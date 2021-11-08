Україна зараз на піку пандемії COVID-19, - нарада в ОП

Загальна кількість нових хворих два тижні зберігається на одному й тому ж рівні. Показник госпіталізацій дещо зменшився.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів під час наради в Офісі Президента, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Минулого тижня на піку захворюваності було виявлено 27,3 тис. нових випадків за добу, а загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тис. осіб. Однак, за словами очільника уряду, можна говорити про деяку стабілізацію за показником госпіталізацій: 34,5 тис. минулого тижня та 34,3 тис. – тижнем раніше", - сказано у повідомленні.

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Очільник уряду зазначив, що у "червоній" зоні епіднебезпеки зараз перебувають 17 областей. Першою з неї може вийти Херсонщина. А от у Києві тенденція до зростання кількості хворих на коронавірус зберігається.

"Міністр (охорони здоров’я Віктор Ляшко. - Ред.) також запевнив у відсутності дефіциту кисню в медзакладах, де лікують хворих на коронавірус. Попри високий рівень споживання, кисень стабільно постачається у всі "ковідні" лікарні", - сказано у повідомленні.

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