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Совет ЕС частично приостанавливает действие упрощенного визового режима для Беларуси. Решение касается официальных лиц

Совет ЕС частично приостанавливает действие упрощенного визового режима для Беларуси. Решение касается официальных лиц

Совет ЕС во вторник на фоне ситуации на белорусско-польской границе принял решение частично приостановить действие соглашения с Минском об упрощенной выдаче виз – в отношении представителей властей Беларуси.

Об этом говорится в заявлении ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы решительно осуждаем и отвергаем превращение миграции в способ (давления. - Ред.) белорусским режимом", - приведены в заявлении слова председателя совета по внутренним делам ЕС Алеша Хойса.

Согласно заявлению, решение не касается обычных жителей Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг о ситуации с мигрантами на границе с Беларусью: НАТО солидарно с Польшей и нашими союзниками в регионе

Ситуация в регионе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Белоруссии на границе с Польшей.

На снятом на границе видео большая группа мигрантов замечена в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Белоруссии в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.

По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО о ситуации на границе Беларуси и Польши: "Использование режимом Лукашенко мигрантов как гибридной тактики" недопустимо

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает назад нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пропускает, поэтому многие нелегалы ​​застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.

Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.

Автор: 

Беларусь (7888) мигранты (980) Польша (8404) визовый режим (486) Евросоюз (17069)


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Топ комментарии
+4
ЄС,якщо ви ховатимете надалі голову в пісок-то постраждає дупа...
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09.11.2021 13:38
+4
А лучше бы заморозило все счета официальных лиц и отправило бы родственничков домой, как персона нон грата! А так это выглядит "озабоченностью".
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09.11.2021 13:46
+2
надо еще немножко подождать выразить очередную озабоченность потом глубокую а только потом !
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09.11.2021 13:39
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ЄС,якщо ви ховатимете надалі голову в пісок-то постраждає дупа...
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09.11.2021 13:38 Ответить
надо еще немножко подождать выразить очередную озабоченность потом глубокую а только потом !
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09.11.2021 13:39 Ответить
"Ми рішуче засуджуємо і відкидаємо" - мощно.
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09.11.2021 13:44 Ответить
частковое ЕС, трохі і е, і тут же і нема - частково так ....
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09.11.2021 13:44 Ответить
А лучше бы заморозило все счета официальных лиц и отправило бы родственничков домой, как персона нон грата! А так это выглядит "озабоченностью".
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09.11.2021 13:46 Ответить
а кто тогда деньги в ес переводить будет?
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09.11.2021 14:30 Ответить
Висловлюю свій щирий пофігізм.
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09.11.2021 13:47 Ответить
а толку с того? любовницы, жены с детьми, кумовья со сватами давно гниют в загнивающей гейропе.
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09.11.2021 14:15 Ответить
чем глубже озабоченность,тем ближе Польша к выходу из колхоза.
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09.11.2021 14:18 Ответить
Короче-отменяют привелегии дипломатических паспортов.
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09.11.2021 14:28 Ответить
 
 