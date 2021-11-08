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Новини Коронавірус і карантин
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В поліції назвали найпопулярніші схеми з підробки ковід-документації

В поліції назвали найпопулярніші схеми з підробки ковід-документації

Наразі на нелегальному ринку з виготовлення підроблених ковід-сертифікатів і ПЛР-тестів є дві найбільш популярні схеми.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Найпоширеніші дві схеми: це банальне підроблення документів і злочинна безвідповідальність. У першому випадку я маю на увазі осіб, які просто малюють ці документи, а потім друкують їх на принтері, – розповів Ігор Клименко. – До речі, такий спосіб часто туристичні агенції використовують. Ціна таких витворів приблизно 300-400 грн. Я не розумію тих, хто їх замовляє. Перша ж перевірка відразу покаже, що це "липа". У реєстрі даних немає. І далі – кримінальне провадження, підозра й суд. Чи це вартує того?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція за тиждень відкрила 118 кримінальних проваджень через підробку COVID-документації

А от злочинна безвідповідальність – інша історія. Страшніша, на мій погляд. Бо тут фігурують ті, хто має допомагати й рятувати. Та деякі медичні працівники обирають інший шлях. Маючи доступ до реєстру, вони вносять дані про вакцинацію особи. Далі можна підтягнути сертифікат через "Дію", або навмисно роблять помилку в реєстрі й видають паперовий варіант довідки з QR-кодом. Ціна таких сертифікатів може сягати і 6 тис. гривень".

За словами Клименка, наразі медики фігурують у понад 80 кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами підробки ковід-документації. Правоохоронці в цьому питанні співпрацюють і з МОЗ, і з Мінцифрою.

Також читайте: Лікарка на Франківщині продавала довідки про COVID-вакцинацію за 2,5 тис. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Загалом поліція розслідує понад 1 170 кримінальних проваджень за фактами підроблення, збуту та використання ковід-документів.

У поліції також зазначають, що в рамках розслідувань фіксують приблизно однакові обсяги підробок тестів і сертифікатів. Звичайно, тест коштує дешевше.

підробка (437) Нацполіція (15136) сертифікат (426) махінації (415) Клименко Ігор (481) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+26
Невакцинированные менты проверяют наличие сертификатов....невакцинированные врачи делают прививки и выносят о них данные в реестр...невакцинировпнные депутаты принимают законы о карантинах....

Цырк...
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08.11.2021 16:12
+15
Спосіб 1. Йдучи у президенти здати аналізи у приватній клініці свого друга
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08.11.2021 16:04
+6
Как обеспокоились.Так бы обороной,контрабандой,коррупцией-опекались.У нас половина"элиты"-с поддельными дипломами.
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08.11.2021 16:27
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Спосіб 1. Йдучи у президенти здати аналізи у приватній клініці свого друга
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08.11.2021 16:04 Відповісти
Дословно - "І далі - кримінальне провадження, підозра й суд. Чи це вартує того?" ЕСЛИ БЫ ВЫ МУДИЛЫ ПОСАДИЛИ БЫ С ДЕСЯТОК, ИЛИ ШТРАФЫ ВЫПИСАЛИ ТЫС НА 100-200 ДАЖЕ ГРИВНОВ, И ПОКАЗАЛИ НА ВСЮ СТРАНУ - СМОТРИТЕ ЧТО БУДЕТ, ПОУБАВИЛОСЬ БЫ ЖЕЛАЮЩИХ И ПОКУПАТЬ И ПЕЧАТАТЬ!!! А пока вы сопли жуете, получаете на выходе весь трешь!!
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08.11.2021 16:10 Відповісти
Да ладно, этож как новая нарката, только гораздо проще - три щелчка мышей и порядок.
Щаз мусора одумаются и возьмут на контроль.
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08.11.2021 16:18 Відповісти
вжe з масками по 17.000 було i шо iх носять!?
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08.11.2021 16:21 Відповісти
максачки гораздо дешевле - гривней 200
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08.11.2021 16:24 Відповісти
цe зараз а були на початку в тисячах
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08.11.2021 16:41 Відповісти
Покажите мне конкретно кого "вжарили" за маску на 17 тонн??? ДА НИКОГО!! УЖЕ БЫ ЕСЛИ ПЕРВУЮ СОТНЮ НАТЯНУЛИ НАРОД БЫ НЕ ЖОПОЙ ДУМАЛ!! А так попугали, ну и *** на вас!! Пока народ сам не начнет ******* мудаков без масок, не пускать в магазины, метро, маршрутки, выкидывать нахер, НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ И НА ВАШИ якобы 17 тыс, которые никого не пугают ложат с большой колокольни!!
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08.11.2021 16:35 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83+17+000&rlz=1C1PRFI_enDE772DE822&oq=%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83+17+000&aqs=chrome..69i57j33i160.718j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

тeбe в гуглi забанили?
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08.11.2021 16:42 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83+17+000&rlz=1C1PRFI_enDE772DE822&oq=%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83+17+000&aqs=chrome..69i57j33i160.718j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83+17+000&rlz=1C1PRFI_enDE772DE822&oq=%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83+17+000&aqs=chrome..69i57j33i160.718j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

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08.11.2021 16:43 Відповісти
тут також хотіли оштрафувать

https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117
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08.11.2021 17:56 Відповісти
Невакцинированные менты проверяют наличие сертификатов....невакцинированные врачи делают прививки и выносят о них данные в реестр...невакцинировпнные депутаты принимают законы о карантинах....

