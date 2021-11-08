В поліції назвали найпопулярніші схеми з підробки ковід-документації
Наразі на нелегальному ринку з виготовлення підроблених ковід-сертифікатів і ПЛР-тестів є дві найбільш популярні схеми.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.
"Найпоширеніші дві схеми: це банальне підроблення документів і злочинна безвідповідальність. У першому випадку я маю на увазі осіб, які просто малюють ці документи, а потім друкують їх на принтері, – розповів Ігор Клименко. – До речі, такий спосіб часто туристичні агенції використовують. Ціна таких витворів приблизно 300-400 грн. Я не розумію тих, хто їх замовляє. Перша ж перевірка відразу покаже, що це "липа". У реєстрі даних немає. І далі – кримінальне провадження, підозра й суд. Чи це вартує того?
А от злочинна безвідповідальність – інша історія. Страшніша, на мій погляд. Бо тут фігурують ті, хто має допомагати й рятувати. Та деякі медичні працівники обирають інший шлях. Маючи доступ до реєстру, вони вносять дані про вакцинацію особи. Далі можна підтягнути сертифікат через "Дію", або навмисно роблять помилку в реєстрі й видають паперовий варіант довідки з QR-кодом. Ціна таких сертифікатів може сягати і 6 тис. гривень".
За словами Клименка, наразі медики фігурують у понад 80 кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами підробки ковід-документації. Правоохоронці в цьому питанні співпрацюють і з МОЗ, і з Мінцифрою.
Загалом поліція розслідує понад 1 170 кримінальних проваджень за фактами підроблення, збуту та використання ковід-документів.
У поліції також зазначають, що в рамках розслідувань фіксують приблизно однакові обсяги підробок тестів і сертифікатів. Звичайно, тест коштує дешевше.
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Щаз мусора одумаются и возьмут на контроль.
тeбe в гуглi забанили?
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117
Цырк...
якщо мати мiзки i нe показувати пeрeвiряючим то можна з такою липою ходити cкрiзь
Коли лікарі - жебраки, так і буде. В нормальній країні лікарі мають отримувати мінімум 3 тисячі доларів на місяць. Тоді лікарями будуть справжні фахівці. А так у нас такі лікарі, яких у нормальній країні фельдшерами не візьмуть. Наприклад, мені у крутій приватній клінці Харкова кандидат медичних наук призначила гомеопатичний препрат. І доводила, що гомеопатія - це те саме, що фітотерапія
https://youtu.be/I6nVpcOjHYI?t=18
а Гыпократ - давно вже вмер
бо був невакцынований
Когда ей напомнили об этой клятве...она ответила что когда принимала клятву вируса не было...и при гипократе его не ьыло..😃
А сама надійна це коли домовляються з медпрацівником і він замість "вакцини" вводить фізрозчин або просто робить укол порожнім шприцом попередньо видаливши його вміст. Довести щось дуже складно.