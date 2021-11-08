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Новини Коронавірус і карантин
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Україна зараз на піку пандемії COVID-19, - нарада в ОП

Україна зараз на піку пандемії COVID-19, - нарада в ОП

Загальна кількість нових хворих два тижні зберігається на одному й тому ж рівні. Показник госпіталізацій дещо зменшився.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів під час наради в Офісі Президента, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Минулого тижня на піку захворюваності було виявлено 27,3 тис. нових випадків за добу, а загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тис. осіб. Однак, за словами очільника уряду, можна говорити про деяку стабілізацію за показником госпіталізацій: 34,5 тис. минулого тижня та 34,3 тис. – тижнем раніше", - сказано у повідомленні.

Читайте: "Без збереження заробітної плати": Ляшко повідомив, що невакцинованих чиновників та освітян буде відсторонено від роботи

Очільник уряду зазначив, що у "червоній" зоні епіднебезпеки зараз перебувають 17 областей. Першою з неї може вийти Херсонщина. А от у Києві тенденція до зростання кількості хворих на коронавірус зберігається.

"Міністр (охорони здоров’я Віктор Ляшко. - Ред.) також запевнив у відсутності дефіциту кисню в медзакладах, де лікують хворих на коронавірус. Попри високий рівень споживання, кисень стабільно постачається у всі "ковідні" лікарні", - сказано у повідомленні.

Також читайте: Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) Офіс Президента (2020) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
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08.11.2021 18:18
+4
почему, умирает только народ, ни одно говно министерское, прокурорское, депутатское не сдохло? потому, что народ не лечат, попробовали бы мрази министерской не дать кислорода
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08.11.2021 18:46
+3
интересно какую песню они затянут когда вакцинированных будет 80% а количество заболевших не будет уменьшаться.
Хотя там еще есть третья четвертая доза и так до бесконечости.
А то что они медицину угробили не признаются никогда.

(Всруся, але не покорюся...)
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08.11.2021 18:59
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Пан Цефтріаксон@UkrPereiro

https://mobile.twitter.com/UkrPereiro/status/1457686095169302531 3 ч



За неделю в Украине умерло 4530 человек с подтверждённым COVID-19.
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08.11.2021 18:00 Відповісти
Крім шкіл на дистанційному нічого більше не робиться. Вважаю, безглуздо дозволяти школам зараз працювати, Саме через школи та ВИШі іде найбільше зараження. Діти та молодь заражають один одного в переповнених класах, а потім несуть ковід до дому, що особливо небезпечно для їх літніх родичів. Більш того, в транспорті набагато більше людей, коли діти ходять до школи. Діти в транспорті без масок. Крім закритих шкіл зараз нічого реально не змінилось, щоб збити хвилю ковід: кафешки працють, базари працюють, люди відзначають свята, масово збираються. Що реально обмежують зараз крім шкіл та ВИШів ??? https://static.dw.com/image/52757282_101.jpg
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08.11.2021 18:10 Відповісти
а шо тебе базары? был сегодня на привокзальном продуктовом базаре (Львов) в сильпе в 3-х минутах от него народу на кв.метр побольше
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08.11.2021 20:47 Відповісти
працівники "базарів" підтягнулись "побазарити" ?
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08.11.2021 21:05 Відповісти
незнаю шо в тебе за працівникипобазарити зара вилупились, я тобі кажу шо на базарі меньше відвідувачів ніж у продуктових магазинах. цепто я б скоріш закрив би так званні сцупермаркети, бо там більше людей та обмеженний простір без свіжого повітря.. так як в школах та ВИШах
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08.11.2021 21:48 Відповісти
Мастера спорта по борьбе с короновирусом решили обменяться опытом...
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08.11.2021 18:01 Відповісти
Вобщем сейчас ситуацию в Украине можно охарактеризовать как ПОЛНАЯ ЖОППА. Причем именно с двумя П.
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08.11.2021 18:07 Відповісти
Гордон неправ в одном - это не проделки это продуманная и целенаправленна политика кремля. Она велась последовательно все эти годы в одном направлении.
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08.11.2021 19:03 Відповісти
Ну не вся Украина. Получается, что на пику присели антиваксеры...
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08.11.2021 18:11 Відповісти
Хе-хе. Ты предлагаешь подождать, пока антиваксеры сами передохнут?

