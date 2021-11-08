Беларусь и дальше будет поставлять Украине электричество, - эксперт Савчук

"Белэнерго" отменила рамочные соглашения только с "Энергоатомом". Поэтому вместо "Энергоатома" электричество в Украину будут поставлять две частные компании.

Об этом пишет в фейсбуке председатель Совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что письмо о прекращении поставок, которое ранее опубликовал Цензор.НЕТ и ряд других СМИ, касается только рамочных соглашений между "Белэнерго" и "Энергоатомом".

По словам Савчука, "Энергоатом" получил право поставлять в Украину белорусское электричество на конкурсе, условия которого были специально составлены так, чтобы победила именно эта компания. Но "Белэнерго" по неизвестным причинам решила отменить рамочные соглашения, а мощности, с помощью которых происходит поставка, выставили на аукцион.

"Мощность дерибанят между собой две компании:

(1) "Электрокомьюнити" (принадлежит депутату Шевченко, говорят связан с Медведчуком)

(2) ТЕТ (принадлежит Виталию Бутенко, бывший коммерческий директор ДТЕК).

Вот и все. Импорт сейчас идет через эти две компании. Они "завозят" в Украину энергию и тут уже продают", - объяснил Савчук.

Он добавил, что, по его мнению, "Белэнерго" в последний момент отменило рамочные соглашения с "Энергоатомом", поскольку "Ринат Ахметов пытается вставить палки в колеса Зеленскому по импорту энергии из Беларуси".

Савчук предполагает, что олигархи постараются показать президенту свою власть через энергетический рынок.

"Уважаемая Команда Зеленского и Слуга Народа, нужно было реформы делать. Вместо этого вы договаривались с олигархами. Которые сейчас настолько сильные, что вы им хрен что сделаете.

- Фирташ будет валить вас на рынке газа

- Коломойский будет забирать газ через Укрнафту

- Ахметов будет разваливать рынок через ДТЕК и своих миньонов.

Они уже давно купили и депутатов, и силовиков, и регулятора. Зима только начинается", - подытожил Савчук.