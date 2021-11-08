Зеленський підписав закон щодо узгодження статусу НАБУ з вимогами Конституції
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України", який Верховна Рада ухвалила 19 жовтня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прессслужбу президента.
Документ усуває суперечності між Конституцією та Законом "Про Національне антикорупційне бюро України", визначаючи, що НАБУ є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує гарантії незалежності його роботи.
Закон визначає повноваження Кабінету Міністрів щодо призначення на посаду директора НАБУ та звільнення його виключно за наявності встановлених цим документом підстав.
Законом закріплено, що до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ входять шість осіб, три з яких визначає уряд, а інші три особи – уряд на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які, відповідно до міжнародних або міждержавних угод, протягом останніх трьох років до дня завершення строку повноважень директора НАБУ або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції.
Відповідно до закону, вимоги Кабінету Міністрів до формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на НАБУ.
У документі також визначені засади організації та проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, яку щороку здійснює відповідна комісія.
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Все повинні вирішити профі, а не активісти.
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
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Мать подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове боится приезжать в Украину.
Папа не вакцинрован, в связи с этим у Николая до сих пор не взяли кровь, ведь по закону все действия в отношении несовершеннолетних должны происходить в присутствии адвоката и кого-то из родителей.
Остается только вопрос: зачем мама покупала для себя в Харькове Инфинити, если приехать туда ее не может заставить даже попадание несовершеннолетнего сына в СИЗО..?
"О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины",
а "Закон"
"Об игнорировании «Президентом» Конституции Украины в соответствие с желанием офиса «Президента» изменить статус Национального антикоррупционного бюро Украины".