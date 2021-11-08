Депутат Шахов не задекларировал имущество стоимостью 15,4 млн, - НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило в действиях народного депутата, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова признаки недостоверного декларирования на общую сумму 15,4 миллиона гривен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Проверка, которую НАПК начало в марте этого года, обнаружила, что народный депутат не указал в декларации сведений о гражданской жене Инне Журбе.
НАПК установило, что в 2020 году Шахов вместе с Журбой совместно летали в Швейцарию и Катар, при этом за авиабилеты заплатили со счетов одного юридического лица. Это свидетельствует об общих расходах и наличии общего бюджета, необходимых для установления факта отношений. Подтвердить совместное проживание Нацагентству помогли и в НАБУ, детективы которого осуществляют уголовное производство по Шахову.
В Нацагентстве посчитали стоимость имущества, записанного на Инну Журбу, а также доли в уставных капиталах компаний, которыми она совладеет, и насчитали в декларации Шахова недостоверные сведения на сумму 15,4 миллиона гривен.
"В действиях субъекта декларирования установлены признаки правонарушения, предусмотренного ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины", – говорится в заключении НАПК. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Теперь результаты проверки НАПК приобщат к уголовному производству НАБУ.
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жаль ковид это чмо не угомонил,раз правосекам начхаты..
Полезный для осла скот...
а скільки ще , скиздив та задекларував?
а слуга депутат он ишо и служит ему патаму ша он слуга народа
у нас очень народная страна
и ваще народ у нас - народный
процента 73 так это точно
Але ж дуже сильно бубочку трусить, від його виступів та заяв...
Бо ж Рабіновіча чи Шуфріча чомусь не «шукає» ні НАЗК, ні НАБУ, ні СБУ...
охметов и зеленский браты на век