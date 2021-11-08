Украина сейчас на пике пандемии COVID-19, - совещание в ОП
Общее количество новых больных две недели сохраняется на одном и том же уровне. Показатель госпитализаций несколько снизился.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль доложил во время совещания в Офисе президента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"На прошлой неделе на пике заболеваемости было выявлено 27,3 тыс. новых случаев в сутки, а общее количество новых больных сохраняется две недели подряд на уровне 152 тыс. человек. Однако, по словам главы правительства, можно говорить о некоторой стабилизации по показателю госпитализаций: 34,5 тыс. на прошлой неделе и 34,3 тыс. – неделей раньше", - говорится в сообщении.
Глава правительства отметил, что в "красной" зоне эпидопасности сейчас находятся 17 областей. Первой из нее может выйти Херсонщина. А вот в Киеве тенденция к росту числа больных коронавирусом сохраняется.
"Министр (здравоохранения Виктор Ляшко. - Ред.) также заверил в отсутствии дефицита кислорода в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом. Несмотря на высокий уровень потребления, кислород стабильно поставляется во все "ковидные" больницы", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://mobile.twitter.com/UkrPereiro/status/1457686095169302531 3 ч
За неделю в Украине умерло 4530 человек с подтверждённым COVID-19.
https://news.liga.net/world/news/99-umershih-ot-koronavirusa-ne-byli-vaktsinirovany-voz 99% умерших от коронавируса не были вакцинированы - ВОЗ
Шановний, що за конспірологію ви тут розводите!
Yevgeniy Mudzhyri™@mudzhyr
https://twitter.com/mudzhyri/status/1457412000196272133 22 ч
Доктор Дубровский, агитирующий против вакцинации, оказался сотрудником частной лаборатории, которая подделывала сертификаты о вакцинации. Какое бинго! Кстати, он же был приглашенным экспертом в видео у блогерши Лилии Багировой.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215707653124184&id=1828425075
Хотя там еще есть третья четвертая доза и так до бесконечости.
А то что они медицину угробили не признаются никогда.
(Всруся, але не покорюся...)
Плато не буде, а до піку- місяць, коли буде від 50 до 100тис захворювань на день.
Думаю, скоро побачимо тіла на вулицях як не розгорнуть польові шпиталі.