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Новости Роттердам плюс
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Коломойский попытается обжаловать решение ВАКС по закрытию дела "Роттердам+" 9 ноября

Коломойский попытается обжаловать решение ВАКС по закрытию дела

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила слушание апелляции заводов олигарха Игоря Коломойского на решение о законности закрытия дела "Роттердам+" на 9 ноября.

Об этом свидетельствуют данные на сайте суда, сообщает Цензор.НЕТ.

Слушание начнется в 14:00 под председательством судьи Игоря Панаида.

Заводы Коломойского, единственные в стране считающие себя потерпевшими от формулы Роттердам+, требуют отменить решение ВАКС от 13 октября, которым суд подтвердил позицию прокуратуры по закрытию этого дела.

ВАКС подтвердил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура полностью обоснованно и законно приняла решение закрыть это дело после трехлетнего безрезультативного расследования.

Читайте также: ВАКС опубликовал решение о законности и обоснованности закрытия дела "Роттердам+"

За три года следствия было проведено более 10 экспертиз, ни одна из которых не установила ущерб от действия формулы. В целом государственные экспертные институты подтвердили юридическую и экономическую обоснованность формулы "Роттердам+", следует из решения суда.

Слушание дела в ВАКС длилось более 4 месяцев из-за попыток адвокатов ферросплавных заводов и различных активистов затягивать судебный процесс и манипулировать процессуальным кодексом в нарушение норм адвокатской этики.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто САП 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения прокуратуры.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) Антикоррупционный суд (1202) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+17
Пострадавшая бабушка очень хочет сбить еще деньжат. Маловато ему.
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08.11.2021 16:30
+13
Початок деолігархізації. Каломой вже виступає, як потерпілий. Основна мета - пограбувати Україну вщент, за допомогою корумпованих суддів і ручної ЗЕмавпи.
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08.11.2021 16:35
+12
Пять лет про Беню только чутки ходили. Но стоило поселится на Банковой Зеленскому, так от Бени покоя нет. И почему это?
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08.11.2021 16:54
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Пострадавшая бабушка очень хочет сбить еще деньжат. Маловато ему.
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08.11.2021 16:30 Ответить
Бабушка просто очень любит деньги. Больше всего на свете любит деньги.
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08.11.2021 16:32 Ответить
правильно, надо быстрее, игорь валерьевич, аватарка-то не вечна ваша.
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08.11.2021 16:32 Ответить
https://www-atlanticcouncil-org.translate.goog/blogs/ukrainealert/will-zelenskyy-target-all-ukrainian-oligarchs-equally/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=nui,sc https://www-atlanticcouncil-org.translate.goog/blogs/ukrainealert/will-zelenskyy-target-all-ukrainian-oligarchs-equally/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=nui,sc



Будет ли Зеленский одинаково нацеливаться на всех украинских олигархов?
По Дэвид Кларк





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08.11.2021 17:05 Ответить
"Между тем, Коломойского обвиняют в том, что он помогает Зеленскому свести счеты и подрывает потенциальных соперников. Один из них - Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе и нынешний мэр Киева, которого часто называют потенциальным будущим кандидатом в президенты после успешного переизбрания в украинской столице в прошлом году."
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08.11.2021 17:07 Ответить
Между тем, Коломойского обвиняют в том, что он помогает Зеленскому свести счеты и подрывает потенциальных соперников. Один из них - Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе и нынешний мэр Киева, которого часто называют потенциальным будущим кандидатом в президенты после успешного переизбрания в украинской столице в прошлом году.

Кличко стал постоянным бременем для Зеленского, часто критикуя действия президента в связи с кризисом Covid, в том числе его неустойчивую программу вакцинации. Кличко даже пытался организовать самостоятельную закупку вакцины из городского бюджета.

СМИ Коломойского активизировали нападки на Кличко, а друзья и союзники мэра стали https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&nui=1&prev=search&u=https://www.unian.info/kyiv/klitschko-zelensky-comments-on-raids-targeting-kyiv-mayor-s-entourage-news-kyiv-11426884.html объектами полицейских расследований. Сам Кличко жаловался на преследования после того, как в мае вооруженные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в его многоквартирный дом.

