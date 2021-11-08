Коломойский попытается обжаловать решение ВАКС по закрытию дела "Роттердам+" 9 ноября

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила слушание апелляции заводов олигарха Игоря Коломойского на решение о законности закрытия дела "Роттердам+" на 9 ноября.

Об этом свидетельствуют данные на сайте суда, сообщает Цензор.НЕТ.

Слушание начнется в 14:00 под председательством судьи Игоря Панаида.

Заводы Коломойского, единственные в стране считающие себя потерпевшими от формулы Роттердам+, требуют отменить решение ВАКС от 13 октября, которым суд подтвердил позицию прокуратуры по закрытию этого дела.

ВАКС подтвердил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура полностью обоснованно и законно приняла решение закрыть это дело после трехлетнего безрезультативного расследования.

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За три года следствия было проведено более 10 экспертиз, ни одна из которых не установила ущерб от действия формулы. В целом государственные экспертные институты подтвердили юридическую и экономическую обоснованность формулы "Роттердам+", следует из решения суда.

Слушание дела в ВАКС длилось более 4 месяцев из-за попыток адвокатов ферросплавных заводов и различных активистов затягивать судебный процесс и манипулировать процессуальным кодексом в нарушение норм адвокатской этики.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто САП 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения прокуратуры.