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Новини Роттердам плюс
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Коломойський 9 листопада спробує оскаржити рішення ВАКС щодо закриття справи "Роттердам+"

Коломойський 9 листопада спробує оскаржити рішення ВАКС щодо закриття справи

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призначила слухання апеляції заводів олігарха Ігоря Коломойського на рішення щодо законності закриття справи "Роттердам+" на 9 листопада.

Про це свідчать дані на сайті суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Слухання розпочнеться о 14:00 під головуванням судді Ігоря Панаіда.

Заводи Коломойського, які єдині в країні вважають себе потерпілими від формули Роттердам+, вимагають скасувати рішення ВАКС від 13 жовтня, яким суд підтвердив позицію прокуратури щодо закриття цієї справи.

ВАКС підтвердив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура повністю обґрунтовано та законно ухвалила рішення закрити цю справу після трирічного безрезультативного розслідування.

Впродовж трьох років слідства було проведено понад 10 експертиз, жодна з яких не встановила збитку від дії формули. Загалом державні експертні інститути підтвердили юридичну та економічну обґрунтованість формули "Роттердам+", випливає з рішення суду.

Слухання справи у ВАКС тривало понад 4 місяці через спроби адвокатів феросплавних заводів та різних активістів затягувати судовий процес та маніпулювати процесуальним кодексом, порушуючи в тому числі норми адвокатської етики.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито САП 20 травня 2021 через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ані шкоди від дії формули, ані потерпілих, ані факту порушення закону.

13 жовтня ВАКС підтвердив законність та обґрунтованість цього рішення прокуратури.

Також читайте: Деолігархізація Зеленського: "Нафтогаз" віддасть Коломойському газ на суму понад 100 млрд грн, - Гончаренко

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) Антикорупційний суд ВАКС (1940) Роттердам+ (297)


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Топ коментарі
+17
Пострадавшая бабушка очень хочет сбить еще деньжат. Маловато ему.
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08.11.2021 16:30
+13
Початок деолігархізації. Каломой вже виступає, як потерпілий. Основна мета - пограбувати Україну вщент, за допомогою корумпованих суддів і ручної ЗЕмавпи.
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08.11.2021 16:35
+12
Пять лет про Беню только чутки ходили. Но стоило поселится на Банковой Зеленскому, так от Бени покоя нет. И почему это?
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08.11.2021 16:54
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Пострадавшая бабушка очень хочет сбить еще деньжат. Маловато ему.
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08.11.2021 16:30 Відповісти
Бабушка просто очень любит деньги. Больше всего на свете любит деньги.
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08.11.2021 16:32 Відповісти
правильно, надо быстрее, игорь валерьевич, аватарка-то не вечна ваша.
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08.11.2021 16:32 Відповісти
https://www-atlanticcouncil-org.translate.goog/blogs/ukrainealert/will-zelenskyy-target-all-ukrainian-oligarchs-equally/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=nui,sc https://www-atlanticcouncil-org.translate.goog/blogs/ukrainealert/will-zelenskyy-target-all-ukrainian-oligarchs-equally/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=nui,sc



Будет ли Зеленский одинаково нацеливаться на всех украинских олигархов?
По Дэвид Кларк





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08.11.2021 17:05 Відповісти
"Между тем, Коломойского обвиняют в том, что он помогает Зеленскому свести счеты и подрывает потенциальных соперников. Один из них - Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе и нынешний мэр Киева, которого часто называют потенциальным будущим кандидатом в президенты после успешного переизбрания в украинской столице в прошлом году."
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08.11.2021 17:07 Відповісти
Между тем, Коломойского обвиняют в том, что он помогает Зеленскому свести счеты и подрывает потенциальных соперников. Один из них - Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе и нынешний мэр Киева, которого часто называют потенциальным будущим кандидатом в президенты после успешного переизбрания в украинской столице в прошлом году.

Кличко стал постоянным бременем для Зеленского, часто критикуя действия президента в связи с кризисом Covid, в том числе его неустойчивую программу вакцинации. Кличко даже пытался организовать самостоятельную закупку вакцины из городского бюджета.

СМИ Коломойского активизировали нападки на Кличко, а друзья и союзники мэра стали https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&nui=1&prev=search&u=https://www.unian.info/kyiv/klitschko-zelensky-comments-on-raids-targeting-kyiv-mayor-s-entourage-news-kyiv-11426884.html объектами полицейских расследований. Сам Кличко жаловался на преследования после того, как в мае вооруженные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в его многоквартирный дом.