Коломойский, возможно, также сыграл роль в том, чтобы помочь Зеленскому подорвать роль Кличко как главы Ассоциации украинских городов. Мэр Днепра Борис Филатов и его союзник Геннадий Корбан, оба старые соратники Коломойского, которые теперь примирились с олигархом после ссоры с ним, недавно сыграли важную роль в помощи администрации президента в создании конкурирующей https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&nui=1&prev=search&u=https://blog.liga.net/user/avigirinskiy/article/40235 организации местных муниципалитетов, из которой Кличко исключен.

Комментаторы рассматривают эту инициативу как попытку нейтрализовать влияние Кличко на национальном уровне и, возможно, позиционировать Филатова в качестве будущего «технического кандидата», чтобы отвлечь поддержку от мэра Киева в преддверии следующих президентских выборов на Украине.
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08.11.2021 17:12 Ответить
Тепер зрозуміло чому Філатов ліг під Єрмака - його останнє інтерв"ю. Разом з Кошкіною та її Лівим Берегом - готують на вибори від БЕНІ
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08.11.2021 17:14 Ответить
Початок деолігархізації. Каломой вже виступає, як потерпілий. Основна мета - пограбувати Україну вщент, за допомогою корумпованих суддів і ручної ЗЕмавпи.
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08.11.2021 16:35 Ответить
Так це Коломойсьий проти закупівлі via прозорої біржи?!)))
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08.11.2021 16:40 Ответить
Всі правоохоронні органи вже 2,5 роки працюють по жалобах Коломойського, в яких немає складу злочину, але є мстя Порошенко, що відірвав воровиті руки від бюджету. Слідчі і прокурори отримують мільйони з казни, вислугу років, забезпечення за рахунок держави і все далі і далі корумпують державні органи і витрачають кошти з казни на хотєлки начальника президента.
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08.11.2021 16:50 Ответить
Пять лет про Беню только чутки ходили. Но стоило поселится на Банковой Зеленскому, так от Бени покоя нет. И почему это?
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08.11.2021 16:54 Ответить
Потому шо в остальном цивилизованном Мире он жулик и бандит, преследуемый законом, а в Украине - хозяин.
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08.11.2021 16:57 Ответить
в том то и дело что до 2019 года он и в Украине был жуликом. Может дело не в стране, а в президенте?
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08.11.2021 17:07 Ответить
Вообще такое впечатление, шо вся спецоперация "Голобородька - в президенты" была проведена с целью предоставить Бене убежище и безразмерную кормушку.
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08.11.2021 17:11 Ответить
У Коломойши в кармане сидит собственный ручной президент. Коломойша теперь - царь и бог
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08.11.2021 20:55 Ответить
Отдать бородатую бабушку Талибам и забыть
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08.11.2021 16:56 Ответить
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08.11.2021 16:58 Ответить
Зачем талибам? Отдать в суд США. Там ему прогулы уже годами считают.
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08.11.2021 17:00 Ответить
В США отмажется.А Талибы посмотрят из чего он слеплен
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08.11.2021 17:01 Ответить
Вашей шайке дали команду поднимать хвоста на хозяина вашего духовного лидера?
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08.11.2021 17:06 Ответить
В штатах не отмажется. Один, Лазаренко, уже "отмазался". Просидел на нарах 9 лет и общипали как курицу
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08.11.2021 17:13 Ответить
Таке враження, що від "бариґи" Порошенка постраждала лише одна "бабця". Та й та бородата. Решта 73 відсотки просто жаліли "бабцю". Деяка частина - не безкоштовно, деяка - просто з дурної голови. Основна маса - через навіювання перших двох частин.
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08.11.2021 16:57 Ответить
Розбили глека. А до цього у них була нормальна співпраця. Головне, що Ахметов не постраждав. Як і інші олігархи.
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08.11.2021 20:02 Ответить
А Коломойському що до того, хто він такий?
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08.11.2021 21:50 Ответить
Видимо, кроме Бени ни один украинец не пострадал от того, что уголь с Донбасса продавался по ценам Роттердама.
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09.11.2021 17:19 Ответить
 
 