В полиции назвали самые популярные схемы по подделке ковид-документации
Сейчас на нелегальном рынке по изготовлению поддельных ковид-сертификатов и ПЦР-тестов есть две наиболее популярные схемы.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.
"Самые распространенные две схемы: это банальная подделка документов и преступная безответственность. В первом случае я имею в виду лиц, которые просто рисуют эти документы, а затем печатают их на принтере, – рассказал Игорь Клименко. – Кстати, такой способ часто туристические агентства используют. Цена таких творений примерно 300-400 грн. Я не понимаю тех, кто их заказывает. Первая же проверка сразу покажет, что это "липа". В реестре данных нет. И дальше - уголовное производство, подозрение и суд. Оно того стоит?
А вот преступная безответственность – другая история. Более страшная, на мой взгляд. Потому что здесь фигурируют те, кто должен помогать и спасать. И некоторые медицинские работники выбирают другой путь. Имея доступ к реестру, они вносят данные о вакцинации личности. Далее можно подтянуть сертификат через "Дію", либо намеренно совершают ошибку в реестре и выдают бумажный вариант справки с QR-кодом. Цена таких сертификатов может достигать и 6 тыс. гривен.
По словам Клименко, в настоящее время медики фигурируют в более чем 80 уголовных производствах, начатых по фактам подделки ковид-документации. Правоохранители в этом вопросе сотрудничают и с Минздравом, и с Минцифрой.
В общей сложности полиция расследует более 1 170 уголовных производств по фактам подделки, сбыта и использования ковид-документов.
В полиции также отмечают, что в рамках расследований фиксируют примерно одинаковые объемы подделок тестов и сертификатов. Конечно, тест стоит подешевле.
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Щаз мусора одумаются и возьмут на контроль.
тeбe в гуглi забанили?
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117
Цырк...
якщо мати мiзки i нe показувати пeрeвiряючим то можна з такою липою ходити cкрiзь
Коли лікарі - жебраки, так і буде. В нормальній країні лікарі мають отримувати мінімум 3 тисячі доларів на місяць. Тоді лікарями будуть справжні фахівці. А так у нас такі лікарі, яких у нормальній країні фельдшерами не візьмуть. Наприклад, мені у крутій приватній клінці Харкова кандидат медичних наук призначила гомеопатичний препрат. І доводила, що гомеопатія - це те саме, що фітотерапія
https://youtu.be/I6nVpcOjHYI?t=18
а Гыпократ - давно вже вмер
бо був невакцынований
Когда ей напомнили об этой клятве...она ответила что когда принимала клятву вируса не было...и при гипократе его не ьыло..😃
А сама надійна це коли домовляються з медпрацівником і він замість "вакцини" вводить фізрозчин або просто робить укол порожнім шприцом попередньо видаливши його вміст. Довести щось дуже складно.