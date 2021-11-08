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Новости Коронавирус и карантин
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Некоторые политики не стесняются манипулировать COVID-статистикой для систематической дискредитации кампании по вакцинации, - Ляшко

Некоторые политики не стесняются манипулировать COVID-статистикой для систематической дискредитации кампании по вакцинации, - Ляшко

В Украине не скрывают данные о пандемии, но некоторые политики не стесняются манипулировать статистикой для систематической дискредитации кампании по вакцинации.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С самого начала пандемии в Украине мы не скрывали данных и начали ежедневное информирование о распространении COVID-19. Однако кроме формирования прозрачных потоков данных и обеспечения доступа к ним важна и их правильная трактовка. Сегодня статистикой не стесняются сознательно манипулировать. К сожалению, этим пользуются эксперты для привлечения внимания, политики – для достижения своих политических целей, а также для систематической дискредитации кампании по вакцинации", – сказал министр.

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Он напомнил, что неоднократно в информпространстве встречаются цифры и ссылки на источники о том, что страны, которые вакцинировали уже более 80% своего населения, имеют волны заболеваемости страшнее тех, которые произошли в период до вакцинации.

Однако, по словам Ляшко, в таких "новостях" часто не говорят о вещах, которые на самом деле отличают настоящую аналитику от манипуляций.

"Чаще всего с целью подмены понятий сравнивают несравнимое, игнорируют естественные процессы развития эпидемии, измеряют все в абсолютных цифрах или в слишком короткие промежутки времени, вырывая из контекста отдельные цифры", - подчеркнул Ляшко.

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Он привел пример манипуляции, когда выдвигают предположение, что вакцинация не действует, потому что якобы в Украине высокая смертность.

"Приведу несколько примеров. Великобритания при почти таком же числе новых случаев уменьшила показатели летальности в десять раз, подняв уровень охвата вакцинацией до 67%. Бельгия, несмотря на троекратный рост числа случаев, связанный, в том числе, с ослаблением противоэпидемических мер, имеет на данный момент самый низкий процент летальных случаев в Европе, и опять же, этого удалось достичь благодаря большому проценту вакцинации. В целом благодаря вакцинации страны Европы, охватившие прививками более половины собственного населения, в среднем уменьшили число летальных случаев более чем втрое, а значительная часть из них – в 8-10 раз. И в Украине благодаря вакцинации уже удалось сохранить жизнь более 5,5 тыс. человек", – сказал Ляшко.

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Олег (1642) статистика (2310) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
дискредитацією кампанії вакцінації є сама кампанія вакцінації
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08.11.2021 11:34
+11
И вот пажалуста один из них собственной персоной
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08.11.2021 11:30
+6
Ляшко , так ти і вся ваша "зелена шайка " і є головною причиною того що люди не довіряють вакцинації , тут на Цензорі були викривальні матеріали як ти будучи гол.сан.лікарем продавав маски і ліки прямо з будівлі МОЗу представникам київських елітних клінік , так що позич у Насірова ковдру скоро підеш на нари ,років на 20.
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08.11.2021 11:55
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И вот пажалуста один из них собственной персоной
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08.11.2021 11:30 Ответить
дискредитацією кампанії вакцінації є сама кампанія вакцінації
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08.11.2021 11:34 Ответить
Ляшко , так ти і вся ваша "зелена шайка " і є головною причиною того що люди не довіряють вакцинації , тут на Цензорі були викривальні матеріали як ти будучи гол.сан.лікарем продавав маски і ліки прямо з будівлі МОЗу представникам київських елітних клінік , так що позич у Насірова ковдру скоро підеш на нари ,років на 20.
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08.11.2021 11:55 Ответить
не будь наивным.
никуда он не поедет, как минимум еще 3 года.
да и после - очень-очень сомнительно.
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08.11.2021 12:00 Ответить
Кстати:
В больницах, МОЗ, у министров и тд и тп, "вакцинированными" считаются только те, кто получил две дозы вакцины и после второй прошло не менее двух недель.
То есть если осложнение или, не дай бог, помер через 13 дней после второго укола вакцины - в отчетах и статистике, ты - НЕ вакцинированный, ВААЩЕ.
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08.11.2021 11:58 Ответить
Текущая статистика по коронавирусу на 8.11.2021 (Украина)Население41 342 тыс.
Всего зара­жений3 088 5017,5 %Смер­тельные случаи72 5572,3 %Выздоро­вевшие2 520 95681,7 %Сейчас болеют494 98816,0 %Сделано тестов14 876 584
тестов на 1 млн.342 946

Количество умерших в Украине в 2021 году
(по причинам смерти)

2021
Коды причин смерти
по МКБ-10 (ICD-10)



