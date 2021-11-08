Білорусь і надалі постачатиме Україні електрику, - експерт Савчук
"Біленерго" скасувала рамкові угоди лише з "Енергоатомом". Тому замість "Енергоатому" електрику до України постачатимуть дві приватні компанії.
Про це пише у фейсбуці голова Ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він наголошує, що лист про припинення постачання, який раніше опублікував Цензор.НЕТ та ряд інших ЗМІ, стосується лише рамкових угод між "Біленерго" та "Енергоатомом".
За словами Савчука, "Енергоатом" здобув право постачати до України білоруську електрику на конкурсі, умови якого були спеціально складені так, щоб перемогла саме ця компанія. Але "Біленерго" з невідомих причин вирішила скасувати рамкові угоди, я потужності, за допомоги яких відбувається постачання, виставили на аукціон.
"Потужність дерибанять між собою дві компанії:
(1) "Електроком'юніті" (належить депутату Шевченку, кажуть, пов'язаний із Медведчуком)
(2) ТЕТ (належить Віталію Бутенку, колишній комерційний директор ДТЕК).
От і все. Імпорт зараз іде через ці дві компанії. Вони "завозять" в Україну енергію, і тут уже продають", - пояснив Савчук.
Він додав, що, на його думку, "Біленерго" в останню мить скасувало рамкові угоди з "Енергоатомом", бо "Рінат Ахметов намагається вставити ціпки в колеса Зеленському щодо імпорту енергії з Білорусі".
Савчук припускає, що олігархи намагатимуться показати президенту свою владу через енергетичний ринок.
"Шановна Команда Зеленського та Слуга Народу, треба було робити реформи. Натомість ви домовлялися з олігархами. Які зараз настільки сильні, що ви їм хрін що зробите
- Фірташ валитиме вас на ринку газу
- Коломойський забиратиме газ через Укрнафту
- Ахметов розвалюватиме ринок через ДТЕК та своїх міньйонів.
Вони вже давно купили і депутатів, і силовиків, і регуляторів. Зима лише починається", - підсумував Савчук.
Будь ласка, зачекайте...
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- скоморох таки добился что бы его гнусная шуточка стала реальностью..
На самом деле ЗЕ убивает любой исход.
Продадут - сотрудничество с самозванцем и врагом.
Не продадут - энергетический кризис.
зЕлохов у нас 73%, пусть одевают шерстяные костюмы и ползают по эбонитовой палочке! Может и ума наползают. Того и гляди, завтра киву, а чьё у него контузия наследственная, или арахимию в призЕденты затащат...
Давно так не сміялася! Такий оригінальний всенародний спосіб видобутку електрики треба патентувати! Шкода, що як раз зараз, коли електрика так потрібна, ті самі 73% в Зе розчарувалися і їх вже не примусити "віддатися справі до кінця". А навесні 2019 року все могло бути! Ну просто рекорди з видобутку мали бути! Але тоді й електрика була... і газ був... Куди все поділося?..
Смайлик "огиди" тяжко підібрати!
Імпорт електроенергії не є елементом планового проходження опалювального сезону
СУБОТА, 6 ЛИСТОПАДА 2021, 16:17
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https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/6/679492/#comments 11
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GETTY IMAGES
6 листопада розпочався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну в обсягах 5 МВт у год
- Коломойский будет забирать газ через Укрнафту
- Ахметов будет разваливать рынок через ДТЕК и своих миньонов.
- А Порошенко будет просто гадить в информационном пространстве и сеять зраду в неокрепших умах.
- Україна закуповуватиме електроенергію в бульбофюрера. Нарід: Фу! Зрада! Так не можна.
Сьогодні: Бульбофюрер не дасть електроенергію Україні. Нарід: ***, ми замерзенмо! ЗЄля - чмо, лузер!
Трохи згодом: Бульбофюрер, все таки, продасть електроенергію Україні. Нарід: Ми врятовані! Слава великому ЗЄ!!!
Повертаємося в часи Лазаренка, тільки тепер замість газу електроенергія, Росія через Білорусь отримала легальний спосіб фінансувати Медведчука і Ахметова на різниці цін.
Плюс Ахметов став практично монополістом, почав задирати ціни, і якось отримав ще й дешеву електроенергію з Білорусі, АМКУ складу злочину не побачило І Медведчук в ділі, чи долє.