Реєстрація олігархів може початися наприкінці травня 2022 року, - Малюська

Рада національної безпеки і оборони почне вносити імена у реєстр олігархів наприкінці травня 2022 року.

Про це в Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою імплементації закону про олігархів найближчим часом Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розробить та затвердить Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, РНБОУ затвердить Положення про реєстр олігархів і порядок його формування та ведення, а також розробить такий реєстр. Введення в дію закону про олігархів припадає на період між травневими святами, а перші "номінаційні" засідання РНБОУ будуть можливими (з дотриманням усіх процедурних обмежень) уже з двадцятих чисел травня", - йдеться в повідомленні.

За словами Малюськи, олігарх має або отримати офіційний статус олігарха та потрапити під обмеження, встановлені новим законом, або ж позбутися ознак, які визначають їх як олігархів (наприклад, перестати впливати на політику, позбутися монопольного становища або продати медіа покупцеві з бездоганною діловою репутацією).

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