Всего

439430
100,00%

I
Инфекционные и паразитарные болезни

4214
0,96%


туберкулез
A15-A19
1905
0,43%


болезнь, обусловленная ВИЧ (СПИД)
B20-B24
1546
0,35%

II
Новообразования

49448
11,25%


злокачественные
C00-C97
49021
11,16%

III
Болезни крови и кроветворных органов

142
0,03%

IV
Эндокринные болезни, нарушение обмена веществ

1466
0,33%


сахарный диабет
E10-E14
1343
0,31%

V
Расстройства психики и поведения

586
0,13%


вследствие употребления алкоголя
F10
465
0,11%

VI
Болезни нервной системы

2922
0,66%

IX
Болезни системы кровообращения

276070
62,82%


ишемическая болезнь сердца
I20-I25
192343
43,77%
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08.11.2021 12:07 Ответить
Против фактов не попрешь, самый низкий процент вакцинации и зашкаливающая смертность, конечно оппозиция будет об этом говорить.
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08.11.2021 12:08 Ответить
жаль только низкое количество вакцинированных побудило того же Порошенко орать что вакцины плохие, влада погана и вообще зрада зрадная.
А не призывать вакцинироваться с первых же дней.
С тех пор как я услышал как Порох поносит Ковишилд - я перестал быть порохоботом.
Ему лишь бы снова до власти добраться, а сколько украинцев заплатят за это своими жизнями - ему плевать.
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08.11.2021 12:16 Ответить
Белякова похоже каждый день вакцинируют утратил остатки розуму.... включи мозги БОТ на зарплате у зеленых ублюдков еврейского разлива.. вакцину делали под штаммы 2020 года а ДЕЛЬТА- которая вытеснила ВСЕ ШТАММЫ в мире никак не реагирует на вакцинирование однако фарм компании лаборатории пилят бабло по сути на шмундяке который никак не снимает вашей опасности заражения Дельтой ее 13 вариантами также никто не гарантирует ваш летальный исход и также никтоне гарантирует априори вообще никогда как аксиома что вы не перестали быть заразным для всех остальных которые о хотят-- но не успели принять шмундяк ой пардон вакцину.. про побочные действия на уровне РНК генома наследственности и иммунной системы как то молчат что вакцина это тот же живой вирус двух типов но только слабее якобы сильного Дельта почему Ляшко и прочая шваль про это молчит почему не публикуют тут выступление депутата Европарламента-- которая заявила что если власть типа заботиться о вашем здоровье то задайте вопрос кто и кому выгодно пока миллиардные барыши с воздуха стригут фарм компании и вступившие к ним на содержание правители не ясно чем вакцинироваться-- но вводить зеленые сертификаты увольнять людей ограничивать свободу передвижения потому что никто не говорит ЧЕМ ВАКЦИНИРУЮТ ОТ ЧЕГО И КАКИЕ В ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОГНОЗЫ молчание... не все в мире придурки и повелись на это в мире 50 стран которые вообще поклали болт на Ковид Швеция которая единственная не вводила карантины локдауны по итогу оказалась в лидерах по качеству жизни смертность никак не забрала больше чем по расчетной динамике даже она не догнала Британию прославившуюся самыми жесткими карантинными мерами в Британии умерших на порядок выше чем в Швеции.. мозги хоть свои включайте АНТИВАКЦИНАРТОРЫ ИЛИ ЗА ВАКЦИНУ.... Только придурки типа Ляшко или Белякова несут откровенную ахинею не думаю зомбированные и сидящие на зарплате по заливанию ушей народа страхами масками репрессиями и покладанием на законы Конституцию ублюдки строят в Украине концлагерь теперь субботние могут гордится они почти догнали нацизм и Германию.. за расстрелами и газовыми камерами осталось пол- шага.....
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08.11.2021 12:31 Ответить
Ага. Достатньо згадать курточку міністра Стєпанова та фірму яка торгувала коврами і раптом стала есклюзивним дистрибютером вакцин. Некатариє палітіки ...ля...
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08.11.2021 12:08 Ответить
Министры и чиновники брешуть!
Это поле для манипуляций политиками.
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08.11.2021 12:14 Ответить
Поэтому надо послушать негосударственные экспертные организации...
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08.11.2021 12:26 Ответить
Негосударственные дуют в дудку "кошелька". Если бы ввести уголовное наказание за распространение недостоверных данных и распространение намерений вместо фактов.
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08.11.2021 12:28 Ответить
Ну звісно невістка винна, адже ми чемпійони по всьому із *найвеличнішим лідером*
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08.11.2021 12:46 Ответить
Песню навеяло-
Ніхто мене не любить,

Ніхто не приголубить,

Піду я у садочок,

Наїмся хробачків.



Вони такі чудові,

Всі різнокольорові,

Червоні і зелені,
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08.11.2021 12:58 Ответить
Обстановка с QR-кодами в ТЦ Лондона Westfield Stratford City
https://www.youtube.com/watch?v=mABAvhH0ZF0&ab_channel=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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08.11.2021 13:01 Ответить
Від самого початку пандемії в Україні ми не приховували даних
Ок, де можна ознайомитись з статистикою по захворюванності та смертності від ковід з розподілом на вакцинованих та невакцинованих в Україні?
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08.11.2021 13:59 Ответить
Уже слепому и глухому ясно, что смертность от прививок уже больше смертности от ковида, но эти сволочи этого в упор не видят.Вы всех загоняете в реанимацию. Во первых, сейчас нельзя рубить иммунитет никакими прививками, во вторых, никто не обследует людей, у которых куча болезней.
С таким упорством только нацисты гнали и гнали людей в крематории.
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08.11.2021 17:32 Ответить
 
 