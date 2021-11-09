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Мигрантов, штурмующих границу с Польшей, контролируют спецслужбы Беларуси, - Дуда

Мигрантов, штурмующих границу с Польшей, контролируют спецслужбы Беларуси, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью. Он считает, что беженцев контролируют белорусские спецслужбы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Он заверил, что польские службы в понедельник были готовы к разным сценариям в условиях нынешнего кризиса. Однако, "несмотря на беспорядки", удалось предотвратить нарушение границы.

"Те группы мигрантов, которые вчера отправились на польскую границу, несколько тысяч человек, очевидно, как видно на видеозаписях, были под контролем белорусских спецслужб, которые в последний момент вывели этих людей из обычной дороги в лес для того, чтобы атаковать границу Польши и Беларуси, где нет пограничного перехода", – сказал президент Польши.

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По его словам, серьезных инцидентов ночью не произошло, хотя попытки пересечения границы были.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию на польско-белорусской границе.

Автор: 

Беларусь (7888) мигранты (980) Польша (8404) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+9
...а всім тим лайном керує головне лайно з бункеру...
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09.11.2021 14:11
+8
Дуда, шо ти там вже давно немає спецслужб Білорусі. Треба апелювати до *****. Він і тільки він контролює цей процес, а таракан вже нічого там не вирішує. Приклад тобі Донбас. ***** всім каже шо то народноє ополчєніє, а на самоу ділі всим процесом керує *****. Тільки одна різниця, що на Донбасі він керує маленькою часткою прокацапленого населення, а в Білорусії керую всією.
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09.11.2021 14:23
+7
Контролируйте мигрантов с помощью автоматной очереди
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09.11.2021 14:12
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Дуда-просто геній та великий мислитель...
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09.11.2021 14:10 Ответить
...а всім тим лайном керує головне лайно з бункеру...
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09.11.2021 14:11 Ответить
У нас это знали даже бабушки у подъездов с первого дня ! Харе там спать !
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09.11.2021 18:01 Ответить
Контролируйте мигрантов с помощью автоматной очереди
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09.11.2021 14:12 Ответить
Білоруси там ніхто і звуть їх ніяк. Без підтримки ФСБ ерефії, яка відпрацьовує черговий етап гібрідної війни, ніякі білоруси і близько до кордону Польші не підійшли б. Треба всім думати куди ця навала піде, як Польща вирішить свої проблеми. В Сірію їх не повезуть.
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09.11.2021 14:19 Ответить
не хотят Украину в ЕС и НАТО принимать- НАТЕ ВАМ! организовать свои потоки мигрантов , желательно в Угорщину....
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09.11.2021 14:20 Ответить
Дуда, шо ти там вже давно немає спецслужб Білорусі. Треба апелювати до *****. Він і тільки він контролює цей процес, а таракан вже нічого там не вирішує. Приклад тобі Донбас. ***** всім каже шо то народноє ополчєніє, а на самоу ділі всим процесом керує *****. Тільки одна різниця, що на Донбасі він керує маленькою часткою прокацапленого населення, а в Білорусії керую всією.
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09.11.2021 14:23 Ответить
Дуда ясновидящий.А самолет с президентом сбили инопланетяне.
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09.11.2021 14:23 Ответить
Не спроста таракан с плешивим сошлись, плешивый таракану помогает, но в замен просить кошмарить соседей. Плавно приблежаемся к точке невозврата.
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09.11.2021 14:26 Ответить
У Поляков появился отличний ричаг давления на Германию и Францию по Северному потоку, если те его запустят, сказать что будем их пускать до Германии и Австрии)))) ох там запилает))))
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09.11.2021 14:53 Ответить
если запустят СП-2 у ***** будут полностью развязаны руки, наша ГТС ему будет побарабану, переброска воинских частей из подаренной Китаю сибири не займёт много времени т.к. основная техника давно переброшена.
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09.11.2021 15:43 Ответить
Цап царап и чык чырик две половины одной )1(опы
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09.11.2021 15:59 Ответить
Они станут удобрением беловежской пущи...
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09.11.2021 16:54 Ответить
 
 