Цырк...
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08.11.2021 16:12 Відповісти
бардак!
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08.11.2021 16:19 Відповісти
цирк? фашизм! аусвайсы, нашивки, цифры на запястье, ограничения и наказания! ничего не напоминает? гетто в Варшаве, концлагеря, скоро и расстрелы подтянут! просто молодежь это не знает, историю не читает...Всё начинается с "благих " целей.....
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08.11.2021 20:19 Відповісти
ну якщо показати таку липу продавчинi то можна скупитися.

якщо мати мiзки i нe показувати пeрeвiряючим то можна з такою липою ходити cкрiзь
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08.11.2021 16:17 Відповісти
Вчера в пипицентрах был. На входе охрана строго спрашивает вакцинированы ле? Посетители гря ога, акажыж. А джентльмены друг другу верят на слово как известно
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08.11.2021 16:19 Відповісти
так так само в макдональдсi в Нiмeчинi - узяти iжу можe кожeн. а з"iсти в маку - тiльки з сeртифiкатом - усi вiрять на слово
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08.11.2021 16:23 Відповісти
так и треба! не прогибаться под масонов! под фашистов!
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08.11.2021 20:20 Відповісти
відшивати потенційних клієнтів через дурість уряду?
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09.11.2021 01:04 Відповісти
Є ще третя схема. Коли лікар не робить жодних помилок, але тупо робить щеплення не в плече людині, а в серветку. Вакцина списана, людина розписалась в інфоомованій згоді, сертифікат справжній. Ніхто не доведе, що ця людина невакцинована.
Коли лікарі - жебраки, так і буде. В нормальній країні лікарі мають отримувати мінімум 3 тисячі доларів на місяць. Тоді лікарями будуть справжні фахівці. А так у нас такі лікарі, яких у нормальній країні фельдшерами не візьмуть. Наприклад, мені у крутій приватній клінці Харкова кандидат медичних наук призначила гомеопатичний препрат. І доводила, що гомеопатія - це те саме, що фітотерапія
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08.11.2021 16:18 Відповісти
А чим лікарі кращі від інженера чи вчителя? Або прибиральниці? Таке відчуття, що в нас в країні тільки лікарі їсти хочуть.
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08.11.2021 16:23 Відповісти
Есть хотят все...но врачам выпал шанс...это как в лотерею выграть...😀..инженерам и учителям пока не повезло...уборщицам тоже...
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08.11.2021 16:27 Відповісти
А воїнам що зараз на довбасі боронять від кацапсячої нечисті теж не поталанило?
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08.11.2021 16:33 Відповісти
тупость зашкаливает! только кто то высказал предположение о повышении оплаты труда медикам и сразу собачий вой и лай: а мы что хуже! вот вам ментальность ....С кого то бы начали, другие бы подтянулись! Нет, сдохла моя корова, соседа пусть тоже сдохнет! Поэтому страна в жопе!
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08.11.2021 20:23 Відповісти
Ти знаєш Дібров, коли в 2014-му хлопці голодні та босі йшли на війну з кацапами та відстоювати український Донбас вони не думали про зарплату, а у медиків зараз війна. Держава оцінить їх зусилля, але зараз коли йде віна, йде пандемія, кацапи постійно підливають масла в огонь то думю не на часі по три тисячі баксів вимагати. Бійці на передовій теж не по 80 000 отримують. І вони не в теплих кабінетах, а в сирих холодних окопах сидять.
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08.11.2021 20:45 Відповісти
Ваше порівняння - некоректне. Хлопці, які стали захищати країну до війни були професійними будівельниками, айтішниками, бухгалтерами, підприємцями. Вони не були в тій нікчемній задрипаній совковій армії, яку нам залишив Янук. Ви ж чудово знаєте, що до 2014 року в армію йшли або ті, кому нікуди податися (95%), або ті, хто заробляв, їздячи у миротворчі місії (5%). Так от, в медицині нашій зараз залишилися 95% лінивих невігласів, які просто нічого не вміють, тому сидять на маленькі зарплати + хабарі і 5% ентузіастів, які працюють, аби допомогти людям. Для усіх більше-менш нормальних нелінивих лікарів ще задовго до ковіду були створені всі умови, аби ті виїхали. Бо не буде хороший лікар міжнародного рівня працювати за 500 євро в Україні, якщо в Польщі йому дають 3000 євро. Чому в нас круті айтішники? Бо їм платять як у розвинутих країнах. Щоб у нас були круті лікарі, їм платити треба добре. Щоб вони поважали себе й свою репутацію й гнали тих, хто хоче купити сертифікат. А Ви хочете, щоб лікарі за 10000 гривень вас лікували як польські за 3000 євро? Так не буває. Вони будуть добирати своє, продаючи довідки про вакцинацію
