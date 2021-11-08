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Реєстрація олігархів може початися наприкінці травня 2022 року, - Малюська

Реєстрація олігархів може початися наприкінці травня 2022 року, - Малюська

Рада національної безпеки і оборони почне вносити імена у реєстр олігархів наприкінці травня 2022 року.

Про це в Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою імплементації закону про олігархів найближчим часом Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розробить та затвердить Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, РНБОУ затвердить Положення про реєстр олігархів і порядок його формування та ведення, а також розробить такий реєстр. Введення в дію закону про олігархів припадає на період між травневими святами, а перші "номінаційні" засідання РНБОУ будуть можливими (з дотриманням усіх процедурних обмежень) уже з двадцятих чисел травня", - йдеться в повідомленні.

За словами Малюськи, олігарх має або отримати офіційний статус олігарха та потрапити під обмеження, встановлені новим законом, або ж позбутися ознак, які визначають їх як олігархів (наприклад, перестати впливати на політику, позбутися монопольного становища або продати медіа покупцеві з бездоганною діловою репутацією).

Також читайте: Оскарження Росії можуть затягнути повернення "скіфського золота" Україні на півтора року, - Малюська

Автор: 

олігарх (930) Малюська Денис (402) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+14
А столик реестрації стоятиме в ОП...
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08.11.2021 13:56
+11
А Зелю первым номером поставите? Он минимум по трем признакам олигарх.
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08.11.2021 13:59
+5
зеленая болтовня)
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08.11.2021 13:57
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А столик реестрації стоятиме в ОП...
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08.11.2021 13:56 Відповісти
Можно и через "Дію".
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08.11.2021 13:57 Відповісти
Та нє,столик краще,там є щухлядки...
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08.11.2021 13:59 Відповісти
нє, ув пєнтхаузі на Провіянтській, 4...

Hellis@13Hellis_13



Примечательно, что владелицей фирмы "Т.М.М." является Лариса Чивурина - жена редактора шоу "Лига смеха" и бывшего КВНщика Андрея Чивурина.
Ну а сам Чивурин - совладелец некоторых торговых марок вместе с нынешним президентом Владимиром Зеленским и братьями Шефирами.

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08.11.2021 13:58 Відповісти
Я первый!
в очередь, сучьи дети !

скажите, а что дают ?

пригадався "совецький брєд"
СНБО має на наступної пятниці відновити журнал "Перець",
щоб там публікували портрети олігархів у вигляді повзучих гадів і Бубачку у вигляді Жоржа Побєдоносця верхи на бєлом дЕрмаке поражающєм гадов-олігархів
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08.11.2021 14:08 Відповісти
Та не спешите ві так, єто же не работягу какаког прессануть, и посадить на следующий день.
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08.11.2021 13:57 Відповісти
Може начаться, а может и Нет! Еще не понятно где вы все сопли Зе будете после зимы!
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08.11.2021 13:57 Відповісти
Обещали осенью...
Вот и верь вам после этого.
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08.11.2021 13:58 Відповісти
осенью уже 18%......а обещали Весной, уже скоро 3-я.....
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08.11.2021 14:06 Відповісти
ЗЕ-беня сказал что весной посадит, но не уточнил, что сажать будет многолетники
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08.11.2021 14:11 Відповісти
зеленая болтовня)
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08.11.2021 13:57 Відповісти
А Зелю первым номером поставите? Он минимум по трем признакам олигарх.
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08.11.2021 13:59 Відповісти
И ТВ есть....
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08.11.2021 14:07 Відповісти
Вот и я об этом.
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08.11.2021 14:23 Відповісти
регістрація П Порошенка як "алігарха"
на вимогу Бені та Ахмєткі почнеться...
На цьому й завершиться
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08.11.2021 14:00 Відповісти
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08.11.2021 14:00 Відповісти
що нам ціна на олію
що нам платіжки за газ
статус бандита нас гріє,
то - олігархі у нас
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08.11.2021 14:02 Відповісти
Смешные , однако . Что еще ?
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08.11.2021 14:02 Відповісти
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08.11.2021 14:03 Відповісти
"...або ж позбутися ознак, які визначають їх як олігархів (наприклад, перестати впливати на політику"

Впливать на политику имеет право любой гражданин Украины, никто не лишен этого права

"продати медіа покупцеві з бездоганною діловою репутацією"
Может вы, зюзики , еще скажете, что Беня с бездоганной деловой репутацией?

