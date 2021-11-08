Коломойський 9 листопада спробує оскаржити рішення ВАКС щодо закриття справи "Роттердам+"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призначила слухання апеляції заводів олігарха Ігоря Коломойського на рішення щодо законності закриття справи "Роттердам+" на 9 листопада.

Про це свідчать дані на сайті суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Слухання розпочнеться о 14:00 під головуванням судді Ігоря Панаіда.

Заводи Коломойського, які єдині в країні вважають себе потерпілими від формули Роттердам+, вимагають скасувати рішення ВАКС від 13 жовтня, яким суд підтвердив позицію прокуратури щодо закриття цієї справи.

ВАКС підтвердив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура повністю обґрунтовано та законно ухвалила рішення закрити цю справу після трирічного безрезультативного розслідування.

Впродовж трьох років слідства було проведено понад 10 експертиз, жодна з яких не встановила збитку від дії формули. Загалом державні експертні інститути підтвердили юридичну та економічну обґрунтованість формули "Роттердам+", випливає з рішення суду.

Слухання справи у ВАКС тривало понад 4 місяці через спроби адвокатів феросплавних заводів та різних активістів затягувати судовий процес та маніпулювати процесуальним кодексом, порушуючи в тому числі норми адвокатської етики.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито САП 20 травня 2021 через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ані шкоди від дії формули, ані потерпілих, ані факту порушення закону.

13 жовтня ВАКС підтвердив законність та обґрунтованість цього рішення прокуратури.

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