Україна зараз на піку пандемії COVID-19, - нарада в ОП
Загальна кількість нових хворих два тижні зберігається на одному й тому ж рівні. Показник госпіталізацій дещо зменшився.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів під час наради в Офісі Президента, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Минулого тижня на піку захворюваності було виявлено 27,3 тис. нових випадків за добу, а загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тис. осіб. Однак, за словами очільника уряду, можна говорити про деяку стабілізацію за показником госпіталізацій: 34,5 тис. минулого тижня та 34,3 тис. – тижнем раніше", - сказано у повідомленні.
Очільник уряду зазначив, що у "червоній" зоні епіднебезпеки зараз перебувають 17 областей. Першою з неї може вийти Херсонщина. А от у Києві тенденція до зростання кількості хворих на коронавірус зберігається.
"Міністр (охорони здоров’я Віктор Ляшко. - Ред.) також запевнив у відсутності дефіциту кисню в медзакладах, де лікують хворих на коронавірус. Попри високий рівень споживання, кисень стабільно постачається у всі "ковідні" лікарні", - сказано у повідомленні.
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https://mobile.twitter.com/UkrPereiro/status/1457686095169302531 3 ч
За неделю в Украине умерло 4530 человек с подтверждённым COVID-19.
https://news.liga.net/world/news/99-umershih-ot-koronavirusa-ne-byli-vaktsinirovany-voz 99% умерших от коронавируса не были вакцинированы - ВОЗ
Шановний, що за конспірологію ви тут розводите!
Yevgeniy Mudzhyri™@mudzhyr
https://twitter.com/mudzhyri/status/1457412000196272133 22 ч
Доктор Дубровский, агитирующий против вакцинации, оказался сотрудником частной лаборатории, которая подделывала сертификаты о вакцинации. Какое бинго! Кстати, он же был приглашенным экспертом в видео у блогерши Лилии Багировой.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215707653124184&id=1828425075
Хотя там еще есть третья четвертая доза и так до бесконечости.
А то что они медицину угробили не признаются никогда.
(Всруся, але не покорюся...)
Плато не буде, а до піку- місяць, коли буде від 50 до 100тис захворювань на день.
Думаю, скоро побачимо тіла на вулицях як не розгорнуть польові шпиталі.