Некоторые политики не стесняются манипулировать COVID-статистикой для систематической дискредитации кампании по вакцинации, - Ляшко
В Украине не скрывают данные о пандемии, но некоторые политики не стесняются манипулировать статистикой для систематической дискредитации кампании по вакцинации.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С самого начала пандемии в Украине мы не скрывали данных и начали ежедневное информирование о распространении COVID-19. Однако кроме формирования прозрачных потоков данных и обеспечения доступа к ним важна и их правильная трактовка. Сегодня статистикой не стесняются сознательно манипулировать. К сожалению, этим пользуются эксперты для привлечения внимания, политики – для достижения своих политических целей, а также для систематической дискредитации кампании по вакцинации", – сказал министр.
Он напомнил, что неоднократно в информпространстве встречаются цифры и ссылки на источники о том, что страны, которые вакцинировали уже более 80% своего населения, имеют волны заболеваемости страшнее тех, которые произошли в период до вакцинации.
Однако, по словам Ляшко, в таких "новостях" часто не говорят о вещах, которые на самом деле отличают настоящую аналитику от манипуляций.
"Чаще всего с целью подмены понятий сравнивают несравнимое, игнорируют естественные процессы развития эпидемии, измеряют все в абсолютных цифрах или в слишком короткие промежутки времени, вырывая из контекста отдельные цифры", - подчеркнул Ляшко.
Он привел пример манипуляции, когда выдвигают предположение, что вакцинация не действует, потому что якобы в Украине высокая смертность.
"Приведу несколько примеров. Великобритания при почти таком же числе новых случаев уменьшила показатели летальности в десять раз, подняв уровень охвата вакцинацией до 67%. Бельгия, несмотря на троекратный рост числа случаев, связанный, в том числе, с ослаблением противоэпидемических мер, имеет на данный момент самый низкий процент летальных случаев в Европе, и опять же, этого удалось достичь благодаря большому проценту вакцинации. В целом благодаря вакцинации страны Европы, охватившие прививками более половины собственного населения, в среднем уменьшили число летальных случаев более чем втрое, а значительная часть из них – в 8-10 раз. И в Украине благодаря вакцинации уже удалось сохранить жизнь более 5,5 тыс. человек", – сказал Ляшко.
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никуда он не поедет, как минимум еще 3 года.
да и после - очень-очень сомнительно.
В больницах, МОЗ, у министров и тд и тп, "вакцинированными" считаются только те, кто получил две дозы вакцины и после второй прошло не менее двух недель.
То есть если осложнение или, не дай бог, помер через 13 дней после второго укола вакцины - в отчетах и статистике, ты - НЕ вакцинированный, ВААЩЕ.
Всего заражений3 088 5017,5 %Смертельные случаи72 5572,3 %Выздоровевшие2 520 95681,7 %Сейчас болеют494 98816,0 %Сделано тестов14 876 584
тестов на 1 млн.342 946
Количество умерших в Украине в 2021 году
(по причинам смерти)
2021
Коды причин смерти
по МКБ-10 (ICD-10)
Всего
439430
100,00%
I
Инфекционные и паразитарные болезни
4214
0,96%
туберкулез
A15-A19
1905
0,43%
болезнь, обусловленная ВИЧ (СПИД)
B20-B24
1546
0,35%
II
Новообразования
49448
11,25%
злокачественные
C00-C97
49021
11,16%
III
Болезни крови и кроветворных органов
142
0,03%
IV
Эндокринные болезни, нарушение обмена веществ
1466
0,33%
сахарный диабет
E10-E14
1343
0,31%
V
Расстройства психики и поведения
586
0,13%
вследствие употребления алкоголя
F10
465
0,11%
VI
Болезни нервной системы
2922
0,66%
IX
Болезни системы кровообращения
276070
62,82%
ишемическая болезнь сердца
I20-I25
192343
43,77%
А не призывать вакцинироваться с первых же дней.
С тех пор как я услышал как Порох поносит Ковишилд - я перестал быть порохоботом.
Ему лишь бы снова до власти добраться, а сколько украинцев заплатят за это своими жизнями - ему плевать.
Это поле для манипуляций политиками.
Ніхто мене не любить,
Ніхто не приголубить,
Піду я у садочок,
Наїмся хробачків.
Вони такі чудові,
Всі різнокольорові,
Червоні і зелені,
https://www.youtube.com/watch?v=mABAvhH0ZF0&ab_channel=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
Ок, де можна ознайомитись з статистикою по захворюванності та смертності від ковід з розподілом на вакцинованих та невакцинованих в Україні?
С таким упорством только нацисты гнали и гнали людей в крематории.