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08.11.2021 23:14 Відповісти
Шо там некоректне? Все коректно. Я тільки ЗА щоб всі отримували достойну зарплатню згідно вложеної праці та знань в тій чи іншій професії. Чи лікарі чи вчителі чи інженери чи зварювальники чи слюсарі чи двірники. Але зараз йде віна з кацапами, окупована часть Донбасу та Крим, олігархи набивають кармани вмісті з корупціонерами при владі. Треба брати за горляку всіх цих покидьків які сидять на тілі держави як клопи і висмоктують останні соки з неї. От коли передавим всіх цих гнид з клопами, будуть працювати закони, а не корупція, економіка почне дихати чистим повітрям, тоді вже й про зарплатню всим переліченим можна буде говорити. А зебільна влада на жаль цим не займається, а тільки перекроює по карманах бюджет. Лікарям дам, а інші нехай голодні ходять. А стосовно твого висловлювання на рахунок того хто йшов в 2014-му боронити Україну то якби не вони то ходив би ти зараз під прапором *****, а Україну б топтав кацапсячий та бурятський чобіт, принаймні пів держави було б під ******. Так, що стули пельку, та краще вклонися героям які загинули за те, щоб ти міг вільно сидіти та писати все шо ти думаєш. І воїнам які зараз на передовій в сирих бліндажах та окопах сидять і кожен день готові віддати своє життя за вільну і незалежну Україну.
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09.11.2021 10:17 Відповісти
ти не уявляєш як багато я бачив і знаю про події 14 року....бачив і спілкувався з добровольцями по обидві сторони! бо на межі жив....але я краще помовчу....закони війни ще з часів римської імперії не змінилися....
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09.11.2021 19:54 Відповісти
Ничто не ново под луною: Что есть, то было...
https://youtu.be/I6nVpcOjHYI?t=18
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08.11.2021 17:07 Відповісти
вони ж давали клятву Гыпократу
а Гыпократ - давно вже вмер
бо був невакцынований
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08.11.2021 16:19 Відповісти
Та да...я знаю случай когда одна типа семейный врач отказалась ехать к больному с подозрением на ковид..?
Когда ей напомнили об этой клятве...она ответила что когда принимала клятву вируса не было...и при гипократе его не ьыло..😃
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08.11.2021 16:23 Відповісти
правильно сказала. вона нe має iхати до пацiєнта з пiдозрою на ковдi. цe повинна робити спeцбригада
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08.11.2021 16:31 Відповісти
Как обеспокоились.Так бы обороной,контрабандой,коррупцией-опекались.У нас половина"элиты"-с поддельными дипломами.
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08.11.2021 16:27 Відповісти
тiпа нeлиповi - якiснi
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08.11.2021 16:32 Відповісти
а зеліта так точновся з липами!
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08.11.2021 16:40 Відповісти
Це лоховські схеми.
А сама надійна це коли домовляються з медпрацівником і він замість "вакцини" вводить фізрозчин або просто робить укол порожнім шприцом попередньо видаливши його вміст. Довести щось дуже складно.
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08.11.2021 16:54 Відповісти
Коцабе чтото там пытаюцца трындеть про какието волшебные маркеры, которые впрыскиваюцца вместе с их чюдожыжей.
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08.11.2021 16:58 Відповісти
То скоріш за все дешеві понти. Тим паче - в нас не використовують російську вакцину.
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08.11.2021 18:26 Відповісти
Найкраще робити ифа та звертатись до сімейного що хворий і через 15 днів післа іфа аусвайс у вас в кишені.
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08.11.2021 18:00 Відповісти
і що - лікар напише відмазку від вакцинації? Поясніть будь-ласка.
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09.11.2021 01:12 Відповісти
лікар внесе дані що ви перехворіли на підставі цих даних отримаєте сертифікат
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09.11.2021 01:28 Відповісти
тчнісінько як у вакциноваих
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09.11.2021 01:29 Відповісти
https://moz.gov.ua/article/news/urjad-zminiv-umovi-otrimannja-covid-sertifikata-pro-oduzhannja
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09.11.2021 01:50 Відповісти
Врахуйте я не закликаю підробяти для цього дійсно потрібно перехворіти (навіть безсиптомно ІФА це покаже.
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09.11.2021 01:46 Відповісти
 
 