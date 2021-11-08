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Депутат Шахов не задекларував майно вартістю 15,4 млн, - НАЗК

Депутат Шахов не задекларував майно вартістю 15,4 млн, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в діях народного депутата, члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова ознаки недостовірного декларування на загальну суму 15,4 мільйонів гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Перевірка, яку НАЗК почало в березні цього року, виявила, що народний депутат не вказав у декларації відомостей про цивільну дружину Інну Журбу.

НАЗК встановило, що у 2020-му році Шахов разом із Журбою спільно літали до Швейцарії та Катару, при цьому за авіаквитки заплатили з рахунків однієї юридичної особи. Це свідчить про спільні витрати і наявність спільного бюджету, необхідних для встановлення факту стосунків. Підтвердити спільне проживання Нацагентству допомогли і в НАБУ, детективи якого здійснюють кримінальне провадження щодо Шахова.

Читайте: НАБУ провело обшук у цивільної дружини нардепа Шахова, - ЗМІ

У Нацагентстві порахували вартість майна, записаного на Інну Журбу, а також частки в статутних капіталах компаній, якими вона співволодіє, і нарахували в декларації Шахова недостовірних відомостей на суму 15,4 мільйонів гривень.

"У діях суб’єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366-2 Кримінального кодексу України", – йдеться у висновку НАЗК. Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі строком до двох років з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

Також читайте: Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ. ФОТО

Тепер результати перевірки НАЗК долучать до кримінального провадження НАБУ.

Автор: 

декларація (1412) електронне декларування (1468) НАЗК (1683) Шахов Сергій (114)


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Топ коментарі
+13
та там значительно больше - всю жизнь на шахтерской шее сидело чмо...
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08.11.2021 18:58
+12
то підор ригівський
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08.11.2021 19:06
+8
Шахтерское мурло,подсосалось на бабки и впаривает борцуна
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08.11.2021 19:03
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та там значительно больше - всю жизнь на шахтерской шее сидело чмо...
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08.11.2021 18:58 Відповісти
это рыгло ещё свои дырявые носки вам с трибуны засветит...первый в очереди за субсидиями.
жаль ковид это чмо не угомонил,раз правосекам начхаты..
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08.11.2021 18:59 Відповісти
Шахтерское мурло,подсосалось на бабки и впаривает борцуна
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08.11.2021 19:03 Відповісти
Тю, а Пальчевский не задекларировал виллу на Майорке, в которой проживает цивiльна его жена, дык никто еще не сдох...
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08.11.2021 19:05 Відповісти
то підор ригівський
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08.11.2021 19:06 Відповісти
то підор ригівський на довірі. Вибачайте, що уточнив.
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08.11.2021 19:59 Відповісти
та то все куйня, подумаешь 15 лямов, СБУ вот какую операцию провернула у жены Семенченко нащли за 8 лет 150 т. грн недостачи в кассе, вооо где операция!, а тут 15 лямов, та куйня... уроды!
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08.11.2021 19:08 Відповісти
на нари афериста правозахисник шахтарів... добряче він грошеняток собі наскирдував на шахтарях та вугіллі..((
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08.11.2021 19:12 Відповісти
Ничего ему не будет...он голосует в унисон с зеленым стадом...
Полезный для осла скот...
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08.11.2021 19:16 Відповісти
не не закдекларував , а скиздив на 15, 4 млн.
а скільки ще , скиздив та задекларував?
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08.11.2021 19:18 Відповісти
чучело это должно с волынцем на одной койке чалиться..
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08.11.2021 19:19 Відповісти
депутат потому он и народный патамуша пережывает за народ,
а слуга депутат он ишо и служит ему патаму ша он слуга народа
у нас очень народная страна
и ваще народ у нас - народный
процента 73 так это точно
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08.11.2021 19:24 Відповісти
діпутатам і діпутаткам можна всьо, мудрому наріду нічого не можна. зєбидло руліт.
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08.11.2021 19:37 Відповісти
от чего прицепились ? ))) ну забыл человек из карманов мелочь выложить...)))
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08.11.2021 19:56 Відповісти
А кто за него голосовал? Народ что не знал, что он вор?
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08.11.2021 19:56 Відповісти
Риба з голови.... А голова 23тис. оклад ... Як вижить?
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08.11.2021 20:01 Відповісти
Воры на доверии / Злодій що крав мільярдами для родини Януковича Приходько Борис Вікторович засідає в Верхоній Раді: чому мовчить Венедіктова? 28 мая 2021 г. Борис Вікторович- член групи «Довіра». Как и Шахов.
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08.11.2021 20:02 Відповісти
Тю, так Бойко с Йоффе всю Луганскую область скомуниздили, все предприятия под себя подняли, там сотни миллионов на обороне украли...а тут несколько миллионов...это херня
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08.11.2021 20:17 Відповісти
ну забыл человек, как зеля, что вы прицепились))) всего каких то 15 млн
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08.11.2021 20:21 Відповісти
Риг то він риг...
Але ж дуже сильно бубочку трусить, від його виступів та заяв...
Бо ж Рабіновіча чи Шуфріча чомусь не «шукає» ні НАЗК, ні НАБУ, ні СБУ...
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08.11.2021 20:34 Відповісти
Та то матуся,бабуся,прабабуся та пра-пра-пра...,копійка до копійочки,все для Сірожи...
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08.11.2021 20:44 Відповісти
Это все прекрасно, но какое отношение этот тип имеет к капиталам некой Инны Журбы? Общее имущество это когда штам в паспорте. Или если с бабой спишь, то автоматом все ее добро твоим становится?)
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08.11.2021 20:46 Відповісти
Надо было в апшоре спрятать, щас все так делают, даже бабушки на базарах😁
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08.11.2021 21:15 Відповісти
Народ як ви о таке лайно до ВР обрали... Шахрайска ****...Його нгільці підвісти треба а воно ще й з телеекрану щось триндить....
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08.11.2021 21:47 Відповісти
Забув, через переживання за долю мудрого українського наріду
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08.11.2021 21:57 Відповісти
Жулик и проходимец.. Нынче "главный плакальщик" за долю бедного украинского народа. ( правда без вил).
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08.11.2021 23:09 Відповісти
зато он Кловану ФАК не показывает,
охметов и зеленский браты на век
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09.11.2021 09:22 Відповісти
 
 