Коломойский, возможно, также сыграл роль в том, чтобы помочь Зеленскому подорвать роль Кличко как главы Ассоциации украинских городов. Мэр Днепра Борис Филатов и его союзник Геннадий Корбан, оба старые соратники Коломойского, которые теперь примирились с олигархом после ссоры с ним, недавно сыграли важную роль в помощи администрации президента в создании конкурирующей https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&nui=1&prev=search&u=https://blog.liga.net/user/avigirinskiy/article/40235 организации местных муниципалитетов, из которой Кличко исключен.

Комментаторы рассматривают эту инициативу как попытку нейтрализовать влияние Кличко на национальном уровне и, возможно, позиционировать Филатова в качестве будущего «технического кандидата», чтобы отвлечь поддержку от мэра Киева в преддверии следующих президентских выборов на Украине.
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08.11.2021 17:12 Відповісти
Тепер зрозуміло чому Філатов ліг під Єрмака - його останнє інтерв"ю. Разом з Кошкіною та її Лівим Берегом - готують на вибори від БЕНІ
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08.11.2021 17:14 Відповісти
Початок деолігархізації. Каломой вже виступає, як потерпілий. Основна мета - пограбувати Україну вщент, за допомогою корумпованих суддів і ручної ЗЕмавпи.
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08.11.2021 16:35 Відповісти
Так це Коломойсьий проти закупівлі via прозорої біржи?!)))
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08.11.2021 16:40 Відповісти
Всі правоохоронні органи вже 2,5 роки працюють по жалобах Коломойського, в яких немає складу злочину, але є мстя Порошенко, що відірвав воровиті руки від бюджету. Слідчі і прокурори отримують мільйони з казни, вислугу років, забезпечення за рахунок держави і все далі і далі корумпують державні органи і витрачають кошти з казни на хотєлки начальника президента.
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08.11.2021 16:50 Відповісти
Пять лет про Беню только чутки ходили. Но стоило поселится на Банковой Зеленскому, так от Бени покоя нет. И почему это?
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08.11.2021 16:54 Відповісти
Потому шо в остальном цивилизованном Мире он жулик и бандит, преследуемый законом, а в Украине - хозяин.
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08.11.2021 16:57 Відповісти
в том то и дело что до 2019 года он и в Украине был жуликом. Может дело не в стране, а в президенте?
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08.11.2021 17:07 Відповісти
Вообще такое впечатление, шо вся спецоперация "Голобородька - в президенты" была проведена с целью предоставить Бене убежище и безразмерную кормушку.
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08.11.2021 17:11 Відповісти
У Коломойши в кармане сидит собственный ручной президент. Коломойша теперь - царь и бог
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08.11.2021 20:55 Відповісти
Отдать бородатую бабушку Талибам и забыть
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08.11.2021 16:56 Відповісти
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08.11.2021 16:58 Відповісти
Зачем талибам? Отдать в суд США. Там ему прогулы уже годами считают.
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08.11.2021 17:00 Відповісти
В США отмажется.А Талибы посмотрят из чего он слеплен
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08.11.2021 17:01 Відповісти
Вашей шайке дали команду поднимать хвоста на хозяина вашего духовного лидера?
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08.11.2021 17:06 Відповісти
В штатах не отмажется. Один, Лазаренко, уже "отмазался". Просидел на нарах 9 лет и общипали как курицу
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08.11.2021 17:13 Відповісти
Таке враження, що від "бариґи" Порошенка постраждала лише одна "бабця". Та й та бородата. Решта 73 відсотки просто жаліли "бабцю". Деяка частина - не безкоштовно, деяка - просто з дурної голови. Основна маса - через навіювання перших двох частин.
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08.11.2021 16:57 Відповісти
Розбили глека. А до цього у них була нормальна співпраця. Головне, що Ахметов не постраждав. Як і інші олігархи.
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08.11.2021 20:02 Відповісти
А Коломойському що до того, хто він такий?
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08.11.2021 21:50 Відповісти
Видимо, кроме Бени ни один украинец не пострадал от того, что уголь с Донбасса продавался по ценам Роттердама.
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09.11.2021 17:19 Відповісти
 
 