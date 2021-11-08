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Новости Борьба с коррупцией
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Зеленский подписал закон о согласовании статуса НАБУ с требованиями Конституции

Зеленский подписал закон о согласовании статуса НАБУ с требованиями Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины", который Верховная Рада приняла 19 октября 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Документ устраняет противоречия между Конституцией и Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", определяя, что НАБУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим гарантии независимости его работы.

Закон определяет полномочия Кабинета Министров Украины относительно назначения на должность директора Национального антикоррупционного бюро и увольнения его исключительно при наличии установленных этим документом оснований.

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Законом закреплено, что в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ входят шесть человек, трех из которых определяет правительство, а другие три лица – правительство на основании предложений международных и иностранных организаций, которые, согласно международным или межгосударственным соглашениям, в течение последних трех лет до дня завершения срока полномочий директора НАБУ или до дня досрочного прекращения его полномочий оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Согласно закону, требования Кабинета Министров к формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на НАБУ.

В документе также определены принципы организации и проведения внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального бюро, которую ежегодно осуществляет соответствующая комиссия.

Автор: 

НАБУ (4218) Зеленский Владимир (20239) Конституция (2236)


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Топ комментарии
+6
Да пофиг уже, что оно подписало. Обратный отсчет пошел...
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08.11.2021 18:46
+3
В нас щось з 2014 року відповідає вимогам Конституції?
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08.11.2021 18:50
+2






Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1457740876365631495 41 мин



Мать подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове боится приезжать в Украину.
Папа не вакцинрован, в связи с этим у Николая до сих пор не взяли кровь, ведь по закону все действия в отношении несовершеннолетних должны происходить в присутствии адвоката и кого-то из родителей.
Остается только вопрос: зачем мама покупала для себя в Харькове Инфинити, если приехать туда ее не может заставить даже попадание несовершеннолетнего сына в СИЗО..?
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08.11.2021 18:47
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Да пофиг уже, что оно подписало. Обратный отсчет пошел...
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08.11.2021 18:46 Ответить
Конечно. С дня присяги уменьшается каждый день на один день.
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08.11.2021 18:51 Ответить
ПРИКОЛЬНО МНЕ ИНОЕ почему не прописали список стран --которые НИКОГДА НЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ... или список конкретных стран ....а так размыто то все что и Россия будет бороться с коррупцией и Белоруссия и КНДР и Китай и Иран все борются даже Талибы...
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08.11.2021 19:38 Ответить
Буду радий потиснути руку вам на майдані
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08.11.2021 21:09 Ответить
Маю надію, що на цей раз не буде потреби кидатись голоруч на гвинтівки та кулемети.
Все повинні вирішити профі, а не активісти.
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08.11.2021 21:19 Ответить
То , як доведеться, основне не прої- ться в виборі...
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08.11.2021 21:27 Ответить






Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1457740876365631495 41 мин



Мать подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове боится приезжать в Украину.
Папа не вакцинрован, в связи с этим у Николая до сих пор не взяли кровь, ведь по закону все действия в отношении несовершеннолетних должны происходить в присутствии адвоката и кого-то из родителей.
Остается только вопрос: зачем мама покупала для себя в Харькове Инфинити, если приехать туда ее не может заставить даже попадание несовершеннолетнего сына в СИЗО..?
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08.11.2021 18:47 Ответить
Отлично
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08.11.2021 18:48 Ответить
В нас щось з 2014 року відповідає вимогам Конституції?
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08.11.2021 18:50 Ответить
Ходи на красный свет, тебе уже можно
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08.11.2021 19:05 Ответить
а можно было как-то без Закона от преЗЕнелоха проверять все напринятое на соответствие Конституции
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08.11.2021 19:15 Ответить
Можно, но что делать с бурной имитацией бессмысленной деятельности? Она же прикрытие распила ковидного фонда в пользу бородатой бабушки и гудящего дядюшки.
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08.11.2021 19:44 Ответить
Надо готовить и Майдан и импичмент.
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08.11.2021 19:38 Ответить
Точнее: "Закон" не

"О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины",

а "Закон"

"Об игнорировании «Президентом» Конституции Украины в соответствие с желанием офиса «Президента» изменить статус Национального антикоррупционного бюро Украины".
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08.11.2021 19:56 Ответить
Что уж удивляться, если "администратор офиса Президента" самоназначил себя первым лицом Государства, в котором нынешний "Президент Украины" - лишь какой-то клерк его офиса, "слуга завхоза".
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08.11.2021 20:09 Ответить
ермаку подписаль ? или охметову ?
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09.11.2021 14:39 Ответить
 
 