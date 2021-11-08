В поліції назвали найпопулярніші схеми з підробки ковід-документації

Наразі на нелегальному ринку з виготовлення підроблених ковід-сертифікатів і ПЛР-тестів є дві найбільш популярні схеми.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Найпоширеніші дві схеми: це банальне підроблення документів і злочинна безвідповідальність. У першому випадку я маю на увазі осіб, які просто малюють ці документи, а потім друкують їх на принтері, – розповів Ігор Клименко. – До речі, такий спосіб часто туристичні агенції використовують. Ціна таких витворів приблизно 300-400 грн. Я не розумію тих, хто їх замовляє. Перша ж перевірка відразу покаже, що це "липа". У реєстрі даних немає. І далі – кримінальне провадження, підозра й суд. Чи це вартує того?

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А от злочинна безвідповідальність – інша історія. Страшніша, на мій погляд. Бо тут фігурують ті, хто має допомагати й рятувати. Та деякі медичні працівники обирають інший шлях. Маючи доступ до реєстру, вони вносять дані про вакцинацію особи. Далі можна підтягнути сертифікат через "Дію", або навмисно роблять помилку в реєстрі й видають паперовий варіант довідки з QR-кодом. Ціна таких сертифікатів може сягати і 6 тис. гривень".

За словами Клименка, наразі медики фігурують у понад 80 кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами підробки ковід-документації. Правоохоронці в цьому питанні співпрацюють і з МОЗ, і з Мінцифрою.

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Загалом поліція розслідує понад 1 170 кримінальних проваджень за фактами підроблення, збуту та використання ковід-документів.

У поліції також зазначають, що в рамках розслідувань фіксують приблизно однакові обсяги підробок тестів і сертифікатів. Звичайно, тест коштує дешевше.