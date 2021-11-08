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Новини
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Білорусь і надалі постачатиме Україні електрику, - експерт Савчук

Білорусь і надалі постачатиме Україні електрику, - експерт Савчук

"Біленерго" скасувала рамкові угоди лише з "Енергоатомом". Тому замість "Енергоатому" електрику до України постачатимуть дві приватні компанії.

Про це пише у фейсбуці голова Ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він наголошує, що лист про припинення постачання, який раніше опублікував Цензор.НЕТ та ряд інших ЗМІ, стосується лише рамкових угод між "Біленерго" та "Енергоатомом".

За словами Савчука, "Енергоатом" здобув право постачати до України білоруську електрику на конкурсі, умови якого були спеціально складені так, щоб перемогла саме ця компанія. Але "Біленерго" з невідомих причин вирішила скасувати рамкові угоди, я потужності, за допомоги яких відбувається постачання, виставили на аукціон.

"Потужність дерибанять між собою дві компанії:

(1) "Електроком'юніті" (належить депутату Шевченку, кажуть, пов'язаний із Медведчуком)

(2) ТЕТ (належить Віталію Бутенку, колишній комерційний директор ДТЕК).

От і все. Імпорт зараз іде через ці дві компанії. Вони "завозять" в Україну енергію, і тут уже продають", - пояснив Савчук.

Він додав, що, на його думку, "Біленерго" в останню мить скасувало рамкові угоди з "Енергоатомом", бо "Рінат Ахметов намагається вставити ціпки в колеса Зеленському щодо імпорту енергії з Білорусі".

Савчук припускає, що олігархи намагатимуться показати президенту свою владу через енергетичний ринок.

"Шановна Команда Зеленського та Слуга Народу, треба було робити реформи. Натомість ви домовлялися з олігархами. Які зараз настільки сильні, що ви їм хрін що зробите

- Фірташ валитиме вас на ринку газу

- Коломойський забиратиме газ через Укрнафту

- Ахметов розвалюватиме ринок через ДТЕК та своїх міньйонів.

Вони вже давно купили і депутатів, і силовиків, і регуляторів. Зима лише починається", - підсумував Савчук.

Автор: 

Білорусь (7925) Електрика (2042) Савчук Марк (2)


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Топ коментарі
+29
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08.11.2021 21:46
+22
Біле волосся Зеленського - то не сивина, а кокаїн. Наркоман винюхав доріжку, чхнув у долоню і поправив зачіску.
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08.11.2021 21:41
+20
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08.11.2021 21:58
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сделали себя вместе)))
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08.11.2021 21:39 Відповісти
Біле волосся Зеленського - то не сивина, а кокаїн. Наркоман винюхав доріжку, чхнув у долоню і поправив зачіску.
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08.11.2021 21:41 Відповісти
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08.11.2021 21:46 Відповісти
Все одно виглядає потяганим. Вже не те. ЗЕгівно
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08.11.2021 21:49 Відповісти
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08.11.2021 21:54 Відповісти
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08.11.2021 22:08 Відповісти
Нарік, ще ібало за наш рахунок наїв
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08.11.2021 22:05 Відповісти
Воно в нього спаде як буде голодувати в тюрмі.
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08.11.2021 23:42 Відповісти
Зима лише починається...................
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08.11.2021 21:41 Відповісти
Ахметови-Коломойські доять неньку-Україну.
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08.11.2021 21:41 Відповісти
Угадайте с одного раза с помощью кого они это делают?
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08.11.2021 22:12 Відповісти
"Біленерго" скасувала рамкові угоди лише з "Енергоатомом". Тому замість "Енергоатому" електрику до України постачатимуть дві приватні компанії. .......... я даже знаю чьи и их БеняФициара
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08.11.2021 21:41 Відповісти
Придётся, таки, взрывать опоры.
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08.11.2021 21:42 Відповісти
Ужинал сегодня?Или времени вообще нет?😂🌷
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08.11.2021 21:57 Відповісти
это какой то позор - во всех смыслах и со всех сторон
- скоморох таки добился что бы его гнусная шуточка стала реальностью..
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08.11.2021 21:43 Відповісти
Термін "перемога" немає ніякого відношення до знищення зЕбілами енергетисної незалежності України, торгівлі з підсанкційним диктатором та запоребриковим ворогом.
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08.11.2021 21:49 Відповісти
У зебилов с бинарным мышлением так и есть.

На самом деле ЗЕ убивает любой исход.

Продадут - сотрудничество с самозванцем и врагом.

Не продадут - энергетический кризис.
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08.11.2021 21:50 Відповісти
цуцванг - це коли любий хід погіршуе сітуацію.
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09.11.2021 00:39 Відповісти
Нет, так мы слоника не продадим
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08.11.2021 21:45 Відповісти
іди сюди стій на місці...стиль змі новин в останні часи...
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08.11.2021 21:47 Відповісти
олигархи - враги народа.
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08.11.2021 21:48 Відповісти
Это уж точно, злейшие враги народа.
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08.11.2021 22:34 Відповісти
Так поэтому их олигархами и называют) И в нормальных странах с ними борятся. А еще маньяки и убийцы-это враги народа,воры-это враги народа,нарид который выбирает клоуна и куклу олигарха Президентом-он тоже враг народа
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09.11.2021 02:52 Відповісти
а нарид, который выбирает президентом буржуя из списка форбз?
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09.11.2021 03:17 Відповісти
о карман не той яке відверте признання у великому крадівництві громадян України дві прокладки будуть працювати по повній
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08.11.2021 21:49 Відповісти
Зеленський у всій красі
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08.11.2021 22:03 Відповісти
Какая же позорная скачка-дрючка-чехарда в стране у нас!? На тв-каналах крик рехнутых нескончаемый, какие то шворки поганки перебивают коментирующих, нагло, борзо ведут себя эти шлюшки ведущие! Заполошные крики, ухмылки гнусные, на манеже всё те же! Депутат парламента страны стреляет по портретам---даже не важно кого! Да в Сомали такого нет! Да нет смысла ждать конца каденции. Нас разнесёт на куски. ПОРА!
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08.11.2021 21:55 Відповісти
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08.11.2021 21:58 Відповісти
Да нет батенька, умерла так умерла!
зЕлохов у нас 73%, пусть одевают шерстяные костюмы и ползают по эбонитовой палочке! Может и ума наползают. Того и гляди, завтра киву, а чьё у него контузия наследственная, или арахимию в призЕденты затащат...
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08.11.2021 22:00 Відповісти
зЕлохов у нас 73%, пусть надевают шерстяные костюмы и ползают по эбонитовой палочке! (С)
Давно так не сміялася! Такий оригінальний всенародний спосіб видобутку електрики треба патентувати! Шкода, що як раз зараз, коли електрика так потрібна, ті самі 73% в Зе розчарувалися і їх вже не примусити "віддатися справі до кінця". А навесні 2019 року все могло бути! Ну просто рекорди з видобутку мали бути! Але тоді й електрика була... і газ був... Куди все поділося?..
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08.11.2021 23:48 Відповісти
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08.11.2021 22:02 Відповісти
Слуга Бені, фі яке лайно
Смайлик "огиди" тяжко підібрати!
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08.11.2021 22:08 Відповісти
Плачу от воплей и соплей!!Плачу от вынужденных продаж нажитого непосильным трудом.Плачу!
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08.11.2021 22:04 Відповісти
Дібіл.
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09.11.2021 07:40 Відповісти
Ну,нарешті,епоха бідності скінчилася,що нам тепер 25 тис. за лічильник заплатить...тьху...
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08.11.2021 22:06 Відповісти
Зебилы, как думаете, что быстрее победит вас - холод или темень?
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08.11.2021 22:08 Відповісти
Так "темень" це предвісник "холода".
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09.11.2021 07:43 Відповісти
Особенно понравилось про покупку олигархами силовиков. Торговля наркотиками, продажа служебной информации помощь в незаконной легализации мигрантов, крышевание контрабанды, проституции, торговле оружием, вывоз критически важной военной продукции… есть ли хоть что-то, куда не дотянулись поганые липкие речонки отдельных продажных генералов СБУ?
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08.11.2021 22:09 Відповісти
Украина - страна криминала . И все привыкли . Для европейцев это дикость
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08.11.2021 22:39 Відповісти
Надеюсь и цена будет более правильная.
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08.11.2021 22:09 Відповісти
Бегство четыреждыуклониста-пианиста в кипе на историческую родину к таким же офшорным ворам откладывается. Пока.
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08.11.2021 22:09 Відповісти
депутат «слуга» Дмитрук в ефірі "Наш" заявив,що Україна має домовлятися з «ОРДЛО»про постачання вугілля. І запропонував не називати Росію «агресором». Абсолютно логічна здача національних інтересів країни після провалу опалювального сезону дилетантами Зеленського. Зе-мерзота.
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08.11.2021 22:13 Відповісти
Зе-власть торгует на крови...
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08.11.2021 22:14 Відповісти
По старой схеме с продавца не получили откат. Сейчас ошибки исправлены нашли 2 частные компании. Откат получили.
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08.11.2021 22:20 Відповісти
Хехе..ви зробили це разом!
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08.11.2021 22:25 Відповісти
В любой момент, этот "партнёр" нас кинет... зескоты нас усадили за стол с врагами-шулерами...
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08.11.2021 22:36 Відповісти
Раніше джерело ЕП в Міненерго https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/12/678685/ заявляло про плани відновлення імпорту білоруської електроенергії. Того ж дня у відомстві виступили з офіційною позицією, у якій йшлося, що для "планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту із Росії та Бідорусі не розглядаються".

Імпорт електроенергії не є елементом планового проходження опалювального сезону
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08.11.2021 22:41 Відповісти
Розпочався імпорт електроенергії з Білорусі
СУБОТА, 6 ЛИСТОПАДА 2021, 16:17

9512 ПЕРЕГЛЯДІВ

https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/6/679492/#comments 11

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GETTY IMAGES

6 листопада розпочався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну в обсягах 5 МВт у год
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08.11.2021 22:52 Відповісти
- Фирташ будет валить вас на рынке газа

- Коломойский будет забирать газ через Укрнафту

- Ахметов будет разваливать рынок через ДТЕК и своих миньонов.

- А Порошенко будет просто гадить в информационном пространстве и сеять зраду в неокрепших умах.
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08.11.2021 22:53 Відповісти
А зеленский что будет делать?Нюхать кокс?😂
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08.11.2021 22:58 Відповісти
Може досить брехать продажні триндуни
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08.11.2021 22:53 Відповісти
Зеленое чмо покупает э/энергию у бульбофюрера, Это еще не торговля на крови ?
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08.11.2021 23:03 Відповісти
Як елегантно ЗЄкодло трахає мозок мудрому наріду:

- Україна закуповуватиме електроенергію в бульбофюрера. Нарід: Фу! Зрада! Так не можна.
Сьогодні: Бульбофюрер не дасть електроенергію Україні. Нарід: ***, ми замерзенмо! ЗЄля - чмо, лузер!
Трохи згодом: Бульбофюрер, все таки, продасть електроенергію Україні. Нарід: Ми врятовані! Слава великому ЗЄ!!!
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08.11.2021 23:38 Відповісти
Як і писав, в цій історії головне для нас кому і по чому будуть продавати.
Повертаємося в часи Лазаренка, тільки тепер замість газу електроенергія, Росія через Білорусь отримала легальний спосіб фінансувати Медведчука і Ахметова на різниці цін.
Плюс Ахметов став практично монополістом, почав задирати ціни, і якось отримав ще й дешеву електроенергію з Білорусі, АМКУ складу злочину не побачило І Медведчук в ділі, чи долє.
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08.11.2021 23:53 Відповісти
Барыга скоро покажется ребенком по сравнению с зе_никчемностью, в плане бизнеса на крови!
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09.11.2021 00:03 Відповісти
Никуда не денешься - законы философии. "Отрицание отрицания" называется....Провозглашающие гуманизм становятся палачами...Наука, брат....Сила.))))
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09.11.2021 00:45 Відповісти
мало того що це суперечить домовленостям з нашими друзями з країн Балтії, меті приєднання України до європейської енергетичної системи, та і взагалі суперечить українським стратегічним інтересам та погрожує державному суверенітету. Та ще й це все буде відбуватися через приватні компанії - тобто нам пропонують проковтнути державну зраду та ще й заробіток легалізувати. Це хуцпа, справжня хуцпа. Саме за це євреїв терпіти не можуть мільйони людей.
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09.11.2021 04:39 Відповісти
Ваши друзья из Балтии, конкретно, Литва, которая громче всех кричала про "небезопасную АЭС" в настоящее время тихо покупает электроэнергию в Белоруссии - мощность перетока 680 МВт.
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09.11.2021 10:45 Відповісти
хто каже, джерело?
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09.11.2021 10:58 Відповісти
Вже колгоспник під тиском кацапського )(уйла,припинив постачання електрики.
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09.11.2021 05:38 Відповісти
Скоро будем картошку завозить! Столько энергоблоков в Украине а мы не экспортируем а импортируем энергию.Спасибо ублюдкам Бывшым и настоящим призедентам и алигархам .А мы стоим в сторонке и только наблюдаем как грабят страну
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09.11.2021 11:38 Відповісти
Опять фирмы прокладки "Честного""Зеленского!! Ну , что 73 % Зедебилов, приготовились платитьь за электроэнергию Зеленского по завышенным тарифам!!?? Готовьте кошельки и равязывайте чулкис деньгами !"!То ли ещё будет!
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09.11.2021 12:21 Відповісти
 
 