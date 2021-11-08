Беларусь и дальше будет поставлять Украине электричество, - эксперт Савчук
"Белэнерго" отменила рамочные соглашения только с "Энергоатомом". Поэтому вместо "Энергоатома" электричество в Украину будут поставлять две частные компании.
Об этом пишет в фейсбуке председатель Совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отмечает, что письмо о прекращении поставок, которое ранее опубликовал Цензор.НЕТ и ряд других СМИ, касается только рамочных соглашений между "Белэнерго" и "Энергоатомом".
По словам Савчука, "Энергоатом" получил право поставлять в Украину белорусское электричество на конкурсе, условия которого были специально составлены так, чтобы победила именно эта компания. Но "Белэнерго" по неизвестным причинам решила отменить рамочные соглашения, а мощности, с помощью которых происходит поставка, выставили на аукцион.
"Мощность дерибанят между собой две компании:
(1) "Электрокомьюнити" (принадлежит депутату Шевченко, говорят связан с Медведчуком)
(2) ТЕТ (принадлежит Виталию Бутенко, бывший коммерческий директор ДТЕК).
Вот и все. Импорт сейчас идет через эти две компании. Они "завозят" в Украину энергию и тут уже продают", - объяснил Савчук.
Он добавил, что, по его мнению, "Белэнерго" в последний момент отменило рамочные соглашения с "Энергоатомом", поскольку "Ринат Ахметов пытается вставить палки в колеса Зеленскому по импорту энергии из Беларуси".
Савчук предполагает, что олигархи постараются показать президенту свою власть через энергетический рынок.
"Уважаемая Команда Зеленского и Слуга Народа, нужно было реформы делать. Вместо этого вы договаривались с олигархами. Которые сейчас настолько сильные, что вы им хрен что сделаете.
- Фирташ будет валить вас на рынке газа
- Коломойский будет забирать газ через Укрнафту
- Ахметов будет разваливать рынок через ДТЕК и своих миньонов.
Они уже давно купили и депутатов, и силовиков, и регулятора. Зима только начинается", - подытожил Савчук.
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- скоморох таки добился что бы его гнусная шуточка стала реальностью..
На самом деле ЗЕ убивает любой исход.
Продадут - сотрудничество с самозванцем и врагом.
Не продадут - энергетический кризис.
зЕлохов у нас 73%, пусть одевают шерстяные костюмы и ползают по эбонитовой палочке! Может и ума наползают. Того и гляди, завтра киву, а чьё у него контузия наследственная, или арахимию в призЕденты затащат...
Давно так не сміялася! Такий оригінальний всенародний спосіб видобутку електрики треба патентувати! Шкода, що як раз зараз, коли електрика так потрібна, ті самі 73% в Зе розчарувалися і їх вже не примусити "віддатися справі до кінця". А навесні 2019 року все могло бути! Ну просто рекорди з видобутку мали бути! Але тоді й електрика була... і газ був... Куди все поділося?..
Смайлик "огиди" тяжко підібрати!
Імпорт електроенергії не є елементом планового проходження опалювального сезону
СУБОТА, 6 ЛИСТОПАДА 2021, 16:17
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https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/6/679492/#comments 11
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GETTY IMAGES
6 листопада розпочався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну в обсягах 5 МВт у год
- Коломойский будет забирать газ через Укрнафту
- Ахметов будет разваливать рынок через ДТЕК и своих миньонов.
- А Порошенко будет просто гадить в информационном пространстве и сеять зраду в неокрепших умах.
- Україна закуповуватиме електроенергію в бульбофюрера. Нарід: Фу! Зрада! Так не можна.
Сьогодні: Бульбофюрер не дасть електроенергію Україні. Нарід: ***, ми замерзенмо! ЗЄля - чмо, лузер!
Трохи згодом: Бульбофюрер, все таки, продасть електроенергію Україні. Нарід: Ми врятовані! Слава великому ЗЄ!!!
Повертаємося в часи Лазаренка, тільки тепер замість газу електроенергія, Росія через Білорусь отримала легальний спосіб фінансувати Медведчука і Ахметова на різниці цін.
Плюс Ахметов став практично монополістом, почав задирати ціни, і якось отримав ще й дешеву електроенергію з Білорусі, АМКУ складу злочину не побачило І Медведчук в ділі, чи долє.