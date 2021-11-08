Некоторые политики не стесняются манипулировать COVID-статистикой для систематической дискредитации кампании по вакцинации, - Ляшко

В Украине не скрывают данные о пандемии, но некоторые политики не стесняются манипулировать статистикой для систематической дискредитации кампании по вакцинации.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С самого начала пандемии в Украине мы не скрывали данных и начали ежедневное информирование о распространении COVID-19. Однако кроме формирования прозрачных потоков данных и обеспечения доступа к ним важна и их правильная трактовка. Сегодня статистикой не стесняются сознательно манипулировать. К сожалению, этим пользуются эксперты для привлечения внимания, политики – для достижения своих политических целей, а также для систематической дискредитации кампании по вакцинации", – сказал министр.

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Он напомнил, что неоднократно в информпространстве встречаются цифры и ссылки на источники о том, что страны, которые вакцинировали уже более 80% своего населения, имеют волны заболеваемости страшнее тех, которые произошли в период до вакцинации.

Однако, по словам Ляшко, в таких "новостях" часто не говорят о вещах, которые на самом деле отличают настоящую аналитику от манипуляций.

"Чаще всего с целью подмены понятий сравнивают несравнимое, игнорируют естественные процессы развития эпидемии, измеряют все в абсолютных цифрах или в слишком короткие промежутки времени, вырывая из контекста отдельные цифры", - подчеркнул Ляшко.

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Он привел пример манипуляции, когда выдвигают предположение, что вакцинация не действует, потому что якобы в Украине высокая смертность.

"Приведу несколько примеров. Великобритания при почти таком же числе новых случаев уменьшила показатели летальности в десять раз, подняв уровень охвата вакцинацией до 67%. Бельгия, несмотря на троекратный рост числа случаев, связанный, в том числе, с ослаблением противоэпидемических мер, имеет на данный момент самый низкий процент летальных случаев в Европе, и опять же, этого удалось достичь благодаря большому проценту вакцинации. В целом благодаря вакцинации страны Европы, охватившие прививками более половины собственного населения, в среднем уменьшили число летальных случаев более чем втрое, а значительная часть из них – в 8-10 раз. И в Украине благодаря вакцинации уже удалось сохранить жизнь более 5,5 тыс. человек", – сказал Ляшко.