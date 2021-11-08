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Беларусь и дальше будет поставлять Украине электричество, - эксперт Савчук

Беларусь и дальше будет поставлять Украине электричество, - эксперт Савчук

"Белэнерго" отменила рамочные соглашения только с "Энергоатомом". Поэтому вместо "Энергоатома" электричество в Украину будут поставлять две частные компании.

Об этом пишет в фейсбуке председатель Совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что письмо о прекращении поставок, которое ранее опубликовал Цензор.НЕТ и ряд других СМИ, касается только рамочных соглашений между "Белэнерго" и "Энергоатомом".

По словам Савчука, "Энергоатом" получил право поставлять в Украину белорусское электричество на конкурсе, условия которого были специально составлены так, чтобы победила именно эта компания. Но "Белэнерго" по неизвестным причинам решила отменить рамочные соглашения, а мощности, с помощью которых происходит поставка, выставили на аукцион.

"Мощность дерибанят между собой две компании:

(1) "Электрокомьюнити" (принадлежит депутату Шевченко, говорят связан с Медведчуком)

(2) ТЕТ (принадлежит Виталию Бутенко, бывший коммерческий директор ДТЕК).

Вот и все. Импорт сейчас идет через эти две компании. Они "завозят" в Украину энергию и тут уже продают", - объяснил Савчук.

Он добавил, что, по его мнению, "Белэнерго" в последний момент отменило рамочные соглашения с "Энергоатомом", поскольку "Ринат Ахметов пытается вставить палки в колеса Зеленскому по импорту энергии из Беларуси".

Савчук предполагает, что олигархи постараются показать президенту свою власть через энергетический рынок.

"Уважаемая Команда Зеленского и Слуга Народа, нужно было реформы делать. Вместо этого вы договаривались с олигархами. Которые сейчас настолько сильные, что вы им хрен что сделаете.

- Фирташ будет валить вас на рынке газа

- Коломойский будет забирать газ через Укрнафту

- Ахметов будет разваливать рынок через ДТЕК и своих миньонов.

Они уже давно купили и депутатов, и силовиков, и регулятора. Зима только начинается", - подытожил Савчук.

Автор: 

Беларусь (7888) электроэнергия (772) Савчук Марк (2)


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Топ комментарии
+29
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08.11.2021 21:46
+22
Біле волосся Зеленського - то не сивина, а кокаїн. Наркоман винюхав доріжку, чхнув у долоню і поправив зачіску.
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08.11.2021 21:41
+20
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08.11.2021 21:58
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сделали себя вместе)))
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08.11.2021 21:39 Ответить
Біле волосся Зеленського - то не сивина, а кокаїн. Наркоман винюхав доріжку, чхнув у долоню і поправив зачіску.
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08.11.2021 21:41 Ответить
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08.11.2021 21:46 Ответить
Все одно виглядає потяганим. Вже не те. ЗЕгівно
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08.11.2021 21:49 Ответить
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08.11.2021 21:54 Ответить
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08.11.2021 22:08 Ответить
Нарік, ще ібало за наш рахунок наїв
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08.11.2021 22:05 Ответить
Воно в нього спаде як буде голодувати в тюрмі.
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08.11.2021 23:42 Ответить
Зима лише починається...................
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08.11.2021 21:41 Ответить
Ахметови-Коломойські доять неньку-Україну.
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08.11.2021 21:41 Ответить
Угадайте с одного раза с помощью кого они это делают?
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08.11.2021 22:12 Ответить
"Біленерго" скасувала рамкові угоди лише з "Енергоатомом". Тому замість "Енергоатому" електрику до України постачатимуть дві приватні компанії. .......... я даже знаю чьи и их БеняФициара
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08.11.2021 21:41 Ответить
Придётся, таки, взрывать опоры.
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08.11.2021 21:42 Ответить
Ужинал сегодня?Или времени вообще нет?😂🌷
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08.11.2021 21:57 Ответить
это какой то позор - во всех смыслах и со всех сторон
- скоморох таки добился что бы его гнусная шуточка стала реальностью..
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08.11.2021 21:43 Ответить
Термін "перемога" немає ніякого відношення до знищення зЕбілами енергетисної незалежності України, торгівлі з підсанкційним диктатором та запоребриковим ворогом.
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08.11.2021 21:49 Ответить
У зебилов с бинарным мышлением так и есть.

На самом деле ЗЕ убивает любой исход.

Продадут - сотрудничество с самозванцем и врагом.