https://news.liga.net/world/news/99-umershih-ot-koronavirusa-ne-byli-vaktsinirovany-voz 99% умерших от коронавируса не были вакцинированы - ВОЗ
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08.11.2021 18:46 Відповісти
Истерикой лаптя-антиваксера удовлетворён
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08.11.2021 20:20 Відповісти
Це Лєнка Вервейко - італєнка! Пам'ятаєте цю ботяру ольгинську, яка Янелоха тут зі своєю бригадою робила преЗЕдентом? Зараз воно вже Аліса антиваксер та проти Зелі.
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08.11.2021 23:02 Відповісти
Так из за этого CDC перестала публиковать статистику по умершим среди вакцинированных когда она дошла до 1000 в неделю ?
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08.11.2021 19:06 Відповісти
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08.11.2021 18:14 Відповісти
Та, ви, що? Тільки зрозуміли?
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08.11.2021 18:17 Відповісти
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08.11.2021 18:18 Відповісти
Цікава інформація. Тобто за вашими словами, в Польщі і Україні у лікарню потрапляє одинакова кількість хворих, а виходить в з українських лікарень у 20 разів менше паціентів.

Шановний, що за конспірологію ви тут розводите!
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08.11.2021 18:28 Відповісти
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08.11.2021 18:33 Відповісти
І масштаби будівництва доріг теж більші ніж в Європі.(правда вони там давно побудовані).
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08.11.2021 19:45 Відповісти
Дело даже не в процентах вакцинированньіх , а в их составе. В Польше сначала провакцинировали все группьі риска , а потом остальньіх . Поєтому у них смертность низкая , а у нас есть и будет вьісокая , неизбежно . К сожалению...
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08.11.2021 19:25 Відповісти
ну, гроби на плечі ж не тиснуть... наразі

Yevgeniy Mudzhyri™@mudzhyr

https://twitter.com/mudzhyri/status/1457412000196272133 22 ч



Доктор Дубровский, агитирующий против вакцинации, оказался сотрудником частной лаборатории, которая подделывала сертификаты о вакцинации. Какое бинго! Кстати, он же был приглашенным экспертом в видео у блогерши Лилии Багировой.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215707653124184&id=1828425075
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08.11.2021 18:33 Відповісти
фейк
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09.11.2021 03:00 Відповісти
З вірусом мабуть проводили консультацію...
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08.11.2021 18:41 Відповісти
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08.11.2021 18:59 Відповісти
Який там ПІК... В нас дітки вже до школи пішли, драмтеатр відкриває сезон.. А ви всьо ПІК та ПІК
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08.11.2021 18:42 Відповісти
почему, умирает только народ, ни одно говно министерское, прокурорское, депутатское не сдохло? потому, что народ не лечат, попробовали бы мрази министерской не дать кислорода
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08.11.2021 18:46 Відповісти
не пиши херню. В воскресенье сдохнул от ковида депутат-рыг - звягильский
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09.11.2021 08:39 Відповісти
интересно какую песню они затянут когда вакцинированных будет 80% а количество заболевших не будет уменьшаться.
Хотя там еще есть третья четвертая доза и так до бесконечости.
А то что они медицину угробили не признаются никогда.

(Всруся, але не покорюся...)
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08.11.2021 18:59 Відповісти
Лохів в Україні ще років на 100 вистачить.
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08.11.2021 22:57 Відповісти
А може це тільки плато, а пік буде ще пізніше?
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08.11.2021 19:41 Відповісти
Це- закінчилися койки.
Плато не буде, а до піку- місяць, коли буде від 50 до 100тис захворювань на день.
Думаю, скоро побачимо тіла на вулицях як не розгорнуть польові шпиталі.
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08.11.2021 19:48 Відповісти
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08.11.2021 22:19 Відповісти
 
 