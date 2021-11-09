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Група сенаторів США ініціювала нові санкції щодо "Північного потоку-2"

Група сенаторів США ініціювала нові санкції щодо

Шість американських сенаторів виступили за внесення поправки до оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік, що передбачає санкції щодо компанії Nord Stream 2 AG.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З того часу, як адміністрація (президента США Джо. - Ред.) Байдена відмовилася ввести обов'язкові санкції Конгресу щодо "Північного потоку 2" на початку цього року, Росія скоротила транзит газу через Україну і зосередила війська та військову техніку на українському кордоні. (…) Доти, доки адміністрація продовжуватиме ігнорувати двопартійну волю Конгресу, ми продовжуватимемо просувати законодавство, яке захищає наших союзників та інтереси в Європі, одночасно протидіятимемо проєктам згубного впливу Кремля", - йдеться у заяві високопоставленого члена комітету Сенату із закордонних справ Джима Ріша, опублікованому на сайті комітету.

Поправка, що пропонується, вводить обов'язкові санкції щодо оператора проєкту "Північний потік 2" - Nord Stream 2 AG.

Внесення поправки ініціювали сенатори-республіканці Джим Ріш, Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон та Тед Круз.

Адміністрація Байдена раніше цього року запровадила санкції проти кількох компаній, які підтримували "Північний потік-2", але не проти самої компанії-оператора цього проєкту. У керівництві США вважали, що запровадження санкцій проти компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG погіршить відносини Вашингтона з їхнім ключовим союзником Німеччиною, але не зупинить проєкт. У зв'язку з цим США залишили в силі відведення від санкцій щодо цієї компанії.

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Республіканці, як і багато демократів у США, стурбовані тим, що проєкт може збільшити залежність Європи від російського газу і дасть Москві важелі для тиску на трансатлантичних союзників Вашингтона.

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09.11.2021 08:29 Відповісти
Какая русофобская новость!
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09.11.2021 08:31 Відповісти
Ну і навіщо)))? Кацапам від тих санкцій тільки "краще"-економіка летить в дупу "росте як дрожжах"😁
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09.11.2021 08:44 Відповісти
Даже если дожмут Байдена то ничего это не даст.
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09.11.2021 09:08 Відповісти
Подяка республіканцям, які єдині, хто залишається притомним. Бо в "животворящого" і ко зовсім інші пріорітети: сто мільйонів сексменшин, насаджування в школах critical race theory, типу =боротьба= з кліматичними змінами, транжиріння грошиків і примусова вакцинація (суд поки призупинив його mandate, бо він містить конституційні виклики).

А в Європі не спокійно. Накерував, назадобрював партнера і союзників.
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09.11.2021 09:27 Відповісти
А где любимые Украиной демократы, Козак Байден? Ахаха.
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09.11.2021 10:42 Відповісти
 
 