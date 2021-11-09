Совет ЕС частично приостанавливает действие упрощенного визового режима для Беларуси. Решение касается официальных лиц

Совет ЕС во вторник на фоне ситуации на белорусско-польской границе принял решение частично приостановить действие соглашения с Минском об упрощенной выдаче виз – в отношении представителей властей Беларуси.

Об этом говорится в заявлении ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы решительно осуждаем и отвергаем превращение миграции в способ (давления. - Ред.) белорусским режимом", - приведены в заявлении слова председателя совета по внутренним делам ЕС Алеша Хойса.

Согласно заявлению, решение не касается обычных жителей Беларуси.

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Ситуация в регионе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Белоруссии на границе с Польшей.

На снятом на границе видео большая группа мигрантов замечена в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Белоруссии в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.

По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.

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Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает назад нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пропускает, поэтому многие нелегалы ​​застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.

Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.