Не продадут - энергетический кризис.
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08.11.2021 21:50 Ответить
цуцванг - це коли любий хід погіршуе сітуацію.
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09.11.2021 00:39 Ответить
Нет, так мы слоника не продадим
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08.11.2021 21:45 Ответить
іди сюди стій на місці...стиль змі новин в останні часи...
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08.11.2021 21:47 Ответить
олигархи - враги народа.
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08.11.2021 21:48 Ответить
Это уж точно, злейшие враги народа.
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08.11.2021 22:34 Ответить
Так поэтому их олигархами и называют) И в нормальных странах с ними борятся. А еще маньяки и убийцы-это враги народа,воры-это враги народа,нарид который выбирает клоуна и куклу олигарха Президентом-он тоже враг народа
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09.11.2021 02:52 Ответить
а нарид, который выбирает президентом буржуя из списка форбз?
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09.11.2021 03:17 Ответить
о карман не той яке відверте признання у великому крадівництві громадян України дві прокладки будуть працювати по повній
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08.11.2021 21:49 Ответить
Зеленський у всій красі
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08.11.2021 22:03 Ответить
Какая же позорная скачка-дрючка-чехарда в стране у нас!? На тв-каналах крик рехнутых нескончаемый, какие то шворки поганки перебивают коментирующих, нагло, борзо ведут себя эти шлюшки ведущие! Заполошные крики, ухмылки гнусные, на манеже всё те же! Депутат парламента страны стреляет по портретам---даже не важно кого! Да в Сомали такого нет! Да нет смысла ждать конца каденции. Нас разнесёт на куски. ПОРА!
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08.11.2021 21:55 Ответить
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08.11.2021 21:58 Ответить
Да нет батенька, умерла так умерла!
зЕлохов у нас 73%, пусть одевают шерстяные костюмы и ползают по эбонитовой палочке! Может и ума наползают. Того и гляди, завтра киву, а чьё у него контузия наследственная, или арахимию в призЕденты затащат...
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08.11.2021 22:00 Ответить
зЕлохов у нас 73%, пусть надевают шерстяные костюмы и ползают по эбонитовой палочке! (С)
Давно так не сміялася! Такий оригінальний всенародний спосіб видобутку електрики треба патентувати! Шкода, що як раз зараз, коли електрика так потрібна, ті самі 73% в Зе розчарувалися і їх вже не примусити "віддатися справі до кінця". А навесні 2019 року все могло бути! Ну просто рекорди з видобутку мали бути! Але тоді й електрика була... і газ був... Куди все поділося?..
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08.11.2021 23:48 Ответить
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08.11.2021 22:02 Ответить
Слуга Бені, фі яке лайно
Смайлик "огиди" тяжко підібрати!
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08.11.2021 22:08 Ответить
Плачу от воплей и соплей!!Плачу от вынужденных продаж нажитого непосильным трудом.Плачу!
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08.11.2021 22:04 Ответить
Дібіл.
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09.11.2021 07:40 Ответить
Ну,нарешті,епоха бідності скінчилася,що нам тепер 25 тис. за лічильник заплатить...тьху...
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08.11.2021 22:06 Ответить
Зебилы, как думаете, что быстрее победит вас - холод или темень?
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08.11.2021 22:08 Ответить
Так "темень" це предвісник "холода".
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09.11.2021 07:43 Ответить
Особенно понравилось про покупку олигархами силовиков. Торговля наркотиками, продажа служебной информации помощь в незаконной легализации мигрантов, крышевание контрабанды, проституции, торговле оружием, вывоз критически важной военной продукции… есть ли хоть что-то, куда не дотянулись поганые липкие речонки отдельных продажных генералов СБУ?
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08.11.2021 22:09 Ответить
Украина - страна криминала . И все привыкли . Для европейцев это дикость
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08.11.2021 22:39 Ответить
Надеюсь и цена будет более правильная.
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08.11.2021 22:09 Ответить
Бегство четыреждыуклониста-пианиста в кипе на историческую родину к таким же офшорным ворам откладывается. Пока.
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08.11.2021 22:09 Ответить
депутат «слуга» Дмитрук в ефірі "Наш" заявив,що Україна має домовлятися з «ОРДЛО»про постачання вугілля. І запропонував не називати Росію «агресором». Абсолютно логічна здача національних інтересів країни після провалу опалювального сезону дилетантами Зеленського. Зе-мерзота.
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08.11.2021 22:13 Ответить
Зе-власть торгует на крови...
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08.11.2021 22:14 Ответить
По старой схеме с продавца не получили откат. Сейчас ошибки исправлены нашли 2 частные компании. Откат получили.
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08.11.2021 22:20 Ответить
Хехе..ви зробили це разом!
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08.11.2021 22:25 Ответить
В любой момент, этот "партнёр" нас кинет... зескоты нас усадили за стол с врагами-шулерами...
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08.11.2021 22:36 Ответить
Раніше джерело ЕП в Міненерго https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/12/678685/ заявляло про плани відновлення імпорту білоруської електроенергії. Того ж дня у відомстві виступили з офіційною позицією, у якій йшлося, що для "планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту із Росії та Бідорусі не розглядаються".

