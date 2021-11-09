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Группа сенаторов США инициировала новые санкции в отношении "Северного потока-2"

Группа сенаторов США инициировала новые санкции в отношении

Шесть американских сенаторов выступили за внесение поправки в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, что предусматривает санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"С тех пор, как администрация (президента США Джо. - Ред.) Байдена отказалась ввести обязательные санкции Конгресса в отношении "Северного потока-2 " в начале этого года, Россия сократила транзит газа через Украину и сосредоточила войска и военную технику на украинской границе. (...) До тех пор, пока администрация будет продолжать игнорировать двухпартийную волю Конгресса, мы будем продолжать продвигать законодательство, которое защищает наших союзников и интересы в Европе, одновременно противодействуя проектам пагубного влияния Кремля", - говорится в заявлении высокопоставленного члена комитета Сената по иностранным делам Джима Риша, опубликованном на сайте комитета.

Предлагаемая поправка вводит обязательные санкции в отношении оператора проекта "Северный поток-2" - Nord Stream 2 AG.

Внесение поправки инициировали сенаторы-республиканцы Джим Риш, Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон и Тед Круз.

Администрация Байдена ранее в этом году ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших "Северный поток-2", но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Вашингтона с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект. В связи с этим США оставили в силе отвод от санкций в отношении этой компании.

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Республиканцы, равно как и многие демократы в США, обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.

Автор: 

бюджет (4835) санкции (11258) США (26439) Северный поток (1449)


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Сенаторам-респект...
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09.11.2021 08:29 Ответить
Какая русофобская новость!
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09.11.2021 08:31 Ответить
Ну і навіщо)))? Кацапам від тих санкцій тільки "краще"-економіка летить в дупу "росте як дрожжах"😁
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09.11.2021 08:44 Ответить
Даже если дожмут Байдена то ничего это не даст.
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09.11.2021 09:08 Ответить
Подяка республіканцям, які єдині, хто залишається притомним. Бо в "животворящого" і ко зовсім інші пріорітети: сто мільйонів сексменшин, насаджування в школах critical race theory, типу =боротьба= з кліматичними змінами, транжиріння грошиків і примусова вакцинація (суд поки призупинив його mandate, бо він містить конституційні виклики).

А в Європі не спокійно. Накерував, назадобрював партнера і союзників.
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09.11.2021 09:27 Ответить
А где любимые Украиной демократы, Козак Байден? Ахаха.
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09.11.2021 10:42 Ответить
 
 