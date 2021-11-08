В полиции назвали самые популярные схемы по подделке ковид-документации

Сейчас на нелегальном рынке по изготовлению поддельных ковид-сертификатов и ПЦР-тестов есть две наиболее популярные схемы.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Самые распространенные две схемы: это банальная подделка документов и преступная безответственность. В первом случае я имею в виду лиц, которые просто рисуют эти документы, а затем печатают их на принтере, – рассказал Игорь Клименко. – Кстати, такой способ часто туристические агентства используют. Цена таких творений примерно 300-400 грн. Я не понимаю тех, кто их заказывает. Первая же проверка сразу покажет, что это "липа". В реестре данных нет. И дальше - уголовное производство, подозрение и суд. Оно того стоит?

А вот преступная безответственность – другая история. Более страшная, на мой взгляд. Потому что здесь фигурируют те, кто должен помогать и спасать. И некоторые медицинские работники выбирают другой путь. Имея доступ к реестру, они вносят данные о вакцинации личности. Далее можно подтянуть сертификат через "Дію", либо намеренно совершают ошибку в реестре и выдают бумажный вариант справки с QR-кодом. Цена таких сертификатов может достигать и 6 тыс. гривен.

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По словам Клименко, в настоящее время медики фигурируют в более чем 80 уголовных производствах, начатых по фактам подделки ковид-документации. Правоохранители в этом вопросе сотрудничают и с Минздравом, и с Минцифрой.

В общей сложности полиция расследует более 1 170 уголовных производств по фактам подделки, сбыта и использования ковид-документов.

В полиции также отмечают, что в рамках расследований фиксируют примерно одинаковые объемы подделок тестов и сертификатов. Конечно, тест стоит подешевле.