Депутат Шахов не задекларував майно вартістю 15,4 млн, - НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в діях народного депутата, члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова ознаки недостовірного декларування на загальну суму 15,4 мільйонів гривень.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Перевірка, яку НАЗК почало в березні цього року, виявила, що народний депутат не вказав у декларації відомостей про цивільну дружину Інну Журбу.
НАЗК встановило, що у 2020-му році Шахов разом із Журбою спільно літали до Швейцарії та Катару, при цьому за авіаквитки заплатили з рахунків однієї юридичної особи. Це свідчить про спільні витрати і наявність спільного бюджету, необхідних для встановлення факту стосунків. Підтвердити спільне проживання Нацагентству допомогли і в НАБУ, детективи якого здійснюють кримінальне провадження щодо Шахова.
У Нацагентстві порахували вартість майна, записаного на Інну Журбу, а також частки в статутних капіталах компаній, якими вона співволодіє, і нарахували в декларації Шахова недостовірних відомостей на суму 15,4 мільйонів гривень.
"У діях суб’єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366-2 Кримінального кодексу України", – йдеться у висновку НАЗК. Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі строком до двох років з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.
Тепер результати перевірки НАЗК долучать до кримінального провадження НАБУ.
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жаль ковид это чмо не угомонил,раз правосекам начхаты..
Полезный для осла скот...
а скільки ще , скиздив та задекларував?
а слуга депутат он ишо и служит ему патаму ша он слуга народа
у нас очень народная страна
и ваще народ у нас - народный
процента 73 так это точно
Але ж дуже сильно бубочку трусить, від його виступів та заяв...
Бо ж Рабіновіча чи Шуфріча чомусь не «шукає» ні НАЗК, ні НАБУ, ні СБУ...
охметов и зеленский браты на век