Імпорт електроенергії не є елементом планового проходження опалювального сезону
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08.11.2021 22:41 Ответить
Розпочався імпорт електроенергії з Білорусі
СУБОТА, 6 ЛИСТОПАДА 2021, 16:17

9512 ПЕРЕГЛЯДІВ

https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/6/679492/#comments 11

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GETTY IMAGES

6 листопада розпочався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну в обсягах 5 МВт у год
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08.11.2021 22:52 Ответить
- Фирташ будет валить вас на рынке газа

- Коломойский будет забирать газ через Укрнафту

- Ахметов будет разваливать рынок через ДТЕК и своих миньонов.

- А Порошенко будет просто гадить в информационном пространстве и сеять зраду в неокрепших умах.
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08.11.2021 22:53 Ответить
А зеленский что будет делать?Нюхать кокс?😂
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08.11.2021 22:58 Ответить
Може досить брехать продажні триндуни
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08.11.2021 22:53 Ответить
Зеленое чмо покупает э/энергию у бульбофюрера, Это еще не торговля на крови ?
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08.11.2021 23:03 Ответить
Як елегантно ЗЄкодло трахає мозок мудрому наріду:

- Україна закуповуватиме електроенергію в бульбофюрера. Нарід: Фу! Зрада! Так не можна.
Сьогодні: Бульбофюрер не дасть електроенергію Україні. Нарід: ***, ми замерзенмо! ЗЄля - чмо, лузер!
Трохи згодом: Бульбофюрер, все таки, продасть електроенергію Україні. Нарід: Ми врятовані! Слава великому ЗЄ!!!
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08.11.2021 23:38 Ответить
Як і писав, в цій історії головне для нас кому і по чому будуть продавати.
Повертаємося в часи Лазаренка, тільки тепер замість газу електроенергія, Росія через Білорусь отримала легальний спосіб фінансувати Медведчука і Ахметова на різниці цін.
Плюс Ахметов став практично монополістом, почав задирати ціни, і якось отримав ще й дешеву електроенергію з Білорусі, АМКУ складу злочину не побачило І Медведчук в ділі, чи долє.
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08.11.2021 23:53 Ответить
Барыга скоро покажется ребенком по сравнению с зе_никчемностью, в плане бизнеса на крови!
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09.11.2021 00:03 Ответить
Никуда не денешься - законы философии. "Отрицание отрицания" называется....Провозглашающие гуманизм становятся палачами...Наука, брат....Сила.))))
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09.11.2021 00:45 Ответить
мало того що це суперечить домовленостям з нашими друзями з країн Балтії, меті приєднання України до європейської енергетичної системи, та і взагалі суперечить українським стратегічним інтересам та погрожує державному суверенітету. Та ще й це все буде відбуватися через приватні компанії - тобто нам пропонують проковтнути державну зраду та ще й заробіток легалізувати. Це хуцпа, справжня хуцпа. Саме за це євреїв терпіти не можуть мільйони людей.
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09.11.2021 04:39 Ответить
Ваши друзья из Балтии, конкретно, Литва, которая громче всех кричала про "небезопасную АЭС" в настоящее время тихо покупает электроэнергию в Белоруссии - мощность перетока 680 МВт.
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09.11.2021 10:45 Ответить
хто каже, джерело?
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09.11.2021 10:58 Ответить
Вже колгоспник під тиском кацапського )(уйла,припинив постачання електрики.
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09.11.2021 05:38 Ответить
Скоро будем картошку завозить! Столько энергоблоков в Украине а мы не экспортируем а импортируем энергию.Спасибо ублюдкам Бывшым и настоящим призедентам и алигархам .А мы стоим в сторонке и только наблюдаем как грабят страну
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09.11.2021 11:38 Ответить
Опять фирмы прокладки "Честного""Зеленского!! Ну , что 73 % Зедебилов, приготовились платитьь за электроэнергию Зеленского по завышенным тарифам!!?? Готовьте кошельки и равязывайте чулкис деньгами !"!То ли ещё будет!
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09.11.2021 12:21 Ответить
 
 