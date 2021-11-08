Депутат Шахов не задекларував майно вартістю 15,4 млн, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в діях народного депутата, члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова ознаки недостовірного декларування на загальну суму 15,4 мільйонів гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Перевірка, яку НАЗК почало в березні цього року, виявила, що народний депутат не вказав у декларації відомостей про цивільну дружину Інну Журбу.

НАЗК встановило, що у 2020-му році Шахов разом із Журбою спільно літали до Швейцарії та Катару, при цьому за авіаквитки заплатили з рахунків однієї юридичної особи. Це свідчить про спільні витрати і наявність спільного бюджету, необхідних для встановлення факту стосунків. Підтвердити спільне проживання Нацагентству допомогли і в НАБУ, детективи якого здійснюють кримінальне провадження щодо Шахова.

Читайте: НАБУ провело обшук у цивільної дружини нардепа Шахова, - ЗМІ

У Нацагентстві порахували вартість майна, записаного на Інну Журбу, а також частки в статутних капіталах компаній, якими вона співволодіє, і нарахували в декларації Шахова недостовірних відомостей на суму 15,4 мільйонів гривень.

"У діях суб’єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366-2 Кримінального кодексу України", – йдеться у висновку НАЗК. Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі строком до двох років з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

Також читайте: Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ. ФОТО

Тепер результати перевірки НАЗК долучать до кримінального провадження НАБУ.