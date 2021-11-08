Зеленский подписал закон о согласовании статуса НАБУ с требованиями Конституции
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины", который Верховная Рада приняла 19 октября 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Документ устраняет противоречия между Конституцией и Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", определяя, что НАБУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим гарантии независимости его работы.
Закон определяет полномочия Кабинета Министров Украины относительно назначения на должность директора Национального антикоррупционного бюро и увольнения его исключительно при наличии установленных этим документом оснований.
Законом закреплено, что в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ входят шесть человек, трех из которых определяет правительство, а другие три лица – правительство на основании предложений международных и иностранных организаций, которые, согласно международным или межгосударственным соглашениям, в течение последних трех лет до дня завершения срока полномочий директора НАБУ или до дня досрочного прекращения его полномочий оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.
Согласно закону, требования Кабинета Министров к формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на НАБУ.
В документе также определены принципы организации и проведения внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального бюро, которую ежегодно осуществляет соответствующая комиссия.
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Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
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Мать подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове боится приезжать в Украину.
Папа не вакцинрован, в связи с этим у Николая до сих пор не взяли кровь, ведь по закону все действия в отношении несовершеннолетних должны происходить в присутствии адвоката и кого-то из родителей.
Остается только вопрос: зачем мама покупала для себя в Харькове Инфинити, если приехать туда ее не может заставить даже попадание несовершеннолетнего сына в СИЗО..?
"О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины",
а "Закон"
"Об игнорировании «Президентом» Конституции Украины в соответствие с желанием офиса «Президента» изменить статус Национального антикоррупционного бюро Украины".