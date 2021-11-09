РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5887 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 835 6

Более 400 невакцинированных работников полиции отстранили от работы, - Клименко

Более 400 невакцинированных работников полиции отстранили от работы, - Клименко

В рядах Национальной полиции Украины отстранены от работы 405 невакцинированных работников.

Об этом на брифинге заявил глава Нацполиции (НПУ) Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"405 работников вообще по Украине (невакцинированные были отстранены от работы в НПУ. - Ред.). Они невакцинированы, и они подвергают опасности других работников", - проинформировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В КГГА отстранили от работы 7 не вакцинированных против COVID-19 сотрудников

Клименко также сказал, что в Нацполиции COVID-19 болеет 2500 человек, а вакцинированы от коронавируса практически 95% работников Национальной полиции.

Напомним, Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, для которых прививка от COVID-19 обязательна.

Автор: 

вакцина (3815) Нацполиция (16433) увольнение (2674) Клименко Игорь (393) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне щоб було документальне підтвердження такого відсторонення. В майбутньому це дасть змогу відстояти свої права у суді.
Я вирішив плюнути на той факт, що вже хворів два рази і піти "штрихнутись". Прийшов, а там мені підсовують для підпису бомажку про те що ніби я це роблю "добровільно". Послав я всю цю "вакцинацію" лісом і пішов додому.
показать весь комментарий
09.11.2021 14:53 Ответить
95% мусорів вже з лікарями (порішали)
показать весь комментарий
09.11.2021 14:57 Ответить
Наличие отрицательного теста и документального подтверждение отказа в допуске на работу здорового человека, с этим можно уже идти в суд и выбивать компенсацию за все время проведенное дома.
показать весь комментарий
09.11.2021 15:00 Ответить
вру? судді?
показать весь комментарий
09.11.2021 15:03 Ответить
Сперва прочитал неквалифицированных, прям подумалось, да ладно? не ужели. А тут опять про вирусню.
показать весь комментарий
09.11.2021 15:17 Ответить
 
 