УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12848 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 733 19

Деякі політики не соромляться маніпулювати COVID-статистикою для систематичної дискредитації кампанії з вакцинації, - Ляшко

Деякі політики не соромляться маніпулювати COVID-статистикою для систематичної дискредитації кампанії з вакцинації, - Ляшко

В Україні не приховують дані про пандемію, проте деякі політики не соромляться маніпулювати статистикою для систематичної дискредитації кампанії з вакцинації.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Від самого початку пандемії в Україні ми не приховували даних та започаткували щоденне інформування про поширення COVID-19. Проте окрім формування прозорих потоків даних та забезпечення доступу до них важливим є і їхнє правильне трактування. Сьогодні статистикою не соромляться свідомо маніпулювати. На жаль, цим користуються експерти для привернення уваги, політики – для досягнення своїх політичних цілей, а також для систематичної дискредитації кампанії з вакцинації", – сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без збереження заробітної плати": Ляшко повідомив, що невакцинованих чиновників та освітян буде відсторонено від роботи

Він нагадав, що неодноразово в інформпросторі зустрічаються цифри та посилання на джерела про те, що країни, які вакцинували вже понад 80% свого населення, мають хвилі захворюваності страшніші за ті, що сталися у період до вакцинації.

Проте, за словами Ляшка, у таких "новинах" часто не говорять про речі, які насправді і відрізняють справжню аналітику від маніпуляцій.

"Найчастіше з метою підміни понять порівнюють непорівнюване, ігнорують природні процеси розвитку епідемії, вимірюють все в абсолютних цифрах або в надто короткі проміжки часу, вириваючи з контексту окремі цифри", - наголосив Ляшко.

Також читайте: Третій тиждень поспіль ми робимо понад 1,5 млн щеплень на тиждень, - Ляшко

Він навів приклад маніпуляції, коли висувають припущення, що вакцинація не діє, тому що начебто в Україні висока смертність.

"Наведу кілька прикладів. Велика Британія при майже такій же кількості нових випадків зменшила показники летальності вдесятеро, піднявши рівень охоплення вакцинацією до 67%. Бельгія, попри трикратне зростання кількості випадків, пов’язане, в тому числі з послабленням протиепідемічних заходів, має наразі найнижчий відсоток летальних випадків в Європі. І знову ж таки, цього вдалося досягти завдяки великому відсотку вакцинації. В цілому завдяки вакцинації країни Європи, що охопили щепленнями більш ніж половину власного населення, в середньому зменшили кількість летальних випадків більш як втричі, а значна частина з них – у 8-10 разів. І в Україні завдяки вакцинації вже вдалось зберегти життя понад 5,5 тис. осіб", – сказав Ляшко.

Також читайте: Ляшко про відсторонення з 8 листопада невакцинованих вчителів і чиновників: Це робиться, щоб зберегти якомога більше життів в Україні

вакцина (4419) Ляшко Олег (1019) статистика (2247) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
дискредитацією кампанії вакцінації є сама кампанія вакцінації
показати весь коментар
08.11.2021 11:34
+11
И вот пажалуста один из них собственной персоной
показати весь коментар
08.11.2021 11:30
+6
Ляшко , так ти і вся ваша "зелена шайка " і є головною причиною того що люди не довіряють вакцинації , тут на Цензорі були викривальні матеріали як ти будучи гол.сан.лікарем продавав маски і ліки прямо з будівлі МОЗу представникам київських елітних клінік , так що позич у Насірова ковдру скоро підеш на нари ,років на 20.
показати весь коментар
08.11.2021 11:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И вот пажалуста один из них собственной персоной
показати весь коментар
08.11.2021 11:30 Відповісти
дискредитацією кампанії вакцінації є сама кампанія вакцінації
показати весь коментар
08.11.2021 11:34 Відповісти
Ляшко , так ти і вся ваша "зелена шайка " і є головною причиною того що люди не довіряють вакцинації , тут на Цензорі були викривальні матеріали як ти будучи гол.сан.лікарем продавав маски і ліки прямо з будівлі МОЗу представникам київських елітних клінік , так що позич у Насірова ковдру скоро підеш на нари ,років на 20.
показати весь коментар
08.11.2021 11:55 Відповісти
не будь наивным.
никуда он не поедет, как минимум еще 3 года.
да и после - очень-очень сомнительно.
показати весь коментар
08.11.2021 12:00 Відповісти
Кстати:
В больницах, МОЗ, у министров и тд и тп, "вакцинированными" считаются только те, кто получил две дозы вакцины и после второй прошло не менее двух недель.
То есть если осложнение или, не дай бог, помер через 13 дней после второго укола вакцины - в отчетах и статистике, ты - НЕ вакцинированный, ВААЩЕ.
показати весь коментар
08.11.2021 11:58 Відповісти
Текущая статистика по коронавирусу на 8.11.2021 (Украина)Население41 342 тыс.
Всего зара­жений3 088 5017,5 %Смер­тельные случаи72 5572,3 %Выздоро­вевшие2 520 95681,7 %Сейчас болеют494 98816,0 %Сделано тестов14 876 584
тестов на 1 млн.342 946

Количество умерших в Украине в 2021 году
(по причинам смерти)

2021
Коды причин смерти
по МКБ-10 (ICD-10)



Всего

439430
100,00%

I
Инфекционные и паразитарные болезни

4214
0,96%


туберкулез
A15-A19
1905
0,43%


болезнь, обусловленная ВИЧ (СПИД)
B20-B24
1546
0,35%

II
Новообразования

49448
11,25%


злокачественные
C00-C97
49021
11,16%

III
Болезни крови и кроветворных органов

142
0,03%

IV
Эндокринные болезни, нарушение обмена веществ

1466
0,33%


сахарный диабет
E10-E14
1343
0,31%

V
Расстройства психики и поведения

586
0,13%


вследствие употребления алкоголя
F10
465
0,11%

VI
Болезни нервной системы

2922
0,66%

IX
Болезни системы кровообращения

276070
62,82%


ишемическая болезнь сердца
I20-I25
192343
43,77%
показати весь коментар
08.11.2021 12:07 Відповісти
Против фактов не попрешь, самый низкий процент вакцинации и зашкаливающая смертность, конечно оппозиция будет об этом говорить.
показати весь коментар
08.11.2021 12:08 Відповісти
жаль только низкое количество вакцинированных побудило того же Порошенко орать что вакцины плохие, влада погана и вообще зрада зрадная.
А не призывать вакцинироваться с первых же дней.
С тех пор как я услышал как Порох поносит Ковишилд - я перестал быть порохоботом.
Ему лишь бы снова до власти добраться, а сколько украинцев заплатят за это своими жизнями - ему плевать.
показати весь коментар
08.11.2021 12:16 Відповісти
Белякова похоже каждый день вакцинируют утратил остатки розуму.... включи мозги БОТ на зарплате у зеленых ублюдков еврейского разлива.. вакцину делали под штаммы 2020 года а ДЕЛЬТА- которая вытеснила ВСЕ ШТАММЫ в мире никак не реагирует на вакцинирование однако фарм компании лаборатории пилят бабло по сути на шмундяке который никак не снимает вашей опасности заражения Дельтой ее 13 вариантами также никто не гарантирует ваш летальный исход и также никтоне гарантирует априори вообще никогда как аксиома что вы не перестали быть заразным для всех остальных которые о хотят-- но не успели принять шмундяк ой пардон вакцину.. про побочные действия на уровне РНК генома наследственности и иммунной системы как то молчат что вакцина это тот же живой вирус двух типов но только слабее якобы сильного Дельта почему Ляшко и прочая шваль про это молчит почему не публикуют тут выступление депутата Европарламента-- которая заявила что если власть типа заботиться о вашем здоровье то задайте вопрос кто и кому выгодно пока миллиардные барыши с воздуха стригут фарм компании и вступившие к ним на содержание правители не ясно чем вакцинироваться-- но вводить зеленые сертификаты увольнять людей ограничивать свободу передвижения потому что никто не говорит ЧЕМ ВАКЦИНИРУЮТ ОТ ЧЕГО И КАКИЕ В ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОГНОЗЫ молчание... не все в мире придурки и повелись на это в мире 50 стран которые вообще поклали болт на Ковид Швеция которая единственная не вводила карантины локдауны по итогу оказалась в лидерах по качеству жизни смертность никак не забрала больше чем по расчетной динамике даже она не догнала Британию прославившуюся самыми жесткими карантинными мерами в Британии умерших на порядок выше чем в Швеции.. мозги хоть свои включайте АНТИВАКЦИНАРТОРЫ ИЛИ ЗА ВАКЦИНУ.... Только придурки типа Ляшко или Белякова несут откровенную ахинею не думаю зомбированные и сидящие на зарплате по заливанию ушей народа страхами масками репрессиями и покладанием на законы Конституцию ублюдки строят в Украине концлагерь теперь субботние могут гордится они почти догнали нацизм и Германию.. за расстрелами и газовыми камерами осталось пол- шага.....
показати весь коментар
08.11.2021 12:31 Відповісти
Ага. Достатньо згадать курточку міністра Стєпанова та фірму яка торгувала коврами і раптом стала есклюзивним дистрибютером вакцин. Некатариє палітіки ...ля...
показати весь коментар
08.11.2021 12:08 Відповісти
Министры и чиновники брешуть!
Это поле для манипуляций политиками.
показати весь коментар
08.11.2021 12:14 Відповісти
Поэтому надо послушать негосударственные экспертные организации...
показати весь коментар
08.11.2021 12:26 Відповісти
Негосударственные дуют в дудку "кошелька". Если бы ввести уголовное наказание за распространение недостоверных данных и распространение намерений вместо фактов.
показати весь коментар
08.11.2021 12:28 Відповісти
Ну звісно невістка винна, адже ми чемпійони по всьому із *найвеличнішим лідером*
показати весь коментар
08.11.2021 12:46 Відповісти
Песню навеяло-
Ніхто мене не любить,

Ніхто не приголубить,

Піду я у садочок,

Наїмся хробачків.



Вони такі чудові,

Всі різнокольорові,

Червоні і зелені,
показати весь коментар
08.11.2021 12:58 Відповісти
Обстановка с QR-кодами в ТЦ Лондона Westfield Stratford City
https://www.youtube.com/watch?v=mABAvhH0ZF0&ab_channel=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
показати весь коментар
08.11.2021 13:01 Відповісти
Від самого початку пандемії в Україні ми не приховували даних
Ок, де можна ознайомитись з статистикою по захворюванності та смертності від ковід з розподілом на вакцинованих та невакцинованих в Україні?
показати весь коментар
08.11.2021 13:59 Відповісти
Уже слепому и глухому ясно, что смертность от прививок уже больше смертности от ковида, но эти сволочи этого в упор не видят.Вы всех загоняете в реанимацию. Во первых, сейчас нельзя рубить иммунитет никакими прививками, во вторых, никто не обследует людей, у которых куча болезней.
С таким упорством только нацисты гнали и гнали людей в крематории.
показати весь коментар
08.11.2021 17:32 Відповісти
 
 