Насчет монополистов их не так уж много. К примеру, Порошенко ни есть монополистом в соей области
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08.11.2021 14:08 Відповісти
Они реально дебилы, либо всех за дебилов держат.
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08.11.2021 14:10 Відповісти
они дебилы, считающие нас дебилами
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08.11.2021 14:13 Відповісти


КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Розділ II
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

НІХТО НЕ МОЖЕ БУТИ примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи ОБМЕЖЕНИЙ У ПРАВАХ ЗА НАЛЕЖНІСТЬ ЧИ НЕНАЛЕЖНІСТЬ ДО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ АБО ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
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08.11.2021 14:13 Відповісти
Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.

НІХТО НЕ МОЖЕ БУТИ примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи ОБМЕЖЕНИЙ У ПРАВАХ ЗА НАЛЕЖНІСТЬ ЧИ НЕНАЛЕЖНІСТЬ ДО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ АБО ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
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08.11.2021 14:14 Відповісти
Т.Е ни богатого , ни бедного гражданина нельзя обмежити заниматься политикой.
Это нарушает права человека.
Можно только предъявить ему какие-то нарушения, а не запретить ему заниматься политической деятельностью
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08.11.2021 14:18 Відповісти
Закон ничего и не запрещает. Он лишь слегка уравнивает возможности участников политического процесса в стране. У каждого фигуранта реестра остаётся право выбора.
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08.11.2021 14:56 Відповісти
До мая можете не успеть ,клоуны.
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08.11.2021 16:05 Відповісти
Думаешь олигархи к тому времени сами избавятся от пороков?
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08.11.2021 16:42 Відповісти
регистрировать будут только тех кто догадается прийти ?
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08.11.2021 14:46 Відповісти
А шо? Кассир раньше из Катара вернётся? "Дебилы бл..."
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08.11.2021 15:11 Відповісти
В коне мая"слуг"-по всей стране,ловить будем.
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08.11.2021 15:15 Відповісти
Взрослые люди фигнёй занимаются. Ну ладно попадёт в олигархи Гордон. Так ему и надо. Но эти придурки олигархом назначат и Бутусова.
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08.11.2021 15:18 Відповісти
https://telegraf.com.ua/ukraina/2021-11-07/5687865-kostyum-zelenskogo-za-15-tisyach-dolariv-stav-privodom-dlya-obgovorennya-foto-drugiy-den-ne-dae-spokoyu-ukraintsyam https://telegraf.com.ua/ukraina/2021-11-07/5687865-kostyum-zelenskogo-za-15-tisyach-dolariv-stav-privodom-dlya-obgovorennya-foto-drugiy-den-ne-dae-spokoyu-ukraintsyam


про Лещенка , вову у костюмі за 15 тис та закон про олігархів
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08.11.2021 15:19 Відповісти
Даже тут порохоботы не удержались, что бы не прибрехать. Всего лишь втрое!))) Костюм за 5тыс.$. И то не факт. Даже если правда Том Форд, ценник за тройку, а Вова в двойке красуется.
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08.11.2021 16:37 Відповісти
Власть загоняет себя ниже плинтуса, когда ЕС, Великобритания и США убеждены, что ,,закон об олигархах,, - это построение авторитарного государства.
Сомнительно, что демократические страны, будут поддерживать авторитарное, недемократическое государство, Украина.
Увы, все прекрасно понимают, главная цель Зеленского, убрать своего противника, Порошенко, чей антирейтинг ниже стал, антирейтинга Зеленского.
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08.11.2021 15:41 Відповісти
а кто не зарегистрируется, того не будут пускать в метро!!!
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08.11.2021 16:07 Відповісти
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує ВЕНЕЦІАНКА ЗАРУБАЄ такий варіант .
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08.11.2021 19:32 Відповісти
 
 