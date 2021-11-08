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Депутат Шахов не задекларировал имущество стоимостью 15,4 млн, - НАПК

Депутат Шахов не задекларировал имущество стоимостью 15,4 млн, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило в действиях народного депутата, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова признаки недостоверного декларирования на общую сумму 15,4 миллиона гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Проверка, которую НАПК начало в марте этого года, обнаружила, что народный депутат не указал в декларации сведений о гражданской жене Инне Журбе.

НАПК установило, что в 2020 году Шахов вместе с Журбой совместно летали в Швейцарию и Катар, при этом за авиабилеты заплатили со счетов одного юридического лица. Это свидетельствует об общих расходах и наличии общего бюджета, необходимых для установления факта отношений. Подтвердить совместное проживание Нацагентству помогли и в НАБУ, детективы которого осуществляют уголовное производство по Шахову.

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В Нацагентстве посчитали стоимость имущества, записанного на Инну Журбу, а также доли в уставных капиталах компаний, которыми она совладеет, и насчитали в декларации Шахова недостоверные сведения на сумму 15,4 миллиона гривен.

"В действиях субъекта декларирования установлены признаки правонарушения, предусмотренного ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины", – говорится в заключении НАПК. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Теперь результаты проверки НАПК приобщат к уголовному производству НАБУ.

Автор: 

декларация (1353) электронное декларирование (1025) НАПК (1220) Шахов Сергей (110)


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Топ комментарии
+13
та там значительно больше - всю жизнь на шахтерской шее сидело чмо...
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08.11.2021 18:58
+12
то підор ригівський
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08.11.2021 19:06
+8
Шахтерское мурло,подсосалось на бабки и впаривает борцуна
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08.11.2021 19:03
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та там значительно больше - всю жизнь на шахтерской шее сидело чмо...
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08.11.2021 18:58 Ответить
это рыгло ещё свои дырявые носки вам с трибуны засветит...первый в очереди за субсидиями.
жаль ковид это чмо не угомонил,раз правосекам начхаты..
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08.11.2021 18:59 Ответить
Шахтерское мурло,подсосалось на бабки и впаривает борцуна
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08.11.2021 19:03 Ответить
Тю, а Пальчевский не задекларировал виллу на Майорке, в которой проживает цивiльна его жена, дык никто еще не сдох...
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08.11.2021 19:05 Ответить
то підор ригівський
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08.11.2021 19:06 Ответить
то підор ригівський на довірі. Вибачайте, що уточнив.
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08.11.2021 19:59 Ответить
та то все куйня, подумаешь 15 лямов, СБУ вот какую операцию провернула у жены Семенченко нащли за 8 лет 150 т. грн недостачи в кассе, вооо где операция!, а тут 15 лямов, та куйня... уроды!
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08.11.2021 19:08 Ответить
на нари афериста правозахисник шахтарів... добряче він грошеняток собі наскирдував на шахтарях та вугіллі..((
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08.11.2021 19:12 Ответить
Ничего ему не будет...он голосует в унисон с зеленым стадом...
Полезный для осла скот...
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08.11.2021 19:16 Ответить
не не закдекларував , а скиздив на 15, 4 млн.
а скільки ще , скиздив та задекларував?
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08.11.2021 19:18 Ответить
чучело это должно с волынцем на одной койке чалиться..
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08.11.2021 19:19 Ответить
депутат потому он и народный патамуша пережывает за народ,
а слуга депутат он ишо и служит ему патаму ша он слуга народа
у нас очень народная страна
и ваще народ у нас - народный
процента 73 так это точно
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08.11.2021 19:24 Ответить
діпутатам і діпутаткам можна всьо, мудрому наріду нічого не можна. зєбидло руліт.
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08.11.2021 19:37 Ответить
от чего прицепились ? ))) ну забыл человек из карманов мелочь выложить...)))
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08.11.2021 19:56 Ответить
А кто за него голосовал? Народ что не знал, что он вор?
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08.11.2021 19:56 Ответить
Риба з голови.... А голова 23тис. оклад ... Як вижить?
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08.11.2021 20:01 Ответить
Воры на доверии / Злодій що крав мільярдами для родини Януковича Приходько Борис Вікторович засідає в Верхоній Раді: чому мовчить Венедіктова? 28 мая 2021 г. Борис Вікторович- член групи «Довіра». Как и Шахов.
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08.11.2021 20:02 Ответить
Тю, так Бойко с Йоффе всю Луганскую область скомуниздили, все предприятия под себя подняли, там сотни миллионов на обороне украли...а тут несколько миллионов...это херня
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08.11.2021 20:17 Ответить
ну забыл человек, как зеля, что вы прицепились))) всего каких то 15 млн
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08.11.2021 20:21 Ответить
Риг то він риг...
Але ж дуже сильно бубочку трусить, від його виступів та заяв...
Бо ж Рабіновіча чи Шуфріча чомусь не «шукає» ні НАЗК, ні НАБУ, ні СБУ...
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08.11.2021 20:34 Ответить
Та то матуся,бабуся,прабабуся та пра-пра-пра...,копійка до копійочки,все для Сірожи...
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08.11.2021 20:44 Ответить
Это все прекрасно, но какое отношение этот тип имеет к капиталам некой Инны Журбы? Общее имущество это когда штам в паспорте. Или если с бабой спишь, то автоматом все ее добро твоим становится?)
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08.11.2021 20:46 Ответить
Надо было в апшоре спрятать, щас все так делают, даже бабушки на базарах😁
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08.11.2021 21:15 Ответить
Народ як ви о таке лайно до ВР обрали... Шахрайска ****...Його нгільці підвісти треба а воно ще й з телеекрану щось триндить....
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08.11.2021 21:47 Ответить
Забув, через переживання за долю мудрого українського наріду
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08.11.2021 21:57 Ответить
Жулик и проходимец.. Нынче "главный плакальщик" за долю бедного украинского народа. ( правда без вил).
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08.11.2021 23:09 Ответить
зато он Кловану ФАК не показывает,
охметов и зеленский браты на век
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09.11.2021 09:22 Ответить
 
 