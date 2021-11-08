УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11652 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з корупцією
1 770 18

Зеленський підписав закон щодо узгодження статусу НАБУ з вимогами Конституції

Зеленський підписав закон щодо узгодження статусу НАБУ з вимогами Конституції

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України", який Верховна Рада ухвалила 19 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прессслужбу президента.

Документ усуває суперечності між Конституцією та Законом "Про Національне антикорупційне бюро України", визначаючи, що НАБУ є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує гарантії незалежності його роботи.

Закон визначає повноваження Кабінету Міністрів щодо призначення на посаду директора НАБУ та звільнення його виключно за наявності встановлених цим документом підстав.

Законом закріплено, що до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ входять шість осіб, три з яких визначає уряд, а інші три особи – уряд на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які, відповідно до міжнародних або міждержавних угод, протягом останніх трьох років до дня завершення строку повноважень директора НАБУ або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції.

Також читайте: Рада привела закон про НАБУ у відповідність до Конституції

Відповідно до закону, вимоги Кабінету Міністрів до формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на НАБУ.

У документі також визначені засади організації та проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, яку щороку здійснює відповідна комісія.

Також читайте: Посли G7 вітають прийняття Радою поправок до закону про НАБУ

Автор: 

НАБУ (5061) Зеленський Володимир (23697) Конституція (548)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Да пофиг уже, что оно подписало. Обратный отсчет пошел...
показати весь коментар
08.11.2021 18:46
+3
В нас щось з 2014 року відповідає вимогам Конституції?
показати весь коментар
08.11.2021 18:50
+2






Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1457740876365631495 41 мин



Мать подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове боится приезжать в Украину.
Папа не вакцинрован, в связи с этим у Николая до сих пор не взяли кровь, ведь по закону все действия в отношении несовершеннолетних должны происходить в присутствии адвоката и кого-то из родителей.
Остается только вопрос: зачем мама покупала для себя в Харькове Инфинити, если приехать туда ее не может заставить даже попадание несовершеннолетнего сына в СИЗО..?
показати весь коментар
08.11.2021 18:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да пофиг уже, что оно подписало. Обратный отсчет пошел...
показати весь коментар
08.11.2021 18:46 Відповісти
Конечно. С дня присяги уменьшается каждый день на один день.
показати весь коментар
08.11.2021 18:51 Відповісти
ПРИКОЛЬНО МНЕ ИНОЕ почему не прописали список стран --которые НИКОГДА НЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ... или список конкретных стран ....а так размыто то все что и Россия будет бороться с коррупцией и Белоруссия и КНДР и Китай и Иран все борются даже Талибы...
показати весь коментар
08.11.2021 19:38 Відповісти
Буду радий потиснути руку вам на майдані
показати весь коментар
08.11.2021 21:09 Відповісти
Маю надію, що на цей раз не буде потреби кидатись голоруч на гвинтівки та кулемети.
Все повинні вирішити профі, а не активісти.
показати весь коментар
08.11.2021 21:19 Відповісти
То , як доведеться, основне не прої- ться в виборі...
показати весь коментар
08.11.2021 21:27 Відповісти






Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1457740876365631495 41 мин



Мать подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове боится приезжать в Украину.
Папа не вакцинрован, в связи с этим у Николая до сих пор не взяли кровь, ведь по закону все действия в отношении несовершеннолетних должны происходить в присутствии адвоката и кого-то из родителей.
Остается только вопрос: зачем мама покупала для себя в Харькове Инфинити, если приехать туда ее не может заставить даже попадание несовершеннолетнего сына в СИЗО..?
показати весь коментар
08.11.2021 18:47 Відповісти
Отлично
показати весь коментар
08.11.2021 18:48 Відповісти
В нас щось з 2014 року відповідає вимогам Конституції?
показати весь коментар
08.11.2021 18:50 Відповісти
Ходи на красный свет, тебе уже можно
показати весь коментар
08.11.2021 19:05 Відповісти
а можно было как-то без Закона от преЗЕнелоха проверять все напринятое на соответствие Конституции
показати весь коментар
08.11.2021 19:15 Відповісти
Можно, но что делать с бурной имитацией бессмысленной деятельности? Она же прикрытие распила ковидного фонда в пользу бородатой бабушки и гудящего дядюшки.
показати весь коментар
08.11.2021 19:44 Відповісти
Надо готовить и Майдан и импичмент.
показати весь коментар
08.11.2021 19:38 Відповісти
Точнее: "Закон" не

"О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины",

а "Закон"

"Об игнорировании «Президентом» Конституции Украины в соответствие с желанием офиса «Президента» изменить статус Национального антикоррупционного бюро Украины".
показати весь коментар
08.11.2021 19:56 Відповісти
Что уж удивляться, если "администратор офиса Президента" самоназначил себя первым лицом Государства, в котором нынешний "Президент Украины" - лишь какой-то клерк его офиса, "слуга завхоза".
показати весь коментар
08.11.2021 20:09 Відповісти
ермаку подписаль ? или охметову ?
показати весь коментар
09.11.2021 14:39 Відповісти
 
 