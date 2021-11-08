Украина сейчас на пике пандемии COVID-19, - совещание в ОП

Общее количество новых больных две недели сохраняется на одном и том же уровне. Показатель госпитализаций несколько снизился.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль доложил во время совещания в Офисе президента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"На прошлой неделе на пике заболеваемости было выявлено 27,3 тыс. новых случаев в сутки, а общее количество новых больных сохраняется две недели подряд на уровне 152 тыс. человек. Однако, по словам главы правительства, можно говорить о некоторой стабилизации по показателю госпитализаций: 34,5 тыс. на прошлой неделе и 34,3 тыс. – неделей раньше", - говорится в сообщении.

Глава правительства отметил, что в "красной" зоне эпидопасности сейчас находятся 17 областей. Первой из нее может выйти Херсонщина. А вот в Киеве тенденция к росту числа больных коронавирусом сохраняется.

"Министр (здравоохранения Виктор Ляшко. - Ред.) также заверил в отсутствии дефицита кислорода в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом. Несмотря на высокий уровень потребления, кислород стабильно поставляется во все "ковидные" больницы", - говорится в сообщении.

Читайте также: Некоторые политики не стесняются манипулировать COVID-статистикой для систематической дискредитации кампании по вакцинации, - Ляшко