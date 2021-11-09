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Более 400 невакцинированных работников полиции отстранили от работы, - Клименко
В рядах Национальной полиции Украины отстранены от работы 405 невакцинированных работников.
Об этом на брифинге заявил глава Нацполиции (НПУ) Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"405 работников вообще по Украине (невакцинированные были отстранены от работы в НПУ. - Ред.). Они невакцинированы, и они подвергают опасности других работников", - проинформировал он.
Клименко также сказал, что в Нацполиции COVID-19 болеет 2500 человек, а вакцинированы от коронавируса практически 95% работников Национальной полиции.
Напомним, Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, для которых прививка от COVID-19 обязательна.
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Я вирішив плюнути на той факт, що вже хворів два рази і піти "штрихнутись". Прийшов, а там мені підсовують для підпису бомажку про те що ніби я це роблю "добровільно". Послав я всю цю "вакцинацію" лісом і пішов додому.