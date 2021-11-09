Мигрантов, штурмующих границу с Польшей, контролируют спецслужбы Беларуси, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью. Он считает, что беженцев контролируют белорусские спецслужбы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Он заверил, что польские службы в понедельник были готовы к разным сценариям в условиях нынешнего кризиса. Однако, "несмотря на беспорядки", удалось предотвратить нарушение границы.

"Те группы мигрантов, которые вчера отправились на польскую границу, несколько тысяч человек, очевидно, как видно на видеозаписях, были под контролем белорусских спецслужб, которые в последний момент вывели этих людей из обычной дороги в лес для того, чтобы атаковать границу Польши и Беларуси, где нет пограничного перехода", – сказал президент Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС частично приостанавливает действие упрощенного визового режима для Беларуси. Решение касается официальных лиц

По его словам, серьезных инцидентов ночью не произошло, хотя попытки пересечения границы были.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию на польско-белорусской границе.