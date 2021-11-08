Білорусь і надалі постачатиме Україні електрику, - експерт Савчук

"Біленерго" скасувала рамкові угоди лише з "Енергоатомом". Тому замість "Енергоатому" електрику до України постачатимуть дві приватні компанії.

Про це пише у фейсбуці голова Ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він наголошує, що лист про припинення постачання, який раніше опублікував Цензор.НЕТ та ряд інших ЗМІ, стосується лише рамкових угод між "Біленерго" та "Енергоатомом".

За словами Савчука, "Енергоатом" здобув право постачати до України білоруську електрику на конкурсі, умови якого були спеціально складені так, щоб перемогла саме ця компанія. Але "Біленерго" з невідомих причин вирішила скасувати рамкові угоди, я потужності, за допомоги яких відбувається постачання, виставили на аукціон.

"Потужність дерибанять між собою дві компанії:

(1) "Електроком'юніті" (належить депутату Шевченку, кажуть, пов'язаний із Медведчуком)

(2) ТЕТ (належить Віталію Бутенку, колишній комерційний директор ДТЕК).

От і все. Імпорт зараз іде через ці дві компанії. Вони "завозять" в Україну енергію, і тут уже продають", - пояснив Савчук.

Він додав, що, на його думку, "Біленерго" в останню мить скасувало рамкові угоди з "Енергоатомом", бо "Рінат Ахметов намагається вставити ціпки в колеса Зеленському щодо імпорту енергії з Білорусі".

Савчук припускає, що олігархи намагатимуться показати президенту свою владу через енергетичний ринок.

"Шановна Команда Зеленського та Слуга Народу, треба було робити реформи. Натомість ви домовлялися з олігархами. Які зараз настільки сильні, що ви їм хрін що зробите

- Фірташ валитиме вас на ринку газу

- Коломойський забиратиме газ через Укрнафту

- Ахметов розвалюватиме ринок через ДТЕК та своїх міньйонів.

Вони вже давно купили і депутатів, і силовиків, і регуляторів. Зима лише починається", - підсумував Савчук.