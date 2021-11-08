Коломойский попытается обжаловать решение ВАКС по закрытию дела "Роттердам+" 9 ноября
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила слушание апелляции заводов олигарха Игоря Коломойского на решение о законности закрытия дела "Роттердам+" на 9 ноября.
Об этом свидетельствуют данные на сайте суда, сообщает Цензор.НЕТ.
Слушание начнется в 14:00 под председательством судьи Игоря Панаида.
Заводы Коломойского, единственные в стране считающие себя потерпевшими от формулы Роттердам+, требуют отменить решение ВАКС от 13 октября, которым суд подтвердил позицию прокуратуры по закрытию этого дела.
ВАКС подтвердил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура полностью обоснованно и законно приняла решение закрыть это дело после трехлетнего безрезультативного расследования.
За три года следствия было проведено более 10 экспертиз, ни одна из которых не установила ущерб от действия формулы. В целом государственные экспертные институты подтвердили юридическую и экономическую обоснованность формулы "Роттердам+", следует из решения суда.
Слушание дела в ВАКС длилось более 4 месяцев из-за попыток адвокатов ферросплавных заводов и различных активистов затягивать судебный процесс и манипулировать процессуальным кодексом в нарушение норм адвокатской этики.
Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто САП 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.
13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения прокуратуры.
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Будет ли Зеленский одинаково нацеливаться на всех украинских олигархов?
По Дэвид Кларк
Кличко стал постоянным бременем для Зеленского, часто критикуя действия президента в связи с кризисом Covid, в том числе его неустойчивую программу вакцинации. Кличко даже пытался организовать самостоятельную закупку вакцины из городского бюджета.
СМИ Коломойского активизировали нападки на Кличко, а друзья и союзники мэра стали https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&nui=1&prev=search&u=https://www.unian.info/kyiv/klitschko-zelensky-comments-on-raids-targeting-kyiv-mayor-s-entourage-news-kyiv-11426884.html объектами полицейских расследований. Сам Кличко жаловался на преследования после того, как в мае вооруженные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в его многоквартирный дом.
Коломойский, возможно, также сыграл роль в том, чтобы помочь Зеленскому подорвать роль Кличко как главы Ассоциации украинских городов. Мэр Днепра Борис Филатов и его союзник Геннадий Корбан, оба старые соратники Коломойского, которые теперь примирились с олигархом после ссоры с ним, недавно сыграли важную роль в помощи администрации президента в создании конкурирующей https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&nui=1&prev=search&u=https://blog.liga.net/user/avigirinskiy/article/40235 организации местных муниципалитетов, из которой Кличко исключен.
Комментаторы рассматривают эту инициативу как попытку нейтрализовать влияние Кличко на национальном уровне и, возможно, позиционировать Филатова в качестве будущего «технического кандидата», чтобы отвлечь поддержку от мэра Киева в преддверии следующих президентских выборов на Украине.