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ АБО ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Это нарушает права человека.
Можно только предъявить ему какие-то нарушения, а не запретить ему заниматься политической деятельностью
про Лещенка , вову у костюмі за 15 тис та закон про олігархів
Сомнительно, что демократические страны, будут поддерживать авторитарное, недемократическое государство, Украина.
Увы, все прекрасно понимают, главная цель Зеленского, убрать своего противника, Порошенко, чей антирейтинг ниже стал, антирейтинга Зеленского.