Деякі політики не соромляться маніпулювати COVID-статистикою для систематичної дискредитації кампанії з вакцинації, - Ляшко
В Україні не приховують дані про пандемію, проте деякі політики не соромляться маніпулювати статистикою для систематичної дискредитації кампанії з вакцинації.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Від самого початку пандемії в Україні ми не приховували даних та започаткували щоденне інформування про поширення COVID-19. Проте окрім формування прозорих потоків даних та забезпечення доступу до них важливим є і їхнє правильне трактування. Сьогодні статистикою не соромляться свідомо маніпулювати. На жаль, цим користуються експерти для привернення уваги, політики – для досягнення своїх політичних цілей, а також для систематичної дискредитації кампанії з вакцинації", – сказав міністр.
Він нагадав, що неодноразово в інформпросторі зустрічаються цифри та посилання на джерела про те, що країни, які вакцинували вже понад 80% свого населення, мають хвилі захворюваності страшніші за ті, що сталися у період до вакцинації.
Проте, за словами Ляшка, у таких "новинах" часто не говорять про речі, які насправді і відрізняють справжню аналітику від маніпуляцій.
"Найчастіше з метою підміни понять порівнюють непорівнюване, ігнорують природні процеси розвитку епідемії, вимірюють все в абсолютних цифрах або в надто короткі проміжки часу, вириваючи з контексту окремі цифри", - наголосив Ляшко.
Він навів приклад маніпуляції, коли висувають припущення, що вакцинація не діє, тому що начебто в Україні висока смертність.
"Наведу кілька прикладів. Велика Британія при майже такій же кількості нових випадків зменшила показники летальності вдесятеро, піднявши рівень охоплення вакцинацією до 67%. Бельгія, попри трикратне зростання кількості випадків, пов’язане, в тому числі з послабленням протиепідемічних заходів, має наразі найнижчий відсоток летальних випадків в Європі. І знову ж таки, цього вдалося досягти завдяки великому відсотку вакцинації. В цілому завдяки вакцинації країни Європи, що охопили щепленнями більш ніж половину власного населення, в середньому зменшили кількість летальних випадків більш як втричі, а значна частина з них – у 8-10 разів. І в Україні завдяки вакцинації вже вдалось зберегти життя понад 5,5 тис. осіб", – сказав Ляшко.
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никуда он не поедет, как минимум еще 3 года.
да и после - очень-очень сомнительно.
В больницах, МОЗ, у министров и тд и тп, "вакцинированными" считаются только те, кто получил две дозы вакцины и после второй прошло не менее двух недель.
То есть если осложнение или, не дай бог, помер через 13 дней после второго укола вакцины - в отчетах и статистике, ты - НЕ вакцинированный, ВААЩЕ.
Всего заражений3 088 5017,5 %Смертельные случаи72 5572,3 %Выздоровевшие2 520 95681,7 %Сейчас болеют494 98816,0 %Сделано тестов14 876 584
тестов на 1 млн.342 946
Количество умерших в Украине в 2021 году
(по причинам смерти)
2021
Коды причин смерти
по МКБ-10 (ICD-10)
Всего
439430
100,00%
I
Инфекционные и паразитарные болезни
4214
0,96%
туберкулез
A15-A19
1905
0,43%
болезнь, обусловленная ВИЧ (СПИД)
B20-B24
1546
0,35%
II
Новообразования
49448
11,25%
злокачественные
C00-C97
49021
11,16%
III
Болезни крови и кроветворных органов
142
0,03%
IV
Эндокринные болезни, нарушение обмена веществ
1466
0,33%
сахарный диабет
E10-E14
1343
0,31%
V
Расстройства психики и поведения
586
0,13%
вследствие употребления алкоголя
F10
465
0,11%
VI
Болезни нервной системы
2922
0,66%
IX
Болезни системы кровообращения
276070
62,82%
ишемическая болезнь сердца
I20-I25
192343
43,77%
А не призывать вакцинироваться с первых же дней.
С тех пор как я услышал как Порох поносит Ковишилд - я перестал быть порохоботом.
Ему лишь бы снова до власти добраться, а сколько украинцев заплатят за это своими жизнями - ему плевать.
Это поле для манипуляций политиками.
Ніхто мене не любить,
Ніхто не приголубить,
Піду я у садочок,
Наїмся хробачків.
Вони такі чудові,
Всі різнокольорові,
Червоні і зелені,
https://www.youtube.com/watch?v=mABAvhH0ZF0&ab_channel=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
Ок, де можна ознайомитись з статистикою по захворюванності та смертності від ковід з розподілом на вакцинованих та невакцинованих в Україні?
С таким упорством только нацисты гнали и гнали